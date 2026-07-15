米AmazonでAirPods全モデルが割引中：Mac値上げの中で今が買い時な理由

米Amazon.comでAppleの最新AirPodsおよびAirTagの全モデルが割引価格で販売されている。世界的なメモリチップ不足によりMacやiPadの価格が最大200ドル高騰する中、AirPods 4は99ドル（約1万6000円）、AirPods Pro 3は199ドル（約3万2200円）に値下がりしている。Appleのオーディオ製品は依然としてセールの対象であり、次の確実な割引時期は11月のブラックフライデーとなるため、購入を検討しているユーザーにとっては今が絶好の機会だ。（※編注：本記事で紹介しているのは米国のAmazon.comにおける価格です。日本のAmazon.co.jpの価格とは異なります。）

■AirPods 4が99ドルに：エントリーモデルとして最適な理由

AmazonにおけるAirPods 4（ANC非搭載）の現在の価格は、通常価格129ドルから値下がりして99ドル（約1万6000円、1ドル=162円換算）となっている。これは3月上旬に1時間足らずだけ見られた一時的な下落を除けば、2026年において確認されている最安値と同等かそれに近い価格だ。2025年のブラックフライデーでは69ドルまで下がった実績があるものの、それは複数の小売業者が競合した結果であり、11月まで再来しない可能性がある。現在の99ドルは、今日確実に手に入る2026年で最も安定した最安値である。

AirPods 4はシリコン製イヤーチップのないオープンイヤー型デザインを採用している。周囲の音を取り込める設計であり、屋外でのランニングや徒歩での通勤、あるいは長時間の使用で完全な遮音性を不快に感じるユーザーにとって、ANC非搭載モデルは最適な選択肢となる。ケースはUSB-C充電に対応し、前世代より10%以上小型化された。イヤホン本体はIP54の防塵・耐水性能を備え、ケース込みで最大30時間のバッテリー駆動が可能だ。

技術的な中核となるのはH2チップである。Appleのカスタムオーディオシリコンは、ハードウェア上で直接48kHzのノイズリダクションを実行する。通話時には「声を分離」機能がH2のデジタル信号処理を活用し、機械音や風切り音などの非音声周波数をリアルタイムで特定・抑制しつつ、音声帯域を保持する。「パーソナライズされた空間オーディオ」では、iPhoneのTrueDepthカメラで耳の形状をスキャンし、頭の動きに合わせてステレオ音場を動的に調整することで、劇場のようなサウンドステージを実現する。

一方、ANC搭載のAirPods 4は149ドル（約2万4100円）で販売されており、ハードウェアによるアクティブノイズキャンセリング、適応型オーディオ、会話感知、およびライブ翻訳機能が追加される。オープンイヤー型としては非常に効果的なANCを実現しているが、密閉型ではないため物理的な限界がある。AirPods Proレベルの遮音性を求める場合は、AirPods Pro 3を選ぶべきである。

■AirPods Pro 3が199ドル：プライムデー以降で最安値

Amazonは今週、AirPods Pro 3を199ドル（約3万2200円）に値下げした。これは先月終了したプライムデー以降で最も安い価格だ。2026年のプライムデーで一時的に記録した過去最安値は169ドルだったが、今回の199ドルは2025年のブラックフライデー価格を約20ドル下回っており、大規模セールイベント以外で日常的に購入できる価格としては最高条件となっている。

2025年9月に発売されたAirPods Pro 3は、AirPods 4と同じH2チップを搭載しつつ、密閉型のシリコン製イヤーチップを採用している。この物理的な違いにより、ノイズキャンセリングの効果はAirPods Pro 2の2倍と評価されている。また、ステム（軸）ではなくイヤホン本体に心拍数センサーが内蔵されており、光電容積脈波記録法（赤外線パルスを外耳道の組織に照射する技術）を用いて心拍数を測定する。激しい運動中において、外耳道は手首よりも安定した測定部位となるためだ。

ライブ翻訳機能はiPhoneを取り出すことなく起動し、双方向で機能する。イヤホンが外国語の音声を聞き取り、対応するiPhone上のApple Intelligenceを利用してリアルタイムで翻訳された音声を届ける。さらに、IP57の耐水・防塵性能（Pro 2のIP54から向上）を備え、管理された条件下で水深1メートルに30分間沈めても耐えられる仕様となっている。

ただし、発売当初のAirPods Pro 3の一部ユニットにおいて、特にメディアを再生せずにANCをオンにした際、静電気やパチパチというノイズが発生する問題が報告されていた点には留意が必要だ。Appleはファームウェアのアップデートを配信し、影響を受けたほとんどのユーザーでこの問題は解決されている。アップデート後もノイズが続く場合は、Appleサポートに連絡して交換の評価を受けることが推奨される。

■AirPods Max 2が499ドル：購入のタイミングと注意点

AirPods Max 2は現在、Amazonにて全5色（スターライト、オレンジ、ブルー、ミッドナイト、パープル）が通常価格549ドルから50ドル引きの499ドル（約8万800円）で販売されている。これは過去最安値ではない。過去最安値は2026年のプライムデーで記録した399ドル（150ドル引き）だが、すぐに完売した。その機会を逃した場合、新品を安定して購入できるプライムデー以降の価格としては499ドルが最良である。

Appleは自社の直営店でAirPods Maxを割引販売したことがない。第2世代は549ドルで発売されて以来、その価格を維持している。このモデルの大幅な割引を確実に提供しているのはAmazonのみだ。

499ドルで得られるのは、オーバーイヤー型に最適化されたH2チップである。AirPods Pro 3と同じシリコンだが、Appleのプラットフォームアーキテクチャ担当バイスプレジデントであるティム・ミレット氏がH2を「拡張可能なプラットフォーム」と表現しているように、ファームウェアは各製品の音響構造に合わせて専用に構成されている。オーバーイヤー型はインイヤー型と比べてマイクの表面積が広く、物理的な形状も異なるため、アルゴリズムもそれに適応している。その結果、IEC 60268-24規格に基づくテストにおいて、第1世代のAirPods Maxの1.5倍の効果を持つアクティブノイズキャンセリングが実現されている。

Apple Intelligenceを活用したライブ翻訳機能は、ノイズコントロールボタンを長押しすることで起動する。USB-Cポートはケーブル接続時のロスレスオーディオ再生（Bluetoothの圧縮を完全にバイパスする24ビット/48kHzオーディオ）に対応しており、単なるリスニング用だけでなく、音声制作のモニタリング用ヘッドホンとしても実用可能だ。USB-C対応により、第1世代の独自のLightningコネクタによる不便さも解消されている。

秋までにMax 2が必要で499ドルを許容できるなら、今が買い時だ。もしブラックフライデーまで待てるのであれば、449ドルから479ドルの価格帯になる可能性はあるが、確証はない。

■AirTag 2（4個セット）：1個あたりのコスパが最高

AmazonにおけるAirTag 2の4個セットは、通常価格99ドルから89ドル（約1万4400円）に値下がりしており、2026年初頭に第2世代トラッカーが発売されて以来の最安値となっている。比較として、Costcoでは5個セットが約99ドルで販売されており、Costco会員であれば1個あたりのコストはさらに下がる。しかし、非会員にとっては、4個で89ドル（1個あたり約22ドル）というAmazonの価格が最もお得な選択肢となる。

第2世代は、初代からのアップグレードを正当化する進化を遂げている。スピーカーの音量が50%大きくなり、新しい特徴的なチャイム音が追加された。これにより、「バッグの中やソファのクッションの隙間、あるいは騒がしい部屋の中でタグを探す際、アラート音が小さすぎる」という初代の最も一般的な不満が解消されている。また、アップグレードされた超広帯域（UWB）チップにより、「正確な場所を見つける」機能の範囲が初代と比較して最大1.5倍に拡大した。この機能はiPhoneの画面上に視覚的な矢印と距離を表示するもので、アイテムが近くにあることを知るだけでなく、直接そこへ歩いていけるようにする重要な機能だ。さらに、Apple Watchでの「正確な場所を見つける」機能のサポートも追加され、iPhone自体を紛失した場合でも手首のデバイスから探せるようになった。

4個セットを購入すれば、鍵、財布、バッグ、そしてスーツケースや自転車、車、ペットの首輪など、日常的なトラッキングの用途を一度にカバーできる。なお、AirTag 2の単品は現在、Amazonで通常29ドルから27ドル（約4300円）に値下げされている。

■なぜMacは値上げされ、AirPodsは据え置きなのか

2026年6月25日、AppleはMacおよびiPadのラインナップ全体の価格を引き上げた。その理由として、AIデータセンターの需要急増によるDRAMおよびNANDメモリの前例のない世界的な不足を挙げている。MacBook Airは1,099ドルから1,299ドルへ、MacBook Proのベース価格は1,699ドルから1,999ドルへ上昇し、iPadの価格もモデルに応じて100ドルから200ドル値上がりした。Appleのティム・クックCEOはこのメモリ不足を「100年に一度の洪水」と呼び、同社は「コンポーネントの価格がこれほど短期間にこれほど上昇したのを見たことがない」と述べている。この発表を受け、Appleの株価は6%以上下落した。

しかし、AirPodsはこの値上げから明確に除外された。Appleは当時、AirPods、iPhone、Apple Watchは影響を受けないと述べる一方で、他の製品についてはさらなる価格調整の可能性があることを示唆していた。

AirPodsが値上げを免れた理由は、恣意的なものではなくアーキテクチャ上の構造によるものだ。MacやiPadはLPDDR5Xユニファイドメモリを搭載している。調査会社TrendForceによると、Samsung、SK Hynix、Micronが工場の生産能力をAIアクセラレータ向けの高帯域幅メモリに振り向けているため、この汎用DRAMの価格は2025年第4四半期以降、約98%急騰している。MacBook Airはこの汎用DRAMを16〜24GB必要とするが、AirPods 4は一切必要としない。H2チップはギガバイトではなくキロバイト単位のオンチップSRAMオーディオバッファで動作しており、汎用メモリの不足に影響されない根本的に異なるクラスのシリコンである。つまり、この除外はAppleがオーディオ顧客に便宜を図ったわけではなく、AirPodsのH2アーキテクチャが、ユニファイドメモリを搭載するノートPCやタブレットと同じような供給ショックに対して脆弱ではないという構造的な事実によるものだ。TrendForceやIDCのアナリストは、メモリ市場の供給制約が2027年後半または2028年まで続くと予測している。もし将来的にAppleがAirPodsの価格を引き上げるとすれば、それは現在のDRAM危機ではなく、Apple Intelligenceの機能要求に伴うオンチップ処理能力の向上に関連する可能性が高い。

■今買うべきAirPodsはどれか（まとめ）

各モデルの選択基準は以下の通りだ。

・AirPods 4（99ドル）：オープンイヤー型のフィット感を好み、シリコン製イヤーチップが苦手なiPhoneユーザーや、通勤・屋外活動中に周囲の音を把握したいユーザーに最適。H2チップと30時間のバッテリー駆動により、99ドルの価格帯では他を圧倒する競争力を持つ。ただし、遮音性が求められる騒がしい環境で作業する場合には適さない。

・AirPods 4 with ANC（149ドル）：プラス50ドルで、ノイズキャンセリング、適応型オーディオ、会話感知、ライブ翻訳機能が追加される。オープンイヤー型としては優れたANC性能を発揮するが、密閉型のインイヤーデザインには及ばない。シリコン製イヤーチップなしでノイズキャンセリングを求めるハイブリッドワークのユーザーに適している。

・AirPods Pro 3（199ドル）：iPhoneユーザーにとって最高のイヤホン。密閉型のフィット感によりH2チップのANC性能を最大限に引き出し、心拍数センサーによりワークアウトトラッカーとしても機能する。199ドルという価格は2025年のブラックフライデー価格を下回っており、古いAirPodsからのアップグレードを検討しているほとんどのユーザーにとって正解の選択肢となる。

・AirPods Max 2（499ドル）：Appleエコシステムユーザーにとって最高のプレミアム・オーバーイヤーヘッドホン。USB-Cによるロスレスオーディオ、初代から1.5倍向上したANC、ライブ翻訳機能を備える。過去最安値はプライムデーの399ドルであり、10月や11月まで待てばさらに安くなる可能性はあるが確実ではない。499ドルであれば、今購入するのも十分に合理的な判断と言える。

■注目ポイントQ&A

●AirPods 4は99ドルで買うべきですか、それともブラックフライデーまで待つべきですか？

99ドルという価格は、2026年において安定して購入できる最安値圏にあります。2025年のブラックフライデーではAmazonで69ドルまで下がった実績があるため、11月にさらに安くなる歴史的な前例はあります。ただし、待つことで5ヶ月間使用できないというトレードオフがあり、またAppleがメモリ不足による価格調整をオーディオ製品にも拡大した場合、価格が上昇するリスクも伴います。秋までにイヤホンが必要であれば99ドルは確実な底値と言えますが、11月まで無理なく待つことができ、30ドルの差額を重視するのであれば、待つのも妥当な選択です。

●Macの価格が上がったのに、なぜAirPodsの価格は上がっていないのですか？

6月25日の値上げは、LPDDR5Xユニファイドメモリを使用する製品（MacBookやiPad）が対象でした。これらの製品は、2026年初頭に価格が約98%急騰した汎用DRAMを16〜24GB必要とします。一方、AirPodsはAppleのカスタムオーディオチップ「H2」で動作しており、ギガバイトではなくキロバイト単位のオンチップSRAMオーディオバッファを使用しているため、汎用DRAM不足の影響を受けません。また、NANDストレージも使用していません。この価格据え置きは、AirPodsの構造的な事実によるものであり、少なくともMacが値上げされたのと同じ理由でAppleが簡単に価格を引き上げることはありません。

●AirPods Max 2の499ドルは、現在良い価格と言えますか？

プライムデー以降に新品を安定して購入できる価格としては最良です。過去最安値は2026年のプライムデーに登場した399ドルでしたが、すぐに完売しました。499ドルは、Appleが直接割引したことのない製品を小売価格から50ドル引きで購入できることを意味します。今買うか待つかはスケジュール次第です。10月のプライム感謝祭やブラックフライデーで449ドルに近い価格になる可能性はありますが、確証はありません。秋の旅行シーズン前にヘッドホンが欲しい購入者にとって、499ドルは妥当な買い時です。

●DRAM不足により、最終的にすべてのApple製品が値上げされるということですか？

その可能性はあります。Appleは6月25日の値上げからAirPods、iPhone、Apple Watchを明確に除外しましたが、さらなる調整の可能性は示唆しています。アナリストはiPhoneの価格設定が最も注目される未決定事項であると指摘しており、今秋のiPhone 18 Proは最大200ドル値上げされると予測する声もあります。AirPodsはMacやiPadほど汎用DRAMコストの直接的な影響を受けませんが、より多くのオンチップ処理を必要とするApple Intelligence向けのハードウェア刷新が行われた場合、現在のメモリ不足とは独立したコスト上昇圧力が生じる可能性があります。現時点では何も公式に確認されておらず、執筆時点でAirPodsの価格は変更されていません。

元記事: AirPods 4 Drop to $99 While Mac Prices Rise: Every Amazon Deal Worth Buying Now