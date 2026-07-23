「一時閉鎖」か「永久解雇」か、アマゾンの倉庫閉鎖を巡る連邦法との乖離とロボット化の波

米アマゾン・ドット・コムがフロリダ州の物流拠点を閉鎖し、ロボット技術を前提としたネットワークへの刷新を進めている。同社は閉鎖を「一時的」と説明するが、6カ月以上に及ぶレイオフは米連邦法上「永久」と分類される。約1,110人の労働者の雇用や、地元自治体との雇用維持契約を巡る法的問題が浮上している。

■「一時的」な閉鎖と連邦法が定義する「永久解雇」の乖離

アマゾンは先週、フロリダ州ポートセントルーシーにあるフルフィルメントセンター「PBI3」の永久閉鎖を開示するWARN（労働者調整・再訓練予告）通知を連邦政府に提出した。対象となる雇用は494人で、主要な離職日は9月17日とされている。これはフロリダ州において3カ月間で2件目の閉鎖であり、同社が進めるロボット主導のネットワーク刷新が、公表内容に十分反映されていない人的コストを生み出していることを示す、これまでで最も明確な兆候だと、TheStreetはWARN届出の分析に基づき指摘している。

アマゾンはこれらの閉鎖を「一時的」と呼んでいる。しかし、1988年に制定された連邦法のWARN法（労働者調整・再訓練予告法）では、6カ月以上続くレイオフは、企業がプレスリリースで再開計画を示しているかどうかにかかわらず「永久」と分類される。「改装」を理由とする例外規定はない。アマゾンによる両施設の改装には2年かかる予定であるため、離職日までに社内転勤先を確保できなかった労働者は法的には永久解雇となり、再開後の施設での雇用を保証されない。

アマゾンが示す改装計画と、フロリダ州で職を失う約1,110人の実際の権利との間にあるこの法的な隔たりこそが、今回の閉鎖の中心的な問題でありながら、十分な注目を集めていない点である。

PBI3のWARN通知で、アマゾンは「離職は永久的となる見込み」という表現を使用している。一方で、報道機関や地元当局、影響を受ける従業員には、施設を再開する予定だと説明している。この2つは同時に成り立ち得る。WARN届出は法的な現実を示す一方、再開の約束は、個々の労働者に対する契約上の強制力を持たない企業側の目標にすぎないことが、TheStreetが確認したPBI3の届出から分かる。

これに先立ち、フロリダ州ホームステッドにある在庫拠点「TMB8」についても同様の届出が行われている。NewsweekによるホームステッドのWARN届出の確認では、616人の離職手続きが7月2日に始まり、9月30日まで続く。2件のWARN通知を合わせると、対象となるアマゾン従業員は約1,110人に上る。TheStreetによると、これは今年実施されたアマゾンのネットワーク再編において、単一州に集中した倉庫雇用の喪失として最大規模である。

■マイアミ・デイド郡による法的措置の動き

ホームステッドの閉鎖は、ポートセントルーシーのケースにはない法的紛争に発展している。ホームステッドの施設が、アマゾンによる明示的な条件付きの土地取得に基づいて建設されたためだ。

マイアミ・デイド郡による執行措置についての公式発表によると、同郡は2020年、アマゾンに対し、年間平均3万2,000ドル（約521万6,000円、1ドル＝163円換算）の賃金を支払うフルタイム雇用を少なくとも325人分創出・維持することを条件に、27505 SW 132nd Avenueにある公有地を評価額に基づく2,200万ドル（約35億8,600万円、同）で譲渡した。この土地はもともと、旧ホームステッド空軍予備役基地周辺の経済開発に使用する目的で、米空軍から郡へ無償で譲渡されたものだった。

The Real Deal Miamiの報道によると、この義務は2023年に修正され、2041年までの21年間継続することとされた。契約には、雇用数が最低基準の325人を下回った場合、不足する1人につき8,000ドル（約130万4,000円、同）の罰金を科す規定がある。罰金が支払われない場合、マイアミ・デイド郡は物件に先取特権を設定できる。この仕組みに基づく罰金の最大額は約260万ドル（約4億2,380万円、同）となる。

ホームステッド地区を代表するマイアミ・デイド郡のダニエル・コーエン・ヒギンズ委員は、郡の対応を主導した。同委員は公式声明で、「郡の土地、つまり市民の土地を民間企業が営利目的で利用する以上、交わした約束は守られなければならない。アマゾンはサウスデイドで雇用を創出し、維持するという拘束力のある約束をした。私は単に、その約束を守るよう求めている」と述べた。

Local10の報道によると、マイアミ・デイド郡委員会は2026年4月、ダニエラ・レヴィン・カヴァ郡長に対し、合意を履行させるための「あらゆる法的措置」を講じるよう指示する決議を全会一致で可決した。アマゾンは地元当局に対し、改装と将来の再開計画を根拠に、郡の規則を引き続き順守していると考えていると説明した。しかし、郡委員会による全会一致の執行決議は、事実上この主張を退けるものとなった。

アマゾンがこの義務について猶予を求めたのは今回が初めてではない。報道によると、同社は2023年にも、マクロ経済上の逆風を理由として雇用目標の達成期限を12カ月延長するようマイアミ・デイド郡に求め、郡はこれを承認した。2026年の閉鎖は、同じ約束についてアマゾンが猶予を求める、または救済措置が必要となる状況を生じさせた2回目の事例となる。

ホームステッドのステーヴン・ロズナー市長はNewsweekに対し、移行期間は「働く家族にとって現実的な困難」をもたらすと述べる一方、アマゾンが転勤の機会や移転支援を提供していることには期待を示した。

■2年の工期を要する「ロボット優先」の設計

アマゾンが稼働中で、開設からそれほど年数のたっていない施設を単に更新するのではなく、造り直す理由を理解するには、「ロボット優先（robotics-first）」が設計基準として何を意味するのかを見る必要がある。

PBI3のような2021年頃のフルフィルメントセンターは、人間の作業員が通路を移動し、手持ちのスキャナーを使って作業することを前提に設計されていた。これに対し、2024年末にルイジアナ州シュリーブポートの施設で初めて導入された次世代設計には、施設を稼働させながら後付けすることができない構造上の違いがある。

アマゾンの公式なオペレーション関連情報によると、シュリーブポートのモデルでは、高密度のコンテナ配列である「Sequoia（セコイア）」ストレージポッドを使用する。これには専用の床面グリッドを設置する必要があり、自律走行搬送ロボット（AMR）は倉庫の床に埋め込まれたQRコードを使って移動する。

この床面グリッドはAMRの稼働前に設置しなければならず、ロボット用グリッドを部分的に設置した状態では施設を運用できない。2年間の閉鎖が組織上の都合で設定されたものではなく、建築・構造上必要となる技術的な期間である理由はここにある。

新設計の要となるAMR「Proteus（プロテウス）」は、新旧施設の違いの大きさを示している。TechTimesの報道によると、アマゾンは2026年6月、ロンドンで開催したイベント「Delivering the Future」で、作業員から自然言語による指示を受け付ける次世代Proteusを発表した。作業員が必要な作業を伝えると、ロボットが経路、優先順位、実行時期を決定する。

アマゾン・ロボティクスのバイスプレジデントであるスコット・ドレッサー氏はThe Robot Reportに対し、「資材移動のアシスタントになる」と説明した。CNBCの報道によると、現行世代のProteusはすでに米国の25カ所のフルフィルメントセンターで稼働している。更新版はパイロットテスト中で、2027年前半に米国と欧州でより広く展開することを目指している。

ニューヨーク・タイムズが報じた内部文書によると、アマゾンはフルフィルメント業務の75％を自動化する目標を掲げている。計画では、2027年末までに約40施設へシュリーブポートのロボット設計を展開する。フロリダ州の施設は、稼働中の拠点をこの方式へ転換する初期事例の一部である。このため、建設からわずか数年で解体・再構築されることになった。

■配送スピードと規模が施設再構築を後押し

アマゾンが物理的な物流網の変革を急ぐ背景には、高速配送で主導権を握るための競争がある。アマゾンの2026年第1四半期決算発表として報じられた内容によると、同社は2026年上半期に、当日配送または夜間・翌朝配送を通じて10億個を超える商品を届けた。

その後、米国の数百都市で9万点を超える商品の1時間配送を導入し、2,000以上の都市や町で3時間配送を提供している。また「Amazon Now」を通じて、一部の市場では日用品の30分配送も提供し、ウォルマート、ターゲット、インスタカートと直接競合している。

こうした配送スピードを実現するには、倉庫の地理的配置が重要となる。アマゾンは長年にわたり、米国のフルフィルメントネットワークを、より緊密な地域クラスターへ再編してきた。在庫を最終顧客の近くに置くことで、配送ルートを短くし、輸送コストを削減する狙いがある。

この再編により、単独の倉庫としては十分に機能している新しい施設であっても、ネットワーク全体の構成上は旧式になることがある。大型商品のフルフィルメント向けに最適化された2021年頃の手作業によるピッキング施設は、アマゾンが現在標準化を進めている、当日配送、小型商品、高回転を特徴とする地域モデルにとって適切なネットワーク拠点に位置していない可能性がある。

同社は地方の配送ネットワークを2026年末までに3倍にするため、約40億ドル（約6,520億円、1ドル＝163円換算）を投資している。TechTimesによるアマゾンの設備投資計画の分析では、同社の2026年の設備投資総額は約2,000億ドル（約32兆6,000億円、同）に達する見込みで、その相当部分がフルフィルメントインフラ、配送網の構築、自動化に振り向けられる。

■物流のプラットフォーム化で旧施設が足かせに

施設の再構築を加速させる第2の経済的要因がある。TheStreetの報道によると、アマゾンは2026年5月に「Amazon Supply Chain Services（ASCS）」を開始した。貨物輸送、流通、フルフィルメント、小包配送からなる物流サービスを、アマゾンのマーケットプレイス出品者だけでなく、あらゆる企業に開放する取り組みだ。初期顧客には、プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、3M、ランズエンド、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズが含まれる。

アンディ・ジャシーCEOは、この事業機会をAmazon Web Services（AWS）の誕生になぞらえた。AWSは社内インフラとして始まり、その後、史上最も収益性の高い事業部門の一つとなった。

この比較は、閉鎖対象となる施設に直接的な意味を持つ。企業顧客に大規模なサービスを提供するには、アマゾンのフルフィルメントセンターが企業向けの性能基準を満たさなければならない。2021年に建設された手作業ピッキング型の倉庫では、ASCSが必要とするスピードと処理能力でP&Gにサービスを提供できない。その意味で、2021年頃の施設は単に古くなっているだけでなく、事業上の足かせとなる。

■影響を受ける労働者の今後

TheStreetによるWARN届出の報道では、ポートセントルーシーのPBI3で働く494人の離職スケジュールは2段階に分かれており、大半が9月17日、残りが12月17日となっている。

アマゾンは4週間分の退職金パッケージ、移行期の医療支援、社内転勤の機会を提供している。離職日までに転勤先を確保した労働者はレイオフの対象に含まれない。転勤先を確保できなかった労働者には、給付制度と、該当する場合の退職金についての情報が提供されている。

アマゾンは、施設の再開後に、刷新された拠点での雇用を求めることもできると説明している。しかし、この説明に法的な強制力はなく、WARN届出にも記載されていない。

WPTVの報道によると、セントルーシー郡経済開発評議会のモーリーン・サルツァー氏は、多数の離職者が新たな機会を見つけられるよう郡として支援する意向を示した。ただし、具体的な仕組みは発表されていない。

Newsweekが確認したWARNトラッカーのデータによると、アマゾンが2026年に提出したWARN届出は、フロリダ、ニューヨーク、ワシントン、カリフォルニア、メリーランド、バージニア、イリノイ、ペンシルベニア、ニュージャージーの9州で、少なくとも8,000人の労働者を対象としている。

この数字とは別に、アマゾンは2025年末以降、コーポレート部門で約3万人を削減している。配送量、ネットワーク容量、設備投資計画がいずれも過去最高の水準に達する一方、2026年は同社の歴史上でも特に大規模な人員再編期の一つとなっている。

倉庫労働者にとって、閉鎖から再開までの2年間は単なる技術上の空白期間ではなく、労働市場における現実的な問題である。40代後半や50代の労働者、扶養家族を抱える人、特定の地域に住宅ローンや生活基盤を持つ人、同等の仕事が少ない地域で安定した賃金を得るためにアマゾンへ就職した人にとって、法的な分類は机上の議論ではない。

それは、企業が示す「一時的な閉鎖」という説明に基づいて行動するのか、それとも「永久解雇」とする法的記録に基づいて行動するのかを左右する、現実的な違いである。

■注目ポイントQ&A

●アマゾンのフロリダ州の倉庫閉鎖は、本当に一時的なものですか、それとも永久的なものですか？

アマゾンはポートセントルーシーとホームステッドの両拠点の閉鎖を、施設をロボット優先の設計へ転換するための2年間の「一時的」な措置と説明しています。しかし、米労働省のWARN法順守ガイダンスが示すように、連邦WARN法では、企業がどのような意向を示しているかにかかわらず、6カ月以上続くレイオフは「永久」と分類されます。

アマゾン自身のWARN届出でも、離職は「永久的となる見込み」と記載されています。離職日までに社内転勤先を確保できなかった労働者は職を失い、改装後の施設での再雇用も保証されません。施設再開は企業としての計画であり、特定の労働者に対する法的な雇用の約束ではありません。

●影響を受ける労働者には、WARN法の下でどのような権利がありますか？

米労働省の順守ガイダンスによると、WARN法の対象となる従業員には、単一の事業所で50人以上の労働者に影響する工場閉鎖または大量解雇の前に、60日前の通知を受ける権利があります。アマゾンは、法律で定められた最低期間を上回る事前通知を行いました。

PBI3の労働者に対し、アマゾンは該当する場合の退職金、移行期の医療支援、社内転勤の機会に関する情報を提供しています。ただし、WARN法自体は退職金の支払いを義務付けていません。通知義務に違反した雇用主は、影響を受けた労働者に最大60日分の未払い賃金と福利厚生を支払う責任を負います。

WARN法の執行は民事訴訟を通じて行われ、米労働省が直接執行するものではありません。WARN法の執行について説明するWikipediaの記載では、労働者、労働組合の代表者、地方自治体のいずれも訴訟を起こすことができます。

●なぜアマゾンは、建設からわずか数年しかたっていない施設を閉鎖するのですか？

2021年頃の手作業によるピッキングを前提としたフルフィルメントセンターと、現在のアマゾンのロボット優先の設計基準との間に、構造上の互換性がないためです。

2024年末に開設されたルイジアナ州シュリーブポートの施設は、アマゾン初の全面的なロボット優先型フルフィルメントセンターで、床面グリッド、ストレージポッド、自律走行搬送ロボット（AMR）のシステムを使用しています。これらは施設を稼働させたまま設置できません。

そのため、2年という工期は事務上の都合ではなく、実際の建設上の制約によるものです。人間の作業員が通路を移動することを前提に設計された倉庫をAMR用のグリッド方式へ変えるには、施設全体の物理的な造り直しが必要です。フロリダ州の2件の閉鎖はいずれも、このような改築に当たります。

●マイアミ・デイド郡のアマゾンに対する法的な主張は何ですか？

マイアミ・デイド郡が2020年にホームステッドの土地を2,200万ドル（約35億8,600万円、1ドル＝163円換算）でアマゾンに譲渡した際、契約には、年間平均3万2,000ドル（約521万6,000円、同）の賃金を支払うフルタイム雇用を少なくとも325人分維持するという拘束力のある義務が含まれていました。The Real Deal Miamiによると、この義務は2041年まで続きます。

雇用数が基準を下回った場合、郡は不足する1人につき8,000ドル（約130万4,000円、同）の罰金を科すことができ、罰金が支払われなければ物件に先取特権を設定できます。

Local10の報道によると、マイアミ・デイド郡委員会は2026年4月、利用可能なあらゆる法的救済措置を講じるよう郡長に指示する決議を全会一致で可決しました。アマゾンは引き続き契約を順守していると考えていると説明していますが、郡委員会の全会一致の決議は、郡側がその見解に同意していないことを示しています。

元記事: Amazon Labels Florida Warehouse Closures Temporary: Federal Law Says Permanent