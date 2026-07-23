大半の量子アルゴリズムはスパコンとの物理的同設が不要、新研究が示す

Amazon Web Services（AWS）、NVIDIA、ローレンス・バークレー国立研究所（LBNL）、NASAの研究チームは、量子プロセッサをスーパーコンピュータの物理的な近くに配置する必要があるのはどのような場合か、クラウド接続で十分なのはどのような場合かを定量的に判断するための研究論文を発表した。現在の量子ハードウェアで動作する多くのハイブリッド量子・古典アルゴリズムは古典計算に多くの時間を費やすため、クラウド接続の通信遅延は実質的に無視できるという。一方、大規模な誤り耐性量子計算を実現するための量子エラー訂正（QEC）では、古典デコーダとの物理的な近接配置が不可欠となる。

この結論は、量子プロセッサと高性能計算（HPC）システムを同じ施設に配置するため、数千万〜数億ドル（約16億3000万〜163億円、1ドル＝163円換算）の投資を検討している国立研究所や政府機関の判断に直接関係する。論文は2026年7月20日にarXivで公開され、同時にAWS Quantum Technologies Blogでも紹介された。

■混同されてきた「リアルタイム制御」と「アプリ通信」の分離

この研究の意義を理解するには、量子計算分野でしばしば混同されてきた2つの要件を分けて考える必要がある。量子ハードウェアのリアルタイム制御要件と、ハイブリッド量子アルゴリズムのアプリケーションレベルの通信要件である。両者はまったく異なる時間スケールで動作するため、混同すると誤った制約に基づくインフラ投資につながりかねない。

リアルタイム制御では、古典システムが量子デバイスそのものの物理的動作に追従しなければならない。代表例が量子エラー訂正のデコーディングだ。現在の大規模システムで主流となっている超電導量子ビットでは、シンドローム抽出サイクルが1〜10マイクロ秒ごとに実行される。Googleの「Willow」を用いた表面符号の研究で示されたように、古典デコーダはこの時間枠内に訂正処理を完了する必要がある。

デコーダの処理が遅れると、エラーが訂正されるよりも速く蓄積し、論理量子計算が成立しなくなる。これは性能上の好ましさではなく、計算を成立させるための要件であり、アルゴリズムの工夫だけでは解消できない。

一方、変分量子ソルバーや量子強化サンプリングなど、アプリケーションレベルのハイブリッドアルゴリズムは、量子プロセッサと古典ホストの間で繰り返しデータを交換するものの、その交換は量子回路の実行中ではなく、各回路の実行と実行の間に行われる。古典計算機は、量子デバイスが次の命令を必要とするまでの間に相当量の処理を行える。

この場合に問うべきなのは、「古典システムが量子ビットの動作速度に追従できるか」ではなく、「ネットワーク上のデータ転送を待つ時間がワークフロー全体の実行時間にどの程度を占めるか」である。研究チームが導入したRcc指標は、この問いに定量的な答えを与える。

■量子・古典システムのための新指標「Rcc」

研究チームは、ハイブリッド量子・古典ワークフローの総サイクル時間を「量子計算時間（TQ）」「古典計算時間（TC）」「通信オーバーヘッド（Tcomm）」の3要素に分解し、通信対計算比「Rcc」を次の式で定義した。

Rcc = Tcomm / (TC + TQ)

Rccが1より大幅に小さい場合、実際の計算時間に比べて通信オーバーヘッドは無視できる。量子プロセッサと古典計算機を物理的に同設しても、ワークフロー全体の実行時間はほとんど短縮されない。反対に、Rccが1より大幅に大きい場合、ワークフローはデータ転送の待ち時間に多くを費やしているため、低遅延の物理接続によって実行時間を大きく短縮できる。

研究チームは、この指標を古典HPCで用いられる「ルーフラインモデル」になぞらえている。ルーフラインモデルは、アプリケーションをプロセッサの計算性能に制約される「計算律速」と、データ転送帯域に制約される「メモリ律速」に分類する手法である。Rccも同様に、量子・古典システムのワークフローを計算律速と通信律速に分類する。このため、ルーフライン分析の経験があるHPCの実務者であれば、新たな概念体系を学ばなくても理解しやすい枠組みとなっている。

■実機における具体アルゴリズムの解析結果

論文の具体的な成果の一つは、実際のハードウェア上で公開実証されたNISQ（ノイズのある中規模量子）アルゴリズムにRccの式を適用し、経験則ではなく数値による比較を示した点にある。

サンプルベース量子対角化（SQD）は、IBMが量子化学の短期的な応用に向けて推進している手法で、浅い量子回路と大量の古典的な後処理を組み合わせ、分子系の基底状態エネルギーを推定する。量子プロセッサから電子配置をサンプリングし、そのサンプルが定める部分空間内で、古典計算機が分子ハミルトニアンの射影と対角化を行う。

この古典的な対角化処理には大きな計算負荷がかかる。論文によると、IBMのHeronプロセッサを77量子ビットで使用した場合、SQDのRccは約10⁻⁴となった。これは通信律速となる水準を4桁下回っており、広域ネットワーク経由で接続しても、古典システムが計算に費やす時間と比べて通信オーバーヘッドは無視できる。

量子計算から得たエネルギー情報を使ってAIモデルを学習する生成量子固有値ソルバー（GQE）では、計算性能の拡張方法に関する複数の仮定の下で、Rccは10⁻³〜10⁻¹の範囲となった。この範囲でも、クラウド接続で十分に対応できる。

これに対し、複雑な確率分布からのサンプリングを高速化する量子強化マルコフ連鎖モンテカルロ（QE-MCMC）は、10量子ビットのIBM製デバイスを遠隔利用するという条件で、Rccが約10³と算出された。アルゴリズムの各ステップで量子プロセッサと古典ホストの高速な往復通信が必要となる一方、両側で実行する計算はごくわずかだからである。

ただし論文は、このRccの数値だけでは見えにくい重要な点も指摘している。QE-MCMCの古典処理は、1回の反復当たり約10ナノ秒と見積もられている。この処理にスーパーコンピュータは必要なく、低遅延の古典計算ノードで十分である。したがって、数ペタフロップス級のHPCシステムとの同設は、必要な処理能力を大幅に上回る過剰な構成となる。

量子エラー訂正は、物理的な近接配置が必要となる最も明確な事例であり、Rccを最適化しても結論が変わらない事例でもある。量子プロセッサが誤り耐性動作に向けて大規模化すれば、QECは避けられない。そのマイクロ秒単位の遅延要件により、量子プロセッサと古典デコーダの物理的な近接配置が必須となる。RigettiのAnkaa-2プロセッサを用いたリアルタイムQECの研究でも、この要件が示されている。論文では、これをアプリケーションレベルのRcc分析とは別に扱う、計算成立上の制約として分類している。

■インフラ投資への示唆と将来の拡張性

現在、世界各地で注目度の高い量子・HPC同設プロジェクトが進行中、または完了している。理化学研究所は、IBM Quantum Heronプロセッサとスーパーコンピュータ「富岳」の全15万2064ノードを結び、閉ループ型の量子化学シミュレーションを実証した。2026年に公表された量子統合HPCの調査によると、これは使用ノード数で過去最大の量子・HPC協調実行である。

米国のオークリッジ国立研究所（ORNL）は、スーパーコンピュータ「Frontier」が設置されている施設にIQMのPathfinderプロセッサを導入した。また、IQMおよびQuantum Brillianceのプロセッサとともにハイブリッド性能を評価するため、NVIDIA GB200 NVL72システムの整備を進めている。同じ調査によると、戦略国際問題研究所（CSIS）も2026年3月、量子コンピュータを米国のスーパーコンピュータに統合することを国家戦略上の優先事項として挙げた。

Rccの枠組みは、こうした投資を正当化できるワークロードと、そうでないワークロードを定量的に区別する基準を提供する。現在実際に存在し、実機で動作している多くのNISQアルゴリズムについては、量子プロセッサと大規模HPCシステムを同設しても、実行時間上の利点はごく小さいとRcc分析は示している。

高額な同設投資の技術的な必要性が強まるのは、現時点のNISQ時代というより、今後到来するとみられる誤り耐性量子計算の時代である。この2つの時代を連続したものとして扱うと、必要条件が実際に生じる前に現在のハードウェア世代が終わるにもかかわらず、多額の設備予算を投じることになりかねない。

もっとも、Rccは量子・HPCの同設そのものを否定するものではない。量子・古典システムの密接な統合が標準的なインフラになれば、アルゴリズム開発者は、現在のNISQアルゴリズムでは利用できないアプリケーションレベルの低遅延接続を活用する新たな手法を開発すると考えられる。Rccは同設の是非を一律に決める指標ではなく、同設すべき時期を判断するための道具である。現時点では、計算負荷の大きいワークフローの多くについて「まだその時期ではない」と示している。

Rccには、技術の変化に応じて判断を更新できる仕組みも組み込まれている。これは一度限りの固定的な判定ではなく、個々のアルゴリズムがクラウド接続で十分な状態から、同設が必要な状態へ移行する条件を特定する指標である。

論文は具体例として、振幅推定技術によって必要な量子回路の実行回数が大幅に減れば、Tcommが一定のままTQが短くなり、Rccが上昇すると説明している。また、実用的な量子メモリが登場すれば、多くのハイブリッドワークフローにおけるデータ交換の構成が変わり、より密接な接続が必要になる可能性がある。

インフラ計画者は、こうした技術の進展をRccの式に反映することで、現在の技術状況に基づいて取り消しにくい単一の投資判断を下すのではなく、ハードウェア能力の変化に応じて分析を更新できる。量子技術の進歩が速いため、現在のアルゴリズムの挙動だけを基に同設を決めると、施設の完成時に導入されるハードウェア世代には適合しない可能性がある。

論文「Performance Model for Hybrid Quantum-Classical Workflows」は、2026年7月20日にarXivで公開された。筆頭著者はAWSのDimitar Trenev氏とElica Kyoseva氏で、NVIDIAのPooja Rao氏のほか、AWS、LBNL、NASAに所属するTyler Takeshita氏、Cedric Lin氏、Peter Komar氏、Jerome Gonthier氏、Sebastian Stern氏が共著者となっている。論文はarXivでオープンアクセス公開され、AWS Quantum Technologies Blogにも同時に概要が掲載された。

■注目ポイントQ&A

●量子コンピュータをスーパーコンピュータの近くに物理的に配置する必要はいつ生じますか？

現在の量子ハードウェアで動作する多くのアルゴリズムでは必要ありません。AWS、NVIDIA、LBNL、NASAの研究者が導入したRcc指標によると、SQDなどの量子化学向け手法を含む計算負荷の大きいハイブリッドアルゴリズムは、総実行時間の多くを古典的な後処理に費やすため、ネットワーク通信のオーバーヘッドをほぼ無視できます。

確認されている例外は量子エラー訂正です。誤り耐性量子システムの古典デコーダは、エラーシンドロームに1〜10マイクロ秒以内で応答する必要があります。このため、アルゴリズムのRccにかかわらず、量子プロセッサと古典デコーダを物理的に近接させる必要があります。ただし、必ずしも大規模なスーパーコンピュータそのものが必要だという意味ではありません。

●Rcc指標とは何ですか？どのように活用されますか？

Rccは通信対計算比であり、ハイブリッド量子・古典ワークフローの通信オーバーヘッドを、量子計算時間と古典計算時間の合計で割った値です。式では「Tcomm / (TC + TQ)」と表されます。

Rccが1より大幅に小さければ、そのワークフローは計算律速であり、クラウド接続で十分です。Rccが1より大幅に大きければ通信律速であり、低遅延の同設によって実行時間を大きく短縮できます。インフラ計画者は、公開値または実測値に基づくTC、TQ、Tcommを使い、対象ワークロード固有のRccを計算できます。

●研究機関や国立研究所はスパコンとの同設投資を止めるべきですか？

必ずしも止める必要はありませんが、どのワークロードが投資を正当化するのかを明確にする必要があります。現在のNISQアルゴリズムでは、同設による実行時間の短縮効果は一般に小さく、技術上の必要性に先行して資金を投じる形になります。

一方、量子プロセッサが誤り耐性動作に向けて大規模化し、QECが不可欠になれば、広範な物理統合の合理性は高まります。ORNLや理化学研究所などの施設は、将来の誤り耐性ハードウェアに必要となるソフトウェアや運用経験を蓄積する目的も含め、現在から同設に投資しています。Rccは、こうした将来を見据えた投資と、現在のアルゴリズムに照らして明確な技術的根拠を欠く設備投資を区別するために利用できます。

●Rcc指標によって将来的に同設が必要になる時期を予測できますか？

可能です。Rccは、特定のアルゴリズムがクラウド接続で十分な状態から、同設を必要とする状態へ移行する条件を特定できます。

例えば、振幅推定技術によって量子化学計算に必要な回路実行回数が大幅に減ると、ワークフロー内の量子計算時間が短くなり、相対的にRccが上昇します。また、実用的な量子メモリが利用可能になれば、多くのハイブリッドワークフローにおけるデータ交換の構成が変化し、より密接な接続が必要になる可能性があります。インフラ計画者は、ハードウェア能力の変化に合わせてRccを再計算することで、現在の技術状況だけに基づく固定的なインフラ方針を避けられます。

元記事: Most Quantum Algorithms Don’t Need a Supercomputer Next Door, New Study Finds