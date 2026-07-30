米フォード、26年第2四半期決算で通期利益見通しを上方修正 トラック生産回復が牽引

米自動車大手フォード・モーター（Ford Motor）は2026年第2四半期（4-6月期）決算を発表し、利益が予想を上回ったことで通期の利益見通しを今年2度目の上方修正とした。長引いていたアルミニウム供給危機から回復し、高利益率のトラック生産が再開されたことが主な要因だ。一方で、EV戦略の縮小に伴う巨額の一時費用を計上しており、事業構造の転換が鮮明になっている。

■予想を上回る調整後利益と巨額の最終赤字

Ford Motorが火曜日（7月28日）に発表した第2四半期決算は、予想を上回る内容となった。ミシガン州ディアボーンを拠点とする同社は、1年に及んだアルミニウム供給危機から脱し、最も利益率の高いトラックの生産を回復させつつある。これを受け、今年2度目となる通期利益見通しの上方修正を発表し、時間外取引で株価は6%以上上昇した。

調整後1株当たり利益（EPS）は0.42ドル（約69円、1ドル=164円換算、以下同）となり、ウォール街のコンセンサス予想である0.35ドルを上回った。Fordや多くの自動車メーカーが一時的な再編費用を除外するために用いる非GAAP指標である調整後EBIT（利払い・税引き前利益）は25億ドル（約4,100億円）に達し、アナリスト予想の約21億5,000万ドルを大きく上回った。

しかし、報告ベース（GAAP）では13億ドル（約2,132億円）の純損失を計上した。前年同期の純損失3,600万ドルから赤字幅が拡大している。これは、EV戦略の後退に関連する42億ドル（約6,888億円）の一時費用（BlueOval SKバッテリー合弁事業の再編に36億ドル、キャンセルされたEVプログラムの減損に5億ドル）を計上したためだ。

「強力な調整後利益と大幅なGAAPベースの損失」という対照的な結果は、この夏のデトロイトの決算シーズンを象徴している。General Motors（GM）も前週に同様の結果を報告しており、両社は同じ根本的なストーリーを物語っている。すなわち、多額の投資を行ったEVの拡大は一時停止され、そのコストが現在認識されている一方で、残された収益基盤は多くの人が懸念していたよりも良好に機能しているということだ。

■売上高は未達も、トラックの構成比改善が利益率を牽引

第2四半期の自動車部門の総売上高は448億9,000万ドル（約7兆3,620億円）となり、アナリスト予想の約458億6,000万ドルを下回り、前年同期の502億ドルからも減少した。米国の自動車販売台数は前年同期比10.3%減の54万9,200台となり、上半期の販売台数は9.6%減の100万台強にとどまった。

売上高の未達は主に販売台数の減少によるものだ。Fordは通常よりもトラックの生産・販売台数を減らしたが、顧客が高利益率のSUVやハイブリッドモデルに流れたことで、四半期中の製品ミックスはより豊かなものになった。CFOのSherry House氏は、予想を上回る収益性とガイダンス上方修正の背景として、価格の底堅さ、好ましい製品ミックス、関税負担の改善という3つの要因を挙げた。

CEOのJim Farley氏は、この数字が意味するものについて次のように指摘している。「我々は再び力強い四半期業績を達成し、通期ガイダンスを上方修正したが、より重要なのは、Fordがより収益性が高く、規律ある、真に異なる企業になりつつあるという証拠が増えていることだ。当社の象徴的なトラック、オフロード車、ハイブリッド車は実質的な価格決定力を持っており、米国の品質は現在業界トップクラスだ。そして、Ford Energyのような収益性の高い新たな隣接領域が、新たな成長の源泉を開拓している」

また、FordはJ.D. Powerの2026年初期品質調査において、メインストリームブランドの中で初の1位を獲得した。2023年の15位からの躍進であり、同社にとって16年ぶりの快挙となる。

■3つの事業部門の業績動向

Fordの事業は3つの部門に分かれており、それぞれ全く異なる状況を示している。

ガソリン車とハイブリッド車を担う「Ford Blue」は際立っていた。売上高は261億ドル（前年同期比約1%増）に達し、EBITは前年同期の6億6,100万ドルから11億ドルへと急増した。この増益は、コスト規律と、収益性の高いSUVやハイブリッドモデルに傾斜した製品ミックスによるものだ。

商用車（主にSuper DutyトラックとTransitバン）を担う「Ford Pro」は、引き続きFord最大の収益源であったが、前年同期比では減益となった。売上高は178億ドル、EBITは17億ドル（前年同期は23億ドル）だった。この減少は、Novelis工場の火災によるアルミニウム供給制約に直結しており、Fordの中で最も利益率の高いSuper Dutyラインの生産が制限されたことが響いた。

電気自動車を担う「Ford Model e」は引き続き赤字となったが、改善は見られた。同部門は売上高10億ドルに対し9億1,900万ドルのEBIT損失を出したが、前年同期の13億ドルの損失からは縮小した。この改善は、第1世代EVプラットフォームの段階的なコスト削減と、追加の拡張投資がなかったことを反映している。2025年9月30日に「One Big Beautiful Bill Act」の下で7,500ドルの連邦EV税額控除が失効して以来、FordのEV販売台数は業界全体と同様に減少している。この政策変更は、上半期のGMのEVラインナップにも大きな打撃を与えた。

■ガイダンス上方修正の背景にある「Novelis」の回復

Fordは現在、2026年通期の調整後EBITを100億〜110億ドル（約1兆6,400億〜1兆8,040億円）と予想している。これは前回の85億〜105億ドルからの引き上げであり、年初に発表された80億〜100億ドルからのさらなる上方修正となる。調整後フリーキャッシュフローのガイダンスも、50億〜60億ドルから60億〜70億ドルへと引き上げられた。

アナリストがこの高いガイダンスを達成可能だと考える最大の理由は、アルミニウムにある。

2025年後半、ニューヨーク州オスウィーゴにあるNovelisのアルミニウム加工施設（FordがFシリーズのトラックボディにプレス加工するボディグレード・アルミニウムの重要なサプライヤー）で2度の火災が発生し、Super Dutyの生産が数ヶ月にわたって麻痺した。Fordは代替のアルミニウムを公開市場で調達せざるを得ず、その多くは輸入品で50%の米国関税の対象となった。同工場は先月、影響を受けた生産を再開した。

Fordは火曜日、火災によって失われた約25億ドル相当の車両生産台数を回復できる見込みだと述べた。これは以前の最大30億ドルという見積もりの下限にあたる。House氏は、Novelisの回復による純額10億ドルのEBIT改善（下半期に大きく偏重）に自信を示した。なお、House氏は生産回復の見込みが以前の予想レンジの下限に着地した理由については説明を避けた。

これとは別に、Fordの通期の純関税コスト（アルミニウム輸入割増金と広範なIEEPA関税負担の両方からの残存負担）は「10億ドルよりは良くなる」とHouse氏は述べた。Fordの総関税負担は約30億ドルだが、国内の製造拠点によって部分的に相殺されている。同社のキャッシュフローガイダンスには、第1四半期に計上した13億ドルのIEEPA関税メリットのうち5億ドルが含まれており、残りの8億ドルは2027年に繰り延べられる。

Fordは当四半期に43億ドルの営業キャッシュフローを創出し、186億ドルの現金および現金同等物を保有して期を終えた。同社は第3四半期の通常の四半期配当を1株当たり0.15ドルとし、8月11日時点の株主に対して9月1日に支払うと発表した。

■予想上振れの裏にある42億ドルのEV関連一時費用

調整後利益の好調さは、投資家が別途理解すべき大規模なGAAPベースの費用を覆い隠している。Fordは2026年第2四半期に42億ドルの一時費用を計上した。これには、SK Onとの合弁事業「BlueOval SK」の処分に伴う36億ドルの再編費用と、キャンセルされたEVプログラムに対する追加の5億ドルが含まれる。BlueOval SKは、テネシー州とケンタッキー州に3つのギガファクトリーを建設するために2021年に設立されたバッテリー製造パートナーシップである。

Fordは2026年5月20日にBlueOval SKからの撤退を完了し、ケンタッキー州の2つのバッテリー工場と、エネルギー省が支援する金利4.814%の38億ドルの融資の完全な管理権を引き継いだ。SK Onはテネシー州の工場の所有権を取得した。Fordにとってのこの解散の総コストは、2025年、2026年、2027年に分散して60億ドルに上ると推定されている。

この一時費用は、調整後の事業が有意義に改善したにもかかわらず、2026年第2四半期のGAAPベースの純損失（13億ドル）が前年同期の純損失（3,600万ドル）よりも実際に拡大している理由を説明している。Ford株の投資家は、強力な事業モメンタムを持つ一方で、実質的に放棄したEV戦略の最終的な再編コストを吸収しつつあるバランスシートを持つ企業を評価していることを理解すべきである。

■EV撤退の裏にある戦略的賭け「Ford Energy」

火曜日の決算発表に組み込まれた最も構造的に重要な進展は、Novelisの回復でもGeelyとの提携でもなく、Fordがバッテリー製造能力をグリッド規模のエネルギー貯蔵へと転換させたことだ。

FordはBlueOval SKから撤退した際、ケンタッキー州の製造工場を維持し、リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーセルの生産に向けて約20億ドルを投資して設備を改修した。これらのセルは電気自動車向けではない。これらは、電力会社、データセンター、大規模な産業顧客向けにバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を製造するFordの新たな子会社「Ford Energy」の基盤となるものだ。

この製品は「Ford Energy DC Block」と呼ばれ、標準化された20フィートコンテナに5.45メガワット時のシステムを収め、512アンペア時のLFP角形セルを使用している。Ford Energyは年間少なくとも20ギガワット時のストレージを展開することを目指しており、最初の顧客への納入は2027年後半を予定している。米国市場では2026年に約24ギガワットの新たなユーティリティ規模のバッテリーストレージが追加されると予想されており、2025年に記録した15ギガワットを上回る見込みだ。人工知能（AI）インフラの構築によって牽引されるデータセンターの需要は、特に強力な追い風となっている。

Morgan StanleyのアナリストであるAndrew Percoco氏は2026年5月、Ford Energyは単独の事業体として最大100億ドルの価値があり、フル稼働時には年間5億〜6億ドルのEBITを生み出す可能性があると推定した。この事業はインフレ抑制法（IRA）の「懸念される外国企業（FEOC）」ルールの下でも適格となる。FordはCATLからLFP技術のライセンス供与を受けているが、製造は米国内で行われ、FEOCに準拠しているため、これは競争上の優位性となる。

CEOのFarley氏は5月の年次株主総会で、エネルギー貯蔵を「Fordにとって高成長、高利益率、反循環的な市場展開」と呼び、同社が初期容量について顧客と積極的に契約を結んでいることを確認した。

■Fordの次章を示すGeelyおよびAppleとの提携

決算発表の前週に行われた2つの発表は、Fordの戦略的再配置を強調するものだった。1つは欧州での動き、もう1つはソフトウェアに関するものだ。

7月23日、Fordと中国のGeely Automobile Holdings（吉利汽車）は、スペイン・バレンシアにあるFordの製造施設での合弁事業を発表した。Fordが66%、Geelyが残り34%の株式を保有する。規制当局の承認を待って、このパートナーシップは2027年上半期に操業を開始する予定であり、2028年には5つの車種（Fordブランドのマルチエネルギーモデル3車種とGeelyブランドの電動SUV2車種）の生産を開始する。報じられているところによると、Geelyはその出資分として約2億2,100万ユーロ（現在の為替レートで約2億5,200万ドル、約413億円）を支払うとされ、合弁会社の価値は約6億5,000万ユーロ（約7億4,100万ドル、約1,215億円）と評価されている。バレンシア工場は現在、年間50万台の生産能力の約30%で稼働している。この提携は、そのギャップを埋め、1台あたりの生産コストを下げ、Geelyに欧州連合（EU）内の製造拠点を提供することを目的としている。Geelyは中国企業であり、合弁事業にはスペインと欧州の競争当局双方からの規制承認が必要となる。技術移転や市場アクセスに関する広範な懸念を背景に、投資家や政策立案者は中国と欧州の自動車パートナーシップを注視している。

同じく7月23日、AppleとFordは、Appleの新しい「MapKit for Automotive SDK」を通じて、Apple MapsがFordの「Universal Electric Vehicle Platform（UEV：Fordの白紙から設計されたEVアーキテクチャ）」にネイティブ統合されると発表した。iPhoneを車のディスプレイにミラーリングするCarPlayとは異なり、この統合ではApple Mapsが車両のインフォテインメントシステムに直接組み込まれる。Appleからの道路レベルのマップデータは、Fordの次世代ハンズフリー運転システム「BlueCruise」を開発する600人規模の機械学習グループ「Latitude AI」子会社にも提供される。BlueCruiseは、2027年のUEV立ち上げ時にハンズフリー機能に到達すると予想されている。最初のUEV車両は約3万ドル（約492万円）の中型電動ピックアップトラックで、2027年にFordのケンタッキー州ルイビル組立工場で生産が開始される予定だ。

■ウォール街の反応と今後の展望

Benzinga Proによると、火曜日の時間外取引でFordの株価は約6.3%上昇し、約15.90ドルで取引された。この動きは、Jefferies Financial Groupが7月27日にFord（およびGM）の投資判断を従来の「Hold（中立）」から「Buy（買い）」に引き上げ、目標株価を17.50ドルとした後の通常取引での約2%の上昇に続くものだ。

Fordの第2四半期決算は、Jefferiesが格上げの際に提示したシナリオを概ね裏付けるものとなった。Fシリーズトラックの生産は回復し、EVの損失は縮小しており、1年間に2度も予想を上回りガイダンスを上方修正した同社の能力は、基礎となる事業が2026年に向けて見られていたよりも回復力があることを示唆している。

下半期の見通しは、Novelisの回復による生産立ち上げが計画通りに進むか、消費者の需要が冷え込む中で米国のトラック価格が維持されるか、そしてFord Energyが産業用パイプラインを署名済みの契約に転換し始められるかどうかにかかっている。今のところ、市場は「供給網の混乱の最悪期は過ぎ去った」というFord経営陣の見方を概ね受け入れているようだ。

■注目ポイントQ&A

●売上高が減少したにもかかわらず、Fordが2026年の利益見通しを上方修正したのはなぜですか？

Fordの調整後利益が改善したのは、低利益率の車両に比べてSUV、トラック、ハイブリッド車の比率が高まり、製品ミックスが豊かになったことと、Ford Blue部門全体でコスト規律が保たれているためです。今後のより大きな推進力となるのは、Novelisのアルミニウム供給回復です。2度の火災を経て同サプライヤーのニューヨーク工場が再稼働したことで、Fordは延期せざるを得なかった約25億ドル分のトラック生産を回復し、下半期に大きく集中する形で純額10億ドルのEBIT改善を生み出すと予想しています。販売台数の減少により売上高は減少しましたが、1台あたりの利益は向上しました。

●Ford Energyとは何ですか？なぜ投資家にとって重要なのですか？

Ford Energyは、電力会社、データセンター、大規模な産業顧客向けにバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を製造するFordの新たな子会社です。解散したBlueOval SKのEVバッテリー合弁事業のために建設されたケンタッキー州のギガファクトリーを転用しています。グリッド規模のストレージ市場が急速に成長しており（米国では2026年だけで約24ギガワットの新たなストレージ容量が追加されると予想されています）、FordのLFPベースの製品が連邦調達規則の下で国内製造として適格となるため、この事業転換は重要です。Morgan Stanleyは2026年5月に、Ford Energyは最大100億ドルの価値があり、フル生産時には年間5億〜6億ドルのEBITを生み出す可能性があると推定しました。最初の納入は2027年後半を予定しています。

●Fordは第2四半期に実際に利益を出したのですか？

調整後（非GAAP）ベースでは利益を出しており、調整後EBITは25億ドル、調整後EPSは0.42ドルでした。しかし、報告ベース（GAAP）では13億ドルの純損失を計上し、前年同期の3,600万ドルの純損失から拡大しました。この違いは、SK OnとのBlueOval SKバッテリー合弁事業の再編に36億ドル、キャンセルされたEVプログラムに5億ドルという、計42億ドルの一時費用によるものです。これらは現金および非現金の実際のコストであり、Fordが縮小したEV戦略から撤退するために支払っている代償を表しています。Fordの事業の軌道に注目する投資家は調整後の数値を、全体的な資本配分に注目する投資家はGAAPベースの数値を注視すべきです。

●FordとAppleの提携は、UEVプラットフォームにとって何を意味しますか？

Apple Mapsは、FordのUniversal Electric Vehicle Platform（UEV）に直接組み込まれます。CarPlay経由でスマートフォンから投影されるのではなく、Appleの新しいMapKit for Automotive SDKを通じて車両のインフォテインメントシステム内でネイティブに動作します。Appleからの道路レベルのデータは、Fordのハンズフリー高速道路運転システム「BlueCruise」の次世代版を開発するLatitude AIチームにも提供されます。最初のUEV車両である約3万ドルの中型電動ピックアップトラックは、2027年にルイビル組立工場で発売される予定です。この統合により、Fordは次世代EVラインナップを現行世代と差別化するソフトウェアパートナーシップを得ることになり、Fordの技術的野心がトラックの運転席を超えて広がっていることを示しています。

元記事: Ford Q2 2026 Earnings Beat Estimates as Novelis Recovery Drives Full-Year Profit Raise