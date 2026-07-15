AIによるホワイトカラーの雇用喪失リスク、懐疑派だったノーベル経済学者らも警鐘

16人のノーベル賞受賞者を含む200名以上の経済学者やAI研究者が、AIによる急速な経済変革と雇用喪失リスクに警鐘を鳴らす公開書簡に署名した。かつてAIの脅威に懐疑的だった著名な経済学者らも名を連ねており、ホワイトカラーの雇用への影響が現実味を帯びている。AIの進化スピードに既存の社会制度が追いつかない可能性が指摘されており、政策立案者や企業リーダーには早急な対応が求められている。

■88語の警告

16人のノーベル賞受賞者や、Anthropic、Google、OpenAIの幹部を含む200名以上の経済学者とAI研究者が、7月13日に4文からなる公開書簡に署名した。書簡は、AIが産業革命を上回る規模の経済変革を引き起こす可能性がある一方で、その到来が極めて速いため、技術的ショックを吸収するために構築された政策システムが適応しきれない可能性があると警告している。

この書簡の最も重要なシグナルは、何が書かれているかではなく、誰が署名したかである。2024年にノーベル経済学賞を共同受賞したMITのダロン・アセモグル（Daron Acemoglu）教授とサイモン・ジョンソン（Simon Johnson）教授は、長年にわたりAIによる雇用喪失の誇大宣伝に反発してきたが、今回は緊急の制度的対応を求める署名者に名を連ねている。

「We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy（今すぐ行動しなければならない：AIによる経済変革に関する声明）」と題されたこの共同声明は、2026年7月13日にスタンフォード大学のデジタル経済研究所によって発表された。スタンフォード大学の経済学者エリック・ブリニョルフソン（Erik Brynjolfsson）、トロント大学のアジェイ・アグラワル（Ajay Agrawal）、バージニア大学のアントン・コリネク（Anton Korinek）、そしてAI安全性研究グループMETRのトム・カニンガム（Tom Cunningham）によって組織された。

他の署名者には、元Google CEOのエリック・シュミット（Eric Schmidt）、LinkedIn共同創業者のリード・ホフマン（Reid Hoffman）、OpenAIの財務責任者サラ・フライアー（Sarah Friar）、OpenAIのチーフエコノミストであるロニー・チャタジー（Ronnie Chatterji）、Google DeepMindのチーフサイエンティストであるジェフ・ディーン（Jeff Dean）、Anthropic共同創業者のジャック・クラーク（Jack Clark）、ベンチャーキャピタリストのビノッド・コースラ（Vinod Khosla）、AIの先駆者ヨシュア・ベンジオ（Yoshua Bengio）らが含まれる。

書簡自体は意図的に短くまとめられている。署名者たちは、詳細な政策論争によって行動が遅れる前に、この問題をアジェンダに押し上げるよう設計された短い宣言を選んだ。全文は以下の通りである。「AIは今後10年間で飛躍的に強力になる可能性があり、これにより産業革命を上回るかつてない経済変革が、はるかに短い期間で引き起こされる可能性がある。この変革は、生活水準の大幅な向上といった機会をもたらす一方で、大規模な雇用喪失を含むリスクをもたらす可能性がある。経済学者、政策立案者、技術リーダーは、変革をもたらすAIの経済学を理解し、AIを人間に補完的で社会に利益をもたらす方向に導くために必要なインセンティブ、ガードレール、制度を構築するために、今すぐ行動しなければならない」

この抑制された表現自体が戦略的である。16人のノーベル賞受賞者の署名が入った宣言は、詳細な政策の青写真よりも、極端な主張として片付けるのが難しい。どのように行動するかを議論する前に、行動すべきかどうかという問題を突きつけることで、署名者たちはまだ到来していない立法や規制の作業に向けた地ならしをしているとみられる。

スタンフォード大学デジタル経済研究所のディレクターであるブリニョルフソンは、「AIの能力は、私たちがその経済的影響を理解するよりもはるかに速く進歩している」と述べた。「私たちは、AIが単に人間を模倣するのではなく補完するように導き、一部の人だけでなく多くの人に繁栄をもたらすために、今すぐ行動しなければならない」

■なぜAIの雇用喪失を否定していた経済学者が懸念を抱くようになったのか

この書簡の最も重大な側面は、誰が署名しているかという変化にある。

過去10年間の大半において、主流の経済学者は懐疑派の立場をとっていた。テクノロジー企業の幹部が大規模な雇用喪失を警告した際、経済学者は歴史的な記録をもって反論し、それは純粋に安心感を与えるものだった。蒸気から電力、パーソナルコンピューターに至るまで、過去のあらゆる技術の波は、最終的に破壊した以上の雇用を創出してきたからだ。社会には適応するための数十年の猶予があり、労働者は再教育を受け、新しい機械の周りに新しい産業が生まれた。経済学者はこれを「補償効果」と呼び、歴史的記録はそれが機能したことを示唆していた。

しかし、そのコンセンサスは現在崩れつつある。アセモグルは以前、Fortuneなどのメディアに対し、AIをめぐる生産性の議論の多くを「頭が空っぽ」だと語り、過去の発表論文でも、人間は大量失業に直面するのではなく、多くのタスクで引き続き必要とされると主張していた。その彼が今回、緊急の制度的対応を求める書簡に署名したのだ。彼は最も警戒感の強い立場に完全に転向したわけではなく、シリコンバレーの最も楽観的なタイムラインが予測するほどAIが速く進むことには依然として疑念を抱いているが、最近のブレークスルーには動揺している。「製造業でロボットがしたことを見ると、もしAIがより圧縮された期間で同等のことをすれば、それは本当に破壊的で、人々の生活にとって本当に犠牲の大きいものになるだろう」とアセモグルはNew York Timesに語った。

この変化の理由は、書簡の言葉が示唆する以上に深い。機械化された織機、農業用トラクター、組み立てラインのロボットなど、過去の技術の波は、経済学者が時に「機械的な筋肉」と呼ぶものを代替した。これらは肉体労働を排除したが、依然として多数の人間のオペレーター、監督者、エンジニアを必要とした。補償効果が機能した理由の一部は、機械自体が複製できない人間の認知スキルに対する需要を生み出したためである。

しかし、AIは異なる領域を攻撃する。AIは読み、書き、コーディング、分析、統合といった認知労働を代替し、そうすることで、過去の自動化が新たな人間の役割を生み出したまさにその領域を脅かしている。今回の波は比較対象となる過去のものとは質的に異なるため、歴史的記録はかつてほどの指針を提供しなくなっている。

ニューヨーク大学のノーベル賞受賞者であり名誉教授であるマイケル・スペンス（Michael Spence）は、制度上の課題を率直に表現した。「AIの進歩の規模、範囲、スピードは、経済の多くの部分にわたる影響の大きさと時期に関する高いレベルの不確実性と相まって、AIを有益な方向に導くための『総力戦』のアプローチを求めている」。声明の全文と署名者リストはwemustactnow.aiで公開されている。

■データがすでに示していること

この書簡は、雇用喪失が単なる予測ではなく、特定の労働者グループにはすでに到来し始めているという現実世界の証拠が増加していることを背景に発表された。

最も明確に文書化されたパターンの1つとして、スタンフォードHAIの「2026 AI Index」によると、22〜25歳のソフトウェア開発者の雇用は2024年のピークから約20%減少した。一方、同じ企業の30歳以上の開発者の雇用は同期間に6%〜12%増加した。知識経済分野全体のエントリーレベルの求人は、2023年1月から2025年後半にかけて約35%減少した。ゴールドマン・サックスが2026年4月に推計したところによると、AIは米国で月間約25,000人の雇用を奪う一方で、約9,000人の新たな雇用を創出しており、月間で約16,000人の純減となっている。

これらの数字は特定の意味を持っている。減少しているのはソフトウェアエンジニアリングという専門分野そのものではなく、その中のエントリーレベルのタスク、つまりジュニア開発者が歴史的に雇われて行ってきたルーチン化・コード化された作業である。AIははしごそのものではなく、はしごの一番下を排除しているのだ。このパターンはテクノロジー業界にとどまらない。Fortuneの2026年4月の報道によると、ゴールドマン・サックスの経済学者は、知識およびコンテンツ作成セクターにおける20代および30代のエントリーレベルの労働者が、最も急激な雇用喪失リスクに直面しているグループであると特定した。スキルと年功を築くためにこれらの入り口に依存していた労働者たちが、締め出されていることに気づき始めている。

2025年10月、Amazonは約14,000人の企業部門の役割を削減すると発表し、同社のCEOは、生成AIエージェントが以前はそれらのポジションを必要としていた機能を吸収していると指摘した。今年初めに発表されたゴールドマン・サックスの分析では、累積的な影響は米国のポジションで月間約16,000人の純減になるとされており、このペースが維持されれば、年間で約200,000人の純減に相当する。

■異なる時代のために作られたセーフティネット

データは、明確に名指しする必要がある意味合いを示している。失業した労働者が利用できる政策システムは、技術の移行が数年ではなく数十年かけて展開される世界のために設計されていたということだ。

米国の失業保険は、循環的な失業、つまり同じまたは類似の役割が再び利用可能になるまでの一時的な中断に合わせて調整されていた。再教育プログラムは、スキルが徐々に時代遅れになり、雇用を維持しながら方向転換する時間がある労働者に合わせて調整されていた。教育システムは、学生が数十年にわたって存在するキャリアで労働力に参入するように調整されていた。これらの調整はすべて、技術の変化のペースが、混乱がすでに経済を再構築してしまう前に、制度が混乱を観察し、対応を設計し、議論し、資金を提供し、実施する時間を与えてくれるという前提に基づいていた。

バージニア大学を休職して2026年3月にAnthropicの経済研究チームに加わったコリネクは、その重大さについて率直に語った。「蒸気、電力、コンピューターはそれぞれ、社会に適応するための数十年を与えてくれた。しかし、AIは私たちに数年しか与えないかもしれない。変革の真っ只中で戦略や制度を即興で作ることはできない。確実性を待つということは、到着が遅すぎることを意味する」と、彼はスタンフォード大学デジタル経済研究所が組織した声明の中で述べた。

トロント大学のアグラワルも、そのスピードが公平性にとって何を意味するかについて同様に具体的だった。「急速に進歩するAIが世界の生活水準を広く向上させるか、それとも富を著しく集中させるかはあらかじめ決まっているわけではない。それは、私たちが今日、政治的および経済的システムをどのように再構築することを選択するかにかかっている」

■AI懐疑派：書簡の主催者自身も不確実性を認める

注目すべきは、この書簡が予測の集合ではないということだ。METRのカニンガムが表現したように、それは不確実性の告白である。「私たちは霧の中を運転しており、次に何が起こるかを予測することは極めて困難だ」

この枠組みは正当な批判を招き、少なくとも1人の著名な経済学者が署名を辞退した。Apollo Global Managementのチーフエコノミストであるトルステン・スロック（Torsten Slok）は、中核となる「AIへの曝露（AI exposure）」という用語でさえ、体系的に異なる結果を生み出す5つの異なる方法で測定されており、その意見の不一致はまさに影響が最も大きいところで最悪になっていると主張している。AIが理論的に何を代替できるかを問う理論的枠組みは、労働者が実際にAIを何に使用しているかを測定する使用ベースの枠組みよりも、大幅に高いリスク数値を算出する傾向がある。Fortuneの報道が文書化しているように、ある枠組みでは「AIに高度に曝露している」とラベル付けされた仕事が、別の枠組みではほとんど影響を受けていないように見えることがある。

これとは別に、「AIウォッシング」に関する実質的な文書化も進んでいる。これは、AIが主な要因ではない場合でも、投資家に戦略的な先見性を示すためにレイオフをAIのせいにする慣行である。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン（Sam Altman）は2026年2月に、「本来なら行うはずのレイオフをAIのせいにしているAIウォッシングがいくつか存在する」と認めた。Deutsche Bankのアナリストは2026年1月に、AIへの帰属ウォッシングが「2026年の重要な特徴」になるだろうと書いている。Built InのAIウォッシング現象に関する分析によると、Oxford Economicsは、根本的な傾向が純粋に争われているという警告を付けた上で、企業は「大規模に労働者をAIに置き換えているようには見えない」と結論付けている。

書簡の署名者たちがこれに対して言うであろうことは、不確実性こそが問題だということだ。霧は行動を先送りする理由ではなく、霧が晴れたときに迅速に対応できる制度を構築する理由なのである。

■書簡が求めていること、求めていないこと

署名者たちは、特定の政策を処方しないよう注意を払っている。この書簡は、特定の規制の枠組みを支持したり、AI開発の一時停止を求めたり、単一の立法上の救済策を挙げたりはしていない。代わりに、経済学者、政策立案者、技術リーダーに対し、AIの経済的影響に関する研究を深め、AIが単に人間を置き換えるのではなく、人間の能力を補完することを確実にするために必要な政策と制度の構築を始めるよう求めている。

この抑制自体が戦略的である可能性がある。世界で最も実績のある200人以上の経済学者に支持された、短く曖昧さのない声明は、技術的な反論を招く詳細な政策の青写真よりも無視しにくい。どのように行動するかを議論する前に、行動すべきかどうかについての合意を強制することで、署名者たちは立法作業を開始できる共有の証拠基盤を確立しようとしているとみられる。

経済および安全保障の領域全体で、専門家のコンセンサスは共通の結論に収束しつつある。2026年6月、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのサイバーセキュリティ機関からなる諜報同盟「ファイブ・アイズ」は、大規模なサイバー攻撃を仕掛ける能力を持つフロンティアAIモデルが、数年ではなく数ヶ月先に迫っていると警告する異例の共同声明を発表した。国連開発計画（UNDP）は2025年12月に、AIが「次の大いなる分岐」を生み出し、世界の開発不平等の収束に向けた数十年の歩みを逆行させる可能性があると警告した。経済学者たちの書簡は、AI企業による自主的な自己規制では構造的に不十分であるという制度的警告のパターンにおける、最新かつ最も実績のあるエントリーである。

アグラワルの枠組みは、その重大さを具体的なものにした。AIが生活水準を広く向上させるか、それとも富を著しく集中させるかという結果は、あらかじめ決まっているわけではない。それは、変革が完了する前に行われなければならない、制度、政策、ガバナンスに関する選択にかかっている。

「専門家の間で顕著な変化が起きている」とブリニョルフソンはNew York Timesに語った。「私たちはこれを解決する必要がある」

■注目ポイントQ&A

●なぜ以前はAIによる雇用喪失を疑っていた経済学者が懸念を示すことが重要なのでしょうか？

過去の技術革新は常に失われた以上の雇用を生み出すという反論は、単なるテクノロジー懐疑派だけでなく、主に主流の経済学者によって構築されました。その反論を構築した研究者自身が公に意見を修正し始めたことで、政策対応の前提となる証拠の基準が変わります。アセモグル氏やジョンソン氏の過去の研究は、政策立案者に「様子を見る」ための知的な口実を与えていましたが、彼らがこの書簡に署名したことでその口実の一部が失われました。悲観論者が確実に正しいというわけではありませんが、確実性を待つこと自体がリスクを伴う選択となるほど、不確実性が深刻になっていることを示唆しています。

●AIによる雇用喪失の最も差し迫ったリスクに直面しているのはどの労働者ですか？

現在のデータによれば、知識経済におけるエントリーレベルの労働者が最も影響を受けやすいとされています。スタンフォード大学の2026 AI Indexによると、22〜25歳のソフトウェア開発者の雇用は2024年のピークから約20%減少しました。専門分野のエントリーレベルの求人も、2023年1月から2025年後半にかけて約35%減少しています。ゴールドマン・サックスの経済学者は、基本的な法的調査、ルーチン化されたコーディング、データ分析、カスタマーサービスのスクリプト作成など、知識およびコンテンツ作成の役割を担う20代および30代の労働者が、短期的な雇用喪失リスクが最も高いグループであると特定しています。この喪失は、労働者が歴史的にスキルと年功を築いてきた入り口を侵食しており、直接的な雇用喪失を超えたパイプラインの問題を引き起こしています。

●なぜ既存の政策システムは急速なAIの混乱に対応できないのでしょうか。また、何を変える必要があるのでしょうか？

ほとんどの先進国における失業保険、再教育プログラム、教育システムは、技術の移行が数十年かけて進むことを前提に設計されていました。これは、経済が完全に再編成される前に、制度が混乱を観察し、対応を設計し、資金を提供し、実施するのに十分な長さでした。経済学者たちの書簡は、AIがその期間を数年に縮める可能性があると主張しています。このミスマッチは、最も差し迫った政策の優先事項が、全く新しい制度の開発ではなく、既存の制度をより迅速に機能させるための改革であることを意味します。具体的には、再教育サイクルの短縮、失業保険の適用資格の拡大、すでに完了した雇用喪失の事後的な集計ではなく、職業上の喪失に対する早期警告システムなどが挙げられます。

●「We Must Act Now」の書簡とは何ですか？どこで読めますか？

「We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy」は、スタンフォード大学の経済学者エリック・ブリニョルフソン氏、トロント大学のアジェイ・アグラワル氏、バージニア大学のアントン・コリネク氏、METRの研究者トム・カニンガム氏によって組織された88語の共同声明です。2026年7月13日に発表され、16人のノーベル賞受賞者を含む200名以上が署名しています。声明の全文と現在の署名者リストは、wemustactnow.aiで確認できます。

元記事: Nobel Economists Who Doubted AI Job Fears Now Sound the Alarm on White-Collar Displacement