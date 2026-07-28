実写版『再婚承認を要求します』初ポスター公開、シン・ミナがナビエ役に

Disney+とHuluは27日、韓国ドラマ『再婚承認を要求します』の公式ティーザーポスターを初公開した。Naver Webtoonで累計27億回以上の閲覧数を誇る人気作の実写化であり、今秋の独占配信が予定されている。

■シン・ミナ演じるナビエの姿が初解禁

Disney+とHuluは27日、『再婚承認を要求します』の最初の公式ティーザーポスターを公開し、世界中のファンに向けてシン・ミナ演じるナビエ皇后の姿を初披露した。ポスターには、厳粛な法廷に一人佇む深紅のドレス姿の皇后とともに、「離婚を受け入れます。そして、再婚の承認を要求します」という一文が添えられている。このセリフは物語全体を動かす劇的な転換点であり、エピソードの配信に先立って視聴者の目に触れる最初のメッセージとなった。本作は、2019年以降Naver Webtoonで累計26億回以上の閲覧数を記録したAlphatartによるファンタジーロマンスのウェブトゥーンを原作としており、今秋にDisney+とHuluで独占配信される予定だ。

ポスターは公開から数時間で世界的な反響を呼んだ。同日朝には、Naverのプラットフォーム上での累計閲覧数が27億回を突破したと報じられている。この数字は、中国と米国の人口を合わせた数よりも多い。

What's on Disney PlusがDisneyのAPACショーケースでのプレゼンテーションを引用して報じたところによると、Disney+とHuluによる今回の発表は、同プラットフォームにおける最高予算の韓国オリジナル作品の正式なマーケティング開始を意味するという。この位置づけは、原作IPの規模と、実写化にかける制作陣の野心の両方を反映している。

■豪華キャストと制作陣の集結

主要キャスト4名は、2024年後半にイ・ジョンソクの所属事務所がオファーを検討中だと認めてから1年以上にわたるキャスティング協議を経て、2025年4月に正式に決定した。『海街チャチャチャ』（2021年）や『Karma』（2023年）などで国際的に知られるシン・ミナは、皇帝の裏切りに対して戦略的に立ち回り、物語全体を牽引する冷静で政治的感覚に優れた中心人物、ナビエ皇后を演じる。Disney+の韓国ドラマ『照明店の客人たち』に出演したチュ・ジフンは、愛人を連れ帰って離婚を要求し、物語の発端を作る幼なじみの皇帝ソビエシュ役を務める。イ・ジョンソクは、秘密の変身能力を持ち、最初は諜報活動としてナビエに興味を抱く西王国の王位継承者ハインリ王子を演じる。TechTimesが報じた『赤い袖先』（2021年）で主演を務めたイ・セヨンは、ソビエシュとの関係が決定的な裏切りを引き起こす元奴隷の女性ラスタ役を演じる。

監督は、過去にイ・ジョンソクが出演した『ピノキオ』（2014年）や『30だけど17です』（2018年）を手がけたチョ・スウォン。脚本は『悪霊狩猟団：カウンターズ』（2020年）のヨ・ジナとヒョン・チュンヨルのコンビが担当する。制作は、Naverのグローバルウェブトゥーン部門であるWEBTOON Entertainmentの子会社、Studio Nが手がけた。

主要な撮影はプラハをはじめとするヨーロッパ各地で行われた。これは、韓国の時代劇の慣習や『ブリジャートン家』のようなイギリス摂政時代のトーンとは一線を画しつつ、欧米のファンタジー視聴者にも馴染みのある宮廷帝国の視覚的表現を与えるための意図的な選択である。

■ロファンとは何か、そして26億ビューの意義

『再婚承認を要求します』は、ロマンスとファンタジーを組み合わせた韓国の造語「ロファン（로판）」というジャンルに属する。このジャンルは、宮廷、政略結婚、貴族の階級制度といった権力構造に囚われた極めて有能な女性主人公が、武力ではなく知略で敵を打ち負かすという特定の構造に基づいている。ドラマの焦点は戦闘や「選ばれし者」の神話ではなく、自分を利用しようとするシステムの中で、ナビエが優れた政治的直感を駆使する姿を見ることにある。

物語の核心には、ゲーム理論でいうところの「事前コミットメント（precommitment）」の仕掛けがある。離婚審判の前にハインリとの再婚を取り決め、それを貴族や聖職者が見守る公開法廷で明らかにすることで、ナビエは夫が企てた公の場での屈辱を、双方向の地政学的な駆け引きへと転換させる。ソビエシュの優位性は、彼女に行き場がないことに依存していた。彼女が明確な行き場を示した瞬間、交渉は終わったのである。この作品を象徴するセリフは敗北の宣言ではなく、カウンターオファー（対案）なのだ。

ロファンというジャンルは、2010年代にNaverやKakaoのウェブ小説プラットフォームで、当時韓国のデジタルフィクションを席巻していた男性向けの「アクション」や「異世界」ジャンルに対する女性読者向けの対抗軸として台頭した。日本の「乙女ゲーム・異世界転生」の系譜と密接な関係があるが、構造的には異なる。ロファンは通常、転生や魔法の力ではなく、女性の制度的・組織的な有能さを主人公の最大の武器として物語を動かす。

26億から27億という閲覧数は、単なる背景情報ではない。What's on Disney PlusがDisneyのAPACショーケースでのプレゼンテーションを引用して報じたように、Disney+がこの作品を同プラットフォーム最高予算の韓国オリジナル作品として実写化する理由そのものである。英語、フランス語、日本語、ドイツ語など10言語で展開されるウェブトゥーンのグローバルな基盤は、従来の書籍の売上データでは決して得られないものを提供した。それは、制作費が1ドルも投じられる前に、読者層が細分化され、国際的に分布した需要が証明されているということだ。

■プラットフォーム発のIPとグローバルエンタメの逆転現象

『再婚承認を要求します』は、エンターテインメントIPが国境を越える仕組みにおいて、構造的に新しいものを提示している。それこそが、ポスターの背後にある物語である。

20世紀の大部分において、グローバルなエンターテインメント輸出の主な方向は一方通行だった。ハリウッドの作品が国際市場向けに翻案、吹き替え、あるいはリメイクされていた。非欧米圏のIPが国境を越える場合、一般的にはハリウッドの仲介者がまずそれを変換してから行われていた（アニメがアメリカのアニメーション映画になったり、日本のホラーが英語でリメイクされたりするなど）。1990年代後半の東南アジアでのKドラマブーム、2010年代のK-POPのグローバル化、そして2021年の『イカゲーム』に始まるプレステージ配信の時代という、韓流の最初の3つの波は、いずれも韓国コンテンツの国際的な広がりを加速させたが、依然として欧米のプラットフォーム配信をメカニズムとして機能していた。

ロファンとウェブトゥーンのパイプラインは、これを逆転させる。Alphatartの物語は韓国のプラットフォームで韓国語で出版され、韓国が所有・運営するプラットフォーム上でオリジナルおよび翻訳されたデジタル形式で26億回以上読まれた。そして、文化的な説明を必要とする外国の珍しい作品としてではなく、多言語の読者層が証明された、すでに検証済みのグローバルな視聴者を抱えた状態でDisney+に到着したのだ。DisneyがこのIPを国際的な視聴者に紹介しているのではない。国際的な視聴者がこれをDisneyに紹介しているのである。

この逆転現象こそが、プラハでの撮影、ヨーロッパ風の宮廷設定、スペクタクルよりも感情に根ざしたキャラクタードラマに実績のある監督の起用といった実写化におけるクリエイティブな選択が、国内で制作して海外に配給するのではなく、配信開始時から世界同時消費を想定して設計されたプロダクションであることを示している。『再婚承認を要求します』は、初日からグローバルなイベントとして構築されており、これはストリーミング時代以前のどの韓国ドラマも直面したことのない制作要件である。

■ポスターが語る作品の視覚的言語

ティーザー画像は意図的に無駄を省いている。シン・ミナ演じるナビエは法廷の中央に一人立ち、前を見据え、反抗的でも悲痛でもなく、落ち着いた表情を浮かべている。深紅のドレスは床まで伸びている。フレーム内に他の人物はいない。この視覚的な主張は、「このキャラクターは決断を下しており、その決断は覆らない」というものだ。

この抑制された表現は、原作のストーリーテリングのアプローチと一致している。ウェブトゥーン『再婚承認を要求します』は、劇的な対立や爆発的な感情の爆発を描く物語ではない。政治的戦略として展開される、持続的な冷静さの物語である。ナビエが対立の最中にあるポスターであれば、キャラクターを完全に読み違えていただろう。決断が下された場所、すなわちすでに開かれた法廷に彼女を一人配置するポスターは、そのトーンを正確に捉えている。

Anime News Networkは、ポスターに原作ウェブトゥーンで最もよく知られたセリフが含まれていることを確認したと報じており、このディテールは制作陣が視聴者を理解していることを示している。この作品のファン層は、小説の各章、ウェブトゥーンのパネル、オーディオドラマ、そしてビジュアルノベルゲーム「Maybe: Interactive Stories」を通じて、このセリフを追いかけてきた。Disney+のプロモーション画像でそれを見ることは、何か新しい発見ではなく、実写版の制作陣が何を翻訳しているのかを理解していることの確認なのだ。

「2026年秋」以降の具体的な配信日は発表されていない。Disney+は、詳細やマーケティング資料は今後発表されるとしている。制作の規模と、すでに注目している世界中の視聴者を考慮すると、次は予告編の発表がマイルストーンになる可能性が高い。

■注目ポイントQ&A

●『再婚承認を要求します』はいつDisney+とHuluで配信されますか？

Disney+とHuluは2026年秋の配信を予定していると認めていますが、具体的な日付は発表していません。Disney+の韓国オリジナル作品の一般的なグローバルリリースパターンに基づくと、韓国コンテンツが利用可能なすべてのDisney+市場で同時配信され、米国ではHuluが独占配信するとみられています。

●視聴する前に原作のウェブトゥーンを読む必要はありますか？

「ナビエ皇后は、ハインリ王子と即座に再婚することが許可されるという条件でのみ離婚に同意する」という物語の核となる前提は、ティーザーポスターの1行のテキストに完全に集約されています。原作ウェブトゥーンは6年以上の連載を経て2026年1月に完結しており、LINE Webtoon（Naverの国際プラットフォーム、日本ではLINEマンガ）などで読むことができます。新規の視聴者でも問題なく楽しめますが、原作のファンであれば、物語の深みや実写版のクリエイティブな選択の意図をより明確に理解できるでしょう。

●ロファンは他の韓国ドラマのロマンスジャンルと何が違うのですか？

ロファン（ロマンス＋ファンタジー）は、中世ヨーロッパ風の宮廷や帝国システムの中に極めて有能な女性主人公を置き、戦闘能力や魔法の力、あるいはロマンチックな魅力だけではなく、彼女の政治的手腕が物語の主な推進力となる韓国のジャンルです。従来の韓国ドラマのロマンスが、感情的な弱さや誤解を緊張感の原動力とすることが多いのに対し、ロファンは制度的な権力のナビゲーションに焦点を当てています。ナビエは夫に愛されようとしているのではなく、夫の愛がなくなったときに、彼がいなくても自分が揺るぎない立場にいることを確実にするのです。この構造的な違いが26億回の閲覧数を生み出し、Disney+が実写版として世界に通用すると賭けている理由です。

●『再婚承認を要求します』は現在どこかで視聴できますか？

まだエピソードは配信されていません。2026年7月27日に公開されたティーザーポスターが、実写版の最初の公式ビジュアルです。原作のウェブトゥーンはLINE Webtoon（英語など）やNaver Webtoon（韓国語）で現在読むことができます。ウェブ小説版も各プラットフォームで配信されています。

元記事: Remarried Empress Drops First Poster: Shin Min-ah Steps Into Navier’s Court