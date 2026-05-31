NvidiaのノートPC向けARMチップ「N1X」、Computexで発表へ――RTX 5070クラスGPUとCUDA環境を一体搭載か

Nvidiaは、同社初のノートPC向けARM SoC「N1X」を2026年6月1日（現地時間）に台湾・台北で開催するGTC Taipeiキーノートで正式発表するとみられる。N1XはRTX 5070デスクトップ版と同等のシェーダー数を持つBlackwellアーキテクチャGPUとCUDAフル対応環境をWindows ARMマシンに初めて統合したチップと報じられており、発表前の段階ですでにDell、Lenovo、Asus、MSIが搭載製品を準備中であることが各種リークや報道から明らかになっている。今後1年以内にノートPCの購入を検討しているユーザーや、クラウドGPUで推論処理を行っているAI・機械学習の研究者・開発者にとっては、注視すべき発表となりそうだ。

■「A New Era of PC」――3社同時投稿がN1X発表を示唆

2026年5月30日（金）午前9時（太平洋時間）、Nvidia、Microsoftの公式Windowsアカウント、Armの公式アカウントがX（旧Twitter）に同一内容のメッセージを同時投稿した。文面は「A new era of PC」のみで、付記されたGPS座標は台湾・台北音楽センターを示していた。同会場では、NvidiaのCEO ジェンスン・ファン（Jensen Huang）氏が6月1日にGTC Taipeiのキーノートを行う予定だ。

Microsoftでウィンドウズ・デバイス部門を統括するパバン・ダブルリ（Pavan Davuluri）氏は別途、このティザー投稿はWindowsの新バージョンとは無関係と明言しており、話題の対象はハードウェアに絞られた形だ。

同日、AsusもProArtノートPCラインを示唆するティザー画像とともにウインクの絵文字を投稿。VideoCardzの報道によれば、DellはN1X搭載のXPSノートPCを5月31日に公開予定で、情報解禁（エンバーゴ）解除まで非開示の状態という。Lenovoは内部でLegion 7、Yoga Pro 7、Yoga 9 2-in-1、IdeaPad Slim 5の各N1X搭載モデルを確認済みとされており、MSIも同プラットフォームを採用したシステムを準備中と報じられている。Nvidiaから公式な一言もない段階で、すでに4社以上のOEMが搭載製品を準備中とみられる。

N1XのアーキテクチャとスペックNvidiaのHot Chips 2025プレゼンテーション（デスクトップ版「GB10 Superchip」の発表）によると、N1XはTSMCの3nmプロセスを用いた2.5Dパッケージで2つのチップレットを組み合わせた構造を採る。CPUダイはMediaTekが設計し、GPUダイはNvidiaのBlackwellアーキテクチャで構成される。両者はNvidiaのNVLink C2Cインターコネクトにより双方向300 GB/sの帯域幅で接続される。

CPU側は20基のARM v9.2コアを搭載し、パフォーマンスコア10基とエフィシェンシーコア10基の2クラスター構成でL3キャッシュ32MBを共有する。GPU側は48基のストリーミングマルチプロセッサ（SM）にまたがる6,144基のCUDAコアを備える。このシェーダー数はデスクトップ版GeForce RTX 5070と同数だ。加えて第5世代TensorコアとNVFP4精度での演算、専用レイトレーシングコアを搭載。AIスループットのピーク値はNVFP4精度で1,000 TOPS、FP32浮動小数点演算性能は31TFLOPSとされている。

メモリは256ビットバスのLPDDR5X-9400による統合メモリアーキテクチャで、CPUとGPUが共有し、帯域幅は約301 GB/sとなる。

デスクトップ版DGX Sparkは128GBの統合メモリを搭載し、価格は3,999ドル（約60万円、1ドル＝150円換算）。最大2,000億パラメーターのAIモデルをローカルで実行可能とされている。ノートPC向けN1Xは搭載メモリ容量がより少ない構成になると予想されており、Dataconomyのアナリストは価格帯を1,000〜1,500ドル（約15万〜22万5,000円、同換算）と予測しているが、Nvidiaが公式に価格を示したことはない。

■CUDA対応がもたらすWindows ARMの変化

現行のWindows ARMプラットフォームであるQualcommのSnapdragon XシリーズはQNNとDirectMLを採用しており、CUDAには対応していない。Apple SiliconはmacOS向けであり、Windowsは動作しない。N1Xはこの状況を変え、NvidiaのCUDA開発者エコシステム――TensorRT、PyTorchのCUDAバックエンド、llama.cpp（CUDAビルド）、TensorRT-LLMなど――をポータブルなWindowsマシン上で利用可能にするとされる。

AI・機械学習の研究者や開発者にとって実際的な意味は、クラウドサブスクリプションや専用ワークステーションなしに、大規模モデルのプロトタイピング・ファインチューニング・ローカル推論が可能になることだ。同じシリコンを採用するDGX Sparkデスクトップ版は、DeepSeek、Meta Llama、Google GemmaなどのモデルをQuantize（量子化）した上で2,000億パラメーター規模まで対応できるとされている。そのシリコンのノートPC版が登場すれば、こうしたワークロードをはじめて持ち運べる形で実現することになる。

■Snapdragon XおよびApple Siliconとの比較

現在、Windows ARMの主役はQualcommのSnapdragon Xプラットフォームで、Lenovo、Dell、HP、Samsung、Microsoftのサーフェイスなど幅広いOEMに採用されている。Windowsとの成熟したソフトウェアパートナーシップと多様な価格帯の製品ラインが強みだ。一方、GPU性能の弱さが継続的な課題とされており、N1Xはその点を明確な差別化軸として設計されているとされる。

プレリリース段階のGeekbenchプロトタイプスコアでは、N1Xがシングルコアで約3,096点、マルチコアで約18,837点を記録している（2025年6月の量産前サンプルによる結果であり、最終的なWindowsドライバーを使用した際には変動する可能性がある）。Snapdragon X Eliteのシングルコアスコアは約2,693点で、N1Xに比べ約15%低い水準だ。マルチコア性能では、AMDのRyzen AI MAX+ 395（21,035点）やIntelのCore Ultra 9 285HX（22,104点）には約10〜15%差をつけられているが、これらはx86専用の独立したラップトップフォームファクターで動作するチップであり、SoC統合設計のN1Xとは直接比較しにくい点に注意が必要だ。

Tom's Hardwareによる GB10デスクトップのレビューでは、CPUとGPUが同一のLPDDR5Xメモリプールを共有するため、GPUが利用できる帯域幅は約273 GB/sにとどまり、専用GDDR GPUを搭載したノートPCを下回ると指摘している。GB10でのゲーミングは「可能ではあるが、このプラットフォームの得意分野とは言えない」と評されている。

ソフトウェア互換性も変数として残る。今年初め、NvidiaのOEMパートナーに近い情報筋は、N1X向けのWindowsバグ修正作業を「悪夢のようだ」と表現したと報じられている。ただし、Computexでの発表が迫っていることはこの作業が大幅に前進したことを示唆する。また、Windows ARMのエミュレーションレイヤーを通じたx86アプリの動作はすべてが問題なく動くわけではなく、ゲームの互換性やドライバーサポートも引き続き発展途上の状況にある。

Apple Silicon（M4・M4 Max）はARM系ノートPCにおける電力効率と統合メモリAI性能の基準点であり、Windows ARMと比べてはるかに成熟したソフトウェアエコシステムを持つ。N1XのApple Siliconに対する主な優位点は、オープンプラットフォームであること、エミュレーションによるWindowsおよびx86アプリ互換性、CUDAの可搬性、NvidiaのGPUソフトウェアスタックだ。両プラットフォームは直接競合する関係にはなく、N1XはmacOS上のAppleではなく、Windows上のQualcommへの対抗として位置づけられる。

■搭載が予想されるOEMと製品ラインナップ

リーク情報・サプライチェーン報道・Computexのプレス資料から確認・強く示唆されている初期ラインナップは以下の通りだ。

Dell：N1X搭載XPSノートPCを5月31日に公開予定（発表内容は解禁待ち）

Lenovo：Legion 7（15N1X11）ゲーミングノートPC（245W電源アダプターが必要な高性能構成とされる）、IdeaPad Slim 5各種、Yoga Pro 7、Yoga 9 2-in-1を内部確認済みと報じられている

Asus：クリエイティブプロフェッショナル向けProArtノートPCをティザーで示唆

MSI：N1X搭載システムを少なくとも1モデル準備中と報じられている

Microsoft：過去のサプライチェーン報道ではSurface搭載モデルも名前が挙がっている

初期モデルは2026年ホリデーシーズン前に発売され、幅広い展開は2027年初頭にかけてと予想されている。LPDDR5Xメモリコストや TSMC 3nmの製造コストを反映し、プレミアム価格帯になるとみられる。DGX Sparkに搭載されているConnectX-7専用ネットワークカードはノートPC版には含まれないとみられ、デスクトップ版の3,999ドルを基準に一定のコスト削減が期待される。

■Computexの主要スケジュール

6月1日 午前11時（台湾時間／JST同一）：ジェンスン・ファン氏によるGTC Taipeiキーノート（台北音楽センター）。同時刻は日本時間でも6月1日午前11時、米東部時間では5月31日午後11時となる。キーノートはNvidiaのYouTubeチャンネルでグローバルライブ配信予定。

5月31日：DellによるXPS N1X搭載モデルの発表（エンバーゴ解禁）

6月2〜5日：Computex 2026本体（出展社1,500社予定）。キーノート後、OEMパートナーが別途メディア向け製品発表会を予定しており、6月2日からはOEMブースでハンズオンデモが可能になる見込み。

【もっと知りたい】

■NvidiaのN1Xチップとは何ですか？

N1XはNvidiaがMediaTekと共同開発したARM系のノートPC向けシステムオンチップ（SoC）で、TSMCの3nmプロセスで製造されます。20コアのARMベースCPUと、6,144基のCUDAコアを持つBlackwellアーキテクチャGPU（デスクトップ版RTX 5070と同等のシェーダー数）を統合メモリプールとともに1パッケージに収めています。Windows ARMノートPC向けとしては、Nvidiaにとって初のチップとなります。

■N1X搭載ノートPCはいつ購入できますか？

Nvidiaから公式な発売時期の発表はありません。OEMのリーク情報やサプライチェーン報道によれば、Dell、Lenovo、Asus、MSIの初期モデルは2026年ホリデーシーズン前に登場し、幅広い展開は2027年初頭にかけてとなる見込みです。DellはN1X搭載XPSモデルを5月31日に公開予定とされており、Computexの正式開幕より1日早い形になります。

■CUDA対応のノートPCは開発者にとって何を意味しますか？

ノートPC上でCUDAが使えることは、PyTorchのCUDAバックエンド、TensorRT、TensorRT-LLM、llama.cppのCUDAビルドなど、NvidiaのGPUソフトウェアスタック向けに書かれたAI・機械学習ワークロードを、コード変更やフレームワーク置き換えなしにN1X搭載機上でネイティブ実行できることを意味します。これは現在のWindows ARMノートPC（Snapdragon Xプラットフォーム）では実現できておらず、QNN・DirectMLという代替スタックが必要な状況です。

■N1XとQualcomm Snapdragon X Eliteを比較するとどうですか？

プレリリース段階のGeekbenchプロトタイプスコアでは、N1XのシングルコアCPU性能はSnapdragon X Eliteを約15%上回っています。N1Xの最大の優位点はBlackwellアーキテクチャGPUとCUDAソフトウェアエコシステムであり、Qualcommプラットフォームではこれに相当するものはありません。両プラットフォームともWindows on ARMで動作しますが、レガシーx86アプリのソフトウェア互換性はWindowsのエミュレーション機能に依存しており、改善は進んでいるものの全アプリケーションで完全対応しているわけではありません。