「スターシップ」打ち上げ中止で遅れる次世代「Starlink V3」――Falcon 9が埋めるギガビット通信への空白

SpaceXは2026年7月20日（現地時間）、Vandenberg宇宙軍基地からFalcon 9ロケットにより24機の「Starlink V2 Mini」衛星を打ち上げた。今回の打ち上げは、4日前にエンジン不具合で自動中止となった次世代「Starship」による「Starlink V3」の展開遅延を補うものとなる。ギガビット級の次世代通信網の構築が足踏みする中、信頼性の高いFalcon 9が既存ネットワークの維持と拡張を支えている。

■Starshipのエンジン不具合による自動中止とFalcon 9の役割

2026年7月20日午前7時49分（太平洋夏時間、日本時間同日午後11時49分）、カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地第4東発射施設（SLC-4E）から、24機のStarlink V2 Mini衛星を搭載したFalcon 9ロケットが打ち上げられた。これは2026年における85回目のFalcon 9打ち上げである。当初は7月18日に予定されていたが、延期されていた。使用された第1段ブースター「B1082」は23回目の飛行であり、太平洋上の無人回収船「Of Course I Still Love You」への着陸に成功すれば、同船での212回目、プログラム全体で640回目の回収となる。

この打ち上げの背景には、4日前の7月16日にテキサス州ボカチカの「Starbase」で発生したStarship「Flight 13」の打ち上げ自動中止がある。Super Heavyブースターの33基のラプターエンジンのうち4基が点火せず、自動中止がトリガーされた。SpaceXの創設者であるイーロン・マスク氏はX（旧Twitter）で「いくつかのエンジンが始動せず、自動打ち上げ中止がトリガーされた。次の打ち上げ挑戦は数日以内に行いたい」と投稿した。SpaceXは現在、Flight 13の再挑戦を早くとも7月23日以降に予定している。

■Starlink V3の重要性とFalcon 9による補完

Starship Flight 13は、初のV3ハードウェアとなる20機のプロトタイプ「Starlink V3」衛星を宇宙に届ける重要なミッションである。SpaceXは、これらの衛星が大気圏に再突入する前に、大容量の衛星間レーザーを介して既存のコンステレーションと一時的にリンクさせる計画だった。このテストが成功し、Starshipの運用頻度が安定するまでは、Falcon 9がV2 Mini衛星を打ち上げ続けることでコンステレーションの構築を維持する。

■レーザー網による地上を介さないデータルーティング

今回打ち上げられたV2 Mini衛星は、それぞれ3つの衛星間レーザーリンク端末を搭載しており、それぞれ最大200Gbpsのデータ転送が可能である。衛星1機あたり最大600Gbpsの光通信容量を持つ。このレーザーアーキテクチャにより、地上局を経由せずにデータをルーティングできるため、太平洋上の船舶や地上ファイバー網のない地域にもサービスを提供できる。Orbital Radarの分析によると、このレーザーメッシュを通じて1日あたり約42ペタバイトのデータが転送されていると推定されている。

V2 Miniの重量は約800kgで、太陽電池パネル展開時の幅は約30メートル。推進剤にはアルゴンを使用したホール効果スラスターを採用しており、自律的な衝突回避システムと連動して軌道調整を行う。SpaceXのIPO開示資料によると、2025年時点で年間数万回の回避マヌーバを実施しており、その数はコンステレーションの拡大とともに増加している。

■低軌道におけるStarlinkの圧倒的なシェアとリスク

天文学者ジョナサン・マクダウェル氏の独立追跡データベースによると、現在稼働中のStarlink衛星は10,800機を超えている。これは地球を周回する全活動衛星 of any operator の約65%に相当し、単一の事業者がこれほどのシェアを占めた前例はない。SpaceXは2026年3月17日に稼働衛星数10,000機を突破し、その後も3〜4日に1回のペースで専用打ち上げを行っている。これまでに累計12,000機以上のStarlink衛星（V1、V1.5、V2 Miniの混在）を打ち上げてきた。

SpaceXが投資家に開示した情報によると、同社は低軌道にある全機動衛星の約75%を運用している。規制当局への提出書類では、軌道密度が十分に高まった状態で1回でも衝突が発生すれば、ケスラーシンドロームのような連鎖反応を引き起こし、特定の軌道シェルが何年も使用不能になる恐れがあると警告している。なお、FCC（連邦通信委員会）は2026年1月に、追加で7,500機の第2世代衛星の配備を承認し、承認済みのコンステレーション上限は15,000機に引き上げられた。

■衝突リスク低減のための軌道引き下げ

2026年1月1日、Starlinkエンジニアリング担当バイスプレジデントのマイケル・ニコルズ氏はXで、約4,400機のStarlink衛星の軌道を550kmから480kmへ引き下げる再構成を開始したと発表した。主な目的は軌道の安全性向上である。高度が低いほど大気抵抗が強くなり、故障した衛星が推進力を失っても約2年以内に自然に大気圏へ再突入して消滅する（550kmでは5年以上かかる）。これにより、FCCの5年以内のデオービット（軌道離脱）義務を遵守しやすくなる。

ニコルズ氏は、500km未満の高度ではデブリや計画中の他社衛星コンステレーションが大幅に少なく、衝突確率が低下すると指摘した。この決定は、2025年12月に高度約418kmのStarlink衛星が少量のデブリを発生させて通信を途絶した異常事態を受けたものである。欧州宇宙機関（ESA）の報告によると、2026年には低軌道でのデブリ衝突リスクが20%増加している。SpaceXの自律回避システムは、業界基準よりもはるかに保守的な「330万分の1」の衝突確率でトリガーされる。

デメリットとして、高度480kmでは大気抵抗が強いため、軌道維持のための推進剤消費量がわずかに増加する。SpaceXは安全上のメリットがこのコストを上回ると判断したが、この軌道引き下げキャンペーン自体が、10,800機のコンステレーション管理が単なる物流ではなく、現在進行形のデブリ管理問題であることを示している。

■Starlink V3と現行衛星の比較

現行のV2 Miniは1機あたり約80〜100Gbpsのダウンリンクスループットを提供するが、V3は1機あたり1テラビット秒（1Tbps、約10倍）を提供し、アップリンク容量も約8Gbpsから160〜200Gbps（約20〜24倍）に拡大する（SpaceXの2025年進捗レポートによる）。V3はEバンド（80GHz）に対応し、一般ユーザー向け端末にギガビット級のスループットを提供可能にする。ただし、既存のStarlinkユーザー端末でV3の全容量を利用するにはハードウェアのアップグレードが必要となるが、SpaceXはこの点について公に言及していない。

V3の重量は約1,500〜1,900kg（V2 Miniの約2〜2.5倍）、展開時の幅は約60メートル（V2 Miniの6倍以上）。このサイズのため、Falcon 9では物理的に搭載できず、Starshipが必要となる。StarshipによるV3の1回の打ち上げで、Starlinkネットワークに約60Tbps of new capacity が追加されると予測されており、これはFalcon 9によるV2 Miniミッションの約20倍に相当する。

V3もアルゴンホール効果スラスターを採用している。アルゴンは第1世代で使われていたクリプトンよりも豊富で安価であり、数千機規模の運用コストを削減できる。なお、2026年中期時点で、V3のFCC承認プロセスは継続中であり、承認を得るまでは商用展開できない。

■ブースターB1082と再利用の経済学

今回飛行したB1082は23回目のミッションである。TechTimesの分析によると、SpaceXは会計上、Falcon 9 Block 5の第1段を25回の飛行で減価償却（帳簿価格をゼロに）しており、設計上の目標は最大40回としている。23回目の飛行となるB1082は、ハードウェアコストが帳簿上でほぼゼロに近づいており、主な残存コストは推進剤、地上運用、回収船の配置、飛行前エンジンテストなどである。

回収されたFalcon 9第1段の整備コストは約30万ドル（約4,860万円、1ドル=162円換算）であり、新規ブースター製造の約3,000万ドル（約48億6,000万円、1ドル=162円換算）と比較して極めて低く、低軌道への輸送コストを劇的に引き下げている。B1082の過去の実績には、NROL-145、USSF-62、OneWeb Launch 20、および20回のStarlinkミッションが含まれる。

■カリフォルニア沿岸でのソニックブーム警告

サンルイスオビスポ、サンタバーバラ、ベンチュラ各郡の観測者は、バンデンバーグ宇宙軍基地からの打ち上げ後、Falcon 9が音速を超える際にソニックブームを聞く可能性がある。

■Starlink V3の商用提供時期と国家的な依存関係

次のStarship Flight 13は、早くとも2026年7月23日を予定している。この飛行で20機のプロトタイプV3衛星のリンクに成功すれば、実飛行環境でのハードウェア検証が完了する。SpaceXの社長兼COOであるグウィン・ショットウェル氏は2026年6月にCNBCに対し、Flight 14で軌道投入を試みる可能性があり、月1回のStarship打ち上げペースを目指していると語った。

このタイムラインはSpaceX의 broadband businessだけでなく、NASAにとっても重要である。NASAは2027年に予定されているアルテミス3（Artemis 3）ミッションにおいて、月面着陸に先立ち、低軌道でのOrion宇宙船とのドッキングテストにStarshipの改造版を使用する計画である。Starshipの運用ペース向上は、国家的な宇宙開発の依存関係でもある。

2026年6月時点で1,200万人のアクティブ加入者は、すべてFalcon 9で打ち上げられたV1およびV2 Miniでサービス提供されている。V3ギガビットサービスへの移行には、Starshipの安定した打ち上げ頻度とFCCの規制承認の両方が必要であり、いずれも完了日は確定していない。それまでは、今回のStarlink 17-39のようなミッションがネットワークそのものを支え続ける。

■注目ポイントQ&A

●現在軌道上にあるStarlink衛星の数と、全衛星に占める割合はどのくらいですか？

2026年7月20日時点で、10,800機以上のStarlink衛星が低軌道で稼働しています。これは地球を周回する全活動衛星の約65%に相当し、単一の民間企業がこれほどのシェアを占めるのは前例がありません。これまでに累計12,000機以上が打ち上げられています。

●Starlink V2 MiniとV3衛星の技術的な違いは何ですか？

V2 Miniは1機あたり約80〜100Gbpsのダウンリンク容量を持ち、重量は約800kgです。一方、V3は1機あたり1Tbps（約10倍）のダウンリンクと160〜200Gbpsのアップリンク容量を持ち、重量は約1,500〜1,900kg、展開時の幅は約60メートルと大型化しています。また、V3はEバンド（80GHz）に対応しギガビット級の通信を可能にしますが、利用にはユーザー端末のアップグレードが必要です。さらに、V3は大型のためFalcon 9では運べず、Starshipでのみ打ち上げ可能です。

●なぜStarshipによるV3ミッションは、Falcon 9による打ち上げよりも容量が大幅に大きいのですか？

StarshipによるV3ミッション1回で、ネットワークに約60Tbpsの新規容量が追加されると予測されており、これはFalcon 9のV2 Miniミッションの約20倍に相当します。これは、Starshipのペイロード容量が約150トンとFalcon 9の約10倍であるため、より多くの大型・高性能なV3衛星を一度に運べること、およびV3衛星自体の性能が大幅に向上していることによるものです。

●Starlinkが全活動衛星の65%を占めることは、軌道上の他の衛星にとってリスクになりますか？

SpaceX自身も、コンステレーションの拡大が低軌道の混雑と衝突リスクを増加させることを認めており、十分な密度での衝突がケスラーシンドロームを引き起こす可能性を警告しています。対策として、SpaceXは約4,400機の衛星の高度を550kmから480kmに引き下げ、故障時の自然落下を早める措置を取っているほか、業界基準より厳しい基準で動作する自律衝突回避システムを運用しています。しかし、軌道安全の研究者からは、これらの対策が十分であるとは必ずしも見なされていません。

元記事: Falcon 9 Fills Starlink’s V3 Gap as Starship Abort Delays Gigabit Debut