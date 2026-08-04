SKハイニックスに挑む中国CXMTのLPDDR6開発：露光技術の差がもたらす速度ギャップ

中国の半導体メーカーCXMT（長鑫存儲）が、次世代モバイルメモリ「LPDDR6」の開発検証の終盤に近づいていると業界筋が報じている。同社のチップは12.8Gbpsを設計目標としているが、SKハイニックスが目指す14.4Gbpsには及ばず、DUV（深紫外線）露光技術の制約が表れている可能性がある。CXMTの量産時期や搭載端末は未確定であり、2026年後半から2027年にかけてのスマートフォン市場におけるAI性能競争にどのような影響を与えるかが注目される。

■開発検証の終盤に到達も、量産時期は未確定

業界筋が8月1日に報じたところによると、中国・合肥を拠点とする半導体メーカーCXMT（長鑫存儲）の初のLPDDR6チップが、開発検証の終盤に近づいている。設計上の動作速度は12,800Mbps（12.8Gbps）で、開発検証は、設計されたチップが製品として出荷されるまでに通過する4段階のうち2番目にあたる。CXMTは量産に向けた工程のおおむね中間地点に達し、2026年3月に自社LPDDR6の量産準備を同年上半期中に完了し、下半期に出荷を始める方針を確認したSK Hynixと、時期の重なる開発競争に入った。LPDDR6はスマートフォンで実行できるオンデバイスAIの能力を左右するメモリ規格であり、その競争の行方は、XiaomiやSamsung Galaxyを含むどの端末が早期にその能力を獲得するかに影響する。

標準的なLPDDRメモリの開発は、単一ダイ検証、開発検証、小ロット認定、正式量産という4つの段階を順にたどる。Pandailyの報道によると、開発検証にはシステム互換性、安定性、性能、消費電力、機械的信頼性の試験が含まれる。これを通過することは、チップが設計通りに機能することを意味するが、製品として出荷できることを意味するわけではない。

XenoSpectrumが8月2日に公開した技術分析は、ほかの報道を補足する重要な注意点を示している。CXMTはLPDDR6の量産スケジュールを確認しておらず、2026年5月27日付の同社の最新の公式目論見書でも、2025年12月31日時点でLPDDR6は「予備研究およびその他」に分類されていた。その後、開発検証が大きく進展した可能性はあるが、12,800Mbpsという数値は、業界筋が確認した設計目標として扱うべきであり、顧客向けデバイスで確認された速度ではない。

CXMT自身のロードマップも、この点を理解する手掛かりになる。同社は2025年5月に、8,533Mbpsおよび9,600MbpsのLPDDR5X製品を量産へ移行した。一方、10,667MbpsのLPDDR5X製品は2025年10月の発表時点で顧客向けサンプルの段階にあり、その後、量産に入ったかどうかは公式には確認されていない。設計上の速度と量産可能な製品で実現する速度は同じ開発段階を示すものではなく、CXMTも自社発表で両者を明確に区別している。

初のLPDDR6搭載スマートフォンは2027年に登場し始めると予想されているが、そこにCXMTのチップが搭載されるかどうかは未確定である。

■DUV露光の制約を映す12.8Gbpsという設計目標

この競争の構造を端的に示す数字が、12.8Gbpsと14.4Gbpsの差である。CXMTの初のLPDDR6は前者を設計目標とする一方、SK Hynixの1cプロセスによるLPDDR6は後者を目標としている。14.4Gbpsは、Cadenceが提供するLPDDR6インターフェースIPの目標速度でもあり、JEDECのJESD209-6規格が定める実用上の上限に相当する。この1.6Gbpsの差は、初期製品と後期リビジョンの違いではない。DUV露光の制約がモバイルメモリの仕様に直接表れたものだと考えられる。

JEDECが2025年7月9日に発行したLPDDR6規格「JESD209-6」は、サブチャネル当たり12本のデータ信号線（DQ）を持つデュアルサブチャネル構成を規定している。ダイ当たり2つのサブチャネルを備えるため、各LPDDR6チップのインターフェース幅は合計24ビットとなる。

同規格は32バイトと64バイトのアクセス粒度をサポートする。メモリコントローラーは、負荷が軽いときには単一のサブチャネルのみを使って消費電力を抑える「Dynamic Efficiency Mode」を利用し、AI推論の負荷が最大になる場面では両方のサブチャネルをフルスピードで使用できる。低周波数動作時に供給電圧を調整する低電力動的電圧・周波数スケーリング（DVFSL）も、スループットと同じくバッテリー持続時間が重視されるスマートフォンでの電力効率向上に寄与する。

さらに、行単位のアクティベーション回数を監視するPRACや、ダイ内エラー訂正コードといった新たな信頼性機能により、LPDDR6の適用範囲は車載AI用途にも広がる。

JEDEC規格は、ピーク時にピン当たり最大14.4Gbpsのデータ転送速度を認めている。SK HynixがISSCC 2026で開示した数値では、ダイ当たりの総帯域幅は最大38.4GB/sに達し、最速のLPDDR5Xと比べて実効スループットは約2.25倍になるという。高性能な言語モデルをスマートフォン上で実行する場合、処理性能そのものより、モデルの重みを十分な速度で供給できるメモリ帯域幅がボトルネックになることがある。ダイ当たり38.4GB/sとされるLPDDR6は、その制約を大きく緩和する。

CXMTの初のLPDDR6は、ピン当たり12,800Mbps（12.8Gbps）を設計目標としている。これはJEDEC規格の範囲内だが、SK Hynixの1cプロセス製品が目指す上限を約11％下回る。SK HynixのLPDDR6は、EUV（極端紫外線）露光を使用する第6世代10nmクラスの1cプロセスで製造され、LPDDR5X比で33％の高速化と20％を超える電力効率の改善を実現するとされる。

一方、CXMTのG4プロセスノードは、全面的にDUVマルチパターニングを利用している。DUV装置は波長193nmの光を使い、微細な回路パターンを形成するため、各層に2～4回の露光工程を適用する。これには、自己整合型ダブルパターニング（SADP）や自己整合型クアッドパターニング（SAQP）が含まれる。露光工程が増えるごとに、導体の位置合わせにおけるわずかなオーバーレイ誤差が蓄積する。

LPDDR5Xの10,667Mbpsという速度では、こうした誤差は高い歩留まりを確保するための許容範囲内に収まる。しかし、データ転送速度の上昇に伴って信号のタイミング余裕が狭くなるLPDDR6では、蓄積した誤差により、スピードビニングと呼ばれる動作速度別の選別が必要になる可能性が高い。設計したプロセスノードで製造されたダイの一部が14.4Gbpsでは安定動作せず、代わりに12.8Gbpsの製品として選別される可能性があるということだ。

この見方に立てば、CXMTが初のLPDDR6で比較的低い速度を目標としているのは、単なる製品上の選択ではなく、DUVプロセスで許容可能なコストと歩留まりを確保しながら安定生産できる速度を選んだ結果と考えられる。

SK Hynixが使用するEUV露光では、波長13.5nmの光により、各回路層のパターンを1回の露光で形成できる。オーバーレイ誤差を最小限に抑えられるため、信号経路の許容誤差を小さくでき、14.4Gbpsを実現しやすくなる。この差を埋めるために必要な装置を中国へ輸入することはできない。ASMLは中国の顧客にEUV装置を出荷しておらず、米国の圧力を背景に2019年以降維持されているオランダの輸出規制がこれを禁じている。

SamsungはCES 2026で、EUV対応の第5世代10nmクラスである1bプロセスを使ったLPDDR6シリコンの動作デモを実施し、最大10.7Gbpsを目標としていることを示した。ISSCC 2026で両社が発表した際にアナリストが指摘したように、これはピーク帯域幅を重視するSK Hynixとは異なるアーキテクチャ上の最適化である。

Micronは、1γプロセスを使った16GbのLPDDR6を主要OEM向けにサンプル出荷しているが、量産時期は発表していない。同社はウェハー生産能力の相当部分をAIサーバー向けの高帯域幅メモリ（HBM）へ振り向けている。

■Xiaomiを巡る採用競争と市場の構図

SK Hynixは、LPDDR6の量産準備を2026年上半期中に完了し、下半期に製品出荷を始める方針を確認している。最初のスマートフォン顧客はXiaomiになると広く報じられている。同社は、CXMTが認定済みの代替製品を提供できるようになる前に採用案件を獲得するため、Xiaomiに続いてOppoやVivoも対象になると報じられる中国のスマートフォンブランドを積極的に開拓している。

この戦略は重要である。LPDDRメモリは取り外し可能なモジュールではなく、スマートフォンの回路基板に直接はんだ付けされる。LPDDR6を採用するスマートフォンでは、対応するメモリコントローラーと信号経路を設計段階から組み込まなければならない。

Xiaomi、Samsung Galaxy、Oppoなどの最初のLPDDR6搭載製品で設計採用を獲得したメモリサプライヤーは、通常2～3世代の製品サイクルにわたる取引関係を確保できる。まだ開発検証を進めているCXMTについては、本稿執筆時点で、いずれのOEMでもLPDDR6の設計採用が確認されていない。

AppleはiPhone 18シリーズでLPDDR5Xを継続する見込みであり、Android端末がLPDDR6を最初に実証するモバイル市場となる。

CXMTの既存のLPDDR5X事業は好調である。2025年時点で、LPDDR5およびLPDDR5X製品は同社の中核事業売上高の約66％を占め、顧客にはXiaomi、Oppo、Vivo、Honorが含まれていた。こうした既存の取引関係がCXMTによるLPDDR6の早期認定につながるのか、それともCXMTが小ロット認定を終える前にSK HynixがLPDDR6世代の採用案件を押さえるのか。2026年下半期の量産・出荷時期に、その商業競争の行方が見え始める。

■巨額の研究開発投資による急成長と構造的な格差

量産が確認されていないという留保を踏まえても、CXMTのLPDDR6開発の進展は注目に値する。同社は2023年のLPDDR5量産から2025年のLPDDR5X顧客向けサンプル出荷まで、3年足らずで2世代にわたる開発を進めた。

CXMTは2025年だけで、前年比51％増となる95億9,300万元を研究開発に投じた。原文記載の換算では約14億2,000万ドルであり、1ドル＝158円で換算すると約2,244億円となる。2023年から2025年までの累計研究開発投資額は206億元を超え、原文記載の換算で約30億5,000万ドル、同じドル円レートでは約4,819億円に相当する。為替変動により円換算額は変わる。

研究開発の速さは事業面の成果にもつながっている。Samsung、SK Hynix、Micronがウェハー生産能力をAIサーバー向けHBMへ振り向けたことで生じた汎用DRAM市場の供給余地を埋め、CXMTの2026年第1四半期の売上高は前年同期比719％増の508億元に達した。原文記載の換算では約75億2,000万ドルであり、1ドル＝158円では約1兆1,882億円となる。

しかし、投資だけでは解消できない構造的な格差も残っている。

Morningstarのアナリスト、Wei Jingjieによると、CXMTのDUVマルチパターニングでは、EUV装置を持つ競合他社と同じ生産量を得るために、ウェハー投入量を約30％増やす必要がある。このためビット当たりのコストで不利になる。現在は高水準のDRAM価格によってその不利が目立ちにくいが、市況が転換すれば利益率を左右する要因となる。

ベンチマークの透明性にも課題がある。Hardware Unboxedが2026年2月に実施したゲームベンチマークでは、CXMTの消費者向けDDR5製品はSamsungやSK Hynixの製品とほぼ同等の性能を示した。一方、本番規模のサーバーワークロードを対象とした企業向けの独立監査は限られており、CXMTは先端プロセスで製造するDRAMの歩留まりを公表していない。

LPDDR6のエコシステムへの対応状況も重要になる。標準化されたDIMMスロットへ装着でき、ハードウェアレビュアーが独自にテストできる消費者向けDDR5とは異なり、LPDDR6はデバイスにはんだ付けされる。設計上の速度が商業生産で安定して実現できるかどうかを確認する実質的な手段は、顧客による評価とOEM認定であり、CXMTはまだその段階を終えていない。

コンプライアンス面では、中国の国家情報法（2017年）第7条により、中国の管轄下にあるすべての組織は国家情報活動を支援し、協力することを義務付けられており、第14条の枠組み上、企業が任意に離脱することはできない。データセキュリティ法（2021年）と、2016年に制定され2026年1月1日に改正法が施行されたサイバーセキュリティ法は、データの国内保存や政府によるアクセスに関する要件も定めている。

これらは、中国に本社を置く企業から調達する際に前提となる法的条件であり、性能や価格だけでは解消できない。CXMTのメモリチップは、デバイスへ搭載された後、それ自体が独立してユーザーデータを収集または送信するものではない。主な法的影響の対象は、CXMT自身の社内システム、製造データ、サプライチェーン情報である。ただし、企業の調達部門、防衛分野に関係する認証の対象組織、DoDのコンプライアンス要件が及ぶ購入者にとって、この法制度は調達上の固定的な制約となる。

規制面では、2024会計年度国防権限法（NDAA）第805条に基づく、CXMTを含むリスト掲載企業からのDoDによる直接調達の禁止が、2026年6月30日に発効した。最終製品に組み込まれた物品を対象とする間接調達の禁止は、2027年6月30日に発効する。

さらに、2023会計年度NDAA第5949条により、すべての米連邦政府機関は2027年12月23日以降、CXMTの半導体製品を調達できなくなる。DUV装置の保守サービスにも規制を広げる「Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act（MATCH Act）」は、2026年4月22日に米下院外交委員会を通過したが、現時点では成立していない。

■2026年下半期にCXMTのLPDDR6は出荷されるのか

答えは「可能性はあるが、確認されていない」である。開発検証の完了が近いことは、チップが設計通りに機能することを示す重要な節目だ。次の小ロット認定では、生産ラインが製品を安定して、必要な歩留まりで製造できるかを確認する。この段階では、ある速度グレードを前提に設計されたチップの多くが、実際にはより低い速度グレードの製品として出荷されることもある。

CXMTにとって最も有利な競争機会は、SamsungとMicronが積極的に争わないことを選んでいる領域にある。両社はウェハー生産能力の相当部分を、より収益性の高いAIデータセンター向けHBMへ振り向けており、モバイル向けLPDDR市場の競争余地が広がっている。

一方、SK HynixはLPDDR6の技術開発で先行し、中国のOEMとの取引関係を早期に確保しようとしている。CXMTがLPDDR6世代で存在感を確立する道は、中国国内ブランドを通じた採用にある。Oppo、Vivo、Honorのいずれかが、2027年に出荷するデバイス向けにCXMTのLPDDR6を認定すれば、商業化の見通しが立ったことになる。反対にSK Hynixが先に採用案件を押さえれば、CXMTによるLPDDR6への投資は、この製品サイクルに間に合わない可能性がある。

スマートフォン購入者にとっての実質的な結論は次の通りだ。2026年後半から2027年初頭にフラッグシップAndroid端末の購入を予定し、オンデバイスAI性能を重視する場合、LPDDR6の供給元と仕様が意味のある差別化要因になる。

SK Hynixの14.4Gbps LPDDR6を搭載し、ダイ当たり最大38.4GB/sとされるXiaomiのフラッグシップ端末は、10.67GbpsのLPDDR5Xを搭載する端末より、AI推論に利用できるメモリ帯域幅が大幅に広くなる。CXMTのチップが初期のLPDDR6搭載端末に採用されるかどうかは確認されていない。それでも同社は、3年前には想像が難しかったLPDDR6の競争に参加する段階まで到達した。

■注目ポイントQ&A

●LPDDR6とは何ですか？12.8Gbpsと14.4Gbpsの差が重要なのはなぜですか？

LPDDR6は、2025年7月にJEDECがJESD209-6として標準化した次世代のモバイルメモリです。ダイ当たり合計24本のデータ信号線を持つデュアルサブチャネル構成、アクセス単位を柔軟に切り替える仕組み、動的な電圧・周波数制御などを備えています。メモリ帯域幅がボトルネックになりやすいオンデバイスAI推論を想定した機能です。

CXMTの設計目標である12.8Gbpsと、SK Hynixが目標とする14.4Gbpsとの差は、AI処理時にモデルデータを供給できる速度に影響します。ただし、原文が示す「約50％の帯域幅差」「SK Hynixが約38.4GB/s、CXMTが約25.6GB/s」という数値関係は、同じ24ビット幅を前提に単純計算した結果とは一致しないため、掲載前に仕様上の前提を確認する必要があります。

この速度差は単なる製品リビジョンの違いではなく、CXMTがDUV露光装置を使用する一方、SK HynixがEUV露光を使用しているという製造プロセスの違いを反映している可能性があります。

●どのスマートフォンが最初にLPDDR6を搭載しますか？CXMTのメモリが採用される可能性はありますか？

SK Hynixは、1cプロセスを使ったLPDDR6の量産準備を2026年上半期中に完了し、下半期に出荷を開始する方針を確認しています。最初のスマートフォン顧客はXiaomiになると広く報じられています。SK HynixのLPDDR6を搭載する端末は、2026年後半または2027年初頭にフラッグシップAndroidスマートフォンとして登場する可能性があります。

SamsungもCES 2026で動作するLPDDR6シリコンを披露し、フラッグシップ端末を対象としていますが、量産時期の詳細は明らかになっていません。一方、CXMTのLPDDR6は2026年8月1日時点で開発検証の段階にあり、OEMでの設計採用や量産スケジュールは確認されていません。

CXMT製LPDDR6の搭載端末が登場する場合、中国国外で広く販売される端末より先に、Oppo、Vivo、Honorなどの中国ブランドで採用される可能性があります。AppleはiPhone 18シリーズでLPDDR5Xを継続する見込みです。

●米国企業はCXMTのメモリを搭載したデバイスを購入できますか？

米国の民間企業がCXMTのメモリを搭載する消費者向けデバイスを購入することについて、全面的な禁止措置はありません。ただし、政府調達に関係する購入者に対する制限は、決められた日程で段階的に強化されます。

DoDによるCXMTを含むリスト掲載企業からの直接調達の禁止は、2026年6月30日に発効しました。最終製品に組み込まれたCXMT製部品を対象とする間接調達の禁止は、2027年6月30日に発効します。さらに、2023会計年度NDAA第5949条に基づき、すべての米連邦政府機関は2027年12月23日以降、CXMTの半導体製品を調達できなくなります。

DoDとの契約や米連邦政府の調達認証を持つ企業は、CXMT製メモリを含む可能性があるデバイスや部品を調達する前に、サプライチェーンのコンプライアンス審査を行う必要があります。

●CXMTのメモリを搭載したスマートフォンに、中国の国家情報法はどのような影響を与えますか？

中国の国家情報法（2017年）第7条は、中国の管轄下にある組織および市民に対し、国家情報活動を支援し、協力することを義務付けています。企業が任意にこの枠組みから離脱することはできません。これは、中国法の下で事業を営むCXMTに適用される法的条件です。

ただし、スマートフォンに搭載されたCXMTのLPDDRチップが、それ自体でユーザーデータを収集したり、第三者へ送信したりするわけではありません。チップはスマートフォンのプロセッサーからの指示に従い、データの保存と読み出しを行います。主な法的影響の対象は、エンドユーザーの端末データではなく、CXMT自身の企業システム、製造データ、サプライチェーン情報です。

それでも、企業、政府請負業者、防衛関連組織の調達部門は、CXMTが表明するプライバシー方針だけでなく、この法的枠組みも調達判断に含める必要があります。

元記事: CXMT Nears LPDDR6 Production: DUV Ceiling Shows Up in 12.8 Gbps vs. 14.4 Gbps Gap