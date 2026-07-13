ダイソン球探索に4つの検証リスト、ジェイムズ・ウェッブや新型宇宙望遠鏡の連携で特定へ

天の川銀河のどこかに、赤外線でかすかに冷たい熱を放つ奇妙な恒星が存在するかもしれない。アーカンソー大学の物理学者アミルネザム・アミリ氏が、こうした「ダイソン球」のような人工構造物を持つ天体を特定するための最も精密な4項目の検証リストを発表した。稼働中または間もなく打ち上げられる3つの強力な宇宙・地上望遠鏡のデータを組み合わせることで、自然現象では説明のつかない人工構造物の兆候を絞り込める可能性があると期待されている。

■赤色矮星と白色矮星が最有力候補となる理由

アミリ氏の研究は、これまでのダイソン球探索において比較的注目されてこなかった2つの恒星グループに焦点を当てている。それは「赤色矮星」と「白色矮星」だ。

M型スペクトルに分類される小型で低温の主系列星である赤色矮星は、天の川銀河の全恒星の約70％を占める。核燃料の消費が極めて遅いため、その寿命は数兆年単位と宇宙の現在の年齢をはるかに超える。また、コンパクトなサイズであるため、ダイソン球（ダイソン・スウォーム）を約0.05〜0.3天文単位という近い軌道に構築でき、太陽に似た恒星の周囲に作るよりも大幅に少ない資材で済むという工学的なメリットもある。

一方、白色矮星は太陽のような恒星が寿命を迎えた後の高密度な残骸だ。質量を維持したまま直径は元の約1％に縮小しているため、わずか数百万キロメートル上の軌道にダイソン・スウォームを配置でき、構造物の規模を劇的に縮小できる。さらに、数十億年にわたり安定して予測可能なエネルギーを放出し続けるため、長期にわたる文明にとって理想的な電源となる。

アミリ氏は論文の中で、これら2つの星は「巨大構造物に対してエネルギー的に安定した長期的な電力供給を示している」と指摘している。この安定性は、文明が構造物を構築・維持するのに十分な時間（数十億年）があったことを意味し、観測可能な兆候が十分に発達している可能性が高いことを示唆している。

■恒星物理学の限界を超える「H-R図テスト」

この研究で最も注目すべき予測は、ダイソン球に覆われた恒星が「ヘルツシュプルング・ラッセル図（H-R図）」上でどこに位置するかという点だ。H-R図は、縦軸に光度、横軸に表面温度をとって恒星を分類する天文学の基本チャートである。

熱力学第一法則（エネルギー保存の法則）に基づけば、ダイソン・スウォームは恒星の放射エネルギーをほぼすべて吸収し、それを赤外線の廃熱として再放射する。全体のエネルギー出力（全光度）は変わらないが、放射物体の見かけの温度は劇的に低下する。そのため、ダイソン球に覆われた恒星は、H-R図上で光度（縦軸）を維持したまま、温度（横軸）が極端に低い右側の領域へと大きく移動することになる。

具体的な数値で見ると、通常の赤色矮星の表面温度は約3,000K（ケルビン）だが、それを包むダイソン・スウォームの有効放射温度は50Kまで下がる可能性がある。恒星レベルの光度を持ちながら、これほど極端に冷たい自然の天体はH-R図上のその領域には存在しない。この「高光度かつ不自然な低温」の領域に天体が検出されれば、消去法的に自然現象では説明できないことになる。

■自然現象を排除する「4つの検証リスト」

アミリ氏の研究では、温度の異常に加えて、自然現象による誤検出を排除するための計4つの観測的特徴（検証リスト）を定義している。

1. 「塵の特徴を伴わない赤外線超過」：暖かい塵の円盤を持つ通常の恒星は、赤外線スペクトル中にケイ酸塩特有の放射ライン（約10および18マイクロメートル）を示す。しかし、人工的な放射パネルで構成されるダイソン球は、滑らかな黒体輻射スペクトルを示す。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）の中赤外線観測装置（MIRI）はこの波長帯をカバーしており、両者を識別可能だ。

2. 「H-R図上の位置」：前述の通り、自然界には存在しない「高光度かつ極端な低温」領域に位置すること。

3. 「不規則な測光変動」：恒星を完全に覆う固体の殻は質量的に不可能であるため、現実的な巨大構造物は独立した軌道を持つ個々の収集機の群れ（スウォーム）になる。これらが動くことで生じる遮光パターンは、惑星の食による周期的な減光や恒星の脈動とは異なる、構造化された不規則な変動を示す。

4. 「異常な分光エネルギー分布（SED）」：波長全体の光出力の形状が、背景の銀河を含む既知の恒星や塵の雲などのいずれとも一致しないこと。

このリストの重要な点は、いかなる自然天体もこれら4つのテストを同時にクリアすることはできないという点だ。単一の異常であれば自然現象や観測エラーで説明できるかもしれないが、4つすべてに該当する天体は、既知の天体物理学のカタログには存在しない。

■「プロジェクト・ヘファイストス」の候補星への適用

このフレームワークの重要性は、ウプサラ大学のマティアス・スアソ氏率いる国際チーム「プロジェクト・ヘファイストス」が2024年5月に発表した研究によって裏付けられている。彼らは約500万個の恒星データを解析し、異常な赤外線超過を示す7つの候補（すべて赤色矮星）を発見した。

その後の調査で、候補のうち3つは背景の電波源と重なっていることが判明し、さらに「候補G」は背景にある活動銀河核（超巨大ブラックホール）の赤外線が混入していたことが確認された。しかし、残りの5つの候補については依然として合理的な説明がついていない。アミリ氏の4つの検証リストは、これら5つの候補に対して、単一の赤外線超過フィルターよりもはるかに厳格な診断経路を提供することになる。

■2026年に結集する3大望遠鏡の役割

天文学者たちにとって好都合なことに、現在3つの主要な観測装置がこの検証に必要なデータを揃えつつある。

まず、すでに稼働中の「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）」は、赤外線分光分析に優れており、塵の放射特徴の有無を調べるのに最適なMIRIを搭載している。

次に、チリのベラ・C・ルービン天文台は、2026年6月30日に「宇宙時空間レガシーサーベイ（LSST）」を正式に開始した。世界最大の32億画素デジタルカメラを搭載し、空の広範囲を繰り返し撮影することで、アミリ氏の指摘する「不規則な光度変動」を捉える長期的なデータを蓄積する。

そして、NASAのケネディ宇宙センターで最終調整中の「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」が、2026年8月30日にスペースXのファルコン・ヘビーで打ち上げられる予定だ。ハッブル宇宙望遠鏡の100倍の視野を持つ3億画素の近赤外線カメラを搭載し、広範囲の赤外線サーベイによって、数百万個の低温恒星の分光エネルギー分布（SED）を一挙に調査できる。

これら3つの望遠鏡が連携することで、初めて4つのテストを同時に実行できる環境が整う。

■期待と慎重な見方

ただし、これらは宇宙人の巨大構造物が存在することの証明ではない。SETI（地球外知的生命体探査）の研究者たちは、探索のフレームワークと実際の発見を厳格に区別しており、科学界も慎重な姿勢を崩していない。プロジェクト・ヘファイストスの残り5つの候補も、未検出の背景銀河（2024年に研究者が提唱した、塵に覆われた高温銀河など）といった自然現象で最終的に説明がつく可能性がある。

それでも、アミリ氏の研究は、現在利用可能になりつつある最新の望遠鏡技術と密接に結びついた、理論的かつ実践的な探索マップを提供した。もし銀河系のどこかにダイソン・スウォームが存在するならば、それはアミリ氏が描いた「高温の表面を持たない恒星光、ケイ酸塩の塵の不在、不規則な減光、そして既知のカタログにないスペクトル形状」という精密なシグナルの組み合わせによって、その存在を告げることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●天文学者はどのようにしてダイソン球の存在を確定させるのですか？

アミリ氏が提唱する4つのテストを同時にクリアすることで確認します。具体的には、H-R図上の異常な位置（50Kほどの極端な低温）、ケイ酸塩の塵の特徴を伴わない赤外線超過、不規則で非周期的な光度変動、そして既知の天体と一致しない分光エネルギー分布（SED）の4つです。これらをすべて同時に満たす自然天体は存在しないため、消去法的に人工構造物であると判断されます。

●なぜ太陽に似た恒星よりも、赤色矮星や白色矮星の方が優れたターゲットなのですか？

赤色矮星は銀河系の恒星の約70％を占め、寿命が数兆年と長く、ハビタブルゾーンが恒星に非常に近いため、ダイソン球を構築する資材が少なくて済みます。白色矮星はさらにコンパクトで、わずか数百万キロメートルの軌道に構築できるため、工学的な規模を劇的に縮小できます。また、両者ともに数十億年にわたり安定したエネルギーを供給できるため、長期にわたる文明に適しています。

●プロジェクト・ヘファイストスは何を発見し、何が未解決のままですか？

2024年5月の報告で、約500万個の恒星から、自然な塵の円盤では説明できない異常な赤外線超過を示す7つの赤色矮星（候補星）が見つかりました。その後の追跡調査で、1つは背景の活動銀河核による誤検出と判明しましたが、残りの5つについては依然として明確な自然現象の説明がついておらず、未解決のままです。

●ローマン宇宙望遠鏡やルービン天文台は、ダイソン球の探索を主目的として設計されているのですか？

いいえ、どちらもダイソン球探索を主目的とはしていません。ローマン宇宙望遠鏡はダークエネルギーや系外惑星、銀河構造の解明が主目的であり、ルービン天文台は時系列天文学や太陽系天体の観測が目的です。しかし、これらが副次的に生み出す広範な観測データ（広視野赤外線データや長期的な光度変動データ）が、アミリ氏の検証リストを実行するために直接役立ちます。

元記事: Dyson Sphere Hunt Gains Four-Test Checklist as Webb, Rubin, Roman Converge