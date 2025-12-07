ホーム > 企業・産業 > 自動車・二輪車・部品 > 記事

11月の国内新車販売、ホンダN-BOXが前年同期比10.2%減ながら首位に

2025年12月7日 19:21

記事提供元：エコノミックニュース

ホンダの四輪車販売を牽引する売上ナンバーワのホンダN-BOX　2025年暦年の累計販売台数では「N-BOX」の4年連続の首位が確実な状況

　日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)の発表によると、11月の国内新車車名別販売台数は、ホンダの軽自動車「N-BOX」が前年同月比89.8%の1万6198台を売り上げ、2カ月ぶりに首位となった。

　2025年も残すところ1カ月弱、1～11月の累計台数のトップは、N-BOXで前年同期比2.9%減の18万5784台。2位のヤリス(同2.7%増の15万4931台)よりも3万台以上多い水準のため、1~12月暦年の累計販売台数では「N-BOX」が4年連続の首位確実な状況だ。先月トップに立ったダイハツの「ムーブ」は軽自動車3位に止まるも、好調を維持、1万台超を記録した。

　固有の車名別売上総合ランキングは以下のとおり。

■□■□ 2025年11月 車名別新車販売ランキング ■□■□

　　　　　　　(カッコ内は前年同期比)

01)ホンダN-BOX　　　 16,198台( 89.8%)*

02)トヨタ・ヤリス　　　14,556台( 77.4%)

03)スズキ・スペーシア　　12,904台( 89.2%)*

04)トヨタ・カローラ　　　10,997台( 67.9%)

05)ダイハツ・ムーヴ　　　10,951台(140.2%)*

06)トヨタ・ライズ　　　10,004台(188.2%)

07)トヨタ・シエンタ　　　 9,703台(109.4%)

08)トヨタ・ルーミー　　　 8,664台(191.3%)

09)日産ルークス　　　　 7,741台(141.0%)*

10)トヨタ・アルファード　　 7,238台( 81.6%)

11)ホンダ・フリード　　　 7,132台( 90.3%)

12)トヨタ・ヴォクシー　　 6,875台(117.8%)

13)トヨタ・ノア　　　　 6,763台(113.1%)

14)スズキ・ハスラー　　　 6,660台( 90.7%)*

15)三菱デリカミニ/ek　　 6,378台(132.0%)*

16)ホンダ・ヴェゼル　　　 5,794台(119.3%)

17)スズキ・ワゴンR　　　 5,361台(100.0%)*

18)ホンダ・ステップワゴン　 5,082台(134.0%)

19)スズキ・ジムニー　　　 4,969台(138.8%)*

20)トヨタ・クラウン　　　 4,597台( 79.7%)

　　　　　　　　　*印は軽自動車

　驚くべきは登録車トップ10にトヨタ車が8車種名を連ねていること。ヤリス、カローラの日本車の定番から、シエンタ、ルーミーのコンパクトミニバン、ヴォクシー&ノアの中堅ミニバン、そしてアルファードと云った上級ミニバンまでがランクインする。そこに割って入ったのがホンダ・ステップワゴン、日産セレナの名が消えたのと入れ替わりで再登場か?

　総合2位は登録車トヨタ・ヤリスで22.6%減の1万4556台。モデルの種類・バリエーションが、GR、ヤリスクロスなど豊富な点が人気を集めている。3位はスズキの軽「スペーシア」で10.8%減の1万2904台だった。4位にトヨタのグローバルモデル「カローラ」、5位にダイハツの軽自動車「ムーヴ」がそれぞれ入った。(編集担当:吉田恒)

※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。

