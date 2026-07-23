英議会、暗号資産の「デバンキング」を調査へ　銀行が送金の約4割を遮断・遅延

英国では、銀行から暗号資産取引所への送金の約4割が遮断または遅延しているとされ、顧客取引が年間で約10億ポンド（約1630億円）近く拒否された例も報告されている。こうした実態を受け、英議会の超党派議員連盟は7月21日に正式調査を開始し、6週間にわたり証拠提出を募る。調査は企業口座だけでなく、決済制限や保険、専門サービスまで対象とし、銀行の対応が消費者や事業者、競争に与える影響を検証する。

■超党派議員連盟が正式調査を開始

英議会の暗号資産・デジタル資産に関する超党派議員連盟（Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group）は2026年7月21日、正式調査を開始した。銀行、決済企業、フィンテック企業、暗号資産関連企業を対象に、6週間の書面証拠提出期間を設ける。

同議連は、元デジタル経済担当相のLord Vaizey of Didcot氏と、労働党のGurinder Singh Josan CBE下院議員が共同議長を務める。証拠提出期間の終了後には、調査結果と提言をまとめた報告書を英国政府に直接提出する予定だ。

調査対象は企業向け銀行口座の開設難にとどまらない。送金制限、保険、専門サービスなど、銀行システムが関わる広い領域が含まれる。暗号資産企業やその従業員にとって重要なのは、被害が口座を開けない企業だけに限られない点にある。

■調査前から示されていた送金制限の規模

問題の規模は、議会が動く6カ月前から具体的に示されていた。英Cryptoasset Business Council（UKCBC）が2026年1月に公表した調査報告書「Locked Out: Debanking the UK's Digital Asset Economy」は、英国の大手中央集権型取引所10社から回答を集めたものだ。これらの取引所は合計で数百万人の顧客を抱え、数千億ポンド規模の取引を処理してきたという。The Blockが詳報し、複数メディアが独自に裏付けたとされる。

調査結果は具体的だ。英国では、銀行から取引所への送金全体の約40%が遮断または遅延している。10社のうち8社は、過去12カ月で送金が遮断または制限される顧客が増えたと回答し、減少を報告した取引所はなかった。ある取引所は、銀行によって1年間で顧客取引の約10億ポンド（約1630億円、1ポンド=約163円換算）近くが拒否されたと報告した。

影響は個人の生活にも及ぶ。The Observerは2025年5月、英国で登記された上場暗号資産企業の上級社員が、給与支払い元が暗号資産企業であることを理由に住宅ローン確保に苦労した事例を報じた。銀行業界の姿勢が、業界で働く一般の従業員の暮らしにも波及していることを示す例だ。

■全面禁止と上限設定、銀行ごとに異なる制限

制限の厳しさは一様ではないが、高ストリート銀行全体に広がっている。Stand With Crypto UKとUKCBC報告書がまとめた調査データによると、Chase UK、Starling Bank、TSB、Virgin Money、Metro Bankは、暗号資産取引所への銀行送金とカード決済を全面的に禁止している。個別銀行の制限内容はCoinDeskが確認した。

一方、大手既存銀行は別の形で利用を制限している。PaymentExpertの分析によると、Barclaysは1回あたり2500ポンド、30日間累計で1万ポンドまで、HSBCも同じ上限を適用する。NatWestは1日1000ポンド、月5000ポンドまで、Santanderは1回1000ポンド、月3000ポンドまでに制限している。

重要なのは、こうした制限が、送金先の取引所が金融行為監督機構（FCA）に登録されているかどうかにかかわらず適用されている点だ。UKCBC報告書では、ある取引所が「FCAに登録されているのなら、英国企業にとってこれほど困難であるべきではない」と述べている。

影響を受けた利用者側の反応も大きい。Coinbaseが支援する政策提言団体Stand With Crypto UKは2026年6月10日、「Your Money. Your Choice」キャンペーンを正式に立ち上げ、28万6000人の会員に対し、自身の銀行へ正式な苦情を申し立てるよう呼びかけた。別のIG Groupの調査では、決済制限に直面した顧客の約35%が、すでに銀行を切り替えたことが示唆されている。

■銀行が送金を止める理由と法的な論点

銀行が公に掲げる理由は不正防止であり、その背景には具体的な規制上の事情がある。2024年10月7日には、Payment Systems Regulatorの強制返金ルールが発効した。新ルールの下では、顧客が認証済みプッシュペイメント詐欺（APP fraud）の被害に遭った場合、銀行は1件あたり最大8万5000ポンド（約1386万円）の責任を負うことになった。これは、被害者が詐欺師の口座に自ら送金させられる類型の犯罪を指す。

同日、FCAもDear CEOレターで同じ方向性を強調し、Consumer Dutyの下で企業が回避すべき予見可能な害の具体例としてAPP詐欺を挙げた。これにより、銀行には非対称なインセンティブが生まれた。正当な暗号資産送金を止めても失うのは顧客の信頼の一部にとどまるが、不正な暗号資産関連送金を通してしまえば、1件ごとに8万5000ポンドの負担に加え、規制当局の監視も招き得る。

この構図では、送金先が適法に運営されるFCA登録プラットフォームであっても、カテゴリー全体を一律に遮断することが合理的なリスク管理判断になりやすい。ただしUKCBCは、Payment Services Regulations 2017のRegulation 105が、制限したい取引について個別審査を求めており、業種全体への一律禁止は想定していないとして、この対応が同条項に抵触する可能性があると主張している。

The Blockが報じたところによると、同団体はさらに、FCA登録プラットフォームへのアクセスを妨げることが良好な結果を提供する義務に反し得るとしてFCAのConsumer Dutyにも言及し、また、業界全体を排除する協調行動があればCompetition Act 1998に照らして反競争的行為になり得るとも指摘している。

技術面でもギャップがある。銀行の自動スクリーニングシステムは送金先を「暗号資産取引所」というカテゴリーで検知しており、事業者単位のリスクでは見ていない。認可・登録済み暗号資産企業を掲載するFCA Registerは公開されているが、リアルタイムの決済審査には統合されていない。そのため、FCA登録済みであっても、銀行が送金可否を判断する瞬間に機械可読なシグナルとして機能していない。

WalletConnectのCEOであるJess Houlgrave氏は、構造的な解決策として「進むべき道は一律禁止ではなく、より賢い許可の仕組みだ。英国は、検証済みの受取人IDの標準、より強力な受取人確認、利用者同意に基づくセキュリティフローを可能にすることで、消費者を保護しつつデジタル金融の野心も支えられる。そうすれば銀行はAPPリスクを管理しながら、顧客は規制対象サービスへ資金を移せる」と述べた。

■米国の「Operation Chokepoint 2.0」との比較

この問題が米国と比較されるのは自然だが、同一視には異論もある。米国では、規制当局と金融機関が協調して銀行に暗号資産企業へのサービス提供を控えさせたと批判され、その非公式な動きは「Operation Chokepoint 2.0」と呼ばれた。後にFDICの内部文書が訴訟で表面化し、協調的な圧力を示唆したとされる一方、米規制当局はそうした主張の一部に異議を唱えている。

英国の状況は重要な点で異なる。ここでの制限は、文書化された政府の協調の結果というより、銀行自身から生じているように見える。英国財務省（HM Treasury）は2026年1月、FCA認可済みの暗号資産企業が銀行提供者から取引制限を受けることは想定しておらず、すべての企業は公正に扱われるべきだと述べた。しかし、政府がそうしたメッセージを出した後も、銀行は遮断を続けている。

この違いは、超党派議連の調査にとって重要だ。被害の原因が政府の圧力なら救済策は規制当局への法的措置になるが、欠陥のある責任枠組みに銀行が合理的に反応しているのだとすれば、必要なのはその枠組みの構造改革である。具体的には、FCA登録取引所をAPP返金責任の算定から除外するか、送金先取引所が規制対象であると確認された場合に1件あたりの責任を軽減する法定セーフハーバーを設けることが考えられる。

UKCBCは、反競争的なデバンキング慣行が「国内のイノベーションを損ない、競争を海外へ追いやっている」と結論付けている。調査対象となった取引所の約70%は、こうした制限によって英国での投資、拡大、採用への意欲が低下したと回答した。

■新たな認可制度の開始直前に重なる調査

今回の議会調査のタイミングは偶然ではない。FCAは2026年6月30日、Policy Statement PS26/9の下で英国の新たな暗号資産制度に関する最終ルールとガイダンスを公表した。これは、議会が2026年2月4日にFinancial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026を可決して本格化した工程の一区切りに当たる。

FCAの認可申請の窓口は2026年9月30日に開き、2027年2月28日まで運用される予定だ。制度の義務適用は2027年10月25日に全面施行となる。

新制度では、暗号資産企業は初めて、AML登録にとどまらない正式なFCA認可を受けることになる。理論上は、これによって銀行は法的に認識された、より明確なステータスを基準に判断できるようになり、カテゴリー単位の排除を正当化してきた曖昧さは薄れるはずだ。

ただし実務上は、銀行側の現在の姿勢が変わらなければ、全面的な認可制度の下でも同じ状況が続く可能性がある。新たな制度枠組みには、銀行に対してFCA認可済み暗号資産企業を顧客として受け入れる義務は課されていないためだ。

超党派議連は後追いで動いているだけではない。同議連は5月に議会内で「Crypto Summit」を開いて英国業界のリーダーらと会合を持ち、共同議長のGurinder Josan下院議員はワシントンD.C.を訪れ、米国がデジタル資産規制にどう取り組んでいるかを直接聞き取った。保守党系の貴族院議員と労働党の下院議員をまたぐ今回の調査は、銀行業界への不満が通常の党派対立を超えていることを示している。

■証拠提出の方法と今後の見通し

調査に向けた6週間の証拠募集はすでに始まっている。書面提出は、銀行、決済事業者、フィンテック企業、暗号資産企業、専門サービス事業者に加え、暗号資産関連の銀行制限で影響を受けた個人からも受け付ける。超党派議連は、制限がどのように適用されているか、その比例性、そして消費者、企業、イノベーション、競争への影響を調べるとしている。

調査結果は、英国政府宛ての提言を含む正式報告書として公表される予定だ。議会の特別委員会とは異なり、超党派議連には証言を強制したり、直ちに法的義務を生じさせたりする権限はない。それでも、この調査によって、英国を世界的な暗号資産ハブにするという政府の目標と、その実現を難しくしている銀行慣行との間で、政府がどちらを選ぶのかを迫るだけの精密な公開記録が作られる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●英国で暗号資産取引所への送金を全面禁止している銀行はどこですか？

Stand With Crypto UKとUKCBCの「Locked Out」報告書がまとめたデータによると、Chase UK、Starling Bank、TSB、Virgin Money、Metro Bankが、暗号資産取引所への銀行送金とカード決済を全面的に禁止しています。PaymentExpertによると、Barclays、HSBC、NatWest、Santanderは送金自体は認めていますが、銀行ごとに1回あたり1000〜2500ポンドの厳しい上限を設けています。

●FCA登録の暗号資産取引所への支払いを英国の銀行が止めるのは合法ですか？

UKCBCと法務アナリストは、この点に強い疑問を呈しています。Payment Services Regulations 2017のRegulation 105は、個別の支払いを制限する前にケースごとの審査を求めており、業種全体への一律禁止を認めていません。もっとも、この点について裁判所が決定的な判断を示したわけではなく、The Blockによると、今回の調査は執行や判断を支える証拠記録の構築も目的の一部です。

●英国で暗号資産が合法なのに、なぜ銀行は送金を止めるのですか？

主因は金銭的な負担です。2024年10月7日以降、顧客がAPP詐欺の被害に遭うと、銀行は1件あたり最大8万5000ポンドの責任を負います。暗号資産関連送金はその種の請求と結び付けられやすく、しかも銀行の自動審査は取引所を事業者単位ではなく「暗号資産取引所」というカテゴリーで判定するため、規制対象のFCA登録事業者と未登録事業者を支払い時点で区別できません。その結果、カテゴリー全体を止める判断が合理的になっています。

●APPGの調査には誰が、どのように証拠を提出できますか？

はい、提出できます。調査は2026年7月21日の開始後、6週間の証拠募集期間に入っています。銀行、決済事業者、フィンテック企業、暗号資産企業、専門サービス事業者、そして影響を受けた個人から書面提出を受け付けています。提出先メールアドレスや2026年8月31日の締め切りなどの詳細は、APPG事務局であるCryptoUKを通じて案内されています。

元記事: UK Crypto Debanking: Parliament Investigates as £1B in Transactions Rejected