レクサス「LF-ZC」開発中止も技術は健在、トヨタがギガキャスト採用の後継EVを承認

トヨタ自動車が、レクサスブランドの次世代BEVフラッグシップセダン「LF-ZC」の開発を中止したことが明らかになった。しかし、同車向けに開発されたギガキャストや「Arene OS」などの先進技術はすでに生産準備が整っており、同日に承認された後継モデルへと引き継がれる。後継モデルの具体的な発売時期やボディ形状は未公表だが、需要の高いSUVタイプになる可能性が高いとみられる。

■車両は中止、プラットフォームは存続

トヨタは、2023年から同社のBEV（バッテリー電気自動車）の未来を象徴するフラッグシップセダンとして開発を進めてきたレクサス「LF-ZC」の開発を中止した。しかし、この中止にはその意味合いを大きく変える但し書きが付く。トヨタの中嶋裕樹副社長は先月、同車向けに開発されたすべての基盤技術（次世代ギガキャスト製造システム、先進運転支援システム（ADAS）向けの新しい電子・電気プラットフォーム、次世代の高性能角形バッテリーセル）が生産準備段階に達したことを認めた。LF-ZCの開発中止が決定されたまさにその日に、後継プログラムが承認されている。

LF-ZCを待ち望んでいた購入検討者や、BYDに対するトヨタの競争力を注視する投資家にとって、今回のニュースは「プログラムの中止」であり、「技術的な後退」ではない。LF-ZCを画期的な車両にするはずだったプラットフォームは健在であり、すでに一部が展開され、別の車両（ほぼ確実にセダンではなくSUVボディになる見込み）への搭載に向けて進められている。

■開発中止の理由は技術ではなく経済的要因

中嶋副社長は記者団に対し、LF-ZCプログラムで開発された技術はすでに生産準備をクリアしていると述べた。「ギガキャストや、ADAS向けの新しい電子・電気（E/E）プラットフォーム、小型軽量化など、LF-ZCの開発で培った多くの新技術はすでに完成している」とし、後継車両の開発にゴーサインが出たことを付け加えた。トヨタは、この後継車の投入時期や車名、ボディスタイルについては明らかにしていない。

LF-ZC自体の開発を中止した理由は、技術的なものではなく経済的なものだ。プログラムが生産用金型や量産用工具のコミットメントを必要とする段階（金型1つあたり150万ドル（約2億4300万円、1ドル＝162円換算）以上の投資が必要になる場合もある）に達した際、費用対効果の計算が成り立たなくなった。プレミアム電気セダンの需要は、LF-ZCの構想時にトヨタが予測していたよりも低迷しており、レクサスの指導部は製品ラインナップに対してより厳格な資本規律を適用した。トヨタは技術を救い、特定の車両を放棄することを選択した。この違いは、今後の展開を理解する上で重要である。

■ギガキャストの仕組みと中止への影響

ギガキャスト（メガキャストまたは一体ダイカストとも呼ばれる）は、高圧下で溶融アルミニウムを巨大な金型に流し込み、従来は70個以上の個別のプレス部品を溶接して製造していた構造部品を一体成形する製造プロセスである。このプロセスで使用される機械は重量が410〜430トンに及び、5万5000〜6万1000キロニュートンの型締め力を発生させ、約80〜90秒で1回の鋳造サイクルを完了する。テスラは2020年末からモデルYのリヤアンダーボディにIdraグループのプレス機を採用し、自動車製造におけるこの手法の先駆者となり、その過程で数十台のボディショップ向けロボットを削減した。

トヨタが計画していたLF-ZC向けのギガキャスト実装は、テスラの手法とは1つの顕著な点で異なっていた。テスラが構造バッテリーパックを中央に配置し、フロントセクションとリヤセクションのペアで車両を鋳造するのに対し、トヨタはフロント、センター、リヤの3セクションでギガキャストアーキテクチャを設計し、センターセクションには構造的に隔離されたエンクロージャーにバッテリーパックを収める。この隔離は意図的なものであり、セルの化学技術が向上するにつれて、ボディ構造とは独立してバッテリーを交換またはアップグレードできるようにし、車両の耐用年数を延ばすことを目的とした設計判断である。

ギガキャストへのコミットメントは、LF-ZCが再延期ではなく中止された理由でもある。ギガキャスト用の生産金型は、プレス金型のように調整することができない。一度発注すると、車両のアーキテクチャが固定されてしまう。トヨタはそのコミットメントの決定時期に達した際、販売台数と価格の前提がもはや投資を正当化できないと判断し、この技術をより販売ボリュームの大きい後継車（おそらく、フラッグシップセダンよりも販売台数が多く、利益率の高いSUV）に振り向けることを選択した。

■すでに実用化されている「Arene OS」

Arene OSがRAV4向けに「適応され始めた」という表現は、すでに起きている事実を過小評価している。トヨタの子会社であるWoven by Toyota（ウーブン・バイ・トヨタ）は2025年5月、LF-ZCのインテリジェント・コクピットと並行して開発されたソフトウェアプラットフォーム「Arene（アレーン）」が、2026年モデルのRAV4に導入されたと発表した。これにより、RAV4はAreneを搭載した初のトヨタ市販車となり、世界で最も売れているSUVの1つが、LF-ZCが導入するはずだったソフトウェアアーキテクチャを最初に量産車として採用することになった。

Areneは、車両を制御する単一のソフトウェアという意味での従来の自動車用OSではない。これは開発プラットフォームであり、ソフトウェア開発キット（SDK）、仮想化されたテストツール群、およびトヨタとそのサプライヤーが車両ソフトウェアをモデルやパワートレインの種類を超えて再利用可能なモジュール式コンポーネントとして構築できるようにするデータインフラストラクチャ層である。このアーキテクチャは、ソフトウェアを実行するハードウェアから分離する。これは、各電子制御ユニット（ECU）が特定のハードウェア構成と密接に結合しており、個別にアップデートできなかった従来の自動車業界のアプローチからの転換である。RAV4において、Areneは「Toyota Safety Sense 4.0」とマルチメディアコクピットシステムを制御しており、安全に関わる重要な機能とインフォテインメントを分離して実行するドメインアーキテクチャを採用している。将来的には、ボディ電子機器、ステアリング、ブレーキのソフトウェアも同プラットフォーム上で実行される、完全に中央集中化されたアーキテクチャが採用される予定である。

LF-ZCの中止における重要性はここにある。最終的に次世代のレクサスプラットフォームを搭載する車両が何であれ、ソフトウェア開発の成果は無駄になっていない。LF-ZCのインテリジェント・コクピット向けに書かれたAreneのツールやソフトウェアは、すでに市販のRAV4で稼働している開発エコシステムの一部となっている。これは単なる補足情報ではなく、中嶋副社長の発表に含まれる最も重要な主張であると言える。

■次世代角形バッテリーへの取り組み

LF-ZCは、従来のリチウムイオンバッテリーパックの約2倍の航続距離を達成するとトヨタが説明していた、高性能な角形バッテリーセルを中心に設計されていた。この主張の意味を理解するには、角形セルの何が異なるのか、そして航続距離を2倍にすることがなぜ見た目以上に難しいのかを知る必要がある。

角形セルは、金属または複合素材の筐体内に電極シートが積層または平らにロールされて収められた、長方形の硬質ケース入りバッテリーセルである。長方形の形状により、セル同士を90〜95%の空間効率で密着させることができる。つまり、円を隙間なく並べることができないため大きなデッドスペースが生じる円筒形セルと比較して、バッテリーパック内の容積がセル間の隙間で無駄になることがほとんどない。同じパック容積であれば、角形セルの方がより多くのエネルギーを蓄えることができる。また、平らな面は円筒形セルの曲面よりも予測可能な形で熱を伝導するため、一部の構成では熱管理の経路を簡素化できる。

トヨタが目標とする「約2倍の航続距離」は、単に大きなパックにより多くのセルを詰め込むことだけを意味しているわけではない。セルの電極材料の改良によるセルレベルでのエネルギー密度の向上と、空気抵抗の低減、ギガキャストによる軽量化、およびフラットなバッテリープロファイルを車両のフロアに空気力学的に密着させることによるシステムレベルの効率向上の組み合わせによるものである。LF-ZCが主張していた空気抵抗係数（Cd値）0.2以下（現代の一般的なセダンは約0.28〜0.30）は、バッテリー化学と同様に効率向上のための方程式の一部であった。中嶋副社長の声明により、これらの技術は生産準備が整っていることが確認された。しかし、BYDの最新モデルがすでに競争力のある航続距離を提供している市場において、これらの技術が意味を持つタイミングで車両に搭載されるかどうかは未解決の課題である。

■日本のEV戦略における広範な再調整

LF-ZCの中止は、業界全体のパターンに当てはまる。ホンダは2026年3月、2つの「0シリーズ」EVとアキュラ「RSX」を含む北米向け3モデルを中止し、その減損損失は最大2.5兆円に達する可能性があると発表した。スバルは1.5兆円のEV投資を調整し、資金をハイブリッド車や内燃機関車に振り向けた。マツダの電気自動車モデルは、自社開発のアーキテクチャではなく、提携先である長安汽車のプラットフォームを一部ベースにしている。トヨタ自体も、2025年中に日本国内での新しいEV用バッテリー工場の建設計画を2回延期している。

調査会社テレメトリー（Telemetry）の市場調査・インサイト担当バイスプレジデントである自動車アナリストのサム・アブエルサミド（Sam Abuelsamid）氏は、トヨタの立場は近年と比べて改善していると指摘する。同氏は2026年3月に、「かつては、トヨタは電動化について広く語るものの、EV分野での具体的な中身がほとんどないという批判が妥当だった。しかし、今ではそう言うのは明らかに難しくなっている」と述べ、ハイブリッド車の収益性を拡大しつつ、EVプラットフォームを段階的に開発するというトヨタのアプローチにより、専用のEVアーキテクチャに早期にかつ高い資本コストでコミットした競合他社よりも、有利な競争ポジションに立っていると指摘した。

一方で、タイミングに関する反論もある。トヨタの2025年の世界BEV販売台数は約19万台で、前年比40%以上の増加となったものの、同社の総販売台数1048万台の約1.8%にとどまっている。これに対し、BYDは2026年の単月だけで海外で16万台以上を販売しており、新しいモデルを引っ提げて日本国内市場にも進出している。BYDのCEOは、5年以内に世界販売台数でトヨタを追い抜くという野心を公に表明している。トヨタの「プラットフォーム優先、車両後回し」のアプローチが、プレミアムセグメントで意味を持つほど迅速にフラッグシップBEVを投入できるかどうかは、同社の長期的なEVポジションにおける最大の疑問として残されている。

■レクサスEVプログラムの今後の展望

トヨタはLF-ZCの後継車に関するスケジュール、車名、仕様を一切提供しておらず、次世代BEVへのコミットメントに関する同社の実績を考えると、慎重な見方が求められる。ギガキャスト、ADAS用E/Eプラットフォーム、Arene OS、角形セルといった技術スタックは生産準備が整っていることが確認されているが、それをBEVとして搭載する車両自体はまだ存在しない。

短期的には、レクサスは別の戦略を通じてBEVのラインナップを拡大している。2026年モデルのレクサス「ES」は、レクサスのセダンとして初めて完全電気駆動モデルが用意されるが、これは専用のEVアーキテクチャではなく、複数のパワートレインタイプで共有される既存の「TNGA-K」プラットフォームを使用している。2027年モデルとして発表された3列シートの電動 crossover「レクサス TZ」も、同じ柔軟なプラットフォームを使用している。これらの車両は、パワートレインのバリエーション間で工具を共有できるため、発売当初から収益性を確保できる。これこそが、LF-ZCの専用アーキテクチャを中止に追い込んだ経済的論理である。

LF-ZCの後継車が登場する際（現実的な時期として2030年を指摘するアナリストの予測よりも早いスケジュールで登場する場合）、それには3年間の追加の開発実績と、何よりもRAV4へのArene導入によって培われたソフトウェアの成熟度が伴うことになる。それが待つに値するものになるのか、それとも単にプレミアム電気自動車セグメントを先んじて参入した競合他社に明け渡すことになるのか、トヨタが今日その答えを出すことはできない。

■注目ポイントQ&A

●レクサス「LF-ZC」が開発中止になった理由は何ですか？

市場環境の変化や、ギガキャスト採用に伴う生産金型・量産工具の巨額な投資コスト、およびプレミアム電気セダンの需要が予測を下回ったことによる経済的な判断です。技術的な問題ではなく、開発された基盤技術はすべて生産準備が整っています。

●トヨタのギガキャストとはどのような技術ですか？

400トンを超える巨大な機械を使い、高圧で溶融アルミニウムを金型に注入して、従来は70個以上の部品を溶接していた構造部を約80〜90秒で一体成形する技術です。トヨタはフロント、センター、リヤの3分割構造を計画しており、バッテリーを独立して交換・アップグレードできる設計が特徴です。

●LF-ZC向けに開発されたソフトウェアはすでに実用化されていますか？

はい。Woven by Toyotaが開発したソフトウェアプラットフォーム「Arene OS」は、2025年5月に発表された2026年モデルの「RAV4」にすでに搭載されています。これにより、Toyota Safety Sense 4.0やマルチメディアコクピットシステムが制御されています。

●レクサスは別のフラッグシップ電気セダンを開発しますか？

トヨタはLF-ZCのキャンセルと同日に後継プログラムを承認したことを公表していますが、具体的な時期や車名は未定です。市場の需要や収益性を考慮し、セダンではなくSUVタイプになる可能性が高いと報じられています。

元記事: Lexus LF-ZC Cancelled: Toyota Gigacasting Platform Survives in Successor EV