Amazon版『Warhammer 40,000』実写化が本格始動、脚本はマイク・フラナガンに決定

AmazonとGames Workshopによる『Warhammer 40,000』の実写化プロジェクトにおいて、マイク・フラナガンが脚本を担当することが明らかになった。ヘンリー・カヴィルの主演・製作総指揮としての続投も再確認されたほか、新たに2つのアニメーション作品の制作も発表されている。実写版は現在ストーリーアウトラインが完成した段階であり、公開までは数年を要する見込みだ。

■Amazon版『Warhammer 40,000』実写化が本格始動

『Warhammer 40,000』の映像化は過去にも失敗してきた。それはスタジオの野心が足りなかったからではなく、英雄たちが人類を食い物にする制度そのものであるという中心的な恐怖を描く宇宙に、英雄的な顔を与えようとしたからだ。火曜日（2026年7月28日）に公開されたGames Workshopの2025〜2026年次報告書は、過去の失敗作が残した「誰がこれを書けるのか」という疑問に答えた。Games WorkshopのCEOであるKevin Rountreeが本日発表した株主向け報告書によると、その答えは『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』『真夜中のミサ』『アッシャー家の崩壊』のクリエイターであるMike Flanaganだ。彼はすでにプロジェクトの初期ストーリーアウトラインを完成させており、まもなく本格的な脚本執筆に移行するとみられている。

United Artistsを通じて確認されたFlanaganの起用は、単なるジャンル的なキャスティングではない。United Artistsは、Vertigo EntertainmentおよびAmazon MGM Studiosとともに正式に制作パートナーシップに加わっている。これは、制作陣が『Warhammer 40,000』の素材の真髄を理解していることを示す最初のシグナルだ。

主演および製作総指揮としての関与について数か月にわたりファンの間で憶測を呼んでいたHenry Cavillの続投も再確認された。Rountreeは「CavillとVertigoは、これまでと同様に引き続き関与している」と直接述べている。

同報告書では、さらに2つのアニメーションプロジェクトも発表された。1つは、John Orloff（『マスターズ・オブ・ザ・エアー』『バンド・オブ・ブラザース』）が脚本を手がけ、Blur Studioがアニメーション制作を担当する『Warhammer 40,000: Space Marines — Deathwatch』のフルアニメシリーズだ。もう1つは、『Secret Level』シーズン2向けの『Warhammer: Age of Sigmar』エピソードで、Games Workshopによればほぼ完成しているという。Rountreeは、これらのプロジェクトがすぐに公開されるわけではないと警告し、「これはAmazonとの長期的なパートナーシップであり、これらの適応作品を成功裏に市場に送り出すには何年もかかるだろう」と述べている。

Games Workshopの株価は火曜日に約3.3%下落した。同社は2026年度に過去最高の総収益6億5970万ポンド（約8億7800万ドル、約1440億円、1ドル=164円換算）と過去最高の税引前利益2億7570万ポンド（約3億6700万ドル、約602億円）を記録したにもかかわらずだ。市場の躊躇は、ライセンス収益が2025年度の5250万ポンド（約7000万ドル、約115億円）から今年度の3290万ポンド（約4400万ドル、約72億円）へと37%減少したことを反映している。この減少は予想されており、説明もついている。前年度のライセンス収益の急増は、ビデオゲーム『Warhammer 40,000: Space Marine 2』の大ヒットによるものであり、今期はそれに匹敵するヒット作がなかったため、ライセンス収益が基準値に戻ったのだ。

■Flanaganの組織的ホラーと「グリムダーク」の親和性

過去の『Warhammer 40,000』の映像化の試みはすべて、同じ問題に直面してきた。この設定の中心的な前提は、ダークな装飾を施した英雄的なSFストーリーではない。自らの最大の敵となった文明の悲劇なのだ。人類の皇帝は人類を救うために自らの人間性を犠牲にし、彼の記憶を保存した人類帝国（Imperium）は、1万年の時を経て、想像し得る限り最も包括的に抑圧的な人間組織へと硬直化した。科学は儀式に取って代わられた。革新は異端とみなされる。人類が超光速航法を行うためのサイキックビーコン「アストロノミカン」は、皇帝の衰えゆく意識に消費される、サイキック能力を持つ子供たちのゆっくりとした死によって電力を供給されている。

これは、英雄が勝つから応援するという物語ではない。英雄が存在するためにはどうあらねばならないかという悲劇を感じる物語だ。

Flanaganの全作品は、まさにこのテーマの変奏曲の連続である。彼の最も個人的なプロジェクトである『真夜中のミサ』について、彼はBloody Disgustingのエッセイで、自身の創造的な枠組みを「狂信の腐敗を背景にした、許しと信仰の美しさの探求。私たちが宇宙で孤独であり、そうではないという願いと戦っているという感覚」と説明している。彼は、自身のストーリーテリングにおいて超自然的な要素が機能するのは、組織に対する純粋な愛が、その組織を破壊するメカニズムになり得るからだと述べている。また、Syfy Wireのインタビューでは、狂信の腐敗は、コミュニティがそれを完全に追放したと信じていても、決して消え去ることはないものだと語っている。

これは一般的なホラーの経歴ではない。Lexicanum（WarhammerのWiki）を読んだことがない人物によって描かれた、『Warhammer 40,000』の世界のテーママップだ。

一部のメディアは、『Warhammer 40,000』がホラーというより主にSFであることから、Flanaganが「コンフォートゾーンから抜け出している」と懸念を示しているが、これは彼のコンフォートゾーンが実際にどこにあるかを読み誤っている。Flanaganのホラーは、決してモンスターを主眼に置いたものではない。それは、組織が人間に何をするかについての物語だ。人類帝国は、SFの歴史上最大の組織である。

■実写版の脚本執筆状況

火曜日に公開されたGames WorkshopのCEO、Kevin Rountreeの2025〜2026年次報告書によると、United Artistsによって起用されたMike Flanaganは、実写版『Warhammer 40,000』の初期ストーリーアウトラインを完成させており、まもなく本格的な脚本執筆を開始するとみられている。映画かテレビシリーズかという正確なフォーマットや、適応される具体的なストーリーは明らかにされていない。Henry Cavillは引き続き主演および製作総指揮として参加し、Vertigo EntertainmentとAmazon MGM Studiosも制作パートナーとして留まっている。さらに、United Artistsが新たな制作事業体として加わった。

これは、2024年12月にAmazonとGames Workshopの最終合意が署名されて以来、この適応プロジェクトに関する最も具体的なクリエイティブ面のアップデートだ。2022年後半の契約発表から今日に至るまで、プロジェクトは長期にわたる沈黙を続け、資金調達や開発の遅れに関する絶え間ない噂を生み出していた。その中には、AmazonとGames Workshopがクリエイティブのガイドラインで合意できなければ契約が失効するという期限が報じられたことも含まれる。名前の挙がった脚本家がアウトラインを完成させ、脚本執筆に移行しているというRountreeの確認は、それらの交渉が安定したクリエイティブの基盤を生み出したことを示す、最初の検証可能な兆候である。

■スペースマリーンの生物学と現実の科学

『Warhammer 40,000』は、現実のトレンドを外挿するという意味でのSFではない。架空の技術を現実のアイデアを映すレンズとして使用するという意味でのSFであり、その現実のアイデアは、頭蓋骨とボルター銃というこのフランチャイズの美学の評判が示唆するよりも厳密なものだ。

人類帝国の超人兵士であるスペースマリーンは、皇帝自身の遺伝物質から培養された19の特注臓器を外科的に移植することで生み出され、これまで書かれた中で最も詳細な架空の人類生物工学プログラムの1つを表している。その構成要素のいくつかは、現実世界の信頼できる研究と類似している。

骨密度と筋肥大を促進すると設定で説明されている「ビスコペア（Biscopea）」は、現実世界で進行中のミオスタチン阻害の研究と一致する。ミオスタチン（MSTN）は骨格筋の成長を抑制するタンパク質であり、Nationwide Children's Hospitalなどの機関の研究者は、それを抑制する方法としてフォリスタチン遺伝子治療を追求し、動物モデルで筋肉量を劇的に増加させることに成功している。血中酸素容量を増加させる「ヘマスタメン（Haemastamen）」は、エリスロポエチン（EPO）の文書化された薬理学と類似している。EPOは赤血球の産生を高める合成ホルモンで、現在FDA（米国食品医薬品局）に貧血治療薬として承認されているが、競技スポーツでは禁止されている。

このシステムの中で最も推測的な臓器である「オモファギア（Omophagea）」は、摂取した組織から遺伝的記憶を吸収することを可能にするが、これにもエピジェネティック記憶研究という現実世界のわずかな根拠がある。プラナリアや線虫（C. elegans）の研究では、後天的な行動パターンや環境ストレス応答でさえ、RNAやエピジェネティックな標識を通じて世代を超えて伝達されることが実証されている。スペースマリーンのこの腺は、現在の生物学が到達できない規模へのこのメカニズムの外挿だが、根本的な現象は現実のものだ。

この19の臓器システムが世界観の構築として内部的な一貫性を持っているのは、現実のCRISPRベースの人体強化における最も厄介な問題、すなわちオフターゲット編集とモザイク細胞集団を回避している点にある。新兵の既存のゲノムを直接改変するのではなく、人類帝国は改変作業そのものを行う製造された臓器を移植し、自己調節的な生物学的システムとして何年もかけて新兵の体内で成長させる。意図的かどうかにかかわらず、これは純粋に妥当な工学的アプローチであり、現実の合成生物学がオルガノイド研究を通じて探求し始めている方向性の1つでもある。

■アニメ版『Deathwatch』とJohn Orloffの起用

アニメシリーズ『Deathwatch』は、発表された2つのプロジェクトのうち、計算上はより確実なクリエイティブの賭けであり、Orloffはそれに適任だ。デスウォッチ（Deathwatch）は、異星人の脅威を研究し排除する異端審問庁の部門、オルド・ゼノス（Ordo Xenos）の過激派組織（Chamber Militant）である。標準的なスペースマリーンの戦団（Chapter）とは異なり、すべての戦団から同時にベテランを集め、異なる遺伝的血統、戦闘教義、文化的伝統を持つ戦士たちを、特定の異星人の脅威に対する同じキルチームに配置する。

これは意図的に設計された、部隊の結束を描く群像劇だ。デスウォッチのキルチームは、Orloffがキャリアを通じて脚本を書いてきた混成部隊の戦争ドラマと構造的に同一である。『バンド・オブ・ブラザース』も『マスターズ・オブ・ザ・エアー』も、異なる背景と訓練を受けた兵士たちが、極限のプレッシャーの下で部隊として機能することを余儀なくされる物語だ。異星人の脅威（通常はティラニッド、タウ、または何らかのゼノスの恐怖）が外部からのプレッシャーを提供する。戦争は共有しているが戦団は共有していないスペースマリーン間の対人摩擦が、内部の緊張を提供する。『Secret Level』シーズン1で高い評価を得た『Warhammer 40,000 Space Marine』エピソードを制作したBlur Studioは、この素材にふさわしいアニメーション制作会社だ。

エピソード数、ストーリーの詳細、リリース時期は明らかにされていない。

■ワープ空間と現実の物理学

ワープ（The Warp）は、超光速航法のメカニズムであると同時に実存的恐怖の源でもある並行次元であり、『Warhammer 40,000』の世界観の中で最も概念的に野心的な要素だ。映像化にあたっては、単に「船が速く進む魔法の次元」と言うだけでなく、その本質を伝える必要がある。

フィクションの中では、ワープは銀河系のすべての知覚を持つ存在の蓄積された感情、恐怖、欲望、憎悪が物理的な実体を持つサイキックエネルギーの次元である。船はワープドライブを使用してそこに進入し、サイキックの潮流に乗って広大な距離を横断し、次元の捕食者に消費される前に退出する。ワープ内の時間は信頼できず、数週間かかると計算された旅が、船を何十年も目標から外れた時代に到達させる可能性がある。

このショートカットメカニズムの現実の物理学における類似物は、ブレーン宇宙論である。これはM理論やひも理論から派生した理論モデルのクラスで、観測可能な4次元時空は高次元のバルク空間に埋め込まれた1つの膜（ブレーン）であるとする。これらのモデルでは、ブレーンに沿って巨大な距離で隔てられた2点が、バルクを通じでは幾何学的に近い可能性があり、これこそまさにワープが提供するショートカットだ。時間の不規則性は、現実の一般相対性理論における時間の遅れと一致する。基礎となる時空の曲率が異なる次元は、まさに設定で説明されているような時計の進み方の変動を生み出すだろう。どちらも経験的に確認されてはいないが、理論物理学の正当で活発な研究分野である。

ワープに生息し支配する4つのケイオス・ゴッド（コーン、ティーンチ、ナーグル、スラーネッシュ）は、外部の現実から持ち込まれたものではない。彼らはそこから生まれる。彼らの実体は、何百万年にもわたって蓄積され、意志を与えられた定命の文明のサイキック放射である。彼らは、フィクションが許す最も文字通りの意味で、全能となり人格を与えられた人類の集合的無意識なのだ。

Flanaganはこれまで、この種の素材を明示的に扱ったことはない。しかし彼はキャリアを通じて、コミュニティの内部に蓄積された暗いもの（罪悪感、悲しみ、無批判な信仰）に形と顔と飢えが与えられたとき、何が起こるかを問い続けてきた。『真夜中のミサ』は、その問いの縮図である。ワープは、宇宙規模でのその問いなのだ。

■アデプトゥス・メカニクスと知識の停滞

『Warhammer 40,000』に埋め込まれた知的挑発の中で、アデプトゥス・メカニクス（Adeptus Mechanicus）は最も純粋に警戒心を抱かせるものだ。それは銃のせいではなく、それが知識について語っていることのせいである。

メカニクスは火星に本部を置く人類帝国の技術宗教機関だ。彼らは、タイタンの戦争兵器、プラズマ兵器、反重力車両、人類帝国の通信を維持するインフラなど、並外れて高度な技術を保有している。しかし彼らは、これらの技術の基礎となる科学的原理を、伝達可能で再現可能な知識としてではなく、神聖な典礼として扱っている。修理は儀式である。実験は異端である。新たな発見は隠蔽されるか破壊される。1万年にわたる意図的な神秘化の結果、人類帝国の最も高度な機関は、最も高度なシステムを操作することはできるが、なぜそのシステムが機能するのかを説明することも、既存のものが故障した場合に新しいものを構築することもできなくなっている。

これは、機能する査読、再現性、科学的発見の公開を失った技術文明に何が起こるかという、正確な思考実験である。現実世界の歴史的な例は、暗黙知（完全に成文化することができず、それを伝達できる生きた実践者に依存する知識）が、実践者が教えることなく死んだときに消滅することを確認している。何世紀にもわたって技術者を悩ませてきたローマの海洋コンクリートの配合は、関連する伝統が途絶えたときに失われた。研究者たちは最近になってようやく、現代の分析を通じて火山灰の結晶化メカニズムを特定した。人類帝国は単に、この失敗を1万の惑星にまたがる文明規模で1万年にわたって拡大しただけなのだ。

組織のアイデンティティを維持するためにメンバーを犠牲にする組織に対するFlanaganのキャリアを通じた関心は、これを設定全体の中で最も自然なクリエイティブの入り口にしている。メカニクスは、単純な意味での悪役派閥ではない。それは、内部から異議を唱えるメカニズムが排除されたとき、あらゆる組織がどのようになるかを示しているのだ。

■リリース時期の予測

Rountree自身の表現に基づく正直な答えは、「数年先」だ。CEOの「これらの適応作品を成功裏に市場に送り出すには何年もかかるだろう」という正確な言葉は、言葉を濁したものではない。それは、Flanaganがプロセスのどの段階にいるか（初期のアウトラインは完了したが、本格的な脚本執筆はまだ始まっていない）を説明したものだ。主要なIP適応作品において、この段階からストリーミングでのプレミア公開までの一般的な制作パイプラインは3〜5年かかる。実写シリーズに対するアナリストの予測は、2028年から2030年あたりに集中している。

アニメシリーズ『Deathwatch』は、より近い可能性が高い。Blur Studioのパイプラインと、実写制作に対するアニメーションの相対的な効率性を考慮すると、2027年から2028年の枠が現実的だと示唆されるが、日付は確認されていない。ほぼ完成していると説明されている『Age of Sigmar』の『Secret Level』シーズン2エピソードは、同シーズンとともに到着するはずだが、リリース日は発表されていない。

今日変わったのはタイムラインではない。確実性だ。3年半の間、『Warhammer 40,000』の適応プロジェクトは、署名された契約、参加する俳優、そして沈黙として存在していた。今日、名前の挙がった脚本家、完成したアウトライン、そして発表された2つの追加プロジェクトが存在する。過去1年間、Cavillがまだ関与しているかどうか疑問に思っていたファンに対して、Games WorkshopのCEOは直接答えた。彼は関与している。

■注目ポイントQ&A

●Amazon向け『Warhammer 40K』実写プロジェクトの脚本は誰が書いていますか？

『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』『真夜中のミサ』『アッシャー家の崩壊』のクリエイターであるMike Flanaganが脚本家であることが、火曜日に公開されたGames Workshopの2025〜2026年次報告書でCEOのKevin Rountreeによって確認されました。Flanaganは、Amazon MGM Studios、Vertigo Entertainment、Henry Cavillとともに制作パートナーとして加わったUnited Artistsによってプロジェクトに招かれました。彼は初期のストーリーアウトラインを完成させており、まもなく本格的な脚本執筆に移行するとみられています。プロジェクトが映画なのか、テレビシリーズなのか、あるいはその両方なのかは明らかにされていません。

●Amazonの『Warhammer 40K』シリーズはいつ公開されますか？

実写プロジェクトと新たに発表されたアニメシリーズ『Deathwatch』のいずれについても、リリース日は設定されていません。Games WorkshopのCEOであるKevin Rountreeは年次報告書で「これはAmazonとの長期的なパートナーシップであり、これらの適応作品を成功裏に市場に送り出すには何年もかかるだろう」と明言しています。実写プロジェクトが現在アウトラインの段階にあることを考慮すると、業界アナリストは現実的なプレミア公開の時期を早くても2028年から2030年と予測しています。John Orloffが脚本を手がけ、Blur Studioがアニメーション制作を担当するアニメシリーズ『Deathwatch』はより早く到着する可能性があり、2027年から2028年が現実的と考えられています。『Secret Level』シーズン2向けの『Age of Sigmar』エピソードは、発表されたプロジェクトの中で最も進んでおり、Games Workshopはほぼ完成していると説明しています。

●なぜMike Flanaganが『Warhammer 40K』の世界観に合っていると考えられているのですか？

Flanaganのテーマ的な特徴である「人々を保護するために設計された組織が、代わりに人々を消費してしまう腐敗から生み出されるホラー」は、『Warhammer 40,000』の設定の中心的な悲劇と異常なほど正確に一致しています。人類帝国は人類の生存というビジョンの上に構築され、人類の存在を維持するために人間の繁栄を犠牲にするシステムを通じて、1万年にわたり維持されています。皇帝は人類を救うために人間性を放棄し、彼の記憶を維持する組織はSF界で最も抑圧的な実体となりました。Flanaganは自身の創造的なアプローチを「狂信の腐敗を背景にした、許しと信仰の美しさの探求」や「善意の脆さ」の検証であると自身の言葉で説明しています。この適応プロジェクトの過去の候補者で、この特定のレンズを素材に持ち込んだ人物はいませんでした。

●デスウォッチとは何ですか？また、新しいアニメシリーズとはどのようなものですか？

デスウォッチ（Deathwatch）は、異星人の脅威を研究し排除することを任務とするスペースマリーン内の専門的な騎士団です。単一の遺伝的および文化的伝統の中で採用、訓練、活動を行う標準的なスペースマリーンの戦団とは異なり、デスウォッチはすべての戦団からベテランを集めて混成のキルチームを作り、異なる教義、性格、ジーンシード（遺伝種子）の血統を持つ戦士たちを共通の敵に対してペアにします。この構造により、本質的にアンサンブル主導の、部隊の結束を描くストーリーテリングが可能になります。発表されたシリーズ『Warhammer 40,000: Space Marines — Deathwatch』は、『マスターズ・オブ・ザ・エアー』や『バンド・オブ・ブラザース』などのクレジットを持つJohn Orloffが脚本を執筆し、『Secret Level』シーズン1の『Warhammer 40,000 Space Marine』エピソードを担当したBlur Studioがアニメーション制作を行います。リリース日、エピソード数、ストーリーの詳細は明らかにされていません。

元記事: Mike Flanagan Takes On Warhammer 40K: Script Stage Reached as Deathwatch Series Greenlit