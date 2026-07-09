ChatGPTの「エージェント実行」が有料化、7月6日からクレジット消費型に移行――企業が今すぐ行うべきトークン計算とは

OpenAIは2026年7月6日（現地時間）、ChatGPT Workspace Agentsの無料プレビュー期間を終了し、従量制のクレジット課金へと移行した。これにより、ChatGPT Business、Enterprise、Edu、Teachersの各ワークスペース内で実行されるエージェントは、従来の月額固定のシート料金に加え、実行ごとにワークスペースのクレジットを消費することになる。これまで無料で業務自動化を行っていたチームは、今後変動する運用コストへの対応を迫られる。

■7月6日に課金開始、ただしSlack経由の実行は現時点で対象外

今回の課金移行は、ChatGPTの環境内で呼び出されたエージェントの実行に適用される。連携されたSlackチャンネル内でのメッセージ応答など、ChatGPT外部でトリガーされる実行については、現時点では課金対象外となっている。

OpenAIはSlack連携機能の無料期間終了時期を公式に発表していない。同社の料金表ページには、Slackでの実行は「2026年6月まで無料プレビューを継続する」と記載されていたが、その期限を過ぎた現在も具体的な終了日は曖昧なままである。そのため、主にSlack経由でエージェントを運用しているチームには猶予がある一方、ChatGPT内でスケジュール実行や直接呼び出しを行っているチームは、すでに月曜日から課金が発生している。

■トークン課金の仕組みとコスト削減のポイント

エージェントの実行1回あたりの料金は固定されていない。OpenAIのChatGPT料金表に基づき、実行ごとに「入力トークン」「キャッシュされた入力トークン」「出力トークン」の3つのストリームに分けてクレジットが消費される。

デフォルトモデルである「GPT-5.5」を使用する場合、100万トークンあたりの料金は、入力トークンが125クレジット、キャッシュされた入力トークンが12.50クレジット、出力トークンが750クレジットとなる。

OpenAIが提示する具体例によると、入力2万トークン、キャッシュされた入力8万トークン、出力5,000トークンを消費する実行の場合、合計で約7.25クレジット（新規入力に2.5、キャッシュに1、出力に3.75）となる。一般的な実行1回あたりの消費量は5〜25クレジットの範囲に収まるが、タスクの複雑さやコンテキストサイズ、出力の長さによって変動する。

コスト設計において重要なのは、出力トークンの単価が入力トークンの6倍であり、キャッシュされた入力トークンは新規入力の10分の1の安さであるという点だ。毎回同じ指示やナレッジベースを再利用し、簡潔な出力を返すエージェントであれば低コストに抑えられるが、毎回新しい長大な文書を読み込ませて長い出力を生成させる場合は、コストが跳ね上がることになる。

■「GPT-5.4」の選択でコストを半減

コストを抑えるもう一つの手段として、モデルに「GPT-5.4」を選択する方法がある。料金表によると、GPT-5.4の100万トークンあたりの料金は、入力が62.50クレジット、キャッシュされた入力が6.25クレジット、出力が375クレジットと、GPT-5.5のちょうど半額に設定されている。高度な推論品質を必要としない定常的なタスクなどでは、モデルをGPT-5.4に切り替えるだけで直接的なコスト削減が可能となる。

なお、Workspace Agentのクレジットは、CodexやChatGPT for Excelと共通のプールから消費される。そのため、コードレビューやスプレッドシート分析など、他の機能の利用頻度が高い場合は、全体のクレジット残量に影響を及ぼす点に注意が必要だ。

■業界で進む「クレジットモデル」への移行と懸念の声

AIソフトウェア業界では、従来のシート課金（アカウントごとの固定月額制）から、利用量に応じたクレジット制への移行が急速に進んでいる。調査会社PricingSaaSのデータによると、2025年にはクレジットモデルの採用が前年比126%増を記録した。しかし、この課金モデルに対しては専門家の間でも賛否が分かれている。

プライシングアナリストのカイル・ポイヤー氏は、クレジット制によってベンダーは変動する計算資源（コンピュート）のコストを管理しやすくなり、顧客にとっても利用枠が分かりやすくなると評価する。一方で、プライシング専門のコンサルティング企業であるsoftwarepricing.comは、クレジットという抽象的な単位を挟むことで、顧客が実際のトークン消費量や予算を予測しにくくなると批判している。

実際に、コーディングアシスタントのCursorが2025年6月に定額制からクレジット制へ移行した際、事前の周知不足からヘビーユーザーのクレジットが数日で底をつき、予期せぬ追加料金が発生してCEOが謝罪する事態となった。また、UberのCTOがThe Informationに語ったところによると、同社ではエンジニアへのAIツールの普及率が急増した結果、2026年のAIコーディング予算をわずか4ヶ月で使い果たしたという。さらに、ある大企業では利用制限を設定し忘れたために、1ヶ月で5億ドル（約815億円、1ドル=163円換算）ものAI費用が発生したとAxiosが報じている。

■管理者が今すぐ取るべきアクション

ChatGPT Businessプランの管理者は、まず現在のクレジット残高を確認し、使用量アラートを設定すべきである。アラートは「ワークスペース設定 ＞ 請求 ＞ 使用量アラート」から設定できる。Businessプランのクレジットの有効期限は購入から12ヶ月間となっている。

EnterpriseおよびEduプランの場合、クレジットの割り当てや有効期限は個別の契約書（Order Form）によって定義されているため、不明な点がある場合はOpenAIの担当者に確認することが推奨される。

また、まだエージェントを構築していないチームであっても、無料プレビュー期間は終了しているため、新規に構築したエージェントは初回の実行からクレジットを消費することになる。

■8月にはPowerPoint連携も課金対象に

OpenAIの料金表によると、ChatGPT for PowerPointは2026年8月6日までBusinessおよびEnterprise顧客向けに無料で提供されるが、それ以降はWorkspace AgentsやChatGPT for Excelと同様のトークンベースのクレジットモデルに移行する。PowerPoint連携エージェントを開発中のチームは、この移行日までに想定される利用量を測定しておく必要がある。

■注目ポイントQ&A

●ChatGPT Workspace Agentの実行1回あたり、実際に何クレジット消費されますか？

GPT-5.5を使用する場合、一般的な実行1回あたり5〜25クレジットを消費しますが、固定料金ではありません。消費量は「新規入力トークン数」「キャッシュされた入力トークン数」「出力トークン数」の3つで決まります。例えば、入力2万、キャッシュ8万、出力5,000トークンの場合は約7.25クレジットになります。また、モデルをGPT-5.4に切り替えることで、消費クレジットを半分に抑えることができます。

●Slackから実行したエージェントも、7月6日からの課金対象になりますか？

いいえ、現時点では対象外です。今回の課金移行はChatGPT内で呼び出された実行にのみ適用されます。Slackチャンネル内での応答などは無料プレビューが継続されていますが、OpenAIはこの猶予期間の終了日を明確に発表していないため、今後の動向に注意が必要です。

●このクレジット課金により、既存の月額プラン（シート料金）は変更されますか？

既存の月額プランのシート料金自体は変更されません。エージェントの実行に必要なクレジットは、シート料金とは別に上乗せで消費される追加コストとなります。Businessプランには一定の無料枠が含まれており、それを使い切った場合に追加のクレジットパックを購入する仕組みです。

元記事: OpenAI Workspace Agent Billing Went Live Monday: Token Math Every Team Needs Now