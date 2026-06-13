Anthropic、年8.5万ドルのフェロー制度創設　アモデイCEOがAIによる雇用喪失リスクに言及

※この記事はTech Timesから提供を受けた「Claude Corps Fellowship Pays $85K: Anthropic Admits Its AI Will Displace Workers」を日本向けに翻訳・編集したものです。

Anthropicは10日、若手人材を米国内の非営利団体に派遣する有給フェローシップ「Claude Corps」を立ち上げた。初回コホートの応募締切は2026年7月17日で、配置開始は同年10月19日の予定だ。同日、CEOのダリオ・アモデイ（Dario Amodei）氏は、AIが長期的な雇用喪失を引き起こす可能性があり、場合によってはベーシックインカムのような政策対応が必要になるとの見解を示した。

※編注：米国の有給フェローシップは、優秀な人材の育成や研究、キャリアアップを支援するために、給与が支給される特別プログラム

■Anthropicが若手向けフェロー制度「Claude Corps」を開始

Anthropicは10日、1億5000万ドル（約240億円、1ドル＝160円換算）の全米規模のフェローシップ制度「Claude Corps」を発表した。対象はキャリア初期の人材で、米国内の非営利団体に配置され、年8万5000ドル（約1360万円）の報酬を受け取る。

応募できるのは18歳以上で、フルタイム勤務の経験が2年未満の人材だ。米国で就労資格を持ち、Claudeの利用に抵抗がないことが条件となる。学歴要件は設けられていない。第1期の応募締切は2026年7月17日で、配置開始は2026年10月19日を予定している。

この発表は、Anthropicが主要AI開発企業の中でも、自社製品による雇用代替リスクを比較的明確に認めた動きとして位置づけられる。一方で、同社は6月1日に米証券取引委員会（SEC）へ秘密裏にIPO関連書類を提出したとされ、報道ベースの評価額は9650億ドル（約154兆4000億円）に達するとされている。ほぼ1兆ドル規模と報じられる企業が、自社技術を労働市場への脅威として名指しし、その影響を和らげるために合計3億5000万ドル（約560億円）の自主的拠出を示した形だ。

■Claude Corpsとは何か

Claude Corpsは、12カ月間のフルタイム有給フェローシップである。参加者はAnthropicのAI「Claude」の使い方について訓練を受けたうえで、米国内の非営利団体に配置される。活動分野には、労働力開発、食料安全保障、退役軍人支援、公衆衛生、住宅支援などが含まれる。

運営は3者の連携で行われる。Anthropicが資金を提供し、戦略を担う。CodePathは、Anthropicによれば米国最大の大学向けコンピューターサイエンス教育提供団体であり、第一世代大学生や低所得層の学生がテック業界に入ることを支援する非営利団体とされる。同団体はフェローの公式な雇用主となり、期間中の週次トレーニングも担当する。非営利団体で登録投資顧問でもあるSocial Financeは、測定・評価を担い、プログラム拡大に向けた長期的な金融ビークルを構築する。

フェローはCodePathに雇用され、年8万5000ドルの給与を隔月で受け取り、福利厚生も提供される。各フェローには最大2500ドル分（約40万円）のClaude APIクレジット、週5時間の研修、Anthropicのエンジニアに直接相談できるオフィスアワーも用意される。受け入れ先の団体には、1万ドル（約160万円）の導入助成金と無料のClaudeクレジットが提供される。

■初回は9団体に100人を配置、今後400以上の非営利団体へ拡大見込み

10月19日に始まる初回コホートでは、100人のフェローが9つの団体に配置される。発表された受け入れ先には、International Rescue Committee、Code for America、YMCA of Greater Charlotte、フロリダ州キーラーゴのReef Environmental Education Foundation、インディアナ州のTeam Red White & Blue、Goodwill Industries International、Bravenなどが含まれる。

より具体的な配置例として、テキサス州コンローのMontgomery County Food Bankが挙げられている。同フードバンクはヒューストン北部で、食料不安を抱える10万人超の住民に対し、100以上の地域パントリーや提携機関を通じて支援している。2025年には1000万食以上を配布した。Claude Corpsのフェローは、物流最適化、配布予測、データに基づく意思決定支援に取り組む予定だ。

Montgomery County Food Bankの社長兼CEOであるScott Burns氏は、飢えは待ってくれず、イノベーションも待つことはできないと述べた。

Anthropicは今後12カ月で、全米400以上の非営利団体にフェローを配置する見込みだ。同プログラムは拡大を前提に設計されている。Anthropicの社長兼共同創業者Daniela アモデイ氏はAP通信に対し、Claude Corpsが拡大し、AIの便益を実現しながらリスクを管理する同社戦略の柱になることを期待していると述べた。また、他の公的・民間組織が同様の取り組みを構築できるよう、プログラムの中核インフラをオープンソース化する意向も示した。

■ダリオ・アモデイ氏の論考：AIによる雇用喪失は避けられない可能性

Claude Corpsの発表と同時に、AnthropicのCEOであるDario アモデイ氏は、自身のウェブサイトで「Policy on the AI Exponential」と題した政策論考を公開した。雇用代替リスクをめぐる同氏の記述は、一般的な企業広報より踏み込んだ内容だ。

アモデイ氏は、あらゆる緩和策を講じたとしても、AIが重大で持続的な雇用喪失を引き起こす可能性があると記している。さらに、それはAIが人間の認知を広範に再現する技術であることに内在する性質かもしれないとも述べている。

脚注では、ジェボンズのパラドックスや比較優位の理論など、経済学者が通常、雇用代替の吸収メカニズムとして想定する要素が、AI能力の発展速度によって圧倒される可能性があると論じている。これらの仕組みは、過去の自動化の波が破壊したのと同じくらいの雇用を生み出したと理論上説明する際に使われてきたものだ。アモデイ氏の立場は、AIがその歴史的パターンに従わない可能性がある、というものだ。

同氏の政策枠組みは、状況に応じて段階的に設計されている。全米失業率が5％に達した場合――直近の米労働統計局の報告では4.3％とされる――AIによる雇用代替を把握するための政府データ収集の改善と、雇用維持を促す税制インセンティブを提案している。失業率が10％に達した場合には、より強力な雇用維持策を求める。それを超える、同氏が「前例のない」水準と表現する状況では、ユニバーサル・ベーシックインカム（UBI）のような仕組みが必要になると主張している。

そのUBIの財源について、同氏は、AI開発企業を含む雇用代替に最も大きく関与する企業への課税、またはキャピタルゲイン税の引き上げによって賄える可能性があると書いた。

この率直さは、発信者を考えると注目に値する。Anthropicは、CEO自身が公に支持する枠組みの下で課税対象になり得る企業の一つだからだ。

■2億ドルの「Economic Futures Research Fund」も発表

Claude Corpsと並行して、Anthropicは「Economic Futures Research Fund」への2億ドル（約320億円）の拠出も発表した。同基金は、AIによる経済的混乱への対応策として有望だと同社が考える研究試行や公共政策の評価を支援するものだ。

ただし、2億ドルを研究試行と直接的なプログラム評価にどのように配分するのかについて、同社は詳細を明らかにしていない。具体的な研究アジェンダもまだ公表されていない。

■AmeriCorpsの空白とClaude Corpsの事業上の意味

CodePathのCEOであるMichael Ellison氏は、AI導入を踏まえてAmeriCorpsを再設計することを以前から考えていたと述べた。ボランティア奉仕を担う米連邦機関は、2025年のトランプ政権による削減で大きく縮小し、これまで頼ってきた人材配置インフラを失った非営利団体が数百に上ったとされる。

Ellison氏は、Claude Corpsについて、人々がいる場所に合わせて支援する取り組みだと説明した。非営利団体、地方政府、学校のように、従来テクノロジー導入が遅いとされる組織には、ソフトウェアの割引だけでなく、移行を支える人間の支援が必要だという。

同氏は「私たちは、米国民の大半にサービスを提供している組織の中に人材を送り込み、そうした組織と地域社会が変化についていけるようにしようとしている」と述べている。

AmeriCorpsとの類似は、単なる比喩ではなく構造的なものだ。どちらもキャリア初期の人材に報酬を支払い、非営利団体で活動してもらう。一方で、Claude Corpsは営利AI企業が資金を出し、自社技術が引き起こす混乱への対応として明示的に位置づけている。また、フェローは一般的な地域奉仕ではなく、AI導入を加速するために訓練される。

Anthropicの発表では明示されていないが、商業的な論理もある。Claude Corpsのフェローを受け入れる400の非営利団体は、無料のClaudeクレジットと1万ドルの導入助成金を受け取る400の組織でもある。これは、エンタープライズ営業では届きにくかった分野に、長期的なClaude利用の種をまくことにもなる。

■広がる問題意識と構造的な反論

Anthropicの発表は、AIの経済的影響をめぐる業界全体の議論が高まる中で行われた。6月9日にはOpenAIが、AIによる利益が広く共有されるようにする計画を発表した。6月1日には、バーニー・サンダース上院議員が「American A.I. Sovereign Wealth Fund Act」を提出した。この法案は、Anthropic、OpenAI、xAIを含む米国の主要AI企業に対し、株式の50％を公共利益のために連邦政府が管理する基金へ移すことを求めるものだ。

OpenAIのCEOであるサム・アルトマン（Sam Altman）氏はその後、サンダース氏と面会し、AI企業への公的な株式保有を支持する姿勢を示した。ただし、サンダース氏が提案した50％という水準には同意していない。水曜日には、トランプ大統領が、主要AI企業の幹部らと近く会談し、同氏が「公共への還元」と表現した事項について話し合う予定だと述べた。

AnthropicとOpenAIはいずれも最近、SECに秘密裏の登録届出書を提出しており、アナリストが近年で最も注目されるテクノロジーIPOの波と表現する状況が整いつつある。Anthropicの秘密裏のS-1は6月1日に提出され、650億ドル（約10兆4000億円）のシリーズH資金調達後、9650億ドルの評価額で提出されたと報じられている。

ただし、このタイミングを安心材料と見なさない声もある。富の集中と慈善活動を研究する進歩派の研究組織、Institute for Policy StudiesのCharity Reform InitiativeディレクターであるBella DeVaan氏は、AI導入によって影響を受けるすべての人を支援するのに十分な利益を、AI企業が自主的に取り分けるとは考えにくいとして懐疑的な見方を示した。

同氏は次のように述べている。

「キツネに鶏小屋の番をさせることはできない。彼らが自分たちの規制や、自分たちの補償に責任を持つことはできない」

DeVaan氏の懸念は、Anthropicの発表が提起する、明文化されていない構造的な問題を指している。自主的な拠出は、絶対額がどれほど大きくても、強制力のある仕組みではない。現時点で、AI企業に雇用代替への救済資金拠出を義務づける連邦法はなく、こうした拠出が生じた雇用代替に対して比例的かどうかを監督する規制機関もない。収益拡大に応じて拠出を強制する仕組みも存在しない。

IPO時に1兆ドル近い評価額に近づく企業が、IPO前の慈善的な約束に法的に縛られているわけではない。9650億ドル企業からの3億5000万ドルは、報道された評価額の0.04％未満に相当する。

■強制力を伴わない自主的拠出と説明責任の空白

Anthropicは公益法人、すなわちパブリック・ベネフィット・コーポレーションとして設立されている。これは、通常の営利企業と異なり、財務目標とより広範な社会的影響のバランスを取ることを求める法的形態だ。ダニエラ・アモデイ氏、ダリオ・アモデイ氏、そして同社の他の5人の共同創業者は、自身の資産の80％を寄付すると誓約している。

こうしたコミットメントは、意図を示すシグナルとして意味を持つ。しかし、強制力のある政策の代替にはならない。

サンダース法案の株式移転メカニズムと、アモデイ氏自身の論考にあるAI企業への課税案は、同じ診断を共有している。すなわち、雇用代替がアモデイ氏の想定する規模に達するなら、自主的な自己規制だけでは十分ではないという見方だ。

Anthropicが10日に発表したプログラムは、この診断とも、公益法人としての同社の価値観とも整合している。一方で、それらは雇用代替が拡大した場合に、同じ規模で拡大することを義務づける説明責任の枠組みの外側に存在している。

■注目ポイントQ&A

●Claude Corpsとは何ですか。誰が応募できますか。

Claude Corpsは、Anthropicが開始した12カ月間のフルタイム有給フェローシップです。キャリア初期の人材を米国内の非営利団体に配置します。応募できるのは18歳以上で、米国で就労資格があり、フルタイム勤務経験が2年未満の人です。学歴要件はありません。フェローには年8万5000ドル（約1360万円）の給与と福利厚生が提供され、Claudeの活用研修も受けます。第1期100人の応募締切は2026年7月17日です。

●ダリオ・アモデイ氏はAIとベーシックインカムについて何を述べていますか。

アモデイ氏は6月11日の論考「Policy on the AI Exponential」で、AIによる雇用代替は、技術が人間の認知を再現する仕組みに内在するため、避けられない可能性があると論じました。政策対応として、失業率が中程度の段階ではデータ収集の改善や雇用維持を促す税制インセンティブを提案し、雇用代替が深刻かつ恒久的になった場合には、AI企業への課税やキャピタルゲイン税の引き上げを財源とするユニバーサル・ベーシックインカムを挙げています。

●3億5000万ドルでAIによる雇用喪失を相殺できますか。

Anthropicは、Claude Corpsに1億5000万ドル（約240億円）、Economic Futures Research Fundに2億ドル（約320億円）、合計3億5000万ドル（約560億円）を拠出するとしています。一方で、同社の評価額は約9650億ドル（約154兆4000億円）と報じられています。

Institute for Policy StudiesのBella DeVaan氏を含む批判者は、強制力のある仕組みや比例性の要件がない企業の自主的拠出だけでは、雇用代替への救済策として構造的に不十分だと主張しています。現時点でAI企業に緩和策の資金拠出を義務づける米連邦法はなく、将来の雇用代替の規模についても実証的な議論が続いています。

●AnthropicのEconomic Futures Research Fundとは何ですか。

Anthropicが2026年6月11日に発表した2億ドル（約320億円）規模の基金です。AIによる経済的混乱への対応を目的とした研究試行や公共政策の評価を支援するとされています。ただし、2億ドルを研究とプログラム評価にどう配分するのかは公表されておらず、具体的な研究アジェンダもまだ示されていません。

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