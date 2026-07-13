Meta、カナダに1GW規模の巨大AIデータセンター建設へ――「100%クリーン」掲げるも実態はガス発電

Meta Platformsは2026年7月8日、カナダのアルバータ州スタージョン郡にて、同国最大規模となる1ギガワット（GW）級のAI最適化データセンターの建設に着工した。投資額は130億カナダドル（約1兆5300億円）に上り、米国以外では同社最大の単一施設となる。しかし、同社が掲げる「100%クリーンかつ再生可能エネルギーで賄う」という公約の裏で、実際の電力供給源は新設される専用の天然ガス火力発電所であることが明らかになり、議論を呼んでいる。

■Meta初のカナダ拠点：その圧倒的な規模と目的

「スタージョン・データセンター（Sturgeon Data Centre）」は、エドモントンから北東に約35キロメートル離れたアルバータ州のインダストリアル・ハートランド内、1,750エーカーの敷地に建設される。延床面積は約290万平方フィート（約27万平方メートル）に及び、Metaが今年インディアナ州やテキサス州に建設した最大級のデータセンター群に匹敵する規模だ。同社にとって世界で33番目の拠点となり、コンテンツ推薦アルゴリズムや、大規模言語モデル「Llama」ファミリー、スマートグラス「Ray-Ban Meta」のAIアシスタント機能などを支えるAIワークロード専用に設計されている。

1ギガワットという電力需要は極めて膨大だ。比較対象として、エドモントン市全体の消費電力が約1.4ギガワットである。つまり、このスタージョン拠点だけで、人口約100万人の都市が消費する電力の約4分の3を、単一の産業キャンパスで消費することになる。国際エネルギー機関（IEA）の報告書「Energy and AI」によると、一般的なAI特化型ハイパースケーラーは年間で一般家庭10万世帯分に相当する電力を消費しており、現在建設中の最大級の施設ではその20倍に達すると予測されている。

建設工事はすでに始まっている。Metaは同施設が「今後数年以内」に稼働するとしているが、具体的な日付は明らかにしていない。専用の天然ガス発電所が完成し、完全な電力統合が実現するのは2030年後半を目指している。

■「100%クリーンエネルギーで相殺」のカラクリ

Metaは、スタージョン・データセンターの電力使用量を「100%クリーンかつ再生可能エネルギーで相殺（マッチ）する」と表明している。これは同社が世界中の全施設で掲げているコミットメントだ。しかし、この表現が実際に意味するのは「再生可能エネルギー証明書（REC）」の購入であり、クリーン電源と直接接続されているわけではない。

RECは、送電網上のどこかで発電された1メガワット時（MWh）分の再生可能エネルギーの環境価値を示す証書だ。企業は自社の総電力消費量に等しいRECを購入することで、たとえ施設に物理的に流れ込む電気が天然ガス発電所由来であっても、消費電力をクリーンエネルギーで「相殺した」と主張できる。RECの購入は米国やカナダの規制当局に認められた会計手法だが、学術誌『Nature Climate Change』に掲載された査読済み論文では、こうした証書の利用が「実際の排出削減につながる可能性は低い」と指摘されており、企業の排出削減主張の信頼性を揺るがしている。

アルバータ州に建設されるこの施設に物理的に電力を供給するのは、主に「グリーンライト・エレクトリシティ・センター（Greenlight Electricity Centre）」となる。これは、Pembina Pipeline、Morgan Stanley Infrastructure Partners、Kineticor Asset Managementのコンソーシアムがスタージョン郡に建設する、46億カナダドル（約5400億円）規模の天然ガス複合サイクル発電所だ。同発電所は2026年7月2日に最終投資決定（FID）が下されており、これはMetaが参画を公式発表するわずか6日前だった。グリーンライト発電所は2030年後半に稼働予定で、初期段階で932メガワットを供給し、将来的には1.8ギガワットまで拡張可能だという。

環境団体グリーンピース・カナダ（Greenpeace Canada）のシニアエネルギー戦略担当、キース・スチュワート氏は、この相殺という枠組みを真っ向から批判している。「他所のグリーン電力で相殺していると言い張ることはできるが、それは大抵の場合、会計上のゲームに過ぎない」と同氏は指摘する。また、シンクタンクのペンビナ研究所（Pembina Institute）で電力プログラムディレクターを務めるデビッド・ピックアップ氏は、構造的な観点から次のように批判した。「Metaとアルバータ州は、現時点でガス発電を固定化し、再生可能エネルギーの建設を後回しにすることに合意した。これに対し、ミネソタ州やテキサス州などの市場にいる他のデータセンター事業者は、当初から風力や太陽光を組み込むハイブリッドなアプローチを採用している」

■アルバータ州が選ばれた理由：寒冷な気候、安価なガス、独自の政策

Metaがアルバータ州を選んだのは、象徴的な理由からではない。同州には、AI計算を大規模に運用する上での総コストを抑えられる、技術的・経済的な好条件が揃っている。

第1の要因は気候だ。アルバータ州の寒冷な気温（数ヶ月にわたり氷点下を大きく下回ることも珍しくない）により、温暖な地域では実用性の低い、特定の冷却技術が利用可能になる。スタージョン・キャンパスでは、水を蒸発させない「密閉型液冷・乾式冷却システム」が採用される。この設計では、サーバーハードウェアからの熱が循環する液体冷媒に伝達され、外部の熱交換器に送られて外気へ直接放熱される。従来のハイパースケーラー型データセンターでは、蒸発によって熱を逃がすために数百万リットルもの水を消費する「湿式冷却塔」が使われていた。1GW規模の施設で従来の湿式冷却を採用した場合、年間数十億リットルの水が必要になるが、Metaが認めたスタージョン施設の設計によれば、年間の総水使用量はアルバータ州の一般的なゴルフ場1カ所分よりも少なくて済むという。

乾式冷却アプローチは、気温が高い時期には放熱効率がわずかに低下するというデメリットがあるが、アルバータ州の気候であればその影響を最小限に抑えられる。Metaのデータセンター戦略担当バイスプレジデント、ゲイリー・デマシ氏も、同州の「涼しい気候」が立地選定の主な要因であったと認めている。

第2の要因はエネルギーの経済性だ。アルバータ州エネルギー規制当局（AER）のデータによると、同州の天然ガス価格は米国の指標価格に対して大幅なディスカウント価格で取引されている。これは、同州が内陸国のような地理的条件にあり、歴史的に余剰ガスを国際市場に輸出することが困難であったという構造的な要因による。この価格優位性により、データセンター専用のガス発電所を運営するコストを直接的に削減できる。アナリストらは、この論理を「1世紀前にアルミニウム製錬所が、安価で他へ送電できない水力発電の供給源を求めて移動した歴史」になぞらえている。製造される製品が金属から大規模なAI推論へと変わっただけで、その根底にあるエネルギーの裁定取引（アービトラージ）の仕組みは全く同じである。

第3の要因は政策だ。アルバータ州は2025年秋、データセンター向けの「自家発電（bring your own power）」の枠組みを定める法律を可決した。これにより、大規模なデータセンター事業者が共有の州送電網から電力を引き出すのではなく、独自の専用発電所を建設または契約することを許可し、実質的に推奨している。Metaはスタージョン・プロジェクトにおいて、送電大手のAltaLinkおよびアルバータ電力システム運用機関（AESO）と提携して建設する新たな送電網のアップグレード費用を含め、自社の発電・送電インフラ資金を全額自己負担している。州政府は、この枠組みによってアルバータ州の一般消費者の送電コストが最大6%削減されると説明している。

■アルバータ州のエネルギー政策を巡る議論：誰がコストを負担するのか

しかし、すべての独立系専門家が州政府の説明を受け入れているわけではない。

ペンビナ研究所のピックアップ氏は、アルバータ州の政策枠組みについて「他のあらゆる選択肢を排除し、天然ガスへの需要を構造的に固定化するように設計されている。これは消費者にとってコストの上昇や不安定化を招く可能性がある」と指摘する。同氏が特に懸念しているのは、複合的な影響だ。データセンターによる専用ガス発電の需要と、拡大するLNG（液化天然ガス）の輸出コミットメントが重なることで、複数の大口産業ユーザーが、アルバータ州の一般家庭が暖房用に依存しているのと同じ西部カナダ産のガス供給を奪い合うことになる。同氏は「これはアルバータ州民に影響を与えることになり、我々は非常に懸念している」と警告した。

アルバータ州政府はこの見解に反論している。ネイト・グルービッシュ技術・イノベーション担当大臣は、Metaなどの自家発電を行うデータセンター事業者は、送電網に負荷を加えるのではなく、むしろ負荷を取り除いていると主張。また、州の規制枠組みに基づき、すべての提案事業者は承認前に厳しい要件を満たす必要があると述べた。グルービッシュ大臣によると、アルバータ州は米国の送電網逼迫シナリオを研究し、同様の事態を避けるように枠組みを設計したという。州の電力システム運用機関であるAESOも独自に、1,200メガワットの新規データセンター負荷であれば、送電網の信頼性を損なうことなく割り当て可能であると判断している。

アルバータ州のデータセンター誘致への野心は凄まじい。カナダでは2024年以降、約70件のデータセンター計画が発表されており、その大部分がアルバータ州に集中している。ただし、実際に着工に至ったのは一握りだ。同州の技術担当大臣は、他にも複数のギガワット規模の計画が様々な開発段階にあることを認め、Metaの施設を「この種のものとしては初であり、このサイズ、このスケールとしても初である」と評した。州政府は、2030年までに1,000億カナダドル（約11兆8000億円）以上の民間投資を誘致することを目標に掲げている。

しかし、こうした計画の一部はすでに規制上の障壁に直面している。アルバータ州ユーティリティ委員会（AUC）は2026年前半、Synapse Real Estate Corp.がオールズに計画していた1.4ギガワットのデータセンター申請に対し、「重大な不備」があるとして却下した。修正された申請書は現在も審査中である。この却下劇は、アルバータ州のデータセンター向け優遇措置が、単なる「お墨付き」を与えるだけのものではなく、厳格な規制枠組みの中で運用されていることを示している。

■1GW級AIキャンパスを支える技術スタック

電力を巡る議論のほかに、スタージョン施設は、多くの人々が「データセンター」と聞いて思い浮かべるものとは根本的に異なるカテゴリーのインフラを体現している。この施設はAIの学習および推論ワークロード向けに設計されており、標準的なウェブホスティングや企業向けコンピューティングとは物理的な要求仕様が全く異なる。

AIの学習、特に大規模言語モデルやマルチモーダルシステムの学習には、ラックあたり30〜100キロワット（kW）の電力密度が必要となる。これは、標準的な企業向けコンピューティングの5〜15キロワットと比べて極めて高い。この莫大な熱密度があるからこそ、最先端のAIインフラにおいて液冷技術はもはや必須となっている。従来の空冷技術では、非現実的なほど巨大な設置面積と風量を用意しない限り、この密度で発生する熱を十分に除去できない。Metaの密閉型液冷設計は、冷媒をハードウェアコンポーネントに直接循環させることで、AIワークロードが求める高密度コンピューティングアーキテクチャを実現している。Metaはすでに自社開発の「MTIA（Meta Training and Inference Accelerator）」チップを世界中の既存フリートに数十万規模で配備しており、スタージョン・キャンパスは自社製カスタムシリコンとサードパーティ製GPUの双方を大規模に収容できるように建設されている。

電力供給のアーキテクチャも極めて計画的だ。2030年後半にグリーンライト発電所が稼働するまでの間、同キャンパスはエドモントンを拠点とする発電事業者Capital Powerから250メガワットの電力供給を受ける。Metaは2026年7月8日、Capital Powerが保有する既存のガス火力発電フリートを利用する10年以上のエネルギー供給契約を締結した。AESOは2025年に、グリーンライトの事業者に対して900メガワット以上の送電網電力を割り当てており、これにより専用発電所の完成前であってもデータセンターを稼働させることが可能となっている。Metaの投資は、新たな発電および送電インフラの全コストをカバーしており、他の一般顧客とコストを共有する料金体系にはなっていない。

単一の顧客に特化し、キャンパスの負荷プロファイルに合わせて建設される複合サイクル発電所という電力スタックの全体的なアーキテクチャは、カナダにおいてこの規模では前例がない。PembinaのCEOであるスコット・バローズ氏は、これを「有望な新たな成長プラットフォーム」と表現し、グリーンライトのようなガス発電プロジェクトが「西部カナダ産の炭化水素（天然ガス）の増産を支える、新たな天然ガス需要を喚起するだろう」と述べた。この発言は、エネルギー業界の視点から見て、この取り決めが実際に何に最適化されているかを物語っている。すなわち、排出削減戦略ではなく、従来のパイプライン輸送以外の成長市場を模索するセクターにとっての「新たな需要の創出」である。

■Metaの巨大なインフラ投資：2026年に1,450億ドル規模へ

アルバータ州の施設は、テクノロジー業界の歴史において前例のない規模で進められている資本投下プログラムの1つの拠点に過ぎない。Metaは2026年のAI関連の設備投資（CapEx）見通しを、従来の1,150億〜1,350億ドルから、1,250億〜1,450億ドル（約20兆2500億〜23兆4900億円）へと引き上げた。2026年第1四半期だけで190億ドルを設備投資に費やしている。同社の社内組織である「Meta Compute」（2026年に設立された最上位部門）は、今10年間に数十ギガワット規模のAIインフラを建設する計画を立てている。

世界的に見ると、Metaはルイジアナ州でAIキャンパス（Blue Owlとの270億ドルの合弁事業）を建設しているほか、2026年に稼働予定のスーパーコンピュータークラスター「Prometheus」や、マンハッタン並みの敷地面積を持つとされる「Hyperion」キャンパスを発表している。スタージョン施設は、Metaにとって米国本土以外のアメリカ大陸における初の足がかりであり、単なる計算能力の確保を超えた戦略的意義を持つ。

カナダ連邦政府は2026年6月に発表したAI戦略の中で、同国の比較的クリーンな送電網がデータセンター開発を誘致する上での強みであると言及していた。この位置づけは、データセンターが水力発電を主体とするカナダの国家的な電力構成から電力を引き出すことを前提としていた。しかし、スタージョン・キャンパスはその構成からは電力を引き出さない。同施設が電力を引き出すのは、すでに電力の約60%を天然ガスで賄っており、電力の排出強度がカナダ全国平均の約5倍に達するアルバータ州の、専用天然ガス発電所からである。

■データ主権：カナダ国内に設置することの法的な現実

Metaによるアルバータ州への投資がもたらす影響の中で、これまであまり公に議論されてこなかったのが、カナダの「データ主権」にとってこれが何を意味し、何を意味しないのかという点だ。カナダのAI戦略は、国内に多くのAIインフラをホストすることで、自国の情報環境を形成する計算資源に対するコントロールを強化できると示唆している。これは地理的・経済的な主張としては正しいが、法的な観点からは必ずしも明確ではない。

Metaは米国で法人化され、本社を置く企業である。カナダの法的分析でも確認されている通り、米国の「CLOUD法（米国外データ適法使用確認法）」に基づき、米国当局は米国に本社を置くクラウドプロバイダーに対し、データが物理的にどこに保存されているかに関わらず、その法的管理下にあるデータの提出を強制することができる。アルバータ州にあるMetaのデータセンターは、インフラを管理する法主体が米国企業であるため、その構造上、米国法に基づくデータアクセス要求の対象となる。現在のカナダのデータ保護法には、米国所有の事業体に対し、米国政府からのアクセス要求を拒否することを義務付ける規定はない。カナダ政府は、自国のAI戦略やスタージョン郡の発表に伴う公式声明において、この法的なギャップについて言及していない。

■スタージョン郡とアルバータ州への経済効果

一方で、同プロジェクトが州経済にもたらすメリットは具体的だ。アルバータ州のダニエル・スミス首相は、これを「カナダ史上最大規模の民間投資の1つ」と呼び、同施設から年間約2億5,000万カナダドル（約295億円）のロイヤリティ、税金、課徴金、手数料が州にもたらされるとの見通しを示した。Metaは、建設のピーク時に約3,000人の建設労働者の雇用を創出し、稼働後は300人以上の恒久的な雇用が生まれると予測している。

さらにMetaは、スタージョン郡の道路や水道システムといった地域インフラの改善に約6,000万カナダドル（約71億円）を投資するほか、地元の非営利団体に直接資金を提供する年次プログラム「データセンター・コミュニティ・アクション・グラント」を立ち上げる予定だ。

オンタリオ州ロンドンにあるウェスタン大学のチーフAIオフィサー、マーク・デイリー氏は、この投資をAI戦略の確立を目指す同州にとっての「王冠の宝石」と表現し、Metaがアルバータ州への投資を決めたことは、「世界最大級のテクノロジー企業」が、自社の求める環境がこの地で提供されると信頼している証であると指摘した。

■注目ポイントQ&A

●Metaのアルバータ州データセンターは、本当にクリーンエネルギーで稼働するのですか？

物理的な意味ではそうではありません。スタージョン施設は、2030年後半に稼働予定の天然ガス火力発電所「グリーンライト・エレクトリシティ・センター」や、それまでの暫定期間はCapital Power社の既存のガス火力発電フリートから電力を供給されます。Metaが掲げる「100%クリーンかつ再生可能エネルギー」という公約は、消費した電力と同等の再生可能エネルギー発電価値を示す「再生可能エネルギー証明書（REC）」を購入することで会計上相殺される仕組みです。グリーンピース・カナダなどの批判派は、実際の発電源が変わるわけではないため、これは実質的な排出削減ではなく「会計上のゲーム」であると批判しています。

●なぜMetaはカナダの他の州ではなく、アルバータ州を選んだのですか？

主に3つの技術的・経済的要因があります。1つ目はアルバータ州の寒冷な気候で、これにより水を消費しない「乾式冷却」が年間を通じて可能となり、他地域で問題となっている大量の水消費を回避できます。2つ目は安価な天然ガス価格で、米国指標に比べて大幅に安いため、専用ガス発電所の運営コストを低く抑えられます。3つ目は2025年秋に可決された「自家発電（bring your own power）」を認める法制度で、共有の州送電網に依存せず、自社専用の発電インフラを構築・契約できるため、開発のボトルネックを解消できる点が挙げられます。

●このデータセンターの建設によって、アルバータ州民の電気料金は上がりますか？

この点については意見が分かれています。アルバータ州政府は、Metaが自社の発電・送電インフラ費用を全額負担するため、一般消費者の送電コストは最大6%削減されると説明しています。一方でペンビナ研究所は、この政策枠組みが天然ガスへの需要を構造的に固定化し、さらにLNG輸出の拡大も重なることで、一般家庭が暖房用に依存する天然ガスの争奪戦が激化し、州民に悪影響（コスト上昇や不安定化）を及ぼすと警告しています。実際の影​​響は、現在計画されている60件以上のデータセンター計画がどれだけ実現するかによって左右されます。

●カナダ国内にデータセンターができることは、カナダの「データ主権」にどう影響しますか？

期待されるほどの効果はないとみられています。Metaは米国に本社を置く企業であるため、米国の「CLOUD法」の適用を受けます。同法に基づき、米国当局はデータが物理的にカナダに保管されていても、米国企業に対してデータの提出を強制することができます。アルバータ州に施設を設置しても、米国政府からのデータアクセス要求に対する法的な防壁にはなりません。カナダの連邦AI戦略でも、このCLOUD法による法的なギャップについては言及されていません。

元記事: Meta’s 1 GW Alberta Data Center Claims Clean Energy Via Gas-Powered Plant