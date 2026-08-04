スシローとGAZOO Racingが初コラボ　寿司モチーフの「GRミニカー」を全国で提供

回転ずしチェーン「スシロー」を運営するあきんどスシローと、トヨタ自動車のモータースポーツブランド「GAZOO Racing（GR）」は、初のコラボレーションキャンペーンを8月5日から全国のスシロー店舗で始める。GRのスポーツカーを再現した限定ミニカー付き商品を販売し、夏休み中の親子連れに食事とクルマを組み合わせた体験を提供する。

コラボ限定ミニカーには、「GR86」「GRスープラ」「GRカローラ」「GRヤリス」の4車種を採用した。それぞれの車体には、たまご、しめさば、まぐろ、いくらといった寿司ネタをモチーフにした、スシロー限定のデザインを施している。

対象商品1点につき、4種類のうちいずれか1台がランダムで付く。購入時に車種やデザインを選ぶことはできない。また、商品には全4種類のコラボシートから1枚がランダムで付属する。

対象となるメニューは、「GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット」と「GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り」の2商品だ。

「つくローセット」は税込720円から。たまご、えび、まぐろ、サーモン、きゅうり、いくら、コーンマヨに、子ども向けのミニしゃりとのりを組み合わせた。利用客がにぎりや包みなどを自由に作れる商品で、ミニカーを走らせたり収納したりできる限定BOXも付属する。

用意するミニカーは全店舗合計で14万台。完売した時点で販売を終了する。

一方、「天然本鮪7貫盛り」は税込1390円から。大とろ、中とろ3貫、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、ねぎとろ包みを一皿に盛り合わせた。こちらのミニカーは全店舗合計4万台を用意するが、限定BOXは付属しない。

価格は店舗によって異なる。両メニューともコラボグッズが付かない通常商品も販売されるため、注文時には商品名を確認する必要がある。

東京都のスシロー新宿西口店では、8月4日から30日まで、コラボレーションの世界観を表現した店内装飾を展開する。

壁面や客席を特別仕様にするほか、テーブルにはサーキットやラリーコースを描いたマットを設置。テーブル全面をひとつのコースに見立て、食事中に限定ミニカーを走らせて遊べるようにする。

店舗装飾は8月4日から始まるが、ミニカー付き商品の販売開始は全国の店舗と同じ8月5日となる。

全国の「デジロー（デジタル スシロービジョン）」導入店舗では、期間限定の「GAZOO Racingモード」も提供する。デジローは、画面上を流れる寿司を見ながら商品を選べる大型タッチディスプレイで、コラボ期間中はレーンをサーキット風に演出する。

注文金額に応じて始まるミニゲームも「GRスシローカップ」に切り替わり、限定デザインのGRミニカーが富士スピードウェイを舞台に競う内容となる。ゲームはGAZOO Racingモードを選んだ場合に限り利用でき、結果に応じてもらえる景品は通常の「だっこずし」グッズとなる。

コラボ商品の購入者を対象に、富士スピードウェイで開催する親子向けイベントへの招待企画も実施する。

イベントは10月12日に開催予定で、抽選で15組を招待する。1組あたり保護者2人、子ども2人の最大4人まで参加できる。

応募には、店内でコラボ商品を注文したうえで、その商品を含む税込2000円以上のレシートが必要となる。レシートを撮影し、8月5日から30日までの期間中にキャンペーン特設ページの応募フォームから登録する。

このほか、GAZOO Racingとスシローの両公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、抽選で10人にGR4車種のラバーキーホルダーセットと、スシローのお食事券1万円分が当たるSNSキャンペーンも実施する。

コラボ期間は8月30日までだが、ミニカーは店舗ごとの在庫がなくなり次第終了する。販売状況や実際の価格は、スシローの公式アプリまたはウェブサイトで確認できる。