TSMC、2027年の半導体製造価格を最大10％引き上げか――デバイス価格への影響は

TSMCが主要顧客との間で、2027年1月から半導体受託製造価格を最大10％引き上げることで合意したと報じられた。値上げは最先端のAIチップから家電向けの成熟ノードまで、同社が手がけるすべてのプロセス技術に及ぶ。米国のファブ建設コストやAI需要による供給逼迫が背景にあり、2027年以降に発売されるスマートフォンやPCなどの価格にも影響する可能性がある。

■TSMCが2027年の値上げを確定、あらゆるデバイスに影響か

Bloombergの報道によると、台湾積体電路製造（TSMC）は主要顧客との間で、2027年1月に発効する最大10％の半導体製造価格引き上げについて、今月（2026年7月）交渉を完了した。対象は最先端のAIチップから、車載制御や家電に使われる成熟技術まで、同社が手がけるすべてのプロセスノードに及ぶ。消費者にとっては、Appleが「iPhone 18」シリーズや、うわさされているiPhone発売20周年記念モデルを投入すると予想される時期と重なる。MacRumorsの報道によれば、Appleはすでに今年（2026年）、MacとiPadを値上げしている。

値上げの範囲は、見出しの数字が示す以上に広い。TSMCの2026年第2四半期売上高の約77％を占める7ナノメートル（nm）クラス以下の先端ノードでは、顧客やプロセスに応じて基本価格が5～10％上昇する。さらに、事前に合意した発注量を超えて高性能コンピューティング（HPC）向けチップを注文する顧客には、基本価格の引き上げに加えて10～15％の追加料金が課される。このため、一部の先端AIチップの注文では、コストの上昇率が合計で25％近くに達する可能性がある。マイクロコントローラー、ディスプレイドライバー、Wi-Fiチップなどに使われる12nm、16nm、28nmの成熟ノードも最大10％値上がりし、成熟ノードとしては3年以上ぶりの値上げとなる。

この報道を受け、火曜日のニューヨーク市場の時間外取引開始前に、TSMCの米国上場株は約4％上昇した。投資家は、この価格改定を、TSMCが半導体サプライチェーンで構造的に優位な立場にあることの裏付けと受け止めた。

■米国ファブの建設コストは台湾の4～5倍――その支払いが始まる

この値上げを理解するうえで最も重要な数字は、最大10％という値上げ率ではない。TSMCの最高財務責任者（CFO）、ウェンデル・ファン（Wendell Huang）氏がCNBCに語ったところによると、米国における半導体ファブの建設コストは、台湾で同等の生産能力を整備する場合の4～5倍に達するという。この差は例外的なものではなく、アリゾナ州と台湾・新竹の労働市場、インフラ要件、許認可に要する期間、ビザの制約、エネルギーコストの違いを反映しており、2027年の値上げをもたらす主要な構造要因の一つである。

TSMCは2026年第2四半期の決算説明会で、アリゾナ州の事業に1000億ドル（約16兆3000億円、1ドル＝163円換算）を追加投資すると表明し、米国への投資計画総額を2650億ドル（約43兆1950億円、同）に引き上げた。米政府関係者とTSMC経営陣は、これを米国史上最大の外国直接投資と説明している。この資金は、2nmクラス以下の技術に対応する少なくとも4つのロジック半導体用ウェハファブと、先端パッケージング施設の建設に充てられる。日本やドイツで進行中の建設と合わせ、TSMCはファウンドリ史上でも例を見ない規模の地域展開を同時に進めている。

この拡張には、チップ価格に直接反映されるコストが伴う。TSMCは2026年第2四半期決算で、2026年通期の設備投資見通しを過去最高の600億～640億ドル（約9兆7800億～10兆4320億円、1ドル＝163円換算）に引き上げた。年間600億ドルを超える建設投資を行う企業が値上げに動くなか、米国や欧州のファブに伴う地域的なコスト上昇は、付随的な要因ではなく主要な要因である。米国でチップを製造するという政策上の選択にはコストが伴い、2027年1月の値上げは、そのコストが消費者に到達する仕組みの一部となる。

■代替となるファウンドリへ乗り換えられない理由

チップ設計企業がTSMCから簡単に離れられない理由を理解するには、先端半導体製造の市場構造を見る必要がある。TSMCは世界の専業ファウンドリ市場の約73％を占めており、最先端プロセスの生産能力ではさらに高いシェアを握っている。AIアクセラレーター、旗艦スマートフォン向けプロセッサ、データセンター向けCPUなど、7nm以下のチップについては、同等の規模で生産できる代替先がない。Samsung Foundryも選択肢ではあるが、歩留まりや性能に差があり、多くの最先端設計には適さない。Intel Foundryは主に社内向けに供給しており、外部顧客からの売上高は全体の約3％にとどまる。

この市場集中こそが、TSMCの値上げを一般的な供給業者の価格改定とは異なるものにしている。汎用品の供給業者を相手にする企業なら代替先を探せるが、AIチップのロードマップ全体がTSMCの3nmまたは2nmプロセスを必要とする企業には、同様の交渉力がない。TSMCのC.C.ウェイ（C.C. Wei）CEOは、2026年第2四半期の決算説明会で、「需要と供給の隔たりは非常に大きく、私たちはその差を縮めるために懸命に取り組んでいる」と語った。

新しいプロセスノードに移行するたびに、避けることのできないエンジニアリングコストも加わる。5nmから3nmへの移行では、1台約1億5000万ドル（約244億5000万円、1ドル＝163円換算）する極端紫外線（EUV）露光装置の利用拡大が必要になった。この装置には、わずかなちり一つでもチップを不良にしかねないほど厳密なクリーンルーム環境も求められる。2nmへの移行では、トランジスタ構造がFinFETからGAA（ゲート・オール・アラウンド）へと根本的に変わる。GAAは単位面積当たりにより高い機能を搭載できる一方、Silicon Analystsが2026年の半導体価格レポートで詳述しているように、製造工程が複雑化し、より厳密なプロセス制御を必要とする。2nmウェハの価格は現在、約3万ドル（約489万円、同）とされる。

TSMCは、ASMLの次世代High-NA EUV装置についても評価を行ったが、少なくとも2029年までは採用を見送る方針を公表している。同装置は1台約4億ドル（約652億円、1ドル＝163円換算）とされ、TSMCの上級幹部は「高価すぎる」と述べた。TSMCでさえコスト面で一線を引く状況を見れば、ノードが進むごとの価格上昇は抽象的な話ではない。

■誰が、どれだけ多くのコストを支払うのか

直接的な影響を受ける企業は、世界のテクノロジー産業全体に及ぶ。

AppleはTSMCの最大顧客であり、「Aシリーズ」と「Mシリーズ」のプロセッサ製造を同社に依存している。これらのチップは、iPhone、Mac、iPad、Apple Watchに搭載されている。Appleは今年、メモリとストレージのコスト高騰を理由にMacとiPadを値上げしており、ティム・クックCEOは値上げを「避けられない」と表現した。2027年のTSMCによるプロセッサ価格の引き上げは、同じ年に加わる第2のコスト圧力となる。2027年は、AppleがiPhone発売20周年記念モデルを投入すると予想される年でもあり、同社としては大幅な小売価格の上昇によって重要な製品サイクルの勢いを損ないたくないはずだ。

NVIDIAは、AIチップ企業の中でも特に大きな影響を受ける可能性がある。同社の「Blackwell」世代のAIアクセラレーターは、TSMCの最先端プロセスで製造されている。データセンター需要を満たすため、事前に確約した数量を超える発注を継続しているNVIDIAは、10～15％のHPC向け追加料金が適用される顧客像にまさに合致する。10％の基本価格引き上げにこの追加料金が重なれば、一部の注文で合計約25％のコスト増となる。

AMD、Qualcomm、Broadcomも、CPU、GPU、無線通信、ネットワーク向けチップの各製品群で、TSMCの先端ノードに深く依存しており、同様の状況に直面する。世界のAndroid端末向けモバイルチップの主要供給業者であるMediaTekも、旗艦製品「Dimensity」シリーズをTSMCで製造しているため、Android端末メーカーもAppleのサプライチェーンと同様の圧力を受ける。

成熟ノードの値上げは目立ちにくいが、同じように広範な影響を及ぼす。最大10％の値上げ対象となる28nm、16nm、12nmプロセスは、車載チップ、産業用マイクロコントローラー、スマートホーム機器、Wi-Fiチップセットなどに使われている。これらの製品カテゴリーは一般に利益率が低く、高価格帯スマートフォンほどの価格転嫁力を持たない。

■TSMCが語る自社の価格戦略

TSMCは一貫して、今回の値上げを、市場での立場を利用した便乗的なものではなく、実際のコストを慎重に反映した措置と位置付けている。同社の広報担当者はNikkeiの報道に対し、「当社の価格戦略は戦略的なものであり、便乗的なものではない。今後も顧客と緊密に連携し、当社が提供する価値を訴求していく」とコメントした。

この説明が意識しているのは、別の市場との対比である。メモリチップ市場の一部、特に高帯域幅メモリ（HBM）では、AIサーバー需要を背景に、より急激で大幅な価格上昇が起きている。C.C.ウェイCEOは、TSMCが同じ手法を採るつもりはないと公言している。同氏は2026年第2四半期の決算説明会で、「メモリ企業の粗利益率86％が本当にうらやましい。86％から68％を引いた分が得られれば、私は満足だ」と率直に語った。この発言は、TSMCが自社の価格決定力を認識し、その一部をより多く取り込もうとしながらも、顧客を不安定にする突然の値上げではなく、慎重な交渉と先送りした発効日を通じて実施する姿勢を示している。

2027年1月という発効日そのものも、意図的なシグナルである。TSMCは7月に交渉を終えたが、値上げを直ちに実施せず、Apple、NVIDIA、AMD、MediaTekなどに対して、上昇するコストを製品価格や調達計画に織り込むための約6カ月の期間を設けた。

■サプライチェーン全体に広がる価格改定の波

TSMCの動きは単独で起きているわけではない。Samsungは一部の先端ノードで、新規ファウンドリ顧客向けの価格を約15％引き上げた。Vanguard International Semiconductorも値上げしており、UMCは2026年7月に価格引き上げを開始した。Intelも最近、一部の消費者向けおよびサーバー向けCPUの価格を引き上げた。ASMLもEUV露光装置からより多くの価値を取り込む意向を別途示している。そのコストはTSMCへ、さらにTSMCからチップ設計企業へと下流に波及する。

TrendForceは、AIサーバーや電気自動車（EV）向けの電源管理ICの需要に支えられ、世界の8インチウェハファウンドリの稼働率が、2025年の75～80％から2026年には85～90％へ上昇すると予測している。サプライチェーンのすべての階層で同時に価格改定が進めば、最終製品に及ぼす累積的な影響は、単一部品の値上げだけから想定される規模より大きくなる。Silicon Analystsは2026年について、半導体のバリューチェーン全体で同時に進む、過去10年余りで最も広範な価格改定サイクルだと説明している。

■デバイスの価格は上がるのか？

自動的に、あるいは直ちに上がるわけではない。チップのコストは、デバイスの部品構成表（BOM）を構成する数多くの要素の一つである。AppleやNVIDIAのような大口顧客には、サプライチェーンの最適化、部品の代替、サービス収入による相殺、個々の製品で利益率の低下を受け入れることなどを通じて、コスト上昇を吸収または分散する選択肢がある。

最も注目されているのはAppleの対応だ。TSMCの最大顧客であるAppleは、ハードウェア製品群全体で製造コストの上昇を受ける。同社は2026年、MacとiPadを値上げする一方、iPhoneを今回の値上げ対象から外した。TSMCのプロセッサコストが上昇し、すでに高水準にあるメモリコストと重なるなか、2027年もこの姿勢を維持できるかどうかは、同社がどの程度の利益率低下を受け入れ、どの程度を消費者に転嫁するかに左右される。Forbes寄稿者のユーワン・スペンス（Ewan Spence）氏が紹介したJPモルガンなどのアナリスト予測では、主に製造コストの上昇圧力により、「iPhone 18 Pro」が100～200ドル（約1万6300～3万2600円、1ドル＝163円換算）追加で値上がりする可能性がある。

消費者にとって実用上のポイントとなるのは、2026年中の購入判断である。2027年のチップコストを反映した価格は、メーカーが2027年の製品ラインを改定するにつれて現れ始める。コスト上昇がサプライチェーン全体に十分に波及する前の2026年後半に購入する場合、現在と同程度の価格で入手できる可能性が高い。ただし、その期間は限られている。

■この値上げが一時的ではなく「構造的」と言える理由

TSMCの価格改定を促す3つの要因は、景気循環による一時的なものではなく、構造的であり、互いに重なり合っている。

第一に、AI需要によって最先端ノードの生産能力不足が長期化し、数年にわたって続いている。メモリをAIアクセラレーターチップと一体化するTSMCの先端パッケージング技術「CoWoS」は生産枠がすべて埋まり、リードタイムは1年を超えている。新たなパッケージング能力を整備するには、それ自体の調達に12～18カ月かかる特殊な装置が必要であるため、資金があっても供給能力を迅速に増やすことはできない。

第二に、地理的な分散が恒久的にコストの下限を引き上げる。TSMCがアリゾナ州、日本、ドイツにファブを建設・運営すれば、それらのファブは投資に見合う収益を生み出さなければならない。台湾の同等設備より大幅に高いコストで建設されたファブのコスト構造が、拡張完了後に台湾と同じ水準へ戻るわけではない。

第三に、プロセスノードの複雑化には自然な上限が見えない。TSMCの2026年第2四半期決算では、2nmの生産がすでに売上高を生み出し始め、AI、HPC、スマートフォンの顧客から強い関心が寄せられていることが確認された。トランジスタの複雑さが増す世代ごとに、より高価な装置、材料、エンジニアリング関連費用が必要になる。

これら3つの要因は、互いに相殺されるのではなく、強め合っている。AI需要の増加には、より多くの最先端生産能力が必要になる。供給の安全性を確保しながら最先端生産能力を増やすには、地理的な分散が必要になる。地理的な分散への投資を正当化するには、より高い価格が必要になる。ファウンドリ価格が安定または下落していた時代は、構造的に終わったのである。

■注目ポイントQ&A

●TSMCが2027年に値上げを行う理由は何ですか？

主に3つの構造的要因があります。第一に、AI需要が先端ノードの生産能力を上回り、TSMCの3nmラインも2026年を通じて予約で埋まるほど供給が逼迫しているため、価格交渉力が供給側へ移っています。第二に、TSMCは2026年に600億～640億ドルを設備投資に充て、アリゾナ州、日本、ドイツで新しいファブを建設しています。CFOのウェンデル・ファン氏によると、米国での建設コストは台湾で同等の生産能力を整備する場合の4～5倍です。第三に、3nmから2nmへの移行など、世代が進むたびに製造工程の複雑さとコストが増しているためです。2027年1月という発効日は、顧客が製品価格や調達計画を調整するための約6カ月の期間を確保するものでもあります。

●2027年にiPhoneやノートPCの価格は上がりますか？

上がる可能性は高いものの、チップの値上げ率がそのまま製品価格に反映されるわけではありません。半導体の製造コストはデバイス全体のコストの一部であり、Appleなどの大口顧客には、利益率の低下を受け入れることや、サプライチェーンの最適化、サービス収入による相殺などでコスト上昇を吸収する選択肢があります。AppleがTSMCの追加的なコスト圧力を受けて2027年にiPhoneも値上げするかどうかは、まだ分かりません。2027年のコスト上昇がサプライチェーン全体に十分に波及する前の2026年後半なら、現在と同程度の価格で購入できる可能性があります。

●なぜTSMCはこれほど大きな市場シェアを握っているのですか？

半導体受託製造（ファウンドリ）事業には、極めて大きな規模と高度な専門性が必要です。TSMCは、モリス・チャン氏が1987年に創業して以来、約40年をかけて生産能力と技術を築き、世界の専業ファウンドリ市場の約73％を占めています。7nm以下で必要となるEUV露光装置は1台1億5000万ドル以上し、量産に必要な歩留まりで運用するには長年の経験が求められます。2nmのGAAトランジスタ構造によって、製造工程はさらに複雑になります。Samsung FoundryやIntel Foundryも存在しますが、現時点では最先端領域の歩留まり、生産能力、顧客基盤の面でTSMCに並んでいません。このため、AIチップ設計企業には同等の代替先がありません。

●米国の半導体支援法（CHIPS法）による国内製造推進は、消費者の負担を増やしますか？

増やすことになり、TSMCの値上げは、その仕組みを明確に示しています。CFOのウェンデル・ファン氏がCNBCに語ったところによると、アリゾナ州での半導体ファブ建設には、台湾で同等の設備を建設する場合の4～5倍のコストがかかります。TSMCが米国のファブに投じる2650億ドルの一部は、主権国家として国内生産能力を確保するための追加コストであり、最終的にはアリゾナ州で製造されたチップを使うデバイスの価格を通じて、段階的に消費者が負担することになります。この政策が誤りだということではありませんが、半導体サプライチェーンの自立性には測定可能な消費者負担が伴い、その一部が2027年から表面化することになります。

元記事: TSMC Locks In Chip Price Hikes for 2027: What It Means for Every Device You Buy