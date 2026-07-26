DC映画『クレイフェイス』が描く恐怖、遺伝子治療の「オフターゲット効果」をドラマ化

DCスタジオは7月22日、映画『クレイフェイス』の公式予告編を公開し、翌日のサンディエゴ・コミコン（SDCC）で監督と主演俳優がサプライズ登壇した。本作で描かれる架空の血清は単なるホラーの小道具ではなく、2026年現在、CRISPRベースの遺伝子治療の臨床応用を遅らせている失敗モデルを正確にドラマ化したものだ。映画は10月23日に劇場公開される。

■予告編で明かされた「クレイフェイス」の誕生

予告編では、物語の前提が骨格のみに削ぎ落とされて提示されている。ウェールズ出身の俳優トム・リース・ハリーズ演じるマット・ヘイゲンは、ゴッサム・シティで頭角を現しつつある俳優だが、犯罪組織のボスに不倫を知られ、顔にひどい傷を負わされる。ヘイゲンは、ナオミ・アッキー演じる異端の科学者ケイトリン・コア博士が投与する実験的な治療を受ける。血清は最初は効果を発揮し、彼の顔は元通りになる。しかしその後、生物学的な書き換えが標的以外の部位に及ぶという典型的な破滅的パターンに陥り、他のすべてが崩壊し始める。組織は構造的な硬さを失い、細胞のアイデンティティは溶解し、彼はクレイフェイスへと変貌する。

■DCUにおける異色のホラーアプローチ

『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』でジェームズ・マカヴォイを、『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』でダニエル・ラドクリフを監督したジェームズ・ワトキンスは、7月23日のSDCCでDeadlineに対し、本作の感情的な構造を「モンスターの物語であり、アイデンティティの物語、つまり私たちが何者であり、自分自身をどう定義するかという物語だ」と語った。予算は約4000万ドル（約65億6000万円、1ドル=164円換算）とみられ、DCの明確な低予算ジャンル実験作となっている。これは、最近のDCユニバース（DCU）の劇場公開作品を特徴づけ、そして苦しめてきた巨額のスーパーヒーロー大作とは意図的に対照をなすものだ。

■商業的圧力とキャラクター重視への転換

『クレイフェイス』は、ジェームズ・ガンとピーター・サフランが再始動させたDCUにおいて、『スーパーマン』（2025年）と『スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー』（2026年6月）に続く3作目の劇場公開映画となる。本作は、マット・リーヴス監督による2本のバットマン映画（2022年の『THE BATMAN－ザ・バットマン－』と2028年公開予定の『ザ・バットマン パート2』）の間に位置づけられ、ガン、サフラン、リン・ハリスとともにリーヴスがプロデューサーを務めている。

R指定を受けており、プロデューサーのピーター・サフランによれば、従来のスーパーヒーロー作品とは一線を画すホラーやサイコスリラーの要素を強めつつ、誰もが知るキャラクターに根ざした作品になっているという。サフランがこのコメントを出した背景には、現実の商業的な圧力がある。『スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー』が興行的に大きな失敗に終わったと報じられており、DCUは小規模でキャラクターに焦点を当てたフォーマットが通用することを証明するため、このホラー主導の寄り道を成功させる必要がある。

■依存症の寓話から遺伝子治療の恐怖へ

脚本は、『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』などのホラー作品を手がけたマイク・フラナガンと、『ドライヴ』の共同脚本家ホセイン・アミニが担当している。フラナガンは、1992年の『バットマン』アニメシリーズの前後編エピソード「泥の罠（Feat of Clay）」が自身のビジョンの種になったと述べている。このエピソードでは、俳優のマット・ヘイゲンが顔を復元する化合物に化学的に依存するようになり、その後致死量の過剰摂取を強要されて永遠に変貌してしまう。本作は、その依存症の寓話を1990年代の麻薬戦争の枠組みから、2020年代の製薬および遺伝子治療の枠組みへとアップデートしている。この現代化により、ホラーの道徳的な重みは、偶然の被曝から科学的野心による意図的な行為へと移行している。

助演キャストには、ゴッサム市警のジョン・ボレリ刑事を演じるマックス・ミンゲラのほか、エディ・マーサン、ダヴィッド・デンシックが名を連ねる。撮影はワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで行われた。ワトキンス監督が『ジョーズ』を直接引き合いに出し「サメは見せたくなかった」とメディアに語った通り、泥への完全な変身のビジュアルは劇場公開まで一切のマーケティングから伏せられている。

■遺伝子治療の未解決問題と血清の科学的妥当性

『クレイフェイス』の前提がスーパーヒーローホラー映画として異常なほど地に足がついている理由はここにある。標的組織を修正する一方で、体内の他のすべての組織を破滅的に書き換えてしまう治療法という、本作が描く特有の壊滅的な失敗は、架空の悪夢ではない。それは、2026年現在、CRISPRベースの遺伝子治療が完全な臨床応用に至るのを妨げている中心的な課題なのだ。

実際の遺伝子治療では、ウイルスベクター（通常はアデノ随伴ウイルス（AAV）やレンチウイルス構築物）が標的細胞に遺伝子ペイロードを送り込み、遺伝子発現を改変して疾患を治療する。FDAは、脊髄性筋萎縮症（ゾルゲンスマ）、血友病B（ヘムジェニックス）、鎌状赤血球症（CRISPR-Cas9ベースエディティングを使用するカスゲビ）に対して、このモデルに基づく治療法を承認している。これらは、生物学的治療が細胞の挙動を書き換える正真正銘の事例である。

臨床上の問題はオフターゲット効果だ。CRISPRシステムが特定のゲノム配列を見つけて編集することを可能にするのと同じメカニズムが、標的として設計されていない配列の編集を引き起こす可能性がある。バル＝イラン大学とフライブルク大学のカルター、フスター＝ガルシアらによる2025年の包括的なレビューは、オフターゲットの遺伝毒性がCRISPR治療の臨床応用を遅らせている最大の懸念事項であると特定し、標準化されたガイドラインの欠如が研究間の不均一な実践につながっていると指摘した。Nature Genetics誌の2026年のフレームワークは、「完璧な治療法は存在しない」と認めつつ、これらの効果を評価するための実用的なベネフィット・リスク分析を提供している。

■細胞骨格の書き換えとチキソトロピー

クレイフェイスの血清の科学的に妥当なメカニズムは、すべての体細胞にわたって細胞骨格の構造を制御する遺伝子を同時に改変する汎組織的レトロウイルスベクターである。これは本質的に、体内のすべての細胞がその形状を維持するための指示を書き換えるものだ。実際の生物学では、構造形態はアクチンフィラメント、ケラチンやビメンチンなどの中間径フィラメント、微小管といったタンパク質のネットワークによって制御されている。これらは細胞骨格であり、すべての細胞のコンクリートの中にある鉄筋のようなものだ。これらの構造タンパク質を全体的にダウンレギュレートし、同時にエラストマー（弾性）タンパク質をアップレギュレートする遺伝子治療は、原理的には、構造化された固体ではなく粘弾性ゲルのように振る舞う組織を作り出す可能性がある。細胞骨格の変異に起因する疾患は、いかに小さな変化で十分かを示している。ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群では、ラミンAをコードする遺伝子の単一の変異が核膜の崩壊と壊滅的な組織の老化を引き起こし、表皮水疱症では、ケラチンの変異により最小限の接触で皮膚が水疱を生じて剥がれ落ちる。

これらの実際の疾患とクレイフェイスのシナリオの決定的な違いは、規模と意図である。実際の病理学では、細胞骨格の変異は局所的で偶発的だ。架空の血清は、設計された結果として、すべての細胞型にわたって全体的な細胞骨格の状態変化を同時に達成しなければならない。これはまさに、CRISPRのオフターゲット効果が孤立した部位ではなくすべての組織に伝播することに相当する。それこそがこのジャンルがドラマ化しているものであり、フライブルクやバル＝イランの研究者たちが防ごうとしていることなのだ。

■泥の体の物理学：生体システムにおけるチキソトロピー

静止時には固体であり、ストレスがかかると流体になるというクレイフェイスの特徴的な能力は、チキソトロピー（揺変性）と呼ばれる実際の物理的特性と一致する。チキソトロピー性物質は、持続的なせん断応力を受けると粘度が低下し、応力が取り除かれると元の粘度を回復する。これは材料科学者がゲル-ゾル-ゲル転移と呼ぶものに従っている。ケチャップはチキソトロピー性であり、掘削泥水や流砂も同様だ。

あまり知られていないが、生きた細胞もミクロスケールではチキソトロピー性を持っている。すべての細胞を満たす半流動体の物質である細胞質は弱いチキソトロピー性ゲルであり、この特性によって細胞骨格は細胞分裂、移動、形態形成の間に動的に再構築される。細胞骨格は機械的および化学的シグナルに応答して継続的に重合と脱重合を繰り返す。この制御された不安定性は、細胞が移動し形状を変える方法にとって不可欠である。血液は非ニュートン流体であり、チキソトロピー特性を示す。その粘度は心拍ごとに発生する高いせん断速度で低下し、心拍の間に部分的に回復する。

クレイフェイスの架空の生物学が必要とするのは、この特性が人体のマクロスケールにまで拡大されることだ。つまり、生物全体がプログラム可能な粘弾性固体として振る舞い、相転移の引き金として機械的なせん断応力の代わりに意識的な意図が代用されるということだ。その意識的な制御こそが、現在の生物学には類似するものがない部分である。意図を軟組織のマクロなトポロジー変化に直接変換できるような既知の神経筋メカニズムは存在しない。この概念の現実に最も近い近似は、頭足類に見られる。

■現実世界の生物学的類似点

映画が描くような規模で、自発的にマクロな体の再形成を行う動物は存在しないが、3つの生物学的システムが科学的な素材を提供している。

前述の頭足類の色素胞システムは、自発的な表面外観の制御を担う。淡水ポリプのヒドラは、再生の可塑性モデルを提供する。事実上生物学的に不死であるヒドラは、数百個の細胞の断片から完全な生物を再生することができ、細胞は要求に応じて脱分化、移動、再分化を可能にする永続的な可塑性を維持している。粘菌のモジホコリ（Physarum polycephalum）は、分散型知能のモデルを提供する。神経系を持たない多核の単細胞生物でありながら、原形質の質量を動的に再分配することで迷路問題を解決し、ネットワークのルーティングを最適化することができる。注目すべきことに、これはオリジナルのコミックが描写した「放射性プロトプラズム」の最も正確な生物学的類似物である。

生物学的に一貫したクレイフェイスを実現するには、これら3つのシステムすべてを人間規模で備える必要がある。表面外観のための頭足類型の運動制御された真皮細胞、質量再分配のためのヒドラ型の細胞脱分化、そして自発的な形状制御のための細胞レベルでのモジホコリ型の分散処理である。また、エネルギー予算の問題に対する解決策も必要となる。大量の軟物質を再形成するには、材料の降伏応力を繰り返し克服する作業が必要であり、通常の人間生物学では維持できない代謝スループットが求められる。オリジナルのコミックは実際にこの点を認めており、マット・ヘイゲンは「充電」するために定期的にプロトプラズムのプールに再び浸からなければならなかった。映画における血清への依存の激化は、同じ物語上の機能を果たしているとみられる。つまり、この規模の生物学的変容は無償ではあり得ないという認識である。

■科学的野心の暗部とボディホラーの系譜

1961年の『Detective Comics』のオリジナル版では、マット・ヘイゲンの変身は、水中洞窟にある放射性プロトプラズムのプールへの偶発的な曝露によるものだった。そのオリジンストーリーは、冷戦時代の原子力の不安の産物であり、放射線が大衆小説における不可能な生物学的変化の万能のメカニズムとして機能していた時代のものだ。洞窟のプールは人間の介入を必要としなかった。ヘイゲンは環境の犠牲者だった。

フラナガンによるアップデートは、放射性プロトプラズムを、名前のある科学者によって投与される遺伝子血清に置き換えることで、ホラーの道徳的構造を根本的に異なるものにしている。コア博士の血清は科学的野心の産物である。それは人間の介入、制度の失敗、そして絶望的な患者に十分にテストされていない治療を施す科学者の意欲を暗示している。公式のあらすじは、この映画を「科学的野心の暗部」を探求する物語と呼んでいる。この枠組みは、文書化された現実世界の生命倫理の懸念に直接結びついている。2018年に中国人研究者が十分な審査や同意なしにCRISPRを使用してヒト胚を編集した賀建奎（フー・ジェンクイ）事件は、倫理的なガードレールを越えて活動する科学的野心の最も明確な最近の例として残っている。

クレイフェイスが受け継ぐジャンルの伝統は、この道徳的構造について明確である。科学が暴走するボディホラーの金字塔であるデヴィッド・クローネンバーグ監督の『ザ・フライ』（1986年）は、セス・ブランドルの変身をスペクタクルとしてではなく、病気の進行として描き、記録し、悲しんだ。ボディホラージャンルの主要な創始者の一人と学者から評されるクローネンバーグは、肉体的な変容を用いて、心理的なものと技術的なものが絡み合う様を探求した。約1750万ドル（約28億7000万円）の予算で製作され、全世界で7000万ドル（約114億8000万円）以上の興行収入を記録したカンヌ国際映画祭脚本賞受賞作、コラリー・ファルジャ監督の『サブスタンス あるいは幻の姿』（2024年）は、グロテスクな変身を用いて、職業上の必須条件として外見を求めるハリウッドの要求を検証した。これこそまさに、マット・ヘイゲンをコア博士のもとへ駆り立てる社会的圧力である。顔に傷を負った科学者が形を変える合成皮膚の代替品を開発し、復讐に落ちていくサム・ライミ監督の『ダークマン』（1990年）は、クレイフェイスの映画の特定の前提の最も直接的なテーマ的祖先である。

■顔の喪失とアイデンティティの崩壊

映画のマーケティング資料は一貫して、「アイデンティティと人間性の喪失」をテーマの核として前面に押し出している。これは単なる飾りではない。現象学的な哲学において、顔は自己と社会生活の構成において特異な位置を占めている。エマニュエル・レヴィナスは、他者の顔は倫理的遭遇の根本的な場であり、内なる主観性と社会的世界との間の主要なインターフェースであると論じた。顔を失うことは、他者からの、そして最終的には自分自身からの可読性を失うことである。

顔面の変形に関する実際の医学研究は、この哲学的主張の心理的現実を裏付けている。米国医師会（AMA）のJournal of Ethics誌に掲載された2018年のレビューでは、重度の顔面変形は個人のアイデンティティと社会的役割へのアクセスを著しく混乱させ、従来の再建手術ではより重度の欠損に対して不十分であることが多いと判明した。これこそが、コア博士の実験的血清のような治療への需要を駆り立てるものだ。顔面同種移植に関するPMCの論文は、重度の変形が自分自身を認識する能力を破壊し、「性格特性の潜在的な変化を伴う重大な人生の危機」を構成し、引きこもり、うつ病、不安につながる可能性があることを立証した。

クレイフェイスを俳優にするという選択は、この力学を構造的に正確なものにしている。俳優の職業訓練とは、アイデンティティを制御して採用し、そして脱ぎ捨てることである。フラナガンのバージョンは、顔の上に生計のすべてを築き、他の顔に宿ることを学ぶことにキャリアを費やしてきた男が、自分の体がそのプロジェクトを文字通り不可逆的に完了することを決定したと気づくというものであり、俳優のパラドックスを究極の結末まで推し進めたホラーの前提の上に構築されている。

■50件以上の顔面移植とコア博士のジレンマ

映画の根底にある医学的現実は、純粋なフィクションではない。2025年の時点で、2005年にフランスのイザベル・ディノワールが行った先駆的な部分移植を皮切りに、世界中で50件以上の顔面同種移植手術が行われている。この手術は生涯にわたる免疫抑制を必要とする。レシピエントは、他人の顔であったものを心理的に統合しなければならない。PMCの研究論文は、基礎となる頭蓋顔面構造がドナーのものと大きく一致するレシピエントにおける「アイデンティティの分裂」の可能性について記述している。

実験的な再生医療の領域では、瘢痕形成ではなく能動的な組織再生を引き起こすように設計された、生来の皮膚の細胞外マトリックスを模倣する生理活性超分子ポリマースキャフォールドが、活発な研究の方向性となっている。遺伝子ペイロードの送達とヒドロゲル足場を組み合わせて、創傷床への遺伝物質の時空間的放出を制御する遺伝子ヒドロゲルプラットフォームのアプローチは、架空のコア博士の血清がその最も極端な外挿において占める正当な治療の方向性を表している。

美容や強化バイオテクノロジー（ボツリヌス毒素、ダーマフィラー、ペプチド注射、エスカレートする外科的介入）をめぐる生命倫理の言説は、すでにコア博士の血清が最もグロテスクな結末へと拡張するスペクトルを占めている。産業としてのハリウッドは、常にこの力学の圧力鍋として機能してきた。美しさが通貨であり、科学的なガードレールが静かに取り払われた世界にマット・ヘイゲンを配置するという映画の決定は、偶然のジャンルの装飾ではない。それこそが核心なのだ。

■注目ポイントQ&A

●クレイフェイスの血清は生物学的に妥当ですか？また、どのような現実の科学に基づいていますか？

ほとんどのスーパーヒーローのオリジンデバイスよりも現実に近いです。標的を修正する一方で、他のすべての組織に壊滅的な全身変化を引き起こすという特定のメカニズムは、2026年時点での遺伝子治療の臨床応用における最大の未解決課題であるCRISPRのオフターゲット遺伝毒性を直接ドラマ化したものです。生物学的に一貫した血清を実現するには、少なくとも4つの偉業を同時に達成する必要があります。すべての体細胞をチキソトロピー的な細胞骨格状態を維持するように再プログラムすること、意識的な意図を細胞レベルでの局所的な細胞骨格の変化に変換できる分散型神経筋制御システムを構築すること、継続的な大規模な組織変形のためのエネルギー供給メカニズムを提供すること、そして周囲の組織が永続性を失っても中枢神経系の構造的完全性を維持することです。これらはそれぞれが現代の生物工学の最前線にあります。原理的に不可能なものは一つもなく、それがクレイフェイスを耐久性のある悪役にしている理由です。

●チキソトロピーとは何ですか？実際の生体組織にそのような特性を持つものはありますか？

チキソトロピーとは、持続的なストレス下で粘度が低下し、静止時には元の粘度を回復する特定の物質の特性です。ケチャップ、流砂、掘削泥水などがこのように振る舞います。クレイフェイスの生物学が科学的に興味深いのは、生きた細胞がミクロスケールですでに弱いチキソトロピー性を持っている点です。細胞質はチキソトロピー性ゲルであり、この特性によって細胞分裂中に細胞骨格が動的に再構築されます。血液も非ニュートン流体であり、チキソトロピー挙動を示します。クレイフェイスの血清が必要とするのは、この特性が自発的な神経制御下で機能する人間の体全体のマクロスケールにまで拡大されることですが、既存の神経筋生物学にこれに類似するものは知られていません。

●映画『クレイフェイス』のオリジンストーリーが放射性プロトプラズムから遺伝子血清に変更されたことで、道徳的責任の所在はどう変わりますか？

すべてが変わります。1961年の放射性プロトプラズムのオリジンでは、ヘイゲンは環境曝露の犠牲者であり、変身に人間の介入はありませんでした。フラナガンによる血清のオリジンでは、ケイトリン・コア博士という名前のある科学者が、絶望的な患者に十分にテストされていない遺伝子治療を施す立場に置かれます。これにより、この映画は倫理的なガードレールなしに機能する科学的野心の物語となります。これは『ザ・フライ』（1986年）がボディホラーの最も強力な道徳的構造として確立したジャンル構造です。つまり、怪物は自然によってではなく人間の野心によって生み出されるため、責任を外部化することはできません。映画の公式あらすじは「科学的野心の暗部」をテーマ領域として明確に挙げており、このジャンルの最も永続的な作品を生み出してきた生命倫理ホラーの伝統に直接位置づけています。

●この映画のクレイフェイスは、アニメシリーズ『クリーチャー・コマンドーズ』と繋がっていますか？

はい。DCスタジオは、『クリーチャー・コマンドーズ』でアラン・テュディックが声を担当するマット・ヘイゲン版のクレイフェイスと、映画でトム・リース・ハリーズが演じるキャラクターが同一人物であることを確認しています。実写映画はアニメ版のオリジンストーリーとして機能します。映画は2026年10月23日に劇場公開されます。

元記事: Clayface: DC’s Body Horror Gamble Is Built on Gene Therapy’s Most Dangerous Failure Mode