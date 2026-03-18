ザ・ランドマーク名古屋栄、商業施設「HAERA」が65店集めて6月開業へ

三菱地所とJ.フロント都市開発、日本郵政不動産、明治安田生命保険、中日新聞社が名古屋市の栄地区で進めてきた高さ211メートルの高層複合施設「ザ・ランドマーク名古屋栄」（中区錦）が、3月末で完成する見通しとなった。低層階を占める商業施設「HAERA（ハエラ）」は、65店を集めて6月11日に開業する。

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ザ・ランドマーク名古屋栄は地下4階、地上41階建て延べ約11万平方メートル。地下2～地上4階にHAERA、5～9階に栄地区初となるシネマコンプレックスの「TOHOシネマズ」、10～11階に宴会場や会議場で構成するMICE施設、12～30階にオフィス、31～40階に米ホテルチェーン・ヒルトンの「コンラッド名古屋」（170室）が入る。

コンラッド名古屋の開業日は決まっていないが、TOHOシネマはHAERAと同じ6月11日に開業を予定している。オフィスエリアは市営地下鉄東山線・名城線の栄駅直結という利便性もあり、完成前の段階で98%の成約率に達した。オフィスエリア内の12階にはインターナショナルプリスクール、13階にはコラーニング&コワーキングスペースが登場する。

HAERAは延べ床面積約1万8,800平方メートル。全65店のうち、東海地区初進出が40店、新業態が16店を占める。地下2階と地上4階に飲食、地下1階にスイーツ、1～3階にラグジュアリーブランドを含むファッションとライフスタイルの店舗を入れる。

ラグジュアリーブランドとして「カルティエ」、「シャネル」、「エルメス」、「ルイ・ヴィトン」が出店するほか、靴・革小物の「スキマ」、アパレルの「スノーピーク」、「ミッドウエスト」、メガネの「フォーナインズ」、寿司の「築地すしくろ」、トンカツの「わだ福」、和洋スイーツの「ゆえん」、カフェの「スターバックス」などがお目見えする。（記事：高田泰・記事一覧を見る）