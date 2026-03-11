「米作況101」が救う日本の食卓　輸入インフレに抗う「主食」の底力

今回のニュースのポイント

・作況指数「平年並み」の101(農水省実績): 直近の作物統計において、水稲の作況指数は101と安定。世界的な異常気象で穀物価格が乱高下する中、主食の供給不安がないことは日本経済の「隠れた最強のファンダメンタルズ」である。

・「小麦から米へ」の劇的シフト: 輸入小麦の値上げによりパンや麺類の支出が抑制される一方、米の消費が底堅く推移。家計調査でも「代替消費」の動きが鮮明で、合理的な家計の防衛策として機能している。

・通貨価値に左右されない「食の安全保障」: 円安局面において、国内自給がほぼ100%完結する米は、為替変動に左右されない「実物資産」に近い側面を持つ。これが日本の消費者物価を欧米より低く抑えている決定打だ。

世界的な気候変動や地政学リスクにより、小麦やトウモロコシといった国際商品相場が激しく波打つ中、日本の食卓を静かに、しかし強固に守っているのは他でもない「コメ」です。農林水産省が発表した最新の作物統計調査(確定値)によると、全国の作況指数は101の「平年並み」を確保しました。

この「普通」という数字の持つ意味は、現在の経済環境下では極めて重いと言えます。輸入コストに直結するパンや麺類が断続的な値上げを余儀なくされる中で、米価の安定は、実質賃金のプラス転換を伺う過渡期の家計にとって最大の「生活防衛」となっています。 実際、最新の家計調査を精査すると、小麦製品の支出額が伸び悩む一方で、米の購入数量が持ち直す「米回帰」の兆候が見て取れます。これは単なる嗜好の変化ではなく、生活者が合理的に導き出したインフレ対抗策です。

円安が定着する中で、外貨を介さずに安定供給される米は、日本経済が他国のような急激な社会不安と無縁でいられる構造的な安定装置。投資家にとっても、内需の底堅さを測る上で、この「作況101」は日経平均の支えに匹敵する重要指標と言えるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

