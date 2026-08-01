Amazfit「Helio Ring 2」はECGと体組成測定に対応するのか、Huamiの特許から技術・精度・訴訟リスクを読み解く

現在市販されているスマートリングの多くは、おおむね同じ方法で同じ項目を測定している。リング内側の光学センサーで、心拍数、血中酸素レベル、皮膚温度を読み取る方式だ。この仕組みは有効であり、スマートリングという製品カテゴリーが登場して以来、基本的に変わっていない。

一方、別の体組成計に乗らずに体組成を測定する機能と、心房細動を検出できる心電図（ECG）は、特に要望が大きいにもかかわらず、サブスクリプション不要のスマートリングには搭載されていない。AmazfitおよびZepp Healthの中国親会社であるHuamiが新たに公開した米国特許には、この状況を変え得ると同社が考える具体的な技術方式が記載されている。

米国特許商標庁（USPTO）が2026年7月30日に公開した特許出願「US 2026/0219706 A1」は、指に装着するウェアラブル機器で、生体電気インピーダンス解析（BIA）による体組成測定、単一誘導心電図（ECG）、皮膚温度、皮膚電気活動（EDA）を測定する仕組みを示している。これらを1つのリングに搭載し、同じ2つの接触面を使って測定する構造だ。

この出願は、2023年10月に最初に提出された中国での出願に基づく優先権を主張している。したがって、基礎となる開発は初代Helio Ringの商用発売より前に始まっていたことになる。特許の構造については、USPTO文書を公開当日に読み解いたTuttoTech.netも、2026年7月30日付の分析で同様に説明している。

■リングメーカーが避けてきた「電極」の課題

この特許が実際に何を解決しようとしているのかを理解するには、現在のスマートリングがBIAやECGに対応していない理由と、それが偶発的ではなく構造的な制約であることを把握する必要がある。

現在のスマートリングは、小型の光学センサー群を使って心拍数や血中酸素飽和度（SpO2）を測定している。約10万人が参加した107件の臨床研究を対象とする2025年のシステマティックレビューでは、指で測定する光電容積脈波（PPG）は、安静時の心拍数測定において、標準的なECGとの間でr²＝0.996の相関を示した。これは臨床用パルスオキシメーターに匹敵する結果である。

しかし、光学センサーは組織に電流を流せない。BIAとECGのいずれにも電気的な回路が必要であり、ここに光学方式だけでは越えられない制約がある。

BIAは、微弱な交流電流を組織に流し、それによって生じる電圧を測定する。電流と電圧の比からインピーダンスを求め、年齢や性別などの属性情報と、検証済みの予測式を組み合わせることで、脂肪量、除脂肪筋肉量、体水分量を推定する。

標準的な臨床用BIA分析装置は、手から足へ電流を流す。電流が全身を通るため、測定結果には全身の体組成が反映される。手首から指へのBIA回路を使用するSamsung Galaxy Watch5を調べた2025年のFrontiers in Sports and Active Living掲載研究では、臨床上の標準的な測定法である二重エネルギーX線吸収測定法（DEXA）と比較した場合、体脂肪率の推定精度は研究室での測定に匹敵する部分があるものの、それより低いことが確認された。電流経路を手首から指までではなく、リング内だけに短縮すれば、もともと限定的な精度を確保することはさらに難しくなる。

リングによるECGにも、同様の回路上の問題がある。心電図を取得するには、意味のある波形を捉えられるだけの距離を置いた身体上の2点から、心臓の電気的活動を測定する必要がある。スマートウォッチでは、ユーザーが指先でウォッチのリューズに触れ、胸部をまたぐ回路を完成させる。

リングの場合、通常は両方の電極が同じ指にある。反対の手や身体の別の部位に基準点がなければ、リング内だけで完結する回路から得られる信号は弱くなる。2025年8月に発売され、心房細動検出について米食品医薬品局（FDA）の認可を取得したCircular Ring 2は、反対の手の指でリング外側の電極に触れるようユーザーに求めることで、この問題に対処している。これにより、2点間ECGに必要な回路が完成する。

2022年にEuropean Heart Journalへ掲載されたメタ分析では、消費者向けウェアラブル機器による心房細動検出は、臨床上の基準と比較して感度94～98％、特異度92～97％を達成していた。ただし、これは回路が適切に完成している場合に限られる。

■Huami特許が採用する異なるアプローチ

Huamiが「US 2026/0219706 A1」で説明している解決策は、機器の構造そのものを変更するものだ。リング内側に小さなセンサー群を配置する代わりに、内周の3分の2を超える範囲を覆う、2つの大きな曲面電極を採用している。

これにより、電極と指の接触面積が大幅に広がる。TuttoTech.netによる特許分析でも確認されているように、この接触面積はBIAの信号品質とECGの取得の両方に影響する。

特許には、リングの動作に応じて電極の接続方法を変えるスイッチング回路も記載されている。健康状態の測定時には、電極がBIA用の電流注入部および電圧センサー、ECGの取得面、EDAの皮膚コンダクタンス測定用接点として機能する。

リングを充電ケースに入れると、同じ電極が電源接点として機能する。充電ケース方式は、初代Helio Ringが採用していたパック型充電ドックからの変更となる。

体組成測定について、特許は2つの実装方式を説明している。簡易方式ではリング内側の2つの電極だけを使用し、1本の指を横切る短い電流経路を作る。

より高機能な方式では、外部の電極接点を追加する。ユーザーが反対の手の指でリングの外側表面に触れるか、ペアリングしたAmazfitスマートウォッチを追加電極として利用することで、身体を横切るより長い電流経路を作る。この経路は、臨床用分析装置が使用する手から足への経路に、リング単体の場合より近い。

特許には、リングとペアリングしたスマートウォッチが連携し、複数の電極を使ってBIA測定を実行するマルチデバイスモードも記載されている。

ECGにも同様の考え方が用いられる。BIAの電流経路を長くする外部接触の仕組みによって、ECGに必要な回路も完成させる。これはCircular Ring 2が採用している、反対の手でリングに触れる操作と物理的には同じである。それを同一の電極面による心臓測定と体組成測定の両方に利用する構想だ。

特許に記載された測定項目のうち、EDAは比較的制約が少ない。指は、身体の中でもエクリン汗腺の密度が特に高い部位の1つであり、1平方センチメートル当たり約400個の汗腺がある。このため、2025年に発表されたスマートリングのセンシング機能に関するシステマティックレビューが示すように、生理学的に皮膚電気活動の測定に適している。

研究では、指でのEDA測定は、多くの競合機器が試みている手首での測定を大幅に上回ることも確認されている。初代Amazfit Helio Ringは、2024年半ばのソフトウェアアップデートですでにEDAセンサーを利用できるようになっている。そのため、この機能自体がプラットフォームにとって新しいわけではない。今回の特許が示しているのは、後から追加された方式ではなく、より統合された実装である。

■技術的に難しい点

特許が示すのは実現への意図であり、実現できたことの証明ではない。「US 2026/0219706 A1」に記載されている機能の中には、リングから正確な測定結果を得ることが本質的に難しいものがある。

身体の一部だけを使うBIAの精度は現在も研究対象であり、結論が確立した分野ではない。2022年にSmart Healthへ掲載された研究では、40人の健康な参加者を対象に、ウェアラブル型リングBIA機器と一般的な体脂肪計を比較し、一定の整合性が示された。

しかし、より広範な学術研究では、身体の一部だけを使うBIAは、全身測定だけでなく、手首から指への測定と比べても変動が大きいという点で見解がおおむね一致している。十分に検証された集団別の予測式が必要であり、測定時の水分状態、電極の接触品質、皮膚温度にも影響される。

André Pontes-Silva氏らが2025年にNCBIで公開した書簡は、BIAを「体組成評価の手段として、いまだ科学的に脆弱なツール」と表現している。これは技術そのものを否定するものではない。ただし、スマートウォッチによる手首ベースのBIAにもすでに大きなトレードオフがあり、リングによるBIAではさらに条件が厳しくなることを示す注意喚起である。

Huamiの特許は電極の接触という問題には対処しているが、予測式の問題には対処していない。実際の精度を左右する作業の多くは、予測式の構築と検証にある。

リングによるECGには、ハードウェアだけでは解決できない規制上の障壁もある。米国市場で医療レベルの心臓測定機能をうたう機器には、FDAの510(k)認可が必要となる。

Circular Ring 2は2025年にこの認可を取得した。新規申請の手続きには通常12～18カ月を要し、特許出願には含まれない臨床検証データが必要になる。HuamiがHelio Ring 2のECGについてFDA認可の取得を目指す場合、規制対応の完了がハードウェアの準備より遅れる可能性がある。

センサーを多重利用する際の干渉も問題となる。同じ電極面を使ってBIA用の電流を流し、ECG回路を完成させ、EDAの皮膚コンダクタンスを測定するには、信号を慎重に分離しなければならない。

BIAのために注入する電流がEDA測定を汚染してはならず、ECGの波形取得では、BIAの励起信号によって損なわれない低いノイズフロアが必要になる。特許に記載されたスイッチング回路は構造面でこの問題に対処している。しかし、商用製品として許容できる消費電力とサイズを維持しながら、必要な分離性能を達成できるかどうかは、特許からは分からないハードウェア上の課題である。

■Helio Ring 2の開発は確認済みだが、米国投入は未確定

Zepp Healthの幹部は、直近の決算説明会で次世代Helio Ringを開発中であることを確認している。2026年後半の発売を目指しており、業界アナリストの間では9月または10月の発売が広く予想されている。

ただし、価格、機能一覧、具体的な発売日は発表されていない。2023年10月に中国で出願され、今回米国で公開された特許も、製品の発売日を裏付けるものではない。一方で、初代リングの出荷前から同社が取り組んできた技術開発の方向性は示している。

さらに重大な問題は、技術ではなく法的なものだ。Ouraは2025年11月、スマートリングの形状、内部部品、製造方法に関係する4件の特許を侵害しているとして、Zepp Healthを相手取り米国国際貿易委員会（ITC）に1930年関税法337条に基づく申し立てを行った。調査番号は「337-TA-1468」である。

ITCの審理は、今回の特許が公開されたのと同じ2026年7月に予定されていた。Zepp Health側のITC手続きにおける代理人はJones Dayである。

2026年7月には、ZeppがOuraを相手取って起こしていた別の特許訴訟を、自ら取り下げた。この取り下げは再提訴を妨げない「without prejudice」とされている。一方、OuraによるZeppへのITC申し立ては継続している。

OuraがITCで勝った場合、Amazfit Helio Ringには米国への輸入禁止措置が下される可能性がある。これは、Ultrahumanが製品を再設計するまで、Ring Airの米国販売が2025年に一時阻まれた際と同様の結果である。

ITC手続きと同じ時期に「US 2026/0219706 A1」が公開されたことは注目に値する。特許に記載された新しい電極構造は、Ouraの特許が対象とする形状や内部部品の配置とは構造的に異なる。ただし、Huamiの新設計がOuraの知的財産権に抵触せず事業を行える「フリーダム・トゥ・オペレート」を確保する解決策になるかどうかは、ITCの判断を待つ必要がある法的問題だ。

■Helio Ring 2の市場での位置付け

Huamiが特許に記載された機能を、初代リングが確立した価格帯で実現できれば、競争上の位置付けは明確になる。

Samsung Galaxy Ringは、Samsung Healthアプリを通じてBIAを利用できるとされ、リングの光学電極により、Samsung Galaxy Watch5に近い操作で体組成を測定する。一方、ECGには対応していない。Galaxy WatchシリーズはECGを搭載しているが、Galaxy Ringには搭載されていない。

Galaxy Ring 2は、Ouraの特許を巡る問題から、多くの予測で発売が2027年初めに延期されたとみられており、確認済みの仕様表はない。

Oura Ring 4にはBIAもECGもない。血圧傾向検出とGLP-1関連の追跡ツールを備えるとして2026年5月に発表されたOura Ring 5も、この2つの機能には対応していない。Ouraの月額5.99ドル、約964円のサブスクリプションモデルも継続している。円換算は1ドル＝161円による概算であり、実際の金額は為替レートによって変動する。

2025年8月に発売されたCircular Ring 2は、FDA認可済みのECGと心房細動検出を備え、サブスクリプションは不要だ。価格は仕上げによって380～549ドル、約6万1,180～8万8,389円となる。円換算は1ドル＝161円による概算であり、実際の金額は為替レートによって変動する。ただし、BIAには対応していない。

Helio Ring 2が、初代の現在の実勢価格である199ドル、約3万2,039円に近い価格で、サブスクリプションなしにBIAとECGを実現すれば、体組成測定、心臓モニタリング、月額料金不要という3つの条件を兼ね備える市場唯一のリングになる。円換算は1ドル＝161円による概算であり、実際の金額は為替レートによって変動する。

しかし、前述した技術的課題は現実のものであり、ITCの手続きも継続中のリスクである。Huamiが2026年後半までに両方の障壁を越えられるかどうかが、魅力的な特許と魅力的な製品を分けることになる。

■Amazfitのデータに適用される中国法

AmazfitまたはZepp Healthの機器を採用するか判断する前に、米国を含む各国の読者は、プライバシーポリシーだけでは変更できない構造的な条件を理解しておく必要がある。

Huami、正式名称Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.は中国企業である。2017年に施行された中国国家情報法の第7条は、すべての組織と国民に対して、国家の情報活動を「支持し、協力し、これに協力する」ことを求めている。

この義務は中国企業に適用され、データセンターの所在地、製品の販売地域、プライバシーポリシーの記載によって変わるものではない。2021年の中国データセキュリティ法と2017年のサイバーセキュリティ法にも、データを取り扱う事業者に政府のセキュリティ審査への協力や、要求に応じたデータへのアクセス提供を求める追加規定がある。

Zepp Healthのプライバシーポリシーでは、中国本土のユーザーの個人情報が中国本土のデータセンターに保存されることが確認できる。中国以外のユーザーについては、データが世界各地に転送され、処理される可能性があるとしている。同社のプライバシーポリシーによって、企業自体に課される国家情報法第7条上の義務を覆すことはできない。

現在のAmazfit Helio Ringは、心拍数、血中酸素レベル、皮膚温度、皮膚電気活動、睡眠段階、動作データ、ストレススコアを収集する。特許に記載された機能が実現すれば、Helio Ring 2はECG波形とBIAによる体組成データも追加で収集することになる。いずれも、消費者向け機器が生成し得る生体情報の中でも、特に臨床上の機微性が高いデータである。

Helio Ringのハードウェアについて、独立機関によるセキュリティ監査が公開されたことはない。

これは製品を避けるべき理由そのものではないが、購入前に知っておく必要がある背景情報である。現実的な対策としては、ZeppアプリがどのデータをZeppのサーバーへアップロードするかを確認し、利用可能な範囲で共有設定を調整する方法がある。ただし、設定を変更しても、中国法人としてのHuamiに適用される法的枠組みを無効にすることはできない。

■注目ポイントQ&A

●Amazfit Helio Ring 2で心電図や体組成が測定できることは決定事項ですか？

いいえ、まだ確定していません。2026年7月30日に公開されたHuamiの特許には、2つの大きな曲面電極、スイッチング回路、外部接触を利用できる測定方式など、これらの機能を実現するための技術構造が記載されています。

Zepp Healthは、次世代Helio Ringを2026年後半に発売する方針を明らかにしていますが、機能の仕様、価格、正確な発売日は発表していません。特許が示すのは技術開発の意図であって、実際に出荷される製品ではありません。Helio Ring 2がFDA認可済みのECG、臨床的に検証されたBIA、またはその両方を搭載するかどうかは、今後のハードウェア実装と、まだ完了していない規制上の認可に左右されます。

●スマートリングによる体組成測定の精度は体組成計と比べてどうですか？

一般的には、スマートリングの方が精度は低くなります。標準的なBIA体組成計は、手から足、または一方の足からもう一方の足へ電流を流し、より長い経路から全身の体組成を推定します。

Samsung Galaxy Watch5のような手首から指への回路はこれより短く、臨床用DEXAと比較すると変動が大きくなります。リング内だけで完結する回路は、さらに短くなります。

Huamiの特許は、反対の手でリングに触れるか、ペアリングしたスマートウォッチと連携することで電流経路を延長する方式を説明しており、これによって差を縮められる可能性があります。身体の一部だけを使うウェアラブルBIAに関する研究では、長期的な変化の追跡には有用である一方、体組成の絶対値については、多点式の臨床用分析装置より信頼性が低いという結果がおおむね示されています。

●中国製スマートリングを使用する際の健康データ上のリスクは何ですか？

主な構造的リスクは、技術ではなく法制度にあります。中国国家情報法は、中国企業に対して、中国政府の情報活動への協力を求めています。この義務は、企業のサーバーがどこに置かれているか、プライバシーポリシーに何が書かれているかとは別に適用されます。

心拍数、睡眠パターン、ストレス反応に加え、将来的にECG波形や体組成データまで収集するスマートリングは、相当量の生体情報を形成します。Amazfit Helio Ringのハードウェアについて、独立したセキュリティ監査は公開されていません。機微性の高い職業に就いている利用者や、国家安全保障上の懸念を持つ利用者は、中国企業が置かれているこの法的枠組みを考慮する必要があります。

●Amazfit Helio Ring 2はいつ発売される予定ですか？

Zepp Healthは2026年後半を目標時期として明らかにしています。独立系のスマートリング市場アナリストは、北米および欧州の主要市場で2026年9月または10月に発売されると予想しています。

ただし、Zepp Healthを相手取ったOuraのITC特許手続きが継続中です。Ouraが勝った場合、現行Helio Ringの米国販売が制限され、Helio Ring 2の米国市場への投入にも影響する可能性があります。

元記事: Amazfit Helio Ring 2: Huami Patent Details ECG and Body Composition From One Finger