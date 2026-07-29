アニメ『ツイステ』シーズン2「 エピソード オブ サバナクロー」、12月に配信決定

ディズニープラスジャパンは7月27日、アニメ『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』のシーズン2となる「エピソード オブ サバナクロー」を2026年12月に配信すると発表した。あわせて、サバナクロー寮の3キャラクターを描いた初のティザービジュアルも公開されている。具体的な配信日やエピソード数は未定であり、今後の続報が待たれる。

■キャラクターの誕生日に合わせた発表

ディズニープラスジャパンは7月27日、ダークファンタジーアニメ『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』のシーズン2「エピソード オブ サバナクロー」が2026年12月に配信されると発表した。配信時期の発表にあわせ、本アークの中心となる3人のキャラクター、ライオンの獣人レオナ・キングスカラー、ハイエナの獣人ラギー・ブッチ、狼の獣人ジャック・ハウルを描いた初のティザービジュアルも公開された。キャッチコピーは「A wicked plot begins.（邪悪な陰謀が始まる）」となっている。

この発表のタイミングは偶然ではない。ディズニープラスジャパンが発表を行った7月27日は、サバナクロー寮の寮長であるレオナ・キングスカラーのゲーム内での誕生日である。この意図的な選択は、本作のプロデューサー陣がプロモーションのスケジュールをどのように管理しているかを示している。重要な発表をキャラクターの公式な誕生日に合わせることで、ファンの祝祭を発表の場へと変えているのだ。シーズン3（エピソード オブ オクタヴィネル）に関するニュースがいつ届くかを予想したい視聴者は、そのシーズンの中心キャラクターのゲーム内誕生日の時期にカレンダーを注視し始めるとよいだろう。

■シーズン1の振り返りとシーズン2のダークな展開

「エピソード オブ サバナクロー」を理解するうえでは、これまでのシリーズの展開を知っておくことが役立つ。全8話で構成された最初のシーズン「エピソード オブ ハーツラビュル」は、2025年10月29日にディズニープラスで独占配信され、英語吹き替え版もディズニープラスとHuluで同時配信された。このシーズンは、モバイルゲームそのものではなく、コヲノスミレが作画を担当するコミカライズ版の最初のアークを原作としている。剣道部の男子高校生である円満雄剣（ユウケン・エンマ）が、ディズニー・ヴィランズの精神に基づく7つの寮を持つ名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に召喚されるところから物語は始まった。

シーズン1は、リドル・ローズハートと『ふしぎの国のアリス』のハートの女王をテーマにしたハーツラビュル寮に焦点を当てていた。シーズン2では、『ライオン・キング』のスカーをテーマにしたサバナクロー寮へと舞台が移り、作品のトーンも大きく変化する。リドルのアークが完璧主義とルールへの執着をテーマにしていたのに対し、レオナのアークは、政治的な苦悩、挫折した野心、そして生まれ順というだけで王位を否定された優秀な第二王子の物語である。小田すずかの作画で2022年12月から2026年1月まで連載された漫画版に基づくサバナクロー編は、ナイトレイブンカレッジの寮対抗マジカルシフト（マジフト）大会を禁じられた魔法で妨害しようとするレオナの陰謀と、抑圧された苦悩が限界を超えたときに引き起こされる「オーバーブロット」と呼ばれる破滅的な魔法の暴走を中心に展開する。

■物語の鍵を握る「オーバーブロット」とは

オーバーブロットは、本作における中心的なドラマの装置である。これは、魔法士の体内に蓄積された「ブロット」と呼ばれる魔法の廃棄物が、魔法石の許容量を超えたときに陥る危機的状況であり、その時点から心身を蝕み始める。その結果、術者の未解決の深い悲しみを体現する、固まったブロットでできた化身が出現する。レオナの場合、その化身は彼が決してなることを許されなかった「王」の姿をとる。

このメカニズムにより、オーバーブロットは単なるボス戦以上の意味を持つ。各シーズンのクライマックスは、特定のキャラクターの心理的な限界点、つまり彼らが何を否定され、何を抑圧し、その抑圧が破綻したときに何が起こるかを中心に構築されている。サバナクロー編は、レオナの悲しみ（彼が生まれながらにしてふさわしかったはずの役割を否定された者の、理にかなった絶望）が綺麗に解決されるわけではないという点において、シリーズの中でも特に感情的に洗練されたエピソードの一つとして広く認識されている。アニメ版の課題は、おそらく今回もコンパクトな話数になるであろう中で、その曖昧さを画面上でどう表現するかになるだろう。なお、ディズニープラスはシーズン2のエピソード数をまだ発表していない。

■制作陣とキャストはシーズン1から続投

シーズン1を制作したチームは、シーズン2でも続投する。アニメーション制作は引き続きゆめ太カンパニーとグラフィニカが担当。名取孝浩総監督（『ARIA The BENEDIZIONE』『東京ミュウミュウ にゅ～♡』）と片貝慎監督、メインライターの加藤陽一、キャラクターデザインの中野花香と佐藤茜も役割を継続する。2020年のゲームリリース時からシリーズの音楽を手がけてきた作曲家の尾澤拓実も、引き続きアニメの音楽を担当する。

キャスト陣についても、サバナクロー寮を中心とする3人の声優が続投する。レオナ・キングスカラー役を再演する梅原裕一郎は、自身のキャラクターが今シーズンの「メイン」であり、シーズン1よりも出演シーンが大幅に増えるとコメントしている。ジャック・ハウル役の坂泰斗は、今シーズンのマジカルシフト大会のシーンにファンの注目を向け、「サバナクローといえばマジカルシフト。白熱するマジカルシフトのシーンをぜひ見逃さないでほしい」と語った。ラギー・ブッチ役の市川蒼は、収録を「とても感動的だった」と振り返り、ラギーの動きのデザインについて「ラギー・ブッチのしなやかな動きが素晴らしい」と称賛した。

『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』は、当初から全3シーズンでの映像化が計画されており、ゲームの7つの「章」のうち3つをカバーする。各シーズンはコミカライズ版の1つのアークを原作としており、アースラにインスパイアされたオクタヴィネル寮と、その計算高い寮長アズール・アーシェングロットを中心とする「エピソード オブ オクタヴィネル」がサバナクロー編に続くことがすでに確定している。ただし、その配信時期は未定である。

■原作ゲームの背景とシーズン1の反響

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、アニプレックスおよびウォルト・ディズニー・ジャパンとの協力のもと、f4samuraiが開発したモバイル向けJRPGとして2020年3月に日本でリリースされた。ゲームの原案、メインシナリオ、キャラクターデザインは、『黒執事』で国際的に知られる漫画家の枢やなが手がけている。英語版は2022年1月にアメリカとカナダでリリースされた。本作は、日本の「Google Play ベスト オブ 2020」でクリエイティブ部門の大賞を受賞するなど、複数の賞を獲得している。

プラットフォームにおけるシーズン1の成績は好調で、2025年10月の配信開始から7日以内に、ディズニープラスで最も視聴されたアニメ作品になったと報じられている。ただし、この数字はディズニーが独自に確認したものではなく、アニメ情報メディアが引用したプラットフォームのランキングデータに基づくものである点には留意が必要だ。

■グローバル配信の展望

ディズニープラスジャパンは本作の独占配信元であるが、それは海外のファンが待たされることを意味するわけではない。シーズン1では、日本の配信日と同日にディズニープラスとHuluで英語吹き替え版が配信されており、シーズン2も同じパターンをたどると予想する十分な理由がある。ただし、ディズニーは12月の配信に向けた海外展開の詳細をまだ正式には発表していない。12月中の具体的な配信日やエピソード数も明かされていない。

確定しているのは、シリーズが2シーズンで終わらないということだ。2024年に発表された3シーズンの計画は順調に進んでおり、オクタヴィネル編が控えている。

■注目ポイントQ&A

●『ツイステ』アニメのシーズン2はいつ配信されますか？

『ディズニーツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』の「エピソード オブ サバナクロー」は、2026年12月にディズニープラスで配信される予定です。ディズニーは配信月を発表しましたが、具体的な日付やエピソード数はまだ明かしていません。この発表は2026年7月27日、ゲーム内のレオナ・キングスカラーの誕生日に合わせて行われました。

●「エピソード オブ サバナクロー」はどこで視聴できますか？

シーズン2はディズニープラスで独占配信されます。シーズン1（エピソード オブ ハーツラビュル）は、配信初日にHuluでも英語吹き替え版が視聴可能になりました。ディズニーはシーズン2でもHuluでの同日配信が行われるかどうかをまだ確認していませんが、シーズン1ではそのような対応がとられていました。

●レオナ・キングスカラーとは誰ですか？また、どのディズニー・ヴィランズに基づいていますか？

レオナ・キングスカラーは、ナイトレイブンカレッジのサバナクロー寮の寮長であり、シーズン2のアークの中心キャラクターです。彼はライオンの獣人であり、夕焼けの草原の第二王子です。この役割は『ライオン・キング』のスカーを意図的に反映しており、優秀でありながら苦悩を抱え、生まれ順によって王位を否定されています。単なる悪役の焼き直しとは異なり、本作ではレオナの憤りに筋の通った哲学的な根拠を与えています。日本語版の声優は梅原裕一郎が務めています。

●『ツイステ』アニメのシーズン2は何話構成ですか？

ディズニーはシーズン2のエピソード数を発表していません。シーズン1（エピソード オブ ハーツラビュル）は全8話で、2025年10月29日に配信開始され、2025年12月17日に完結しました。シーズン2が同じ構成になるかどうかはまだ確認されていません。

元記事: Twisted-Wonderland Season 2 Confirmed for December With First Savanaclaw Visual