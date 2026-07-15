太陽フレアの「白飛び」画像を復元する新手法　観測衛星SDOの16年分のデータが解析可能に

太陽物理学者の研究チームが、これまで科学的に使用不能とされていた太陽フレア画像から情報を復元する検証済みの手法を発表した。この発表は、黒点領域「AR4485」からのコロナ質量放出（CME）が地球の磁気圏に連続して到達し、7月16日にかけてさらなる影響が予想されるなかで行われた。新たな数学的手法により、NASAの太陽観測衛星「SDO」が過去16年間にわたって収集した、強力なフレアによる欠損データの解析が可能になるという。

■7月16日にかけてCMEが地球に連続到達

7月12日、コロナホールの高速太陽風と7月9日に発生したCMEの端が到達した影響で、地球の磁気圏はG1（弱い）クラスの磁気嵐レベルに達した。NOAA（アメリカ海洋大気庁）の磁気嵐スケールでは、G1は電力網の弱い変動が起こり得る閾値であり、衛星運用に軽微な影響が出ると定義されている。惑星地球磁場擾乱の標準的な指標であるKp指数は、7月12日の協定世界時（UTC）9時から12時の間に4に達し、G1の閾値を満たした。正午以降、惑星間磁場のBz成分が中立から主に北向きに転じたため、オーロラ活動の可能性は閉ざされた。

7月10日のCMEもすぐ後に続いた。この太陽物質の放出は、7月13日遅くから14日にかけて地球の磁場をかすめ、予報担当者は今後数日の間に地球の磁気シールドをかすめる可能性のある最大4つの追加のCMEを追跡している。EarthSkyの7月13日付の宇宙天気予報によると、特に7月14日については、7月11日に発生した2つのCMEがUTC11時から12時頃に到達する可能性があり、局所的なG1クラスの磁気嵐が発生する可能性があるという。

磁気嵐レベルの活動が現実のものとなるかは、到達時の惑星間磁場の南北の傾きである「Bz」の向きに完全に依存する。Bzが南を向いていると、地球の磁気圏と効率的に結合し、エネルギーの注入とオーロラ発生の扉を開く。北を向いていると、地球の磁場は入射するエネルギーを大部分そらす。問題は、CMEが地球から150万キロメートル離れたラグランジュ点（L1）に到達するまでこの測定ができないことであり、運用者には15分から60分前の警告しか与えられない。

7月15日までに状況はほぼ背景レベルまで落ち着くと予想されているが、7月12日に発生したより高速なCMEがかすめる影響で、7月15日遅くから16日にかけて活動が一時的に活発になる可能性がある。

■衰退しつつも活発な発生源「AR4485」

現在の擾乱は、活動領域「AR4485」からの噴出に端を発している。NOAAの太陽領域サマリーで詳述されているように、この黒点群は複雑なベータ・ガンマ磁場構造を持ち、先週の大部分において太陽面で最も活発なフレア発生源の一つとなっていた。

AR4485は現在、太陽の西の端（リム）に達しており、解析はますます困難になっている。ベータ・ガンマ分類であるため、裏側に回り込みつつある現在もMクラスのフレアを発生させる潜在的な可能性を保っている。しかし、7月14日までには、地球を向いている面への直接的なフレアの影響を最小限に抑えるほど、リムの裏側に十分に自転して移動しているはずである。その後、中規模の新しい黒点が南東のリムに現れたが、初期の兆候では単純な磁場構造であり、近い将来に大規模なフレアを発生させる可能性は低いとみられている。

しかし、すでに移動中のCMEがあるため、新たな活動領域が出現するかどうかにかかわらず、今後数日間にわたって太陽の影響を感じることになる。

■磁気嵐がインフラに与える影響

中緯度地域のほとんどの人にとって、G1クラスの弱い磁気嵐は、北の地平線にうっすらとオーロラが見える可能性がある程度の意味しか持たない。しかし、インフラ運用者にとっては、小規模な磁気嵐活動であっても実際の予防措置の引き金となる。

磁気嵐は磁気圏に強い電流を発生させ、熱圏と呼ばれる超高層大気の加熱など、電離層に変化をもたらす。この熱圏の加熱によって超高層大気が膨張し、地球低軌道衛星への空気抵抗が増加するため、運用者は軌道パラメーターの調整を余儀なくされる。最大規模の磁気嵐は、約10億トンのプラズマが地球に到達するCMEと関連しており、最もエネルギーの高い現象ではわずか18時間で到達することもある。

財務的なリスクの規模は独自に文書化されている。米国商務省の調査によると、GPSの障害が1日発生した場合のコストは約10億ドル（約1620億円、1ドル=162円換算）に上る。また、NOAA向けにAbt Associatesが行った宇宙天気影響モデリングによると、深刻な磁気嵐が発生した場合、電力、衛星、GPS、航空セクター全体で1日あたり40億から70億ドル（約6480億から1兆1340億円）の損失を引き起こす可能性があるという。NOAAのGannon Storm経済影響分析によると、2024年5月のG5クラスの「Gannon Storm」では、GPSの障害による精密農業機器への影響だけで、アメリカの農家に5億ドル（約810億円）以上の潜在的な利益損失をもたらした。

1859年以来観測されていない最大規模の太陽嵐である「キャリントン・クラス」の事象について、ロイズ・オブ・ロンドンがAtmospheric and Environmental Researchと共同で作成した2013年の報告書では、米国に6000億から2兆6000億ドル（約97兆から421兆円）の損害を与える可能性があると推定されている。全米科学アカデミーも、深刻な宇宙天気に関する2008年のワークショップ報告書で、初年度のコストを同程度の範囲と独自に推定している。

高緯度地域の衛星運用者や電力網管理者は、今回の事象において帯電リスクの上昇や地磁気誘導の危険性について警告を受けている。また、新たなCME物質が到達するにつれて、極域の航空ルートでは一時的なHF（高周波）無線の障害に直面する可能性もある。

■太陽フレアが自身の観測機器を「盲目」にする

今週展開されている磁気嵐は、数十の太陽観測所や宇宙天気衛星からの情報によって把握されている。しかし、過去16年間、これらの事象から得られる最も価値のある観測データは系統的に欠落してきた。

その理由はほとんど逆説的である。最も強力な太陽フレアは、自身の画像を破壊する可能性が最も高いからだ。

2010年2月に太陽観測衛星SDO（Solar Dynamics Observatory）が打ち上げられて以来、搭載されている大気撮像アセンブリ（AIA）は、7つの波長にわたって12秒間隔、1.5秒角の解像度で太陽面の極端紫外線画像をほぼ連続的に撮影してきた。この記録は太陽物理学に革命をもたらしたが、構造的な死角を抱えている。強力なフレアがAIA検出器のCCDウェルを飽和させると、電荷が隣接するピクセルに溢れ出す「ブルーミング」と呼ばれる現象が起き、フレアの最も高温なコアが存在するまさにその場所に、破損した白い領域（白飛び）が生じる。また、機器の光学系は、同じ事象から飽和領域の外側に向かって広がる迷光の輪である回折縞も生成する。

この問題は、最も重要な事象に集中している。年間およそ10万フレーム以上のAIA画像（全画像の約1%）に飽和の影響が含まれていると推定されており、その偏りは最もエネルギーの高いフレアに向かっている。Guastavino氏の2019年のSE-DESAT手法で説明されているように、深刻な磁気嵐を引き起こす可能性のあるMクラスおよびXクラスの事象は、欠損したフレームの中で不釣り合いに多くを占めている。

数学的な回避策は10年以上前から存在していた。飽和領域の周囲にこぼれ落ちた回折光の一部には、隠されたコアに関する情報がエンコードされており、回折パターンを反転させることで、研究者は原理的に内部にあったものを再構築できる。この手法は何年にもわたって適用されてきたが、先週まで、アルゴリズムから出力されたものが太陽が実際に放出したものと一致しているかを独立して検証する方法がなかった。それは、グラウンド・トゥルース（正解データ）のない補正手法だった。

■2つの探査機、1つのフレア、そして検証

その状況は2024年3月19日に変わった。まれな幾何学的配置により、研究者たちにまさに必要としていたテスト環境がもたらされたのだ。

Guastavino氏らによる2026年の検証論文で説明されているように、この日、SDOとESA/NASAの探査機「ソーラー・オービター（Solar Orbiter）」は、経度でわずか1度しか離れていない、ほぼ同一の視野角から太陽フレアを観測した。ソーラー・オービターは極端紫外線撮像器（EUI）、特にその高解像度撮像器（HRIEUV）チャンネルを搭載している。これは17.4ナノメートル（SDOのAIAの17.1nmの通過帯域とほぼ一致）で観測を行い、露光時間が十分に短いため、強力なフレアの最中でも飽和しない。これにより、ソーラー・オービターは完璧な独立した参照元となった。同じフレアを見る2つの目のうち、1つは中心が見えず、もう1つは見えている状態である。

ジェノヴァ大学およびイタリア国立天体物理学研究所の筆頭著者であるSabrina Guastavino氏は、ベルギー王立天文台などの同僚と協力し、AAS Novaの検証結果の要約にあるように、わずかに異なる視野角を考慮して両方の探査機からのデータを位置合わせし、再投影した。その後、彼女は「Adaptive SE-DESAT」アルゴリズムを適用して、SDOの飽和領域内のフラックス（放射束）を再構築した。

このアルゴリズムは回折縞を直接利用する。AIAの点像分布関数（望遠鏡の光学形状が光を散乱させる仕組み）はよく特徴付けられているため、飽和したコアを囲む迷光のパターンには、内部にあるものの数学的なシグネチャがエンコードされている。Adaptive SE-DESATは、LASSO型のスパース性制約付き最小化アプローチを使用してそのシグネチャを反転させる。つまり、観測された縞模様を再現できる回折光の組み合わせを持つ、最小限の明るいピクセルの数を探すのである。縞模様を説明するために明るくする必要のないピクセルにはゼロの値が割り当てられる。これが、この手法がブルーミング（周囲のすべてのピクセルに均一に影響する）と一次飽和（フレアのコアに集中する）を区別する方法である。

その結果、再構築されたSDO画像は、活動領域13615からのM2.1フレアを伴う事象の過程において、飽和していないソーラー・オービターの画像と同じフレアの形態と類似した時間的進化を示した。この手法は機能したのである。

既知の制限が1つある。フレアのインパルシブ相（放射が最も速く上昇する期間）では、再構築に大きな不一致が見られる。理由は単純で、フレアがAIAの12秒という撮影間隔よりも速く進化しているため、1回の露光で急速に変化する発生源のぼやけた平均を捉えてしまうからだ。追加のデータなしに、空間構造と時間的なぼやけを完全に分離できるアルゴリズムはない。

この論文は2026年7月2日に『The Astrophysical Journal Letters』第1005巻第2号で発表され、7月13日にAAS Novaで取り上げられた。

■復元されたアーカイブが解き明かすもの

直接的な意味合いとしては、これまで欠損していた16年分のSDO観測データ（コアが復元不可能と見なされていた何千もの強力なフレア）を再検討できるようになったということだ。最もエネルギーの高い太陽事象の利用可能な記録は、桁違いに拡大する。

しかし、より深い意味合いは、今週展開されている宇宙天気の問題に直結している。運用上の宇宙天気予報における最大の未解決課題は、CMEがいつ到達するかを予測することではない（伝播モデルはそれをかなりうまく処理している）。それは、CMEがL1測定点に到達する前に、CMEの磁場のBzの向きを予測することである。BzはCMEが地球から15から60分の距離になるまで読み取ることができないため、磁気嵐の強度に関する事前の予測はすべて確率的なものとなる。CMEの磁場構造が、それを発生させたフレアの観測可能な特性とどのように関連しているかについての根本的な理解の向上がなければ、このギャップを埋めることはできない。

フレアのコアの高品質な画像、特に噴出部位における放射の構造と進化は、Bz推論への機械学習アプローチが必要とするまさにそのトレーニングデータである。SDOのアーカイブからこれらの画像を復元しても、Bz予測の問題が解決するわけではないが、研究者が利用できるデータセットは大幅に改善される。これは小さな脚注ではない。検出器の光学系に関する数学的な論文と、送電網の運用者が嵐の到達前に変圧器を保護できるかどうかを決定する15から60分の警告ウィンドウとの間にある、直接的なつながりなのである。

このアーカイブには、過去16年間で最も重大な影響を及ぼした太陽嵐も含まれている。これらはG4およびG5クラスの擾乱を引き起こし、熱帯地方からもオーロラを観測可能にした事象である。これらのフレアの最も高温なコアの詳細な明るさと空間構造を復元することで、深刻なCMEを生成するフレアとそうでないフレアを区別する物理的メカニズムの理解が深まる可能性がある。

■太陽活動の活発な期間は続く

太陽活動周期（ソーラーサイクル）第25周期は2024年10月に公式にピークを迎えたが、太陽活動周期の下降局面は緩やかで不均一である。宇宙天気の研究者たちは、2027年半ばまで続く期間を、衛星インフラや高緯度地域の電力網に対するリスクが持続的に高まる期間と位置付けている。2026年6月8日に「共食いCME（cannibal CME）」によって発生したG3クラスの磁気嵐や、NOAAの予測を2段階上回った7月4日のG3クラスの磁気嵐は、AR4485が今週生み出しているのと同じ、より広範なパターンの一部である。

7月14日UTCの早い段階の時点で、状況は依然として不安定である。7月11日のCMEペアは東部標準時（ET）の午前7時頃に到達すると予想されており、その瞬間のBzの向きによって、磁気嵐レベルの活動が現実のものとなるかどうかが決まる。高緯度地域（スコットランド北部、アラスカ、アイスランド、カナダ南部、ニュージーランド南部）のオーロラ観測者は、NOAAのリアルタイムKp指数で今後の展開を注視する必要がある。

アーカイブされたフレアを新たな視点で見直す能力、そして最も激しい太陽事象が発生した際にそれを正確に画像化する能力は、太陽物理学の研究だけでなく、太陽が地球への影響を誇示しようとした際に直ちに対応しなければならないエンジニア、電力網の運用者、そしてフライトプランナーにとっても重要である。

■注目ポイントQ&A

●宇宙天気予報における「Bz問題」とは何ですか？また、なぜそれがインフラ保護にとって重要なのですか？

Bzとは、CMEが運ぶ惑星間磁場の南北の向きを指します。到達時にBzが南を向いていると、地球の磁気圏と効率的に結合し、太陽風のエネルギーが流れ込んで磁気嵐を引き起こします。北を向いていると、磁場は入射するエネルギーを大部分そらします。問題は、CMEが地球から150万キロメートル離れたラグランジュ点（L1）に到達するまでBzを測定できないことであり、インフラ運用者には15分から60分前の警告しか与えられません。それ以前の予測はすべて確率的な推測にすぎません。SDOのアーカイブから高品質なフレアコアの画像を復元することは、研究者がBzの構造を噴出自体の観測可能な特性と結びつけることを可能にするデータへの一歩であり、警告ウィンドウを延長できる可能性があります。

●なぜ強力な太陽フレアはSDOのカメラを「盲目」にしたのですか？また、それはどのように修正されましたか？

SDOの大気撮像アセンブリ（AIA）は、フレアの極端紫外線放射がダイナミックレンジを超えると溢れ出すCCD検出器を使用しています。最も明るいコアのピクセルは隣接するピクセルに電荷をこぼし（ブルーミングと呼ばれるプロセス）、望遠鏡の光学系は飽和領域の周囲に回折縞パターンを生成します。数学的な修正はこれらの縞模様を利用します。望遠鏡の点像分布関数がわかっているため、縞模様のパターンには隠されたコアに関する情報がエンコードされています。Adaptive SE-DESATアルゴリズムは、スパース性制約付き最適化を使用してそのパターンを反転させ、コアのフラックスを推定します。これは、2024年3月19日に同じフレアを撮影したソーラー・オービターの飽和していない画像と比較することで初めて検証されました。残る制限は、最も速く上昇するフレアのインパルシブ相であり、1回の12秒の露光中の急速な時間的進化により、アルゴリズムが再構築できるものがぼやけてしまいます。

●AR4485のCMEの連続発生は、現在衛星やGPSのユーザーにとって何を意味しますか？

7月12日に確認され、7月14日にも可能性のあるG1（弱い）クラスの磁気嵐レベルでは、ほとんどのユーザーは直接的な影響に気づかないでしょう。電離層の密度の変化が信号経路を歪めるため、高緯度地域ではGPSの精度がわずかに低下する可能性があり、地球低軌道にある衛星は空気抵抗の増加を経験し、定期的な軌道調整が必要になります。7月11日のCMEペアが持続的な南向きのBzを伴って到達した場合に起こり得るG2またはG3レベルでは、高緯度地域の電力網運用者は電圧補正を行う必要が生じる可能性があり、極域の航空ルートではHF無線の伝播が断続的に途絶する可能性があり、衛星の表面帯電リスクが高まります。NOAAの宇宙天気予報センターは、状況の進展に応じてリアルタイムの警報を発令しています。

●Guastavino氏の手法により、新たに解析可能になった太陽フレアはいくつありますか？

SDOのアーカイブは2010年2月まで遡り、16年分以上のデータがあります。年間およそ10万フレーム以上のAIA画像に飽和の影響が含まれていると推定されており、最もエネルギーの高いMクラスおよびXクラスの事象に不釣り合いに集中しています。論文の著者らは、この復元により、極端なフレアの利用可能な記録が桁違いに拡大すると説明しています。過去の大規模な磁気嵐に対する具体的な再解析キャンペーンはまだ発表されていませんが、科学的に最も価値のあるターゲットには、過去15年間にG4およびG5の状況を引き起こした磁気嵐が含まれます。これらは地球の磁気圏を観測史上最も低い境界距離まで圧縮し、めったに到達しない緯度までオーロラを発生させた事象です。完全な検証手法は発表された論文で詳述されています。

元記事: Rescued Solar Flare Images Unlock SDO’s 16-Year Archive as CMEs Batter Earth