BYDの新型フラッグシップセダン「Seal 08」が発売30時間で6万5000台を受注　超急速充電と圧倒的コスパの裏にある「中国国家情報法」の影

中国のEV大手BYDが発表した新型フラッグシップセダン「Seal 08（海豹08）」が、発売からわずか30時間で約6万5000台の確定注文を獲得した。19万6900元（約470万円）からという極めて競争力のある価格設定と、欧米の高級セダンを圧倒するスペックが話題を呼んでいる。しかし、中国国外の購入検討者にとっては、プライバシーポリシーでは回避できない構造的な法的リスクが大きな懸念材料として浮上している。

■発売30時間で6万5000台受注、実需を示すロケットスタート

BYDは2026年6月12日に「Seal 08」の先行予約（ブラインドオーダー）を開始し、7月2日の正式発売までに約4万台の確定注文を集めていた。これは中国の金融プラットフォーム「雪球（Xueqiu）」に掲載されたBYD研究者アンディ・ディン氏の集計データによるものである。さらに発売当日の価格発表後、数時間で2万台以上の追加注文が入り、30時間での累計受注数は約6万5000台に達した。

注文の内訳をみると、純電気自動車（BEV）モデルが全体の65%以上を占めており、その中でも最長航続距離785km（CLTC基準）を誇る四輪駆動の最上位グレード「Flagship Long Range」が最も人気を集めている。現在、BYDのSeal 08の生産能力は月産約8000台とみられており、初期の受注残だけでフル稼働しても約8カ月分のバックログを抱える計算になる。

この驚異的な需要の勢いは、BYD全体の好調な業績とも一致している。同社の2026年6月の新エネルギー車（NEV）卸売台数は前年同月比5.46%増の40万3472台に達し、海外輸出台数は同94.73%増の17万5349台と過去最高を記録した。Seal 08の発売と6月の輸出好調を受け、BYDの株価は1週間で15.56%上昇し、6月30日に記録した直近52週安値から急回復している。

■約470万円から手に入る驚異のスペック

Seal 08は、BEVとプラグインハイブリッド（PHEV）のパワートレインがそれぞれ3種類、計6つのグレードで展開される。ベースモデルの価格は19万6900元（約470万円）で、航続距離775kmのBEV「Premium」と、EV航続距離400kmのPHEV「Premium」の双方がこの価格からスタートする。最上位モデルの「AWD Long Range EV Flagship」は23万9900元（約573万円）となる。

全グレードにBYDの先進運転支援システム（ADAS）「God's Eye（神の目）B」が標準装備されており、ルーフマウント型LiDARセンサーを搭載。都市部および高速道路でのナビゲーション自動運転（CNOA/HNOA）、衝突被害軽減ブレーキ、自動駐車、リモート駐車に対応する。欧米の競合車種では高額なオプションとなる機能が標準で網羅されている。さらに、全車に後輪操舵（リアホイールステアリング）が採用され、最小回転半径は4.95メートルに抑えられている。

インテリアには、温熱・ベンチレーション・マッサージ機能を備えた運転席・助手席の「ゼログラビティシート」、15.6インチのタッチスクリーン、12.3インチのデジタルメーター、26インチのARヘッドアップディスプレイを装備。バッテリーにはBYDの第2世代「Blade Battery（ブレードバッテリー）」を搭載し、上位グレードには路面プレビューセンサー付きの「DiSus-A」密閉型デュアルチャンバーエアサスペンションが追加される。

ボディサイズは全長5,150mm、ホイールベース3,030mmで、テスラ「Model S」よりも全長が180mm長い。BEVのAWDモデルは最高出力510kW（634馬力）を発揮し、0-100km/h加速は3.3秒。PHEVのAWDモデルも同加速3.8秒を誇り、1.5リッターターボエンジンと268馬力のモーターを組み合わせることで、CLTC基準で1,660kmの総合航続距離を実現しているとBYDは主張している。

■「5分で400km充電」を実現する第2世代ブレードバッテリーの仕組み

「5分間の充電で400kmの航続距離を追加できる」という驚異的な性能は、単なるマーケティング用の誇大広告ではない。これは、第2世代ブレードバッテリー（ショートブレード形状）に採用された技術的アプローチによるものである。

一般的なEVの充電レートが3C〜4C、テスラのV4スーパーチャージャーが約5Cであるのに対し、第2世代ブレードバッテリーは最大8Cの急速充電と最大16Cの放電レートに対応する。これにより、バッテリー残量10%から70%までの充電をわずか5分で完了できるという。

BYDはこの超急速充電を「FlashPass」イオン輸送システムと呼ぶ技術で実現している。これには、高電流下でのリチウムイオンの急速な脱離を可能にする「Flash-Release」正極、AIによってイオン経路を最適化し導電性を極大化した「Flash-Flow」電解液、360度全方向からの高速なイオン挿入を可能にする「Flash-Intercalate」負極の3つが組み合わされている。さらに、分子レベルで設計された極薄かつ高密度なSEI（固体電解質界面）層により、化学的安定性を維持しながらイオンの高速通過を可能にした。BYDによれば、このシステムは500サイクル以上の急速充電と釘刺し試験を同時にクリアし、熱暴走を起こさず、700℃を超える強制短絡試験でも発火や爆発を起こさなかったという。

ただし、この8C充電は800Vプラットフォームでのみ物理的に可能となる。Seal 08のピーク充電出力1,500kWにおいて、800Vシステムでは約1,875アンペアの電流が必要となるが、従来の400Vシステムで同じ出力を得ようとすると約3,750アンペアが必要となり、充電ケーブルの許容限界を超えてしまう。つまり、800Vプラットフォームは高速充電のための必須要件である。BYDはインフラ整備も進めており、発売時点で中国国内の325都市に7,000箇所以上の「Flash Charging」ステーションを設置しており、年内に2万箇所への拡大を目指している。

■航続距離の現実：CLTC基準と実用値の乖離

Seal 08の「航続距離905km（Long Range RWDモデル）」という数値は、中国独自のCLTC基準に基づくものである。CLTCは欧州のWLTPや米国のEPA基準に比べて平均速度が低く、加速も緩やかなため、WLTP基準よりも20〜30%高い数値が出やすい傾向がある。

92kWhバッテリーを搭載した同モデルについて、自動車メディア「MotorWatt」による独立したWLTP換算値（2026年3月時点）では、約715kmと推計されている。欧米のドライバーが実際に経験するであろう実走行（市街地・高速の混在）では、WLTP値の75〜85%程度、すなわち約536〜608kmが現実的な航続距離になるとみられる。時速120kmでの高速道路巡航時には、さらに約465〜536kmまで低下する可能性がある。

それでも、この数値は十分に競争力がある。北米で10万ドル（約1620万円）以上するメルセデス・ベンツ「EQS 450+」（122kWhバッテリー搭載）のWLTP航続距離は926kmであり、Seal 08はこれに及ばないものの、約4分の1の価格であるAWDモデル（CLTC 785km、WLTP換算で約565〜600km）を考慮すれば、極めてコストパフォーマンスが高いと言える。

また、BYDが採用するLFP（リン酸鉄リチウム）ブレードバッテリーは、欧米メーカーが多く採用するNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）系バッテリーとは異なり、日常的に100%まで充電しても劣化しにくいという強みがある。そのため、実質的な利用可能容量は常に最大に保たれる。

■海外市場における制約と課題

一方で、Seal 08にはいくつかの制約が存在する。まず、月産約8000台という生産ペースでは、中国国内のバックログを解消するまでに数カ月を要するため、現時点で中国国外のユーザーが購入することはできない。

また、最大の特徴である「5分急速充電」は、BYD独自の800V Flash Chargingインフラに依存している。BYDは欧州でも高級ブランド「Denza（騰勢）Z9 GT」向けに同インフラの整備を開始しているが、Seal 08の海外展開は正式発表されておらず、中国国外では一般的な150kWの急速充電器を使用せざるを得ないため、充電速度のメリットは享受できない。

ADAS機能についても、LiDARを用いた自動運転システムは各国の地図データや規制当局の認可に依存する。中国国内では発売初日から利用可能な都市型ナビゲーション自動運転（CNOA）も、欧州などの海外市場で展開するには個別の検証が必要であり、導入スケジュールは未定である。

さらに、欧州市場への導入には関税の壁が立ちはだかる。現在、中国製BEVの輸入に対しては、通常の関税に加えて17%の追加関税（合計約27%）が課されている。欧州委員会はPHEVに対する関税優遇措置の見直しも進めている。BYDはハンガリーのセゲドに工場を建設中で、2026年第4四半期に稼働予定だが、関税回避の効果が出るまでには時間がかかる見通しだ。

また、公表されているスペックはすべて中国国内の試験基準に基づくBYDの自己申告値であり、本記事執筆時点で、欧米の独立機関による量産モデルの検証データは存在しない。過去のBYDモデルの検証では、ADASの動作やバッテリー劣化に関して公称値と実走行データに乖離が見られたケースもある。

■サーバーの場所を問わず適用される「中国データ法」の懸念

コネクテッドカーであるSeal 08は、GPS位置情報、運転挙動、LiDARやカメラのデータ、インフォテインメントの使用履歴、同期されたスマートフォンの連絡先やアプリ情報などを常時収集し、BYDのサーバーに送信する。

BYDの欧州代表であるマイケル・シュー氏は、フィナンシャル・タイムズ（FT）主催のカンファレンスで「欧州の顧客データはGoogle Cloudを通じて欧州域内で処理される」と説明しており、同社は中国国内の自動車データセキュリティ評価にも合格していると主張する。

しかし、これらの説明は構造的な法的リスクを解消するものではない。中国の「国家情報法（2017年）」第7条は、いかなる組織や市民も国家のインテリジェンス活動を支援・協力する義務があると定めている。この法律は、データの保管場所やGDPR（欧州一般データ保護規則）への準拠状況、企業のプライバシーポリシーに関わらず、中国企業であるBYDに一律に適用される。

さらに、中国の「データ安全法（2021年）」や改正された「サイバーセキュリティ法（2026年1月施行）」は、国家安全保障を理由に政府が「重要データ」にアクセスする権限を与えている。セキュリティ企業PlaxidityXが2025年10月に発表した調査では、2023年型BYD「ATTO 3」のインフォテインメントシステムから、暗号化されていない個人データ（連絡先や医療情報など）が抽出可能であり、内蔵のGSMモデムを通じて中国のサーバーに送信され続けていることが確認され、脆弱性情報（CVE-2025-7020）として登録された。

米国商務省は2025年1月、中国資本の企業が製造したコネクテッドカーの販売および輸入を2027年モデルから禁止する最終規則を発表しており、これにはBYDも含まれる。欧州などのユーザーは、スマートフォンを車載システムに同期しないなどの対策でデータ露出を一部制限できるが、BYDが負う中国法上の義務そのものを変えることはできない。

■欧米の競合メーカーが優位性を保つ領域

634馬力、LiDAR搭載、800V対応のセダンを約470万円（約2万9000ドル）で提供できるBYDの強みは、部品の約75%を自社内製（バッテリーセル、電源管理チップ、ソフトウェアなど）する「垂直統合」と、2025年に400万台以上を販売したスケールメリットにある。これにより、LGエナジーソリューションやクアルコム、ボッシュといったサプライヤーへのマージンを排除している。

一方で、既存の欧米プレミアム自動車メーカーには、数十年にわたり築き上げたエコシステムという強みがある。BYDが持たない広範な充電ネットワーク、各国でのADAS認可、中古車市場における残価保証、そして確立されたサービス・整備インフラである。欧州の購入者にとって、Seal 08は圧倒的なスペックを低価格で提供する魅力的な選択肢だが、インフラやサービス網の信頼性、そしてデータセキュリティという「目に見えないコスト」を天秤にかける必要がある。

■注目ポイントQ&A

●BYD Seal 08の中国国外における実際の航続距離はどのくらいですか？

公称の905km（Long Range RWDモデル）は中国のCLTC基準によるものです。欧州のWLTP基準に換算した独立推計（MotorWatt、2026年3月）では約715kmとされており、実走行（市街地と高速の混在）では約536〜608km、時速120kmでの高速道路巡航時には約465〜536kmになると予想されます。これはCLTC公称値より20〜25%低い数値です。

●5分で400km充電できる「Flash Charging」は中国国外でも使えますか？

現時点では使えません。この超急速充電は、BYD独自の800V対応「Flash Charging」ステーションでのみ利用可能です。このインフラは中国国内で約7,000箇所（年内に2万箇所を目標）整備されていますが、海外市場への展開は未定です。中国国外の一般的な150kW急速充電器を使用した場合、充電速度は通常のEVと同等になります。

●中国国外で運転する場合でも、中国のデータ法は適用されますか？

はい、適用されます。中国の「国家情報法（2017年）」第7条に基づき、中国企業であるBYDは政府から要請があればデータを提供する法的義務を負っています。これは、データの保存場所が欧州（Google Cloud）であるかや、現地のプライバシーポリシーに関わらず適用される構造的な法律です。また、過去のモデルにおいてデータが暗号化されずに中国のサーバーに送信されていたというセキュリティ上の指摘もなされています。

●BYD Seal 08は中国国外で購入できますか？

現時点では購入できません。2026年7月2日に中国国内で正式発売されたばかりであり、海外市場への輸出スケジュールや価格、各国の認可取得時期などは発表されていません。BYDはハンガリーに欧州初の工場を建設中（2026年第4四半期稼働予定）ですが、Seal 08がそこで生産・販売されるかは未定です。

元記事: BYD Seal 08 Earns 65,000 Orders in 30 Hours for $29,000 Flagship Sedan