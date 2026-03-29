大統領制が金利を動かす　ニクソンからトランプへ、日本への影響は?

大統領の政治圧力がFRB（米連邦準備制度理事会）の金利判断に影を落とし、日米金利差を通じて円安と輸入インフレを招く――。こうした構図は、1970年代のニクソン政権下ですでに現実となった。いまトランプ政権下で、FRBの独立性をめぐる懸念が再び強まっている。市場はドットチャートだけでなく、ホワイトハウスの政治日程も織り込み始めている。

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原点はニクソン時代にある。ニクソン大統領はFRB議長アーサー・バーンズに対し、緩和的な金融政策を求めたとされる。バーンズ期には、食品やエネルギーを除く物価指標が重視されるようになったが、結果としてインフレ対応は後手に回った。1970年代の米国は高インフレと高失業が併存するスタグフレーションに陥り、その後のFRBはポール・ボルカー議長の下で大幅利上げという強い引き締めを迫られた。政治が金融政策に影響を与えた代償は大きかった。

この構図は現在にも重なる。トランプ大統領はジェローム・パウエルFRB議長に対して利下げを公然と求め、FRBの独立性をめぐる議論は金融政策だけでなく規制や人事の領域にも広がっている。実際、次期FRB議長にはケビン・ウォーシュ元理事の名前が挙がるなど、先行きには不透明感が残る。政治と中央銀行の距離が縮まれば、市場が最も敏感に反応するのは制度への信認だ。

足元のFOMC（米連邦公開市場委員会）では政策金利は3.50〜3.75%に据え置かれ、3月のドットチャートでは2026年末の中央値は3.625%と、中央値ベースでは年内1回程度の利下げにとどまる見通しが示された。つまりFRB内部でも慎重姿勢が残る一方、市場は政権の影響を受けた緩和期待を織り込みやすい構図にある。もし政治的圧力のもとで利下げが進めば、1970年代の再来を想起させる展開となる可能性がある。

この不確実性は日米金利差を通じて日本にも波及する。米国の高金利が続く一方、日本は景気や通商リスクの影響で利上げ余地が限られれば、金利差は縮小しにくい。複数の試算では、米国の追加関税と自動車関税が重なれば、日本のGDPを約0.8%押し下げる可能性があるとされる。そうなれば日銀の正常化も遅れやすく、円安の長期化を通じて輸入物価は高止まりする。実質賃金の回復は鈍り、家計と個人消費への逆風は続く。

歴史の教訓は単純だ。政治が金利を動かそうとするほど、市場はインフレと制度不信を意識する。ニクソンからバーンズ、そしてボルカーへと続いた因果の鎖は、形を変えていま再び意識されている。金利や為替を読み解くには、経済指標だけでなく、その背後にある政治力学にも目を向ける必要がある。