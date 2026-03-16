春の引っ越し、東京圏へ再集中　新生活は家具サブスクが台頭

今回のニュースのポイント

・特徴的な需要構造を形成する移動ピーク: 総務省の住民基本台帳人口移動報告や国交省・引越業界の統計によれば、3〜4月の2カ月間に発生する住民票の移動・引越需要は、年間件数の約4分の1を占めます。この集中した移動は、不動産から家電まで多岐にわたる業界に巨大な需要をもたらす、日本経済特有のサイクルです。

・一極集中の継続と地域差: 東京圏の転入超過は2024年に13万5,843人とコロナ前水準へ回帰。2025年も12万3,534人の流入(東京都単体で6万5,219人)を記録し、一極集中がコロナ前と同様の水準で継続している点が特徴です。一方で名古屋圏などの流出は続いており、エリア間の明暗が分かれています。

・「利用」へシフトする新生活: 矢野経済研究所による家具市場調査(2024年約1.1兆円)や家電市場の推計を合わせると、関連市場は合計2兆円超に達します。そのなかでCLASやソーシャルインテリア等のサブスク事業者が年率二桁以上の成長を公表するなど、所有にこだわらない「持たない新生活」が都市部を中心に定着しつつあります。

春の街角で見かける引っ越しトラックの列は、単なる季節の風景ではなく、日本経済の「富と人口」の移動を可視化しています。総務省の住民基本台帳人口移動報告や国交省・全日本トラック協会の統計によれば、3〜4月の2カ月間に発生する住民票の移動・引越需要は、年間件数の約4分の1を占める突出したピークとなっており、この時期の個人消費が内需を下支えする重要な局面となっています。

現在の人口移動で特筆すべきは、コロナ期に見られた一時的な「地方分散」の動きが落ち着き、2024年から2025年にかけて東京圏への一極集中がコロナ前と同様の水準で継続している点です。2024年にコロナ前水準(約13.5万人流入)へ戻った勢いは2025年も続き、首都圏への純流入は12万人台を維持しました。この動きは都市部の住宅需要を底上げする一方、地方における空き家率が過去最高(13.8%)を記録するなど、地域経済の課題とも表裏一体の関係にあります。

業界構造も、消費者のマインド変化に合わせて変化しています。かつての新生活といえば「一式購入」が一般的でしたが、現在は家具・家電サブスクの活用が急増しています。矢野経済研究所による家具市場の推計(2024年メーカー出荷ベース約1.1兆円)や数兆円規模の家電市場を背景に、一部のサブスク事業者が年率二桁以上の売上成長を公表するなど、都市部の単身世帯では「必要な期間だけ借りる」という合理的な選択が支持されています。

引越料金が通常月の2倍近くに高騰する「3月問題」を背景に、国交省や大手引越事業者がピーク回避を呼びかけるなど、企業側の転勤施策にも変化が見られます。一部でリモートワーク継続や転勤時期の分散を認める動きも出始めていますが、依然として「4月始まり」の商慣習が根強い日本では、この時期の集中した需要は継続しています。

春の引っ越し動向を追うことは、「どこに人とお金が集まり、どこから仕事が消えていくのか」という日本経済の未来図を読み解くことに他なりません。都市部での高密度な経済活動と、地方での人口減少。この二極化が進むなかで、新生活需要という「特需」が、今後どのようなテクノロジーやサービスによって最適化されていくのかが注視されます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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