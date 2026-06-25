*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～キオクシアHDのリバウンドの強さを見極め～

25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■キオクシアHDのリバウンドの強さを見極め

■ハローズ、1Q営業利益 10.5％減 27.28億円

■シャープ＜6753＞鴻海と覚書、AIサーバーなど新規開拓

■キオクシアHDのリバウンドの強さを見極め

25日の日本株市場は、買い先行で始まった後は半導体やAI関連株のリバランスの動きを見極めながらの押し目待ち狙いに向かわせそうだ。24日の米国市場はNYダウが182ドル高、ナスダックは110ポイント安だった。国連の国際海事機関（IMO）によると、ホルムズ海峡を航行する船舶が出始めたと報じられ、原油先物価格が1バレル＝70ドル台に下落したほか、米長期金利の低下を受けて買われた。一方で、マイクロン・テクノロジーの決算を控え、ハイテク株の一角が売られ、ナスダック指数は下落。シカゴ日経225先物は大阪比95円安の69465円。円相場は1ドル＝161円70銭台で推移。



取引終了後にマイクロン・テクノロジーが発表した第3四半期決算は市場予想を上回り、第4四半期の業績見通しも予想を上回る水準で示されたことで時間外で急伸した。シカゴ先物はマイナスだったが、日経225先物（9月限）のナイトセッションは68930円まで売られたものの、引け間際に急伸し日中比1500円高の71060円で終えている。これにサヤ寄せする形で買いが先行することになろう。



マイクロン・テクノロジーは時間外取引で15％近く上昇しており、足もとで調整を強めているキオクシアHD＜285A＞のリバウンドが意識されやすく、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株のリバウンドが見込まれるなかで、日経平均株価を押し上げてくることが見込まれる。そのため、買い一巡後は半導体株などの戻りの強さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。



また、原油先物価格が一時70ドルを割り込む場面もみられていることで、原油高の影響が懸念されていた内需系の一角にも買い戻しの動きが意識されそうだ。そのほか、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測された。国土強靭化に関連する銘柄などにも市場の関心が集まることが見込まれる。日経平均株価は前日の下落でボリンジャーバンドの+1σ（69653円）を割り込んできたが、同バンドを上回ってくることで押し目待ち狙いの買い意欲も高まってきそうだ。

■ハローズ、1Q営業利益 10.5％減 27.28億円

ハローズ＜2742＞が発表した2027年2月期第1四半期の業績は、営業収益が前年同期比7.2％増の578億7600万円、営業利益は同10.5％減の27億2800万円だった。日常の買物での生活防衛意識はさらに強まり、低価格志向が続いた。商品面においては、継続して重点販売商品の育成及び適切な品質かつ低価格を基本コンセプトとしたプライベートブランド商品のシェアアップを行った。2027年2月期の業績は、営業収益が前期比8.8％増の2456億2200万円、営業利益は同0.9％増の125億9000万円を計画。

■前場の注目材料

・マイクロンテクノロジーが時間外で急伸

・NYダウは上昇（51848.90、+182.06）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・安川電機＜6506＞半固形食品を盛り付け、AIロボの苦手解消

・ソフトバンクG＜9984＞純資産価値1000兆円へ、超知性の社会基盤提供

・シャープ＜6753＞鴻海と覚書、AIサーバーなど新規開拓

・リンナイ＜5947＞愛知・瀬戸に新工場建設へ

・三井E&S＜7003＞アルゼンチンで受注、脱炭素型港湾クレーン

・コマツ＜6301＞ベルエナジーなど4社で、建機給電に独立電源車、事業化へ

・日立＜6501＞エナジー部門に積極投資、AIDCなど需要対応

・マツダ＜7261＞外部影響少ない構造に、EV投資効率高める

・SUBARU＜7270＞EV普及に備える、内燃車と電気・電子制御共通

・野村総合研究所＜4307＞NRIセキュア、未公表の脆弱性AI診断、サイバー対策提示

・極東開発工業＜7226＞コンテナ交換を前方から、着脱トレーラー発売

・小松マテーレ＜3580＞人工たんぱく質使用、スキン素材

・阪和興業＜8078＞インドネシア非鉄に出資、電池用ニッケル生産

・西部ガスHD＜9536＞ひびきLNGでタンク増設進む、29年秋竣工

・阪急阪神HD＜9042＞阪神電鉄、レール塗油器を遠隔監視、29年度までに全線

・花王＜4452＞スキンケア新ブランド、中価格帯を開拓

・住友ファーマ＜4506＞肥満症薬に新たな効能、脂肪肝炎の承認取得

・JR西日本＜9021＞フランス国有鉄道と技術協定



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 対外・対内証券投資(先週)

＜海外＞

・10:30 豪・失業率(5月) 予想4.4％ 前回4.5％《YY》