『ストレンジャー・シングス』全5シーズンが初の4K Blu-ray化、配信を超える最高品質で登場

約10年にわたり、Netflixのストリーミング配信でしか視聴できなかった『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、ついに物理メディアで登場した。全5シーズン・全42エピソードを収録した4K UHDおよび標準Blu-rayボックスが、Arrow VideoとNetflixの共同制作により発売された。ストリーミング配信を大幅に上回る映像・音声品質を実現しており、ホームシアター愛好家やコレクターにとって待望のリリースとなる。

■Arrow Videoが手がけるこだわりの仕様

英国版は7月27日に、米国およびカナダ版は7月28日に発売された。

1991年に設立され、カルトホラーからデヴィッド・リンチ監督の『デューン/砂の惑星』まで、緻密な修復作業で知られる英国の特化型レーベル「Arrow Video」が、Netflixと共同で本ボックスセットを制作した。その結果、2つのフォーマットと2つのコレクター向けパッケージからなる4つのエディションが誕生した。全42エピソードがDolby Vision対応の4K（2160p）Ultra HD Blu-rayで収録され、全5シーズンにオリジナルのDTS-HD Master Audio 5.1ロスレスサラウンドおよびステレオ音声を搭載。さらに、シーズン4と5は完全なDolby Atmos（ドルビーアトモス）へとアップグレードされている。

「Special Edition」と「Deluxe Edition」の違いは、主に物理的な特典の有無であり、ディスクの収録内容は同一である。どちらもエピソード数、ディスク内のボーナスコンテンツ（インタビュー、舞台裏映像、セットツアー、NG集、画像ギャラリー、予告編）、および映像・音声の仕様は同じだ。また、両エディションともに音声解説トラックと聴覚障害者向けの英語字幕が収録されている。

「Deluxe Edition」には、コレクター向けの豪華特典が追加される。ダファー兄弟、ショーン・レヴィ、アンドリュー・スタントンらによる新規テキストや、オリジナルデザインのスケッチ、コンセプトアート、絵コンテを収録した148ページの無線綴じアートブックをはじめ、ヘルファイア・クラブの刺繍ワッペン、限定の20面ダイス（d20）、パレス・アーケードのコイン、全5シーズンのアートカード25枚、カイル・ランバートによるオリジナルアートを用いた両面シーズンポスター5枚、フアン・ラモスによる新規アートとランバートのオリジナルアートをあしらったリバーシブルスリーブ、そして両面印刷のホーキンスの折りたたみマップが付属する。

Arrow Filmsのセールス＆マーケティング担当ディレクターであるディーン・ローソン氏は、「この番組は影響力と規模において絶大であり、世界中で愛され、世代を超えて、約10年にわたり文化的な会話の大きな部分を占めてきました」と述べている。「私たちArrowは、この歴史的な番組を物理メディア化する役割を担えることに興奮しており、ファンが喜んで所有したくなるようなボックスセットを作り上げたと確信しています」

■価格とエディション

各エディションの米国希望小売価格およびArrowのセール価格は以下の通りだ（※1ドル＝164円換算）。

・Special Edition Blu-ray：199.99ドル（約3万2800円）／セール価格 160.00ドル（約2万6200円） ・Special Edition 4K UHD：219.99ドル（約3万6100円）／セール価格 175.00ドル（約2万8700円） ・Deluxe Edition Blu-ray：249.99ドル（約4万1000円）／セール価格 200.00ドル（約3万2800円） ・Deluxe Edition 4K UHD：269.99ドル（約4万4300円）／セール価格 215.00ドル（約3万5300円）

英国での小売価格は159.99ポンド（約213ドル、約3万4900円）から219.99ポンド（約293ドル、約4万8100円）となっている。Arrowの公式ストアでは、7月28日現在、全4エディションを対象としたセール価格での販売が実施されている。

■ディスク版がストリーミング版を上回る理由

『ストレンジャー・シングス』のストリーミング版とディスク版では、映像の表現が異なる。この違いは非常に重要であり、技術的な仕組みを説明する価値がある。

Netflixの4K HDRストリーミングは、通常15〜25Mbps（メガビット/秒）のビデオデータを提供する。一方、4K UHD Blu-rayディスクは最大128Mbpsで動作する。これは同フォーマットの上限であり、シーンの複雑さによっては、今回のリリースもこの上限に迫る可能性がある。この数値の差は、ストリーミングのコーデックが捨てざるを得ないデータと、ディスクが保持できるデータの差を意味する。暗く動きの速いシーン（裏側の世界、デモゴルゴンの襲撃、明滅するホーキンスの街並みなど）でストリーミングのアルゴリズムのビットレートが不足すると、暗部にブロック状のグレーのノイズが発生したり、動きのあるテクスチャがぼやけたりする妥協が生じる。フルビットレートで再生されるディスクには、こうしたノイズは存在しない。

音声の差も同様に明確だ。シーズン1から3において、ディスク版はスタジオのオーディオマスターをビット単位で完全に再現するロスレスフォーマット「DTS-HD Master Audio 5.1」を採用している。一方、ストリーミング版は帯域幅を節約するために音声データを間引く非可逆（ロッシー）フォーマットの「Dolby Digital Plus」で配信される。シーズン4と5では、音を3次元空間に配置するオブジェクトベースのフォーマット「Dolby Atmos」が、ディスク版ではロスレス形式で収録されている。ストリーミング版のDolby Atmosは、すでに非可逆であるDolby Digital Plusの上に圧縮レイヤーとして重ねて配信されるが、ディスク版ではこの圧縮レイヤーが完全に取り除かれている。

適切にキャリブレーションされたディスプレイを使用すれば、Dolby Visionの動的メタデータは、『ストレンジャー・シングス』の最も要求の厳しいコンテンツにおいて目に見える違いを生み出す。Dolby VisionはシーンごとにHDRのトーンマッピングを調整するため、体育館の明滅する照明や「裏側の世界」の稲妻が個別にグレーディングされる。ストリーミングサービスが通常デフォルトとしているHDR10は、エピソード全体に単一の静的なトーンマップを適用するため、特定のシーンではなく全体の中間的なシーンに合わせて最適化されてしまう。

2017年10月に発売されたシーズン1の初代Blu-ray（NetflixとTargetの限定販売）は、HDR非対応で、音声も640kbpsの非可逆なDolby Digital 5.1だった。2018年のシーズン2ではHDR10とDTS-HD MAへと小規模なアップグレードが行われたが、シーズン3、4、5はこれまでいかなる形でも物理メディア化されていなかった。今回のArrow版は、全シーズンがDolby Visionに対応し、シーズン1から3がロスレス音声を獲得した初のリリースとなる。

■なぜNetflixは物理メディア化を許可したのか

Netflixには、今回のリリースを許可しなければならない商業的なプレッシャーはなかった。『ストレンジャー・シングス』シリーズは全5シーズンで累計12億回以上の視聴を記録し、シーズン5は公開初週に5960万回の視聴を獲得してNetflixの英語作品における歴代最高記録を樹立した。さらに、2026年4月にNetflixで配信開始されたアニメスピンオフシリーズ『Stranger Things: Tales from '85』を通じても、同シリーズはサブスクリプションの価値を生み出し続けている。

しかし、コレクター市場は、大手権利者がもはや無視できない規模に成長している。デジタル・エンターテイメント・グループ（DEG）によると、米国の4K UHD Blu-rayの売上は2025年に12%増加し、2018年以来初のプラス成長を記録した。この成長を牽引しているのがプレミアム版やコレクター向けリリースであり、スチールブックや限定版が収益の不釣り合いなほどのシェアを占めている。そして、Arrowはまさにこのカテゴリーを専門としている。

ダファー兄弟は、自身の優先事項を明確にしている。マット・ダファーとロス・ダファーは発表時の声明で、「私たちは常に、『ストレンジャー・シングス』が完全な形で所有されることを夢見ていました。単なるコレクターズセットとしてではなく、今後何十年にもわたってこの番組を保存するための手段としてです」と述べている。「保存」「何十年」「所有」という言葉の選択には、明確な意図がある。ストリーミングのライブラリはアーカイブではない。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは2022年から2023年にかけてHBO Maxから87タイトルを削除し、Disney+も2023年にコスト削減策として50以上のオリジナル作品を配信停止にした。物理的なディスクであれば、企業の組織再編によって棚から撤去されることはない。

■どのエディションを買うべきか

画質と音質を最優先するホームシアター愛好家には、219.99ドル（Arrowセール価格175.00ドル）の「Special Edition 4K UHD」が適している。コレクター向けの特典にプレミアムを支払うことなく、Dolby Vision、ロスレスオーディオ、シーズン4・5のDolby Atmosといった完全な映像・音声仕様を手に入れることができる。収録されているディスクは「Deluxe Edition」と全く同じだ。

269.99ドル（Arrowセール価格215.00ドル）の「Deluxe Edition」は、アートブックや作中の小道具（d20、コイン、ワッペン）、大判のアートカードセット、両面ポスター一式を求めるコレクター向けだ。ダファー兄弟の寄稿が含まれる148ページのアートブックは、今後コレクター価値が最も高まる可能性のあるアイテムである。

Blu-ray版（Special Edition 199.99ドル、Deluxe Edition 249.99ドル）は、4K解像度とDolby Visionのグレーディングは省かれるものの、ロスレスオーディオトラックは維持されている。つまり、高品質なオーディオ環境と1080pのディスプレイを持つ購入者であれば、Netflixのストリーミングよりも有意義に優れた環境で視聴できる。Blu-ray版は標準的なBlu-rayプレーヤーと互換性があるが、4K UHD版の再生には4K UHD対応プレーヤーが必要となる。

本ボックスセットは、Arrow Videoのウェブサイトのほか、米国、カナダ、英国の主要小売店で購入可能だ。

■注目ポイントQ&A

●『ストレンジャー・シングス』のボックスセットは、Netflixでのストリーミング配信よりも本当に高品質ですか？

はい、測定可能なレベルで高品質です。Netflixは『ストレンジャー・シングス』の4K映像を約15〜25Mbpsのビデオデータでストリーミング配信しています。一方、4K UHDディスクは最大128Mbps（約5倍のデータ量）を提供するため、圧縮率が低く、暗いシーンでのディテールが豊かで、ストリーミング特有のノイズも発生しません。また、ディスク版はロスレスオーディオ（シーズン1〜3はDTS-HD MA 5.1、シーズン4〜5はDolby Atmos）を収録していますが、Netflixは帯域幅を節約するためにデータを間引いた圧縮オーディオを配信しています。さらに、ディスク版のDolby Visionによる動的トーンマッピングは、Netflixのストリーミングが「HDR」と表示していても通常採用しているHDR10の静的グレーディングよりも高精度です。

●コレクター向けの特典は不要で、最高の画質と音質だけを求める場合、どのエディションを買うべきですか？

219.99ドル（Arrowの現在のセール価格では175.00ドル）の「Special Edition 4K UHD」がおすすめです。全シーズンのDolby Vision対応、シーズン1〜3のロスレスDTS-HD MA、シーズン4〜5のDolby Atmosといった完全な映像・音声仕様を備えており、ディスク内のボーナスコンテンツもDeluxe Editionと同じです。Deluxe Editionには148ページのアートブックや作中の小道具（d20、パレス・アーケードのコイン、ヘルファイア・クラブのワッペン）、大判のアートカードセットが追加されますが、ディスクの内容は同一です。

●なぜ『ストレンジャー・シングス』の完全な物理メディア化にこれほど時間がかかったのですか？

Netflixはこれまで、オリジナル作品の物理メディアでの展開を避け、サブスクリプションでのみ視聴可能にする方針をとっていました。最初の2シーズンは2017年と2018年にTarget限定でBlu-rayが発売されましたが、シーズン3、4、5がディスク化されることはありませんでした。今回の完全版ボックスセットの発表は、全シーズン累計12億回以上という同シリーズの文化的な影響力の持続と、プレミアムな物理メディアを求めるコレクター市場の成長を反映したものです。米国の4K UHD Blu-rayの売上は2025年に12%増加し、2018年以来初のプラス成長を記録しましたが、その大きな要因となったのが、まさに今回のような特化型レーベルによる限定版のリリースです。

●物理メディアはストリーミングよりも確実に作品を保存できるのでしょうか？

現実的に見て、その通りです。ストリーミングのライブラリは、視聴者の好みとは無関係な企業の決定によって管理されています。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは2022年から2023年にかけてHBO Maxから87タイトルを削除し、Disney+も2023年にコスト削減戦略の一環として50以上のオリジナル作品を配信停止にしました。物理的なディスクであれば、遠隔操作で削除されることも、ライセンス契約によって無効化されることも、企業の組織再編によって棚から撤去されることもありません。ダファー兄弟も本ボックスセットの発表時に「今後何十年にもわたってこの番組を保存するための手段」と述べており、これはプラットフォームの看板作品であってもストリーミングの永続性は保証されないという事実を直接的に認めたものと言えます。

元記事: Stranger Things 4K Blu-ray Box Set Arrives: All Five Seasons on Disc for First Time