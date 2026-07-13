米マイクロン、米国DRAMに2500億ドル投資　価格高騰の解消は2027年以降か

米半導体大手のマイクロン・テクノロジーは、米国でのDRAM製造に向けて2035年までに総額2500億ドル（約40兆5000億円）以上を投資する計画を発表した。しかし、現在進行している深刻なメモリ不足と価格高騰が、この投資によってすぐに解決するわけではない。アナリストや業界関係者によれば、消費者が価格低下の恩恵を実感できるのは早くとも2027年以降、本格的な供給改善は2030年ごろになる見通しだ。

■RAM価格が1年前の4倍近くに高騰している背景

マイクロンの巨額投資の意義を理解するには、現在のメモリ市場が直面している危機を知る必要がある。調査会社TrendForceによると、DRAM価格は2026年第1四半期に前四半期比で約90〜95%上昇し、メモリ業界の記録史上、最も急激な四半期上昇率を記録した。Tom's Hardwareが追跡したPCPartPickerのデータによると、米国で最も安価な32GB DDR5キットは、1年前の100ドル未満から、2026年6月初旬には374.97ドル（約6万745円）にまで高騰した。

この影響は消費者向け製品に直撃している。アップルは2026年6月25日にMacとiPadの全ラインナップを値上げし、MacBook Airを200ドル（約3万2400円）、MacBook Pro 14インチを300ドル（約4万8600円）、iPad Airを150ドル（約2万4300円）引き上げた。同社は公式声明で「これほど急激かつ大幅な部品価格の上昇は見たことがない」と言及している。デル、HP、レノボ、エイサー、ASUSなどのPCメーカーも、2026年初頭にPC製品を15〜20%値上げした。調査会社IDCは、今年の製PC市場は11.3%縮小し、スマートフォン市場も約14%縮小すると予測している。

■AI向け「HBM」へのシフトが招いた構造的不足

この危機の原因は、突発的な事故ではなく構造的なものだ。世界のDRAMの約95%を生産するサムスン電子、SKハイニックス、マイクロンの3社は、製造能力を「高帯域幅メモリ（HBM）」へ組織的にシフトさせている。HBMは、NvidiaのAIアクセラレータや、マイクロソフト、グーグル、メタ、アマゾンなどのデータセンター構築を支える、3次元に積層された特殊なメモリチップだ。

HBMは極めて高い帯域幅を実現する一方で、製造効率（ウェハ消費量）が非常に悪い。SemiAnalysisの分析によると、SKハイニックスのD1z DDR4のビット密度が0.296Gb/mm²であるのに対し、HBM3は0.16Gb/mm²にとどまる。TrendForceによれば、1GBのHBMを製造するには、標準的なDRAMの約4GB分に相当するウェハ面積が必要になるという。

経済的な合理性もこのシフトを後押ししている。HBMは、標準的な消費者向けDDR5に比べてウェハ1枚あたり3〜5倍の収益をもたらすと推定されている。主要クラウドプロバイダーによる2026年のAIインフラ投資（設備投資）は総額6500億ドル（約105兆3000億円）を超えると予想されており、ハイパースケーラーたちがPCやスマートフォン市場を出し抜いて世界のDRAM工場を押さえている状態だ。TrendForceによると、世界のDRAMウェハ総出力に占めるHBMの割合は、2025年の約19%から、2026年には約23%に上昇する見通しだ。投資銀行のジェフリーズは、2026年第3四半期に前四半期比40〜50%、第4四半期に30〜40%のさらなる価格上昇を予測しており、2027年後半までは有意義な価格下落は見込めないとみられている。

■マイクロンの米国投資計画の全貌

こうした状況下で、マイクロンはニューヨーク州クレイの建設予定地で最初のコンクリート打設を行い、米国史上最大の半導体製造拠点の建設を開始した。同社は2035年までの米国への投資計画を、従来の合意から500億ドル増額し、250億ドル（約40兆5000億円）以上に引き上げたと発表した。DRAM生産の40%を米国国内で賄うことを目指す。

この投資計画は、ニューヨーク州クレイの4つのファブからなるメガキャンパス（1,377エーカー）、アイダホ州ボイシの拡張事業、そしてバージニア州マナサスの既存工場という3つの拠点を対象としている。マナサス工場では、2026年5月に同社最先端の10ナノメートルクラス（第4世代）プロセスである「1-alpha（1α）DRAM」の初期製造を開始しており、2026年末までに認定生産が開始される予定だ。1αノードは、前世代の1zと比較してビット密度が約40%向上しており、このレベルの最先端DRAMが米国本土で製造されるのは初となる。

さらに、台湾のシリコンウェハサプライヤーである環球晶圓（GlobalWafers）への5億ドルの戦略的融資を含む、米国の半導体サプライチェーンエコシステム開発への30億ドルの投資も含まれている。建設パートナーにはベクテル（Bechtel）などが選定されている。

■早期着工でも、消費者が恩恵を受けるのは2030年以降

しかし、消費者向けの供給スケジュールは厳しい。マイクロンの環境申請書やSEC開示資料によると、ニューヨークの第1ファブが生産を開始するのは2030年ごろになる見通しだ。第2、第3、第4ファブの建設はそれぞれ2033年、2035年、2041年へと続く。国内生産比率40%という目標も2035年の目標だ。

より近い将来の供給はアイダホ工場にかかっている。アイダホの最初の新ファブは2027年中頃に初期ウェハ出力を開始し、第2ファブが2028年後半に続く予定だ。一方、バージニア工場の1αノードは産業、車載、航空宇宙、防衛などの顧客向けであり、消費者向けPCやスマートフォン市場には流れない。したがって、米国産の新しいDRAMが消費者市場に十分な量で届く現実的なスケジュールは、アイダホ工場からの供給が marginal（わずか）に寄与する2027〜2028年、そしてニューヨーク工場が貢献し始める2030年以降となる。

さらに、マイクロンが2026年6月24日に発表した会計年度第3四半期決算では、売上高が前年同期比346%増の414.6億ドル（約6兆7165億円）と過去最高を記録した。これはメモリ不足による価格支配力がもたらしたものだ。ノンGAAP粗利益率は84.9%に達した。マイクロンはハイパースケーラーとの間で、220億ドル（約3兆5640億円）のデポジットを伴う16件のキャンセル不可の戦略的顧客契約を2030年まで結んでおり、将来の生産能力を現在の高水準な価格で確保している。主要製品で85%近い粗利益率を稼ぎ、最も収益性の高い顧客と長期契約を結んでいる企業にとって、消費者向け供給を急いで市場に投入する経済的インセンティブは乏しいのが現状だ。

■メモリ市場の「寡占問題」と地政学的リスク

現在、米国国内ではDRAMがほとんど生産されておらず、市場は韓国のサムスンとSKハイニックスによって支配されている。中国の国策DRAMメーカーである長鑫存儲技術（CXMT）も上海の科創板（STAR Market）への上場を控えており、米国の安全保障政策立案者はこの動向を注視している。メモリ供給が少数の国に集中しているリスクが、米国の半導体支援法（CHIPS法）や、マイクロンの長期プロジェクトを後押しする安全保障上の根拠となっている。

一方で、市場構造の課題も存在する。サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社は世界のDRAM生産の約95%を支配している。この3社は、1999年から2002年にかけての協調的な供給制限を巡り、2002〜2005年に米司法省から価格カルテルで訴追された過去がある。当時、サムスンとハイニックス（現SKハイニックス）は有罪を認め、多額の罰金を支払った（マイクロンは調査への協力により刑事訴追を免れた）。

そして2026年6月25日、米国の消費者と中小企業グループは、これら3社がAI時代の生産能力再配分を、独立した経営判断ではなく「供給制限のための協調行為」として行ったと主張し、カリフォルニア州連邦地裁に集団訴訟（Garciaguirre v. Samsung Electronics）を提起した。現時点でこの疑惑は立証されておらず、各社は法廷での回答を行っていない。米国国内での生産が、将来的に本当に価格低下をもたらすのか、それとも単にマイクロンの価格支配力を国内市場にシフトさせるだけなのかは、2035年までのタイムラインの中で明らかになるだろう。

■メモリ価格の低下はいつ期待できるか？

今後12ヶ月以内にPCやスマートフォンを購入する予定がある場合、今回のマイクロンの発表によって価格が下がることはない。ジェフリーズは、2026年第3四半期にDRAM価格がさらに40〜50%上昇し、第4四半期にはさらに30〜40%上昇すると予測している。レノボのエグゼクティブ・ディレクターであるマーティン・ヒーグル氏は、先月のISC 2026カンファレンスで「DRAM価格は少なくとも5年間は急騰前の水準には戻らない」と警告した。また、Gartnerは2026年末までにDRAMとSSDの複合価格が130%急騰し、PCの平均価格が17%上昇すると予測しており、2028年までに500ドル未満のエントリー向けノートPCが市場から消滅するとみている。AMDのリサ・スーCEOも、DDR5の価格正常化は2028年までかかるとの見通しを示している。

しかし、2029年から2032年のスパンでPCを購入する場合は状況が変わる。マイクロンのアイダホFab 1が2028年までにまとまった量を供給し始め、ニューヨークFab 1も2030年ごろに初期生産を開始する。これらに加え、サムスンの平沢（ピョンテク）拡張やSKハイニックスの清州（チョンジュ）M15X施設の稼働により、現在の不足が始まって以来、初めて意味のある生産能力の拡大が実現する。AIインフラ需要の伸びが供給の伸びに対して鈍化すれば、2028年から2030年にかけて価格が本格的に下落し始める可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●マイクロンの2500億ドルの投資発表により、2026年中にRAM価格は下がりますか？

いいえ、下がりません。マイクロンの新しい米国工場からの最初の有意義な供給は、アイダホ施設が初期ウェハ出力を開始する2027年中頃まで期待できません。また、ニューヨーク州クレイのキャンパスでの最初の生産は2030年ごろになる予定です。現在のDRAM不足は、AIアクセラレータ向けのHBM（高帯域幅メモリ）への構造的な生産能力シフトが原因であり、今回の着工によって短期的な供給が加速することはありません。

●高帯域幅メモリ（HBM）とは何ですか？なぜDDR5の価格上昇を招いているのですか？

HBMは、AIアクセラレータや高性能計算に使われる特殊なDRAMです。基板上に平らに配置する標準的なDDR5とは異なり、最大12枚のDRAMダイを垂直に積み重ね、シリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる数千本の銅の柱で接続します。これにより約1.2TB/sという極めて広い帯域幅を実現しますが、1GBあたりの製造に必要なシリコンウェハの面積が標準的なDRAMの約3〜4倍になります。主要メーカーが利益率の高いHBMの生産にラインを割くため、通常のDDR5の生産量が減少し、価格が高騰しています。

●DRAMの不足はいつ終わり、RAM価格はいつ下がると予想されますか？

主要アナリストは、早くとも2027年後半までは有意義な価格低下は起きないと予測しています。AMDのリサ・スーCEOはDDR5価格の正常化は2028年になると述べており、レノボの幹部は価格が急騰前の水準に戻るには少なくとも5年はかかると警告しています。マイクロンのアイダホ工場（2027〜2028年）や、サムスン、SKハイニックスの新施設稼働によって供給が増える2028〜2030年ごろが、価格が本格的に下落し始める現実的な時期とみられています。

●米国内での製造は、メモリ市場の寡占問題を解決しますか？

長期的には構造的な選択肢を提供する可能性があります。現在、サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社が世界のDRAM生産の約95%を支配しています。過去には価格カルテルでの訴追歴もあり、2026年6月には「AI向けの生産能力再配分は協調的な供給制限である」とする集団訴訟も提起されています。マイクロンの米国工場が米国司法の管轄下で大規模に稼働すれば、韓国勢が主導する現在の市場とは異なる競争力学が生まれ、地政学的リスクを軽減する代替ソースとなる可能性がありますが、それが消費者の値下げにつながるかは未知数です。

元記事: Micron Pours $250 Billion Into U.S. DRAM: Relief Starts 2027, Not Today