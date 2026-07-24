『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』最終章「運命決戦編」が10月2日に劇場先行公開へ　主題歌作詞は主演声優の宮田俊哉

ブシロードのトレーディングカードゲームを原作とするアニメ『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』の最終章「運命決戦編」が、テレビ放送に先駆け2026年10月2日より劇場公開されることが決定した。テレビ放送は同年11月7日より全3話で順次開始される予定だ。あわせて公開された公式情報では、主人公・明導アキナ役を務める宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が自ら作詞を手掛けた主題歌「Escape」も発表された。

■Dシリーズ初の劇場先行公開と全3話構成

2024年1月からスタートした『Divinez』シリーズは、2026年4月に全12話のテレビ放送を終えた第10期「幻魔決戦編」まで、一貫してテレビ愛知・テレビ東京系列での放送を先行させてきた。しかし、最終章となる「運命決戦編」はそのパターンを破り、11月7日のTV放送開始に先立つ10月2日に劇場先行公開を実施する。単なるクールごとの放送ではなく、劇場イベントとしてシリーズの完結を位置づける試みだ。

アニメーション制作は『Re:ゼロから始める異世界生活』や『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』で知られるキネマシトラスが担当し、キャラクターデザイン原案は2021年の「Dシリーズ」立ち上げから参加しているCLAMPが務める。過去の章がすべて全12話で構成されていたのに対し、本作が全3話という変則的な構成をとる点も、劇場先行公開という特別なフォーマットに合わせたクリエイティブ上の決断といえる。

■主演声優自らが主人公の心情を作詞

最終章の主題歌「Escape」における宮田俊哉の役割は、一般的なタイアップの枠組みを超えている。本作は彼が主人公の明導アキナとして歌うキャラクターソングではなく、所属グループであるKis-My-Ft2名義の楽曲だが、歌詞は彼自身がアキナの感情や視点を通じて書き下ろしたものだ。

アニメ制作において、声優がキャラクター名義で楽曲を歌う事例は多い。しかし今回のケースは、アーティスト自身の本名名義でクレジットされつつも、作品内で長年演じてきた架空のキャラクターの内心が作詞に反映されている点において、その伝統を反転させたものといえる。「運命決戦編」というサブタイトルに対して「Escape（脱出）」と名付けられた楽曲タイトルは、病弱な妹を救うために運命大戦の勝利を目指してきたアキナの動機を考えると、非常に興味深い対比を描いている。

1988年生まれの宮田は、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）に所属し、2011年にKis-My-Ft2としてCDデビューを果たした。グループは先輩ユニットである光GENJIのスタイルを継承したローラースケートによるパフォーマンスで知られる。宮田はこれまでも「デラックス編」のテーマソング「Meramera」など、同シリーズの楽曲に携わってきた。

■配信展開とスピンオフ作品の放送予定

海外ファン向けの情報として、本稿執筆時点では海外向け配信プラットフォームの展開は未発表となっている。過去のシーズンはCrunchyrollなどで配信されていたが、今作の海外展開については続報が待たれる。

一方、日本国内ではテレビ放送初日となる11月7日午前8時より、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、Hulu、Prime Video、U-NEXT、ニコニコなどで順次配信が開始される予定だ。

また、公式発表では、かえるDXによる漫画作品『ゴースト・ミーツ・ギャル』のスピンオフ短編アニメ化もあわせて公表された。アニメーション制作はAtoriEが担当し、2026年9月5日午前8時より放送・配信が開始される。「運命決戦編」の劇場公開の約1ヶ月前にスタートさせることで、ブシロードは2026年秋の『Divinez』完結に向けて展開を途切れさせない施策を講じている。

■2027年開始の15周年記念新シリーズへ

今回の「運命決戦編」の発表は、2026年4月にブシロードから解禁された大型発表の文脈に沿ったものだ。同社は、シリーズ15周年を記念した全く新しい『カードファイト!! ヴァンガード』のTVアニメシリーズを2027年に放送する計画をすでに明かしている。

2021年4月の10周年から始まった「Dシリーズ」および『Divinez』の物語は、この「運命決戦編」をもって完結を迎える。物語は新たな方向性へとバトンを渡すが、世界61の国と地域で展開されているトレーディングカードゲームとしての『カードファイト!! ヴァンガード』は、今後も独立して展開が継続される。

■注目ポイントQ&A

●『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 運命決戦編』の公開・放送スケジュールはどうなっていますか？

日本国内では2026年10月2日より劇場での先行公開が始まります。テレビ放送は同年11月7日、14日、21日にテレビ愛知・テレビ東京系列ほかで全3話が放送され、11月7日午前8時より各種配信サービスでも配信開始となります。

●主題歌「Escape」における宮田俊哉氏の役割の特殊性とは何ですか？

宮田俊哉氏は主人公・明導アキナの声優を務めながら、所属するKis-My-Ft2の楽曲「Escape」の作詞を手掛けました。キャラクターソングではなくアーティスト自身の名義でありながら、演じるキャラクターの視点や心情を反映して作詞を行っている点が特徴的です。

●「運命決戦編」の構成は過去のシリーズとどう異なりますか？

全3話という構成になっており、これまでの『Divinez』各章（全12話構成）から大幅に短縮されています。また、TV放送に先駆けて劇場で先行公開される点も「Dシリーズ」として初の試みです。

●『Divinez』完結後もヴァンガードシリーズは続きますか？

はい、継続します。ブシロードは2026年4月に、作品15周年を記念した完全に新しいTVアニメシリーズを2027年に放送予定だと発表しています。『Divinez』および「Dシリーズ」の物語は今作で完結しますが、作品ブランドおよびカードゲーム自体は展開が続きます。

元記事: Cardfight!! Vanguard Divinez Final Arc Debuts in Theaters October 2, Voice Actor Writes Theme