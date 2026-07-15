SpaceX、ファルコン9ブースターの600回目となる再利用へ　B1080が28回目の飛行

SpaceXの「Falcon 9」ブースターB1080が、現地時間7月14日早朝に29機のStarlink衛星を搭載して打ち上げられる予定だ。成功すれば、同社にとって600回目となる第1段ブースターの再利用（再飛行）の節目となる。B1080にとっては28回目の飛行であり、すでに帳簿上の減価償却を終えた機体を使用することで、同社史上最も安価な打ち上げの一つとなる見込みだ。

■打ち上げ日時と気象条件

打ち上げは、フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍施設（第40発射施設）から、現地時間7月14日午前5時10分（日本時間同日午後6時10分）に予定されている。打ち上げウィンドウは午前7時15分（日本時間同日午後8時15分）まで設けられている。

SpaceXの「Starlink 10-45」ミッションの詳細情報により、ブースターB1080の割り当てが確認されている。第45気象中隊の予報によると、ウィンドウ開始時点での好天確率は90パーセントで、時間が経つにつれて95パーセントに向上するとされている。夜間の対流による厚い雲が残るものの、打ち上げ前には消散すると予想されている。

■多彩なペイロードを運んだB1080の経歴

B1080は、SpaceXのフリートの中でも特に幅広い種類のペイロードを運んできたブースターだ。過去27回のミッションには、国際宇宙ステーション（ISS）へ宇宙飛行士を運ぶ民間有人飛行「Axiom Mission 2」および「Axiom Mission 3」が含まれる。

さらに、欧州宇宙機関（ESA）の「Euclid」宇宙望遠鏡（現在はラグランジュ点L2から宇宙の形状をマッピングしている）、ノースロップ・グラマンの「NG-21 Cygnus」補給船、商業用の「CRS-30 Dragon」補給ミッション、通信衛星「SES ASTRA 1P」、そして21回のStarlink衛星の展開を担ってきた。

有人飛行、科学探査、貨物輸送、商業通信といった多様なペイロードを単一の機体で打ち上げていることは、SpaceXが「Block 5」ハードウェアに対していかに自信を深めているかを示している。B1080の直近の飛行は2026年6月12日の27回目のミッションであり、この飛行によってFalcon 9プログラム全体の総飛行回数は650回を突破した。

■600回目の再利用が意味するもの

この数字については、少し整理が必要だ。SpaceXは2026年4月19日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地からの「Starlink 17-22」ミッション後、太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You」にブースターB1097が着陸した時点で、600回目の「ブースター着陸」の節目を越えている。

今回の火曜日の節目はそれとは異なり、600回目の「ブースター再利用」を意味する。つまり、過去に飛行した第1段が別のミッションのために再び軌道へ向かう回数だ。ブースターを着陸させることは機体を回収したことを意味するが、再び飛行させることは、その上に29機の衛星を（あるいは別の日には宇宙飛行士を）乗せるのに十分な信頼を置いていることを意味する。

打ち上げから約8.5分後、B1080は大西洋の約640km沖合に配置されたドローン船「A Shortfall of Gravitas」に着陸する予定だ。成功すれば、同船での161回目の回収となり、SpaceX全体で638回目のブースター着陸となる。

プログラム全体の記録は急速に積み上がっている。2026年7月9日には、ブースターB1067が「Starlink 10-42」ミッションで29機のStarlink衛星をケープカナベラルから打ち上げ、軌道級ブースターとして史上初となる36回目の飛行を達成し、単独記録を樹立した。28回目の飛行を迎えるB1080は、現在運用中のブースターの中で2番目に飛行回数が多い機体となる。

■Block 5はいかにして再利用を実現しているか

B1080が火曜日に28回目として実施する推進着陸シーケンスは、2018年5月以降のすべてのFalcon 9の飛行を支えてきた「Block 5」エンジニアリングバリアントに組み込まれた4段階のプロセスだ。

打ち上げから約162秒後、第1段は使い捨ての第2段から分離し、ブーストバック噴射を実行する。9基の「Merlin 1D」エンジンのうち3基を再点火し、ブースターの軌道を反転させる。その後、ブースターは上昇を続けてから降下を開始する。高度約70kmで、段間部から4枚のチタン製グリッドフィンが展開し、大気圏に突入して降下する機体の空力制御を行う。チタン合金は1,000度を超える再突入時の熱に耐え、交換の必要がない。これは、再突入時に一部が溶けて飛行間のメンテナンスが必要だった初期のFalcon 9のアルミニウム製フィンからの重要なアップグレードだ。

高度約55kmでの3基のエンジンによるエントリー噴射でブースターはさらに減速する。最後はセンターのMerlinエンジン1基による着陸噴射が行われ、B1080を時速数百kmからほぼ静止状態まで減速させる。高度約100mで4本のカーボンファイバー製着陸脚が展開し、ドローン船に着陸する。

Block 5のその他の重要な設計も、ターンアラウンド（再打ち上げまでの準備）の優位性を高めている。9基のMerlinエンジンを格納するオクタウェブ構造は、以前のバリアントで使用されていた柔らかい2000系アルミニウムの溶接ではなく、7000系アルミニウムでボルト留めされている。これにより、SpaceXは溶接部を切断することなく、各エンジンを個別に分解して検査できる。

着陸脚の格納には内部ラッチ機構が採用され、以前の設計で必要だった外部クランプが不要になったことで、改修にかかる時間を数時間短縮している。第1段と第2段の間の段間部には疎水性の熱保護コーティングが施されており、飛行間の再塗装は不要だ。その結果、初期の再飛行において第1段に必要なのは、完全な解体ではなく、主に検査と推進剤の充填のみとなっている。SpaceXは平均ターンアラウンドタイムを40日にまで短縮しており、一部のミッションでは3週間未満で完了している。

■減価償却の基準を超えた飛行のコスト

2026年6月のNasdaq上場に向けて提出されたSpaceXのS-1目論見書によると、同社は会計上、Falcon 9 Block 5の第1段を25回の飛行で減価償却していることが明らかになった。なお、エンジニアリング上の目標は最大40回とされている。B1080の28回目の飛行は、この減価償却の基準を3回上回っている。B1067の36回目の飛行は11回上回っている。

この会計モデルと運用実態のギャップは、具体的な経済効果をもたらしている。新しいFalcon 9ブースターの製造には約3000万ドル（約48億6000万円、1ドル=162円換算）かかる。一方、回収されたブースターの改修費用は30万ドル（約4860万円）未満であり、製造コストの1パーセントにも満たない。

B1080のように、SpaceXがすでに帳簿価額をゼロにしているブースターを使用するということは、火曜日のミッションにおけるハードウェアのコスト要素がほぼゼロに近づくことを意味する。このような飛行のコスト台帳に残るのは、主に推進剤、ドローン船の運用、地上支援、そしてすべての再飛行の前に行われる全9基のエンジンの静燃焼試験にかかる人件費だ。

再利用が日常的になる前は、使い捨てロケットで地球低軌道に1kgのペイロードを投入するコストは、約1万ドル（約162万円）から6万ドル（約972万円）以上かかっていた。SpaceXの現在の地球低軌道への投入コストは1kgあたり約2500ドル（約40万5000円）であり、主に第1段の再利用によって約75パーセントの削減を実現している。減価償却の基準を超える飛行が追加されるたびに、打ち上げコストの最大の構成要素がすでに完全に償却されているため、その特定のミッションのコストはさらに圧縮される。

Block 5が成熟して以降のフリートの運用実績は、この累積的な効果を具体的に示している。2025年に行われた165回のFalcon 9ミッションのうち、157回で過去に飛行したブースターが使用された。再利用はもはや特別なバリアントではなく、デフォルトとなっている。

■ブースターの引退時期をどう判断するか

この問いは現在、これまで経験したことのない実証的な領域に入りつつある。SpaceXは、個々のブースター機体の詳細な構造疲労仕様を公表していない。各着陸後、ブースターは水平状態でSpaceXの処理施設に運ばれ、エンジニアが超音波とX線を用いて推進剤タンクの溶接部や圧力容器の微小亀裂を検査する。

特定の飛行の合間には予防措置としてタービンホイールが交換され、時にはMerlinエンジン全体が交換されることもある。次のミッションへの許可が下りる前に、全9基のエンジンが静燃焼試験を受ける。

B1080に対する同社の信頼は、そのミッション履歴に表れている。このブースターは、NASAの有人宇宙飛行認証（Axiom Mission 2および3）を2度受けている。このプロセスには、特定のブースターに対するNASAの承認と、貨物や衛星のミッションよりも高い検査基準が求められる。B1080がその後引退することなくさらに22回のStarlinkミッションを飛行したことは、残りの構造寿命を公式に保証するものではないが、SpaceXがこの機体に寄せる信頼を示す最も強力なシグナルだ。

背景にある非公式なベンチマークは、スペースシャトル「ディスカバリー」の39回のミッションだ。各オービターがこの回数を蓄積するのには約10年を要した。約5年間で36回の飛行を達成したB1067は、現在その記録まであと3回に迫っている。SpaceXのBlock 5のエンジニアリング目標である40回の飛行が達成可能であれば、同プログラムは2026年末までにスペースシャトルの機体あたりの最高再利用回数を上回ることになる。

■今回のミッションと今後の展望

火曜日の飛行に搭載される29機の「Starlink V2 Mini」衛星は、中緯度のブロードバンドユーザーにサービスを提供する低傾斜角の軌道面「Shell 10」の一部として、軌道傾斜角53.16度の地球低軌道に向かう。最新の追跡データによると、軌道上のStarlink衛星コンステレーションの数は1万700機を超えている。

ペイロードの展開後、使い捨ての第2段はそのまま飛行を続ける一方、B1080は前述のブーストバックから着陸までのシーケンスを実行する。ライブ中継は、午前5時10分（ET）の打ち上げの約1時間前からSpaceXの放送チャンネルで開始される予定だ。

火曜日に600回目の再利用着陸が完了すれば、それは業界が2015年以来議論してきた問いに対する、最も具体的な回答となるだろう。その問いとは、「ロケットブースターが軌道から帰還できるかどうか」ではなく、「ブースターのフリートを運用し、検査し、ハードウェアコストをほぼゼロに近づけながら商業的なペースで再飛行させることができるかどうか」だ。Falcon 9プログラムのこれまでの回答は「イエス」である。

■注目ポイントQ&A

●Falcon 9のブースター再利用はどのような仕組みですか？

第1段の分離後、9基のMerlinエンジンのうち3基を点火してブーストバック噴射を行い、軌道を反転させます。高度約70kmで4枚のチタン製グリッドフィンを展開し、大気圏降下中の空力制御を行います。3基のエンジンによるエントリー噴射で減速した後、最後に1基のエンジンで着陸噴射を行い、ほぼ静止状態まで減速させます。高度約100mで4本のカーボンファイバー製着陸脚を伸ばし、ドローン船に着陸します。その後、超音波とX線による溶接部の検査、個々のエンジンのテスト、そして必須の9基同時の静燃焼試験を経て、通常は約40日以内（最短で3週間未満）に次のミッションの許可が下ります。

●最も多く再利用されたSpaceXのブースターは何ですか？

2026年7月9日に記録的な36回目の飛行を行ったB1067が、史上最も再利用された軌道級ロケットブースターです。火曜日に28回目の飛行を行うB1080は、それに次ぐ頻繁に飛行しているブースターのグループに入ります。SpaceXのBlock 5バリアントは最大40回の飛行を目標に設計されていますが、同社の財務報告では各ブースターを25回の飛行で減価償却しています。つまり、SpaceXはすでに帳簿上完全に償却されたハードウェアで日常的にミッションを運用していることになります。

●ロケットの再利用でSpaceXはなぜコストを節約できるのですか？また、25回以上の飛行でどれくらい節約になりますか？

回収したFalcon 9の第1段の改修費用は約30万ドル（約4860万円）ですが、新しく製造すると約3000万ドル（約48億6000万円）かかります。SpaceXがすでにハードウェアの価値をゼロに減価償却している25回以上の飛行を行ったブースターの場合、その打ち上げにおけるブースターのコスト要素はほぼゼロに近づきます。残るコストは主に推進剤、地上支援、ドローン船の運用、そして飛行前の必須の静燃焼試験にかかる人件費です。このコスト構造により、軌道への投入コストは使い捨てロケットの約1万ドル/kgから現在の約2500ドル/kgへと、約75パーセント削減されました。減価償却の基準を超える飛行が追加されるたびに、ミッションごとのコストはさらに圧縮されます。

●B1080はこれまでに何を打ち上げてきましたか？

B1080は2023年5月、国際宇宙ステーション（ISS）への2回目の民間有人ミッションである「Axiom Mission 2」でキャリアをスタートさせました。その後の26回のミッションには、「Axiom Mission 3」（別のISS有人飛行）、ESAの「Euclid」暗黒エネルギー望遠鏡、ノースロップ・グラマンの「NG-21 Cygnus」補給船、商業用の「CRS-30 Dragon」補給ミッション、通信衛星「SES ASTRA 1P」、そして21回のStarlink衛星の打ち上げが含まれます。火曜日の「Starlink 10-45」ミッションは28回目の飛行となります。

元記事: SpaceX’s B1080 Targets 600th Falcon Booster Reuse on Its 28th Flight Tuesday