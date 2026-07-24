サムスン「Galaxy Watch 9」でWear OSアップデートを5年に延長、Pixel Watchとの差は2年に拡大

サムスンはGalaxy Watch 9およびGalaxy Watch Ultra 2に対し、5回の主要Wear OSアップデートと5年間のセキュリティパッチを提供することを確定した。これはAndroidスマートウォッチとしては過去最長のソフトウェアサポート保証となる。一方、GoogleのPixel Watchは3年間のアップデートにとどまっており、両者の差は2年に拡大した。新採用のプロセッサ「Snapdragon Wear Elite」が、この長期サポートの実現を足元から支えている。

■サムスンがPixel Watchに対するリードを拡大

Galaxy Watch 4以降、サムスンは4回の主要OSアップデートと5年間のセキュリティパッチを提供してきた（endoflife.dateのサポート追跡による）。GoogleのPixel Watchシリーズは最大3年のOSアップデートにとどまっており、今回の発表によって両者の差は2年に広がる。

この新方針は、ロンドンのGalaxy Unpackedイベントで発表され、2026年7月22日に予約受付を開始したGalaxy Watch 9とGalaxy Watch Ultra 2に適用される。両機種ともWear OS 7とサムスンのOne UI 9 Watchを搭載して出荷され、世界発売は8月7日に予定されている。

Galaxy Watch 9の価格は379ドル（約6万2,156円、1ドル=164円換算、欧州価格は409ユーロ［約467ドル］）。800mAhのバッテリーを備え47mm LTEの単一構成で提供されるGalaxy Watch Ultra 2は、699ドル（約11万4,636円、欧州価格は749ユーロ［約855ドル］）となる。

■Galaxy Watch 8以前のモデルが適用外となる理由

この5年保証はGalaxy Watch 8、Watch 8 Classic、Watch Ultraにはさかのぼって適用されない。これは任意の方針決定ではなく、ハードウェア上の制約によるものである。

Watch 8シリーズまでのGalaxy Watchはサムスン自社製のExynos W1000チップを搭載していた。対してGalaxy Watch 9とUltra 2は、Galaxy Watchとして初めてQualcommのSnapdragon Wear Eliteプロセッサを採用しており、このチップへの変更が長期サポートを構造的に現実的なものにしている。

2024年のWatch 7で導入されたExynos W1000には専用のNPU（ニューラル処理ユニット）が搭載されていない。TechTimesがPixel WatchへのWear OS 7展開時に報じた通り、Wear OS 9、10、11で導入されるAIヘルスケア機能はオンデバイスでの推論が必要となり、Exynosチップではローカル処理しきれない。そのため旧モデルのユーザーはクラウド依存の機能制限を受けるか、アップデートから機能が省略されることになる。

旧モデルもWear OS 7自体の対象であり、Galaxy Watch 5シリーズなどもOne UI 9 Watchアップデートの対象に含まれる。しかし、そのサポート期間はWatch 9の2031年という終了地点よりかなり早く終了する。

■5年保証を可能にするプロセッサ「Snapdragon Wear Elite」

MWC 2026で発表されたSnapdragon Wear Eliteは、ウェアラブル向けチップとして過去3年で最も重要なアーキテクチャの刷新となる。

フラグシップスマートフォンと同等クラスの3nmプロセスで製造され、2.1GHz動作のプライムCortex-A78コア1個と、1.95GHz動作の省電力Cortex-A55コア4個によるbig.LITTLE構成を採用している。Snapdragon W5+ Gen 2と比較して、QualcommはシングルコアCPU性能が5倍、GPU出力が7倍向上し、1080p/60fps動画を腕時計サイズの画面で描画できると主張している。

最大の特徴は専用のHexagon NPUの搭載であり、Qualcommのウェアラブルチップとして初めてハードウェア加速されたAI推論に対応した。最大20億パラメータのモデルを実行でき、最大12 TOPSの処理能力を持つ。また、常時機能する低電力ニューラルエンジンも搭載されている。

これにより、Wear OS 9から12で想定されるAIヘルスコーチングやリアルタイム文字起こしなどの機能が、スマートフォン連携やクラウド往復なしにGalaxy Watch 9上で直接実行可能になる。

さらに、Qualcommは5G RedCapやBluetooth 6.0などの「ヘキサコネクティビティ」システムを統合した。性能が大幅に向上した一方で、前世代よりバッテリー駆動時間が30%伸び、約10分で50%の充電が可能であるとQualcommは述べている。

■Apple Watchとの明確な相違点

サムスンの公式な5年保証は年数面でApple Watchと同等となるが、両者の構造には違いがある。

AppleはApple Watchに対して事前のソフトウェアサポート期間を公表していない。WWDC 2026において、AppleのwatchOS 27はApple Watch Series 6、7、8、および初代Apple Watch Ultraのサポートを終了した。これにより、2022年に799ドルで購入したユーザーは4年後に次のOSアップデートが受けられないことを知ることになったとEngadgetは報道している。

一方、サムスンは事前に具体的な終了日（2031年）を提示しているため、購入者は購入前に終了日を把握することができる。

■スマートウォッチ購入における意味合い

5年間のソフトウェア保証は、プレミアムスマートウォッチの総所有コスト計算を大きく変化させる。

2031年まで競合力のあるソフトウェアで動作する379ドルのGalaxy Watch 9は、2028年に大きな機能追加が止まる300ドルの時計とは価値の提案が異なる。

サムスンはすでにフラグシップスマートフォンやタブレットで7年間のアップデートを提供しており、これを腕のデバイスにも広げることで、エコシステム全体での長期サポート姿勢を示している。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Watch 9のアップデート期間は何年ですか？Pixel Watchとの違いは？

Galaxy Watch 9およびGalaxy Watch Ultra 2は、5回の主要Wear OSアップデートと5年間のセキュリティパッチ（2031年7月まで）が保証されています。GoogleのPixel Watchシリーズは3年間のOSアップデートにとどまるため、2年の差があります。

●Galaxy Watch 8が5年保証の対象外となったのはなぜですか？

5年保証はWatch 9に搭載されたSnapdragon Wear EliteチップのオンデバイスAI処理能力に依存しているためです。Galaxy Watch 8のExynos W1000には専用NPUがなく、将来のWear OSでの高度なAI機能を単体で実行できないことが理由です。

●サムスンのサポート期間はApple Watchを超えましたか？

サムスンは事前保証期間として「5年」を明記していますが、Appleは事前の期間保証を行わず、WWDCで更新終了モデルを後から告知する形をとっています。事前に明確な終了年数が提示される点でサムスンの保証は異なります。

●Snapdragon Wear Eliteプロセッサの特徴は何ですか？

MWC 2026で発表された3nmプロセスのプロセッサで、専用のHexagon NPUを搭載しています。スマートフォンやクラウドを介さずに最大20億パラメータのAIモデルを時計本体で高速処理できるため、将来のWear OSアップデートに長期間耐えうる性能を備えています。

元記事: Galaxy Watch 9 Gets Five Years of Wear OS Updates, Pixel Watch Still Stuck at Three