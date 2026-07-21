NAND価格高騰でも存在感を示す「Samsung 870 EVO」――SATA SSDが今なお選ばれる理由

AIデータセンターの需要拡大に伴うNANDフラッシュメモリの価格高騰により、SSDの市場価格が大幅に上昇している。こうした状況下でも、SamsungのSATA SSD「870 EVO」は、特定の用途やシステム構成を持つユーザーにとって依然として有力な選択肢であり続けている。本稿では、現在の市場背景と技術的特徴から、同ドライブの現在の価値を検証する。

■AI需要がもたらしたNANDフラッシュ価格の急騰

SamsungのSATA SSD「870 EVO」（2TBモデル）は、2023年7月時点にはAmazonで過去最安値に近い約99.99ドル（約1万6,200円、1ドル＝162円換算、以下同様）で販売されていた。しかし現在、同じドライブがAmazonで約476ドル〜490ドル（約7万7,100円〜7万9,400円）という高値で取引されている。これは製品仕様が変更されたためではなく、人工知能（AI）分野の急成長によって世界的なNANDフラッシュメモリの供給が逼迫したためである。

SSDの核心部品であるNANDフラッシュの契約価格は、2026年第1四半期に急騰した。調査会社TrendForceのアナリストは、第2四半期にはさらに70〜75%上昇すると予測していた。2025年第4四半期から2026年第2四半期までの3四半期連続で、NAND価格は約4.2倍から4.5倍に跳ね上がったとみられている。これは、AIデータセンターが、かつてコンシューマー向けドライブに割り当てられていた工場生産能力を消費しているためである。この市場の現実は、現在のストレージ構成において870 EVOが適しているかどうかを評価する上で、すべての購入者が把握しておくべき背景である。

このような状況下でも、870 EVOは特定のユーザーにとって極めて実用的な選択肢であり続けている。具体的には、2.5インチSATAベイしか持たないノートPCやデスクトップPCの所有者、NAS（ネットワークHDD）アレイを構築するユーザー、あるいはM.2スロットに空きがない状態で大容量のセカンドストレージを追加したいユーザーなどである。これらの用途において、実績のある「MKX」コントローラーの信頼性、1,200 TBW（総書き込み容量）の公称耐久性、およびSamsungによる5年間の制限付き保証を兼ね備える870 EVOは、現在市場にあるSATAドライブの中で最も堅実な選択肢の一つと言える。価格は歴史的な安値ではないものの、ドライブ自体の技術的な完成度は極めて高い。

なお、以前の報道（TechTimesの草稿など）では、Samsung 870 EVO 2TBモデルのセール価格として399.99ドル（約6万4,800円）という数値が引用されていた。しかし、本稿の執筆にあたって調査した限り、独立した情報源からこの数値を検証することはできなかった。米小売大手のMicro Centerでは現在、2TBモデルの店頭受け取り価格を749.99ドル（約12万1,500円）としており、Amazonでの追跡価格は約476ドル〜490ドル（約7万7,100円〜7万9,400円）の範囲で推移している。Micro Centerで見られた399.99ドルという価格は、2TBモデルではなく1TBモデルのものであると考えられる。現在のNAND価格上昇サイクルにおいてSSDの価格は週単位で変動しているため、購入前に直接最新の価格を確認することを推奨する。

■SSD価格が高騰している背景

価格高騰の直接的な原因はAIである。世界のNANDフラッシュ供給の大部分を占めるSamsung、SK hynix、キオクシア、Micronの4社は、2024年中頃から、生産能力をAIトレーニングクラスター向けの利益率の高いエンタープライズ向けNANDへとシフトさせた。その結果、コンシューマー向けドライブは、データセンター向けが優先された後の残りの生産枠を争う形となっている。

Kingston Technologyは2025年12月、NANDウェーハの価格が前年比で246%上昇し、その上昇分の70%が直近の60日間に集中していると指摘した。あるストレージ市場 of 分析によると、2025年第4四半期、2026年第1四半期、および第2四半期の上昇率を合算すると、NANDの契約価格は約4.2倍から4.5倍に達するという。つまり、現在販売されているすべてのSSDは、18ヶ月前と比較してギガバイトあたりの単価が劇的に上昇している。

870 EVO（2TBモデル）を例に挙げると、2023年7月にはAmazonで約99.99ドル（約1万6,200円）の過去最安値を記録していた。しかし、2026年初頭までに、AmazonやBest Buyでの追跡価格は約476ドル〜500ドル（約7万7,100円〜8万1,000円）の範囲にまで上昇した。価格追跡サイトのPangolyによると、2026年6月初旬には一時的に1,400ドル（約22万6,800円）を超えるピークを記録した後、現在の水準に落ち着いたという。複数のアナリスト企業による業界のコンセンサスでは、コンシューマー向けSSDの価格が本格的に下落に転じるのは、早くとも2027年以降になると予測されている。

■Charge-Trap V-NANDとTurboWriteの技術的意味

製品名にある「V-NAND」とは、Samsungが2013年に初めて実用化した3次元（3D）セル構造の「垂直NAND」を指す。従来の平面（2D）NANDはセルを単一レイヤーに配置していたため、セルサイズの微細化に伴い物理的な限界に達していた。これに対しV-NANDは、交互に積層された酸化物層と窒化物層に円筒状のチャンネルホールを貫通させることで、セルを垂直方向に積み重ねる。チャンネルホールと導電性ワードライン層が交差する各部分がメモリーセルとなる。例えば128層を貫通するホールは、髪の毛よりも細いカラムの中に128個のセルを形成する。また、高積層化で信頼性が低下する従来のフローティングゲート方式に代わり、V-NANDでは電荷を窒化ケイ素の誘電体層に閉じ込める「チャージトラップフラッシュ（CTF）」技術を採用しており、微細な構造でも高い電気的安定性を確保している。

Samsungは870 EVOの仕様を「3-bit MLC V-NAND」と表現しているが、これには補足が必要である。業界の一般的な定義において、1つのセルに3ビットのデータを保存する方式は「TLC（トリプルレベルセル）」と呼ばれる。Samsungがマーケティングにおいて「MLC」という表記を用いているのは、4ビット（QLC）セルを採用する「QVO」ラインと、この「EVO」ラインを区別するためであり、エンタープライズ向けドライブが備える2ビットMLCと同等の耐久性を意味するものではない。実際のところ、870 EVO（2TBモデル）の公称耐久性である1,200 TBWは、高品質なTLCドライブとして妥当な数値であり、安価なQLCドライブよりは優れているものの、本物の2ビットMLCを採用したエンタープライズ向けSSDの領域には達していない。

また、搭載されている「MKX」コントローラーは、書き込み動作を制御する2つの重要な機能を管理している。1つは「ウェアレベリング（摩耗平均化）」であり、書き込み処理をすべてのセルに均等に分散させることで、特定の領域だけが極端に劣化するのを防ぐ。もう1つは「TurboWrite」と呼ばれるインテリジェントなSLCバッファ技術である。これは、一時的にデータを高速なシングルビット（SLCモード）で書き込み、アイドル時間を利用して3ビット（TLCモード）に再書き込みする仕組みである。このSLCバッファが機能している間は、Samsungの公称スペック通り、SATA IIIインターフェースの限界に近いシーケンシャル書き込み速度を実現する。しかし、バッファ容量を超えるような大量の連続書き込みが発生した場合、書き込み速度はTLCセルのネイティブな速度まで低下し、著しく遅くなる。もっとも、大容量ファイルの転送や動画の保存、バックアップといった一般的なコンシューマー用途であれば、バッファは十分に素早く回復するため、速度低下を感じる時間は短い。

■2026年においてSATAは依然として適切なインターフェースか

現代的なマザーボードを使用してゼロから新しいシステムを構築する場合、ほぼすべての独立系ストレージアナリストの意見は一致している。すなわち、プライマリドライブにはNVMeを採用すべきだという点である。SATA IIIインターフェースは、元々回転する磁気ハードディスク（HDD）向けに設計されたAHCIコマンドプロトコルを使用しており、コマンドキューは1つ（最大32エントリー）しかサポートしていない。一方、NVMeはソリッドステートストレージ専用に開発され、最大6万5,535個のキュー（各キューに最大6万5,536コマンド）をサポートし、PCIeレーンに直接接続される。2026年時点のPCIe 5.0対応NVMeドライブのシーケンシャル読み込み速度は最大1万4,800 MB/sに達するのに対し、870 EVOの最大速度は560 MB/sにとどまり、スペック上では約26倍の開きがある。

しかし、実際の使用環境において、この性能差は劇的に縮まる。2026年に実施された独立したベンチマークテストによると、Windows 11の起動時間はNVMeの方がSATA SSDよりも約3秒速い程度であり、ゲームのロード時間も20〜35%高速化するにとどまる。ブラウザの起動、オフィスアプリの使用、ローカルストレージからの4K動画ストリーミングといった一般的な用途であれば、SATAとミドルレンジのNVMeとの違いを体感するのは困難である。

したがって、SATAおよび870 EVOが依然として最適な選択肢となるのは、以下のようなケースである。M.2スロットに空きがないノートPCやデスクトップPC、SATAベイを使用するNAS筐体、あるいはすでに高速なNVMeプライマリドライブを搭載しており、大容量のセカンドストレージを必要とするシステムなどである。動画ライブラリ、写真アーカイブ、古いゲームのSteamライブラリの保存、あるいは家庭内ネットワークで共有するNAS用途において、2TBのドライブを使用する場合、SATAの速度上限は問題にならない。ボトルネックになるのはネットワークやディスプレイの処理経路であり、ドライブの560 MB/sという上限ではないからである。

■今、Samsung 870 EVOを購入すべきユーザー

2026年7月現在、870 EVOの導入メリットが最も大きいユーザーは、主に以下の3つのシナリオに該当する。

1つ目は、2.5インチSATAベイを搭載し、動作が遅くなったHDDを使用しているノートPCのアップグレードである。機械的なHDDを現代的なSATA SSDに換装することは、メモリの増設を除けば、ノートPCの動作速度を最も劇的に向上させる方法である。870 EVOは、MKXコントローラーに統合されたAES 256ビットのハードウェア暗号化機能を備えており、パフォーマンスを低下させることなくBitLockerやTCG/Opalに対応しているため、機密データを取り扱うPCの換装先として賢明な選択肢となる。

2つ目は、NASの構築である。ネットワーク接続ストレージ（NAS）の筐体は通常SATAベイを採用しており、比較的中程度のキュー深度でのシーケンシャル読み書きというNASのワークロードは、870 EVOの安定したパフォーマンス特性と1,200 TBWの耐久性が最も活きる用途である。Micro Centerの製品仕様によると、このドライブの消費電力は読み込み時わずか2.1ワット、書き込み時3.0ワットであり、常時稼働する機器においてこの省電力性は大きなメリットとなる。

3つ目は、大容量のセカンドストレージを必要とするPC自作ユーザーである。高速なNVMeをプライマリドライブとし、2TBの870 EVOをセカンドドライブとして組み合わせることで、混在するアクセス負荷を効率的に処理できる。ゲーム、編集用素材、大容量のメディアファイルはSATAドライブに保存し、OSや進行中のプロジェクトファイルはNVMeドライブに配置するという使い分けが可能である。

■他社製品に対する「Samsung Magician」の優位性

すべてのSamsung 870 EVOには、専用の管理ユーティリティ「Samsung Magician」が付属している。このソフトウェアが他社製ツールと一線を画す重要な機能が「PSID Revert（物理セキュリティIDリバート）」である。これは、ドライブが暗号化されている場合や、暗号化設定の失敗によってロックアウトされた場合でも、起動可能なOS環境を別途用意することなく、ドライブを初期化して再利用可能にする機能である。一般的なユーザーにとっても、Samsung Magicianはドライブの健康状態の監視、動作中のドライブに対する直接的なパフォーマンス測定、ファームウェアアップデートの管理といった機能を提供する。同価格帯の競合製品である「WD Blue SA510」や「Crucial MX500」などは、これほど高度な機能を備えた純正ソフトウェアを提供していない。

■現在の価格状況と購入へのアドバイス

本稿公開時点で、Samsung 870 EVO 2TBモデルは販売店によって約476ドル〜750ドル（約7万7,100円〜12万1,500円）の範囲で販売されている。Micro Centerでは店頭受け取り価格が749.99ドル（約12万1,500円）となっており、Amazonでの追跡価格は約476ドル〜490ドル（約7万7,100円〜7万9,400円）である。いずれの価格も、AI需要によって業界全体のNAND生産能力が逼迫する前の、2022年から2023年にかけてのSSD価格低迷期に記録した100ドル（約1万6,200円）未満という水準から大幅に上昇している。

業界のアナリストらは、コンシューマー向けSSD of 価格が本格的に下落するのは早くとも2027年以降になると予測している。もしストレージのアップグレードが急を要さないのであれば、購入を待つことには合理的な理由がある。供給サイクルが予想通りに緩和されれば、18〜24ヶ月以内に2TBモデルの価格が150ドル〜200ドル（約2万4,300円〜3万2,400円）程度まで戻る可能性があるからである。しかし、ドライブの故障、HDDの極端な速度低下、あるいはNASの容量不足などにより、今すぐストレージが必要な場合、現在のAmazon価格における870 EVOは、SSD市場で最も豊富な実績を持つメーカーによる、サポート体制が充実した信頼性の高い選択肢となる。

■注目ポイントQ&A

●2026年現在でもSamsung 870 EVOは購入する価値がありますか？

空きのある2.5インチSATAベイを搭載したシステムや、SATAドライブを必要とするNASの構築において、870 EVOは現在でも技術的に最も信頼性の高い選択肢の一つです。MKXコントローラー、1,200 TBWの耐久性評価、5年間の保証といった仕様は、2021年の発売時から変更されていません。ただし、価格面での状況は変化しています。2023年中頃に約99.99ドル（約1万6,200円）で販売されていた同ドライブは、AI需要に伴うNAND供給不足の影響により、現在はAmazonで約476ドル〜490ドル（約7万7,100円〜7万9,400円）で販売されています。なお、M.2スロットに空きがあるシステムであれば、同価格帯のNVMeドライブを選択する方が大幅に高いパフォーマンスを得られます。

●日常的な使用において、SATAとNVMeの実際の性能差はどのくらいですか？

スペック上、PCIe 5.0対応のNVMeドライブは、870 EVOの最大速度である560 MB/sに対してシーケンシャル速度で26倍以上高速です。しかし、一般的な作業においてその差は大幅に縮まります。2026年の独立したベンチマークによると、Windows 11の起動時間はNVMeの方が約3秒速いだけであり、ゲームのロード時間も20〜35%高速化する程度にとどまります。ウェブブラウジングやメール、オフィスアプリの使用では、どちらのインターフェースでも体感差はありません。NVMeの優位性が一貫して現れるのは、4K動画編集、大規模なソフトウェアのコンパイル、マルチトラックの同時オーディオ録音など、大容量ファイルを連続して移動させるプロフェッショナルな用途に限られます。

●2026年のSSD価格が2023年よりも大幅に高騰しているのはなぜですか？

クラウド事業者による大規模なAIインフラの構築に伴い、これまでコンシューマー向けドライブに割り当てられていたNANDフラッシュの生産能力がそちらに吸収されたためです。NANDフラッシュの契約価格は2026年第1四半期に急騰し、第2四半期にはさらに70〜75%上昇すると予測され、2024年中頃と比較して約4.2倍から4.5倍に達しました。Kingstonの2025年末の報告によると、NANDウェーハの価格は前年比で246%上昇していました。TrendForceなどのアナリストによる業界のコンセンサスでは、コンシューマー向けSSDの価格が本格的に下落するのは早くとも2027年以降になるとみられています。

●Samsungの「3-bit MLC V-NAND」は、本物のMLCなのですか？

業界の一般的な定義におけるMLC（1セルあたり2ビット保存）ではありません。他社の命名規則では、1セルあたり3ビット保存する方式は「TLC」に分類されます。SamsungがEVOシリーズのマーケティングで「MLC」という表記を使用しているのは、4ビット（QLC）セルを使用する「QVO」シリーズと区別するためです。870 EVOの1,200 TBWという耐久性評価やパフォーマンス特性は、高品質なTLCドライブとして妥当なものであり、エンタープライズ向けドライブに採用される高耐久な2ビットMLCと同等ではありません。ただし、同クラスの製品としては十分に競争力のある耐久性を備えており、この表記はSamsung独自の命名規則によるものです。

元記事: Samsung 870 EVO SATA SSD Stays Relevant as NAND Prices Soar Past 2024 Lows