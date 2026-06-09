SiriKitが正式に非推奨へ、App IntentsがSiri連携の必須基盤に——開発者に2〜3年の移行猶予【WWDC 2026】

Appleは6月8日、WWDC 2026でApp Intentsフレームワークの大幅拡張を発表し、2016年以来Siri連携を支えてきたSiriKitの正式な非推奨化を宣言した。Photo by Laurenz Heymann on Unsplash [写真拡大]

Appleは6月8日（現地時間）、年次開発者向けイベントWWDC 2026においてApp Intentsフレームワークの大幅拡張を発表し、2016年以来Siri連携を支えてきたSiriKitの正式な非推奨化を宣言した。SiriKitに依存するアプリのSiri機能は、おおよそ2〜3年以内に動作しなくなる見通しだ（Appleは具体的な削除日は明示していない）。

同時に、GoogleのGeminiモデルを活用した新世代Siriも発表されたが、その処理基盤にはNvidiaのBlackwell B200チップ（Google Cloud上）が使われており、プライバシー面での技術的背景は後述のとおり複数の留保事項を含む。iOS 27など全プラットフォームの開発者向けベータが同日、登録済みのApple Developer Programメンバーへの配信を開始した。

■ App Store登場以来、最大規模の開発者向けツール更新か

AppleはWWDC 2026を、米カリフォルニア州クパルチーノのApple Parkで現地時間6月8日（月）に開幕した。同日夕方（現地時間午後4時／日本時間6月9日午前5時）に行われた「Platforms State of the Union」では、拡張されたApp Intentsフレームワークが今後Siri連携の唯一の手段となること、および2016年のiOS 10から使われてきたSiriKitが正式に非推奨（deprecated）となることが確認された。

Appleは、2008年のApp Store開始以来、最大規模の開発者向けツールチェーン更新だと位置付けている。iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、tvOS 27、visionOS 27の開発者向けベータが、基調講演後から登録済みApple Developer Programメンバーへの配信を開始した。

■ 発表の背景：Siriに関する集団訴訟の和解

今回の発表は、Appleにとって外部からの実質的な圧力がある状況下でのものだ。2026年5月、AppleはiPhone購入者による集団訴訟で2億5000万ドル（約400億円、1ドル=160円換算）の和解に達した。原告側は、実際には期限内に提供されなかったAI搭載Siriの機能を誇大広告していたとAppleを告発した。約束されていた機能——個人のコンテキスト認識、画面内容の理解、アプリをまたいだ自動化——は、まさに今回発表されたGemini搭載Siriが提供を目指すものだ。Appleが最初にこれらの機能を披露してから、2年以上が経過している。

なお、この和解は2026年6月17日に最終承認審理が予定されている（2026年6月8日時点）。

■ Tim Cook最後のWWDCと後継者

WWDC 2026はCookにとって、CEOとして臨む最後の開発者向けカンファレンスでもある。Cookは2026年4月、ハードウェアエンジニアリング担当責任者のJohn Ternusが同年9月1日付でCEOに就任すると発表しており、すでに技術的に意欲的な内容のカンファレンスとなっていた今年のWWDCにさらなる節目の意義を与えている。

■ App Intents：Siriがアプリにアクセスするための新しい仕組み

SiriKitからApp Intentsへの移行は、単なる名称変更ではない。両フレームワークのアーキテクチャは根本的に異なり、Siriが実際に開発者の公開したアクションを利用できる推論能力を持つようになった今、この違いはさらに重要性を増している。

■SiriKit（旧来の仕組み）

SiriKitはiOS 10（2016年）で導入された。XMLベースのインテント定義ファイルを使い、開発者は専用の「Intent Extension」プロセスを別途構築する必要があった。Siriがこの拡張機能を呼び出し、拡張機能がアクションを実行し、結果は開発者が制御できないプロセス間通信（IPC）レイヤーを介してSiriに返される——このモデルは脆弱でコード量が多く、言語モデルが対応できるような動的なマルチターン対話には不向きだった。

■App Intents（新しい仕組み）

App IntentsはiOS 16（2022年）で導入された、Swift製のフレームワークだ。開発者がApp Intentを実装すると、Swiftコンパイラがビルド時にソースコードを読み取り、アプリが公開するアクション・エンティティタイプ・クエリ機能のコンパクトなメタデータ表現を生成する。

このメタデータはアプリバンドル内に保存され、インストール後はAppleのOSがアプリを起動せずにアプリの機能を把握できる。実行時にSiriがアクションを呼び出す際は、アプリに「perform」リクエストを送り、アプリが処理して結果をSiriへ返す。旧来のExtensionアプローチに比べ、アーキテクチャとしてシンプルになっている。

■今回の拡張内容

今回発表されたApp Intentsの拡張では、より豊富なエンティティタイプ、ストリーミングレスポンスのサポート、構造化された会話フォローアップ処理が追加された。なかでもストリーミング対応は重要な追加機能だ。Siriは、1つのアプリのコンテキスト内でマルチターンの対話を継続できるようになる。これまでSiriカードで完結していたアクションが、対話として続くようになる。

業界アナリストは、普及上の課題を指摘している。Siriがユーザーにとって有用になるには十分な数の開発者がApp Intentsを実装する必要があるが、開発者はユーザーが新しいSiriを実際に使うかどうかを見極めてから実装作業に着手する可能性がある。Bloombergの報道（MacRumorsが確認）によれば、AppleはUber、Amazon、YouTube、WhatsApp、AllTrailsといった初期パートナーを確保しているとされているが、公式な確認はない。

App Intentsで主要なアクションを公開していないアプリは、初めて複数アプリをまたいでアクションを連鎖できる推論能力を持つようになったSiriから、事実上「見えない」存在となる。たとえばApp Intentsを実装していないバンキングアプリは、メッセージスレッドと組み合わせたSiriのワークフローに参加できない。

■ Gemini on Blackwell：なぜSiriはGoogle Cloudのハードウェアで動くのか

新しいSiriの技術的背景は、Appleのプライバシー重視のマーケティングが示唆するより複雑だ。当初Appleは、Gemini連携を自社のPrivate Cloud Compute（PCC）インフラ上で完結させるよう設計していた。PCCとは、Appleシリコン搭載サーバーがクエリ完了後にユーザーデータを一切保持しない、ステートレスかつ一時的なセッションでクラウドクエリを処理するシステムだ。このアーキテクチャは独立した検証を得ており、2026年6月に開催されたACMのカンファレンスで発表された論文が、独立した分析によりAppleのPCCに関する3つのプライバシー主張を確認したと報告している。

しかし、テスト段階で問題が生じた。AppleがGoogleからライセンスを取得した1.2兆パラメータのGeminiモデル——Appleがこれまで自社で構築した最大のクラウドモデルの約8倍の規模——は、Siriが必要とするクエリ量でPCCハードウェア上で実行するには速度が不十分だったとされる。そのパラメータ規模での推論処理には、それに対応したハードウェアが必要であり、AppleのPCCフリートはそれを備えていなかった。外部インフラへの移行は、自社製品のあらゆるレイヤーを掌握するというAppleの長年の哲学と直接矛盾しており、近年における最も大きな逸脱を意味するとみられる。

解決策は、複雑なSiriクエリをGoogleが運用するNvidiaの「Blackwell」アーキテクチャB200データセンターチップのクラスターへルーティングすることだった。BlackwellはNvidiaのHopperアーキテクチャの後継であり、兆規模パラメータの推論ワークロード向けに設計されている。各Blackwellチップには2080億トランジスタと、大規模言語モデルの推論向けに構築された第2世代Transformer Engine、さらにマルチGPU構成で毎秒1.8テラバイトのチップ間帯域幅を実現する第5世代NVLink相互接続が搭載されている。

■プライバシー対策

Appleは、プライバシー上の課題に対応するため、使用するBlackwellチップでNvidiaのハードウェアベースの「Confidential Computing（機密コンピューティング）」機能を有効化した。この機能は、計算が実行中のGPUメモリ内でユーザーの入力・Geminiのモデルウェイト・推論結果を暗号化するものであり、クラウド事業者であっても処理中のデータを平文で読み取ることができないとされる。またAppleとGoogleの契約では、GoogleがAppleユーザーのSiriクエリを将来のGeminiモデルの学習に使用することを禁じているとされる。

■モデルのアーキテクチャと契約規模

Geminiモデル自体はMixture of Experts（専門家の混合）設計を採用している。すべてのクエリに対して1.2兆パラメータすべてを起動するのではなく、各リクエストを関連する専門サブネットワークの一部にルーティングする。これにより、兆規模パラメータシステムの知識容量を保ちながら、クエリあたりのレイテンシをより小規模なモデルと競争力のある水準に維持できるとされる。この契約は年間約10億ドル（約1600億円、1ドル=160円換算）と報じられており、Google Cloud CEOのThomas KurianがGoogle Cloud Next '26で公式に認めたと報道されている。

■ 新App Intentsが企業・医療系開発者にもたらすもの

Google Cloudハードウェアへの移行は、通常のプライバシーの議論を超えて、企業・医療向けアプリ開発者に直接的な影響をもたらす。Appleは本日、新たなプライバシーマニフェストAPIを導入した。これにより開発者は、Siriとのインタラクションをクラウドへのルーティングに許可するかどうかを、インテント（アクション）単位で宣言できるようになる。保護された医療情報・法的文書・その他の規制対象データを扱う企業向けアプリは、iOS 27が秋に一般リリースされる前に、これらの宣言に照らしてApp Intentsの実装を監査する必要がある。

サードパーティSDKのデータ取り扱いへの対応として最初に導入された拡張プライバシーマニフェストシステムは、AI推論レイヤーにまで適用範囲が広がった。一般的なコンシューマー向けアプリでは、オンデバイスかクラウドかのルーティングは透明に行われる。しかし、データの処理場所に関する規制上の制約がある医療・法務・金融アプリにとって、インテント単位の宣言はユーザー体験上の好みの問題ではなく、コンプライアンス上の課題となる。

■ Xcode 27：オンデバイスAIがIDEへ

Xcode 27は、オンデバイスのApple Intelligenceモデルによる予測コード補完機能を導入する。この機能は周囲のコードコンテキストに基づいて複数行のインラインサジェストを表示するもので、クラウドへの通信は発生しない。GitHub CopilotやCursorといったAIコーディングツールの開発者コミュニティへの普及に対するAppleからの最も直接的な回答だといえる。これらのツールがサーバーサイドの推論に依存しているのとは異なり、Xcode 27のモデルはApple Silicon上でオンデバイスで動作し、M1移行以降Appleが構築してきた開発者向けプライバシーの方針と一貫している。

Xcode 27は、代替プロバイダーを好むチームのために、サジェストをサードパーティのAIモデルへルーティングするよう設定することもできる。その他の改善点には、シミュレーターの速度向上、Gitワークフローのより緊密な統合、Appleの開発者フィードバックシステムで繰り返し指摘されてきたメモリと消費電力の最適化を対象としたInstrumentsベースのプロファイリングツールの強化などが含まれる。

■ Swift：ボイラープレートを減らした並行処理モデル

本日発表された最新のSwiftリリースでは、以前のバージョンで導入されたデータ分離保証を強化しつつ、その保証が課していたアノテーションの負担を軽減する、改良された並行処理モデルが提供される。Swift 6でリリースされた厳格な並行処理システムは、共有ミュータブルステートに対する広範なアノテーションを開発者に要求していた——正確性上のメリットがある一方、既存コードベースに多大なボイラープレートをもたらすコストが伴った。今回のリリースはその負担に対処しつつ、根本的な保証を損なわないよう設計されている。

マクロシステムはコンパイル時のコード生成をより使いやすくする改善を受け、Swift Package Managerはクロスプラットフォーム配布機能が拡充された。Swift Testingの強化とC++相互運用性の改善も今回のリリースに含まれる。

■ 折りたたみ式レイアウトAPIとiPhone Foldへの地ならし

iPhone Foldは2026年秋のリリースが見込まれているが、今日のSDKはアプリがローンチ時に対応できるよう、基盤整備を行っている。SwiftUIとUIKitの両方が、ヒンジ状態の検出とマルチ構成ディスプレイ処理をカバーする新しい適応型レイアウトAPIを受け取った。これらのAPIを今のうちに採用した開発者は、折りたたみ式ディスプレイ上でレターボックス表示ではなく、柔軟に再配置されるアプリを持つことができる。Appleは、可変スクリーンハードウェアでは再配置動作が期待されるデフォルトになると明確にしている。

昨年導入された「Liquid Glass」デザイン言語は2回目のイテレーションを迎え、SDKを通じて配布される更新されたデザイントークンとマテリアルガイドラインが提供される。

■ SiriKitの非推奨化タイムライン：開発者は今何をすべきか

100以上のWWDCセッション、グループラボ、Appleエンジニアとの直接アポイントメントが6月12日まで、Apple DeveloperアプリとApple Developer Program（developer.apple.com）で提供される。今日から9月のiOS 27一般リリースまでの期間は、これほどアーキテクチャ上の重要度が高いリリースサイクルとして、開発者が直面した中で最も窓口の短いものだ。

App Intentsをまだ採用していないすべての登録済みiOSまたはmacOS開発者は、非推奨化のカウントダウンが始まった状態にある。規制対象データを扱うすべての企業チームには、iOS 27が一般リリースされる前にコンプライアンス上の確認事項がある。

2億5000万ドルの和解は、Appleがある機能を約束し、それを提供できなかった場合に何が起きるかを示す法的記録だ。本日発表されたGemini搭載Siriは、もっとも文字通りの意味で、その和解が待ち望んでいた製品だ。iPhone 16のマーケティングが約束したもの——画面を読み取り、コンテキストを理解し、アプリをまたいで動作するアシスタント——を本当に実現できるかどうかは、今秋のiOS 27が10億台のデバイスに展開される前に、どれほど多くの開発者がApp Intentsを実装するかにほぼかかっている。

■注目ポイントQ&A

● App Intentsとは何か、なぜ今すぐ必要なのか？

App IntentsはiOS 16で導入されたSwiftフレームワークで、開発者がアプリのアクションやコンテンツをSiri、Spotlight、ショートカット、その他のシステム機能に公開できるようにするものだ。WWDC 2026でSiriKitの正式な非推奨化が発表されたことで、App IntentsはSiriがサードパーティアプリにアクセスするための唯一のフレームワークとなった。まだ移行していない開発者には、SiriKitに依存する機能が動作しなくなるまで、おおよそ2〜3年の猶予がある。

● SiriKitの非推奨化は開発者に何を意味するか？

非推奨化通知とは、AppleがSiriKitを将来的に廃止するという意思を正式に示したものだが、具体的な削除日は設定されていない。SiriKitを使用中のアプリは引き続き動作するが、Xcodeでコンパイル時の非推奨警告が表示されるようになる。

Appleは2〜3年のサポート期間を示しており、開発者は今すぐApp Intentsへの移行計画を立て始めるべきだ。特に、ストリーミングやマルチターン対話を含む拡張されたApp Intentsの機能は、新しいGemini搭載Siriとの完全な統合に必要となるためだ。

● Gemini搭載Siriはユーザーのプライバシーをどう守るか？

Appleのオンデバイスモデルの処理能力を超える複雑なSiriクエリは、ハードウェアベースの機密コンピューティングを有効にしたGoogle Cloud上のNvidia Blackwell B200チップへルーティングされる。ユーザーの入力・モデルウェイト・推論結果は処理中にGPUメモリ内で暗号化され、クラウド事業者であっても平文で読み取ることはできないとされる。

AppleとGoogleの契約では、GoogleがSiriクエリを将来のGeminiモデルの学習に使用することも禁じているとされる。また開発者は、インタラクションをクラウドへのルーティングに許可するかどうかをインテント単位で宣言できる機能を、Appleが企業・医療向けユースケース向けに導入した。

● iOS 27の一般公開はいつか？

iOS 27の開発者向けベータは、WWDC基調講演後の2026年6月8日から登録済みApple Developer Programメンバーへの配信が開始された。パブリックベータは2026年7月中旬頃が見込まれている。正式な一般リリースは2026年9月、おそらくiPhone 18ラインアップと同時期になると予想されている。

元記事: WWDC 2026: App Intents Replaces SiriKit as Gemini Siri Migration Clock Starts

