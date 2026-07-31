米FCC規制で「DJI Pocket 3」が米国最後のPocketモデルに？ Best Buyでセール実施中

米家電量販店Best Buyにて「DJI Osmo Pocket 3 Capture More Combo」が、通常の699.95ドルから512ドル（約8万2,400円）へ値下げされて販売されている。2025年12月に米連邦通信委員会（FCC）がDJIを「Covered List」に追加したことで、米国で合法的に購入できるDJIのPocketシリーズとしては本製品が最後となる見通しだ。後継機「Pocket 4」などの新規輸入・販売が認められない中、既存モデルのサポート期限やプライバシー上の注意点も含めて現状を整理する。

■米国でDJI製品に何が起きたのか

2025年12月22日、米連邦通信委員会（FCC）はDJIを、安全保障上のリスクを及ぼす対象を集めた「Covered List」に追加した。この指定により、FCCはDJIハードウェアに対する新たな機器承認を行えなくなった。これはHuaweiやZTEなどの製品を米市場から排除した際と同様のメカニズムである。この措置は2025年国防権限法（NDAA）に基づき自動的に発動したもので、12月の期限までに米国の安全保障機関による正式な監査が実施されなかったため、法律上の自動的な帰結として発効した。

ただし、この決定は過去に遡及しない。2025年12月22日より前にFCC承認を取得していた「Osmo Pocket 3」を含むすべてのDJI製品は、引き続き米国への輸入、販売、使用が合法である。一方で、新たなDJIモデルが承認を受けることはできない。DJIは2026年2月20日に第9巡回区控訴裁判所に提訴し、FCCが法的権限を超過したと主張している。これに対し米国防総省は2026年4月、機密情報をもとに安全保障上の判断を支持し、提訴の棄却を求める書類を提出した。この種の法廷闘争は通常、解決までに数年を要する。

2026年4月に発表された1インチセンサーや4K/240fps動画撮影、14ストップのダイナミックレンジを備える「Pocket 4」を待っていた米国のクリエイターにとって、事実上ドアは閉ざされた。DJIは承認申請が「審査中」であると認めているが、解決のめどは立っていない。なお、FCCは既存の承認済みDJIハードウェアに対するファームウェアおよびセキュリティ更新のサポートを2029年1月1日まで延長しているため、販売店にあるPocket 3や購入済みの実機は少なくとも同日までソフトウェアサポートを受けられる。

■「Capture More Combo」のセット内容

現在セール対象となっている「Capture More Combo（モデル名: CP.OS.00000376）」は、Osmo Pocket 3本体にバッテリーハンドル、ミニ三脚、保護カバー、64GB SDカードを同梱したパッケージだ。マイク送信機「DJI Mic 2」やキャリングバッグが同梱されSDカードが含まれない「Creator Combo」とは構成が異なる。

すでにワイヤレスオーディオ機材を所有しているクリエイターにとって、カメラの1,300mAh内蔵バッテリーと組み合わせて撮影時間を約62％延長できるバッテリーハンドルや付属のストレージは、より実用的なセットと言える。

■1インチセンサーと3軸ジンバルの実力

Osmo Pocket 3の技術的ベースは2023年10月の発売当時から高度であり、米国の正規販売店で新しく購入可能な同カテゴリのカメラにおいて、実質的にこれを上回る製品は現れていない。

本機の核心はセンサーにある。940万画素の1インチCMOS（13.2×8.8mm）を搭載しており、これはより高価な高級コンデジと同等クラスのセンサーサイズだ。前モデル「Pocket 2」の6400万画素から画素数を減らした設計は意図的であり、1画素あたりの物理サイズを大きくすることで光の受光量を増やしている。これにより、小型センサーが苦手とする暗所や高ISO感度でのノイズ耐性が向上している。

また、3軸メカニカルジンバルがパン・チルト・ロールの動きをブラシレスモーターで物理的に補正する。フレームをクロップ（切り出し）して解像度を低下させる電子式手ブレ補正（EIS）とは異なり、画質を損なうことなく強力なブレ補正を実現する。

標準モードでは最大4K/60fpsの録画が可能であり、アピールされている4K/120fpsは専用のスローモーションモードでの機能となる。標準のバッテリー駆動時間は1080p/24fps条件で約166分、4K/60fpsで画面アクティブ時には約116分とされる。その他、機械学習による被写体追尾「ActiveTrack 6.0」、全ピクセル位相差オートフォーカス、マイク送信機を直接接続できる「OsmoAudio」、10-bitの「D-Log M」撮影に対応する。本体サイズは139.7×42.2×33.5mm、重量は179gだ。

■米国のクリエイターが手にできない新機能と競合

米国で購入できない「DJI Osmo Pocket 4」は、4K/240fps撮影、14ストップのダイナミックレンジ、6K動画撮影に対応し、2眼レンズモデルの「Pocket 4P」では光学3倍ズームが追加されている。これらは大きな進化である。

米国内で入手可能な直接の競合としては、2026年6月に発売された「Insta360 Luna Ultra」が存在する。デュアルカメラ、ライカ共同開発の光学系、8K動画撮影を備え、米国では770ドル（約12万3,900円）から購入可能となっており、次世代機能を求めるユーザー向けのアライアンス代替案となっている。

しかし、より手頃な価格帯で正規店から購入できる現行世代のポケットジンバルカメラとして、Pocket 3は依然として米国の購入者にとってベンチマークであり続けている。

■購入前に知っておくべきデータプライバシーと中国の法律

Osmo Pocket 3の製造元であるDJIは中国・深センに本社を置く企業であり、中国の法律の管轄下にある。これには購入時に考慮すべき実質的な影響が存在する。

中国の「国家情報法（2017年）」第7条は、すべての中国組織および国民に対し、国家の情報活動への協力と支援を義務付けている。さらに「サイバーセキュリティ法（2017年）」や「データセキュリティ法（2021年）」により、データの国内保存や政府によるアクセス権限が定められている。これにより、データがどこに保存されているかやプライバシーポリシーの内容に関わらず、DJIは要請があればユーザーデータを中国の情報機関に提供する法的義務を負う。

初期アクティベーションやワイヤレスファイル転送、ファームウェア更新に必要な「DJI Mimo」アプリを使用する際、データは中国本土のDJI所有サーバーを経由する。2020年のRiver Loop Securityによる解析では、Mimoアプリが代替サーバーを経由せずに中国ホストのサーバーへ送信しており、中間者攻撃（MITM）の脆弱性が指摘された。なお、同アプリはGoogle Playストアから削除されているため、Androidユーザーはサイドロードを行う必要がある。

初期設定完了後は、Mimoアプリを接続せずにカメラ単体で録画が可能だ。クラウド同期を使わずSDカードやUSB-Cの有線接続でファイルを転送することで、コンテンツがDJIのサーバーに渡るのを防ぐことができる。ただし、国家情報法に基づく根底にある法的義務をデバイスの設定で解消することはできないため、報道、法律、政府関連などの機密性の高い環境で働く購入者はリスクを考慮する必要がある。

■2026年7月時点における選択肢とまとめ

2026年7月時点における米国市場の主な選択肢は以下の通りだ。

・DJI Osmo Pocket 3: Best BuyのCapture More Comboで512ドル（約8万2,400円）、単体で378ドル（約6万800円）

・Insta360 Luna Ultra: 8K撮影・ライカ光学系対応で770ドル（約12万3,900円）から

・FeiyuTech Pocket 3: 同カテゴリのニッチな選択肢

・GoPro HERO12 Black / Insta360 Ace Pro 2: アクションカメラカテゴリ

規制環境という想定外の状況により、2026年半ばにおけるPocket 3の購入価値は以前にも増して高まっている。1インチセンサーや3軸ジンバル、4K/60fps撮影といった性能は、この価格帯で合法的に購入できる製品として非常に優秀だ。2029年1月までFCCのサポートが保証されている点も安心材料となる。

一方で、中国の法律に基づくデータ取り扱いのリスクは明確に存在する。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じられるユーザーにとって、割引価格のPocket 3は非常に優れたツールとなるだろう。在庫があるうちが購入のタイミングと言えそうだ。

■注目ポイントQ&A

●米国でDJI Osmo Pocket 4を購入することはできますか？

いいえ、購入できません。2026年4月に発表されたDJI Osmo Pocket 4およびPocket 4Pは、2025年12月にDJIがFCCのCovered Listに追加されたため、米国への輸入や新品の販売が法律で禁止されています。

●Capture More ComboとCreator Comboの違いは何ですか？

Capture More Comboには、バッテリーハンドル、ミニ三脚、保護カバー、64GB SDカードが付属します。一方のCreator ComboにはSDカードの代わりにDJI Mic 2ワイヤレス送信機や広角レンズ、キャリングバッグが含まれます。

●DJI Mimoアプリの使用は安全ですか？アプリは必須ですか？

初期アクティベーションやファームウェア更新にはアプリが必要ですが、設定後はアプリなしで撮影可能です。アプリは中国本土のサーバーと通信するため、プライバシー上のリスクを軽減したい場合は、クラウド同期を使わずUSB-CやSDカード経由でデータ転送することが推奨されます。

●DJI Osmo Pocket 3のファームウェアサポートはいつまで続きますか？

FCCの通知（DA-26-454）により、既存の承認済みDJIハードウェアに対するファームウェアおよびセキュリティ更新のサポートは、少なくとも2029年1月1日まで継続されます。

元記事: DJI Pocket 3 Hits Best Buy Discount: FCC Ban Makes This the Last DJI Pocket Deal in US