Ultrahuman、AI健康コーチング機能「UltraSphere」搭載の大規模アップデート「Emerald」を配信開始

Ultrahumanは2026年7月23日、同社史上最大規模となるソフトウェアアップデート「Emerald」をリリースした。既存のリングユーザーは無料で利用でき、Apple Watchなど他社製ウェアラブル端末との連携も可能になる。AIエンジン「UltraSphere」による具体的な健康アクションの提案が目玉だが、その精度に関する第三者機関の検証は未実施であり、実際の有効性は今後の評価が待たれる。

■UltraSphere：数字から意思決定へ

Ultrahumanは2026年7月23日、同社史上最も重要と位置づけるソフトウェアアップデート「Emerald」をリリースした。このアップデートにより、Ultrahumanのコンパニオンアプリは生体情報のダッシュボードから、プロアクティブな健康ガイダンスシステムへと変貌を遂げると同社は説明している。その中核となるのが「UltraSphere」と呼ばれる新しいAIエンジンであり、ユーザーに単にデータを見せるのではなく、そのデータを使って何をすべきかを提示する。このアップデートは既存のすべてのUltrahumanリングユーザーに無料で提供されており、すでにGoogle PlayストアおよびApple App Storeで配信されている。

UltraSphereが解決しようとしている中心的な課題は、ウェアラブル健康業界が長年説得力のある答えを出せずにいた「データを得た後、次にどうすればいいのか」という問いである。

刷新されたホーム画面の中央に配置されたUltraSphereは、Ultrahumanが「Next Best Actions（次にとるべき最善の行動）」と呼ぶ、コンテキストに応じた60以上のプロンプトを生成する。これらは、朝の光を浴びるために外に出るよう促す通知から、個人の概日リズム（サーカディアンリズム）に合わせたカフェイン摂取の制限リマインダー、固定された時刻ではなくユーザーの実際の回復状態に合わせた休息のサインまで多岐にわたる。

UltraSphereが標準的な通知システムと異なるのは、活用するシグナルの幅広さだ。このエンジンは、睡眠の質スコア、回復度の測定値、心拍変動（HRV）、皮膚温度、月経周期、運動データ、ストレス指標を統合し、Ultrahumanの継続的血糖値測定器（CGM）「M1」または「M2 Live」のユーザーであれば、リアルタイムの血糖値も組み込む。さらに、ユーザーの現在地、現地の天候、時間帯といった外的要因に合わせて推奨事項が調整される。時差ボケを抱えて新しいタイムゾーンに降り立った旅行者と、正午に休息サイクルに入る夜勤労働者とでは、異なるガイダンスが提供される。

UltrahumanのCEOであるMohit Kumar氏は、「すべてのウェアラブルトラッカーはデータを生成する。データは力を与えてくれるが、人々は単なる数字以上のものを求めている。彼らは何をすべきかを知りたがっているのだ」と述べている。

■UltraSphereの仕組みと技術的な課題

UltraSphereは「Ring PRO」のデュアルコアプロセッサ上で動作し、オンチップの機械学習を用いて、生のデータを分析のためにクラウドへ送信するのではなく、リングのハードウェア上で直接、統合された生体シグナルを処理する。この設計により、Emeraldの真に有用な追加機能の一つであるオフラインアクセスが可能となり、ユーザーはネットワーク接続がなくてもインサイトや過去のデータを確認できる。

しかし、技術的なトレードオフも確実に存在する。リングクラスのハードウェアで機械学習の推論を実行するには、積極的なモデル圧縮が必要となる。ミリワットレベルの電力で動作するデュアルコアのマイクロコントローラでは、サーバーサイドのモデルと同じ複雑さのパーソナライゼーションアルゴリズムを実行することはできない。さらに、シグナル自体にも第二の制約がある。リングが使用する光学式センサー方式である光電容積脈波記録法（PPG）によって測定されるHRVは、臨床的なHRV研究の基礎となる心電図（ECG）記録と比較して、意味のあるレベルで精度が劣る。

つまり、UltraSphereの推奨事項は、間接的でノイズの多い生体情報の代替指標上で実行される圧縮モデルから生成されているということだ。ウェアラブルから得られるHRVや睡眠データは純粋に有益であるため、これは致命的な欠陥ではない。しかし、特定の日の特定の個人の生理機能に対して正確な「次にとるべき最善の行動」を生成することが、マーケティングの謳い文句が示唆するよりも困難なエンジニアリング上の課題である構造的な理由はここにある。UltrahumanはUltraSphereの推奨精度の独立した検証結果を公開しておらず、同社が主張するVO2 Max（最大酸素摂取量）の精度の21%向上は、外部の査読付きテストではなく、100人以上のアスリートを対象とした内部調査に基づいている。

健康AIウェアラブル全般に関する公開された研究によれば、この問題はUltrahumanに限ったことではない。一部のスマートリングは総睡眠時間を1晩あたり1時間近く過大評価することが示されており、その推定値に基づいて構築されたAI主導のコーチングは、下流で測定誤差を引き継ぐことになる。

■行動を中心に再設計されたアプリ

UltraSphereに加えて、Emeraldアップデートでは、ライトモードとダークモードのオプションを備えた包括的なインターフェースの刷新が行われ、静的なサマリーよりもタイムリーでコンテキストに応じた情報を強調するように「Ring」タブが再構築された。

Ultrahumanの既存の推奨レイヤーである「Jade AI」は、専用の独立したハブへと格上げされ、睡眠、運動、回復、血液マーカー、継続的血糖値測定のデータを連携させるようになった。新たに3つのタブも追加された。「Sleep Screener」は、心房細動（AFib）検知やスマートアラームを含むすべての睡眠関連データを1つのビューに統合する。「Longevity」は、長期的な寿命に関連する健康マーカーを提示する。そして「Windows」は、概日リズムのフェーズ、最適なカフェイン摂取のタイミング、ビタミンDの曝露レベルなど、1日の中で変化する時間的制約のあるインサイトを表示する。

また、このアップデートでは、リアルタイムの生体データを表示する「Live View」と、週間の目標トラッカーである「Goals」も導入されている。

内部の重要な変更点として、すべての健康データ処理がデバイス上で実行されるようになった。これにより、ユーザーはネットワーク接続なしでインサイトや過去のデータにアクセスし続けることができる。これは、頻繁に旅行する人、電波状況の悪い環境にあるジムの利用者、健康データがデバイスの外部に出ることを懸念するすべての人にとって、意味のある改善である。

フィットネス面では、Ultrahumanは自動ワークアウト検出を改良し、心拍数アルゴリズムを改善した。また、100人以上のアスリートを対象に実施した内部調査を引用し、VO2 Maxの精度が21%向上したとしている。

■クロスデバイスの野心：Apple Watchユーザーも歓迎

Emeraldにおけるおそらく最も戦略的に重要な追加機能は、クロスデバイスの互換性である。ユーザーはUltrahumanアプリを、Apple Watch、Garminデバイス、WHOOP、AirPods（第3世代）などのサードパーティ製ウェアラブルとペアリングし、それらのデバイスで記録されたワークアウトをUltrahumanのエコシステム内に記録できるようになった。

この実装は、iOSのHealthKitおよびAndroidのHealth Connectを通じて機能する。これらは、承認されたアプリが他のプラットフォームで記録されたアクティビティや生体データを読み取ることを可能にする標準化されたデータ共有APIである。これにより、これまでウェアラブルのエコシステムを変更することを困難にしていた、すべてを乗り換えるか全く乗り換えないかという摩擦が解消される。メインのデバイスを交換したくないApple Watchの所有者も、リングを所有することなく、ワークアウトデータをUltrahumanの分析パイプラインに供給できるようになった。

この動きは、意図的な戦略的転換を示している。Ultrahumanは、ハードウェアプラットフォームとして狭い範囲で競争するのではなく、ユーザーがどこでデータを収集したかにかかわらず、それを取り込んで解釈できる健康インテリジェンスレイヤーとして自社のアプリを位置づけている。

■証明すべきものがある企業

Emeraldのリリースは、Ultrahumanにとって重要な時期に行われた。ベンガルールを拠点とする同社は、2025年後半の大部分を、フィンランドの市場をリードするスマートリングメーカーであるOuraとの激しい特許紛争の対応に費やした。2025年10月に米国国際貿易委員会（ITC）がOuraに有利な裁定を下した結果、「Ring AIR」の米国への一時的な輸入禁止措置がとられた。2025年10月21日に発効したこの禁止措置により、同社は米国での売上高で推定5000万ドル（約82億円、1ドル=164円換算）の損失を被り、2025年半ばに24.6%だった国内市場シェアは年末までに1桁台へと急落した。

Ultrahumanの対応は、ライセンスによる和解ではなく、ハードウェアの全面的な再設計であった。同社の第3世代リングである「Ring PRO」は、Ouraの特許を回避するために特別に設計されたオールチタンのユニボディ構造を特徴としている。米国税関・国境警備局（CBP）は2026年3月24日にRing PROの輸入を許可し、2026年6月20日に世界中で出荷が開始された。価格は479ドル（約7万8000円）である。Ring PROの主要な健康機能にはサブスクリプション費用はかからない。

一方、Ouraの399ドル（約6万5000円）の「Ring 5」は2026年6月4日に出荷が開始された。テキサス州東部地区連邦地方裁判所において、OuraがUltrahumanに対して追加の特許を主張している訴訟は、現在も係争中であり未解決のままである。

読者は、2026年3月27日に発生したデータ侵害をUltrahumanが6月に確認したことにも留意すべきである。攻撃者は、従業員のノートパソコン上のマルウェアを通じて盗まれた認証情報を使用して内部の分析プラットフォームにアクセスし、同社のユーザーベースの約0.1%にあたるウェルネスデータ（連絡先、取引履歴、フィットネス関連データなど）を流出させた。Ultrahumanは、パスワード、支払い情報、本番システム、リングデバイスは侵害されておらず、影響を受けたシステムは検知から数時間以内に隔離されたと述べている。

このような背景の中で、Emeraldは機能のリリースであると同時に、プラットフォームとしての野心を示す声明でもある。競合するOura、Samsungの「Galaxy Ring」、RingConnが最近のサイクルで主にハードウェアの改良に注力しているのに対し、Ultrahumanは、スマートリングにおける次の競争の最前線はソフトウェアのインテリジェンスであり、具体的にはマルチモーダルな生体データをユーザーがすぐに行動に移せるガイダンスに変換する能力であると明確に賭けている。

■リングからのAI健康アドバイスは本当に機能するのか

UltraSphereがその約束を果たすかどうかは、Ultrahumanがまだ詳細を明らかにしていない要因、主に基盤となるモデルが時間の経過とともに個人の生理機能にどれだけうまく適応するかにかかっている。明記されているプロファイル（アスリート、新米の親、シフト勤務者、頻繁に旅行する人）は広範なカテゴリーを説明するものであり、真の健康ガイダンスは、集団の平均では表せない特異なベースラインを考慮し、個人のレベルで機能しなければならない。

ウェアラブル健康業界は、生の生体情報を意味のあるガイダンスに変えると繰り返し約束してきたが、その結果はまちまちである。コンテキストの認識は依然として非常に困難なエンジニアリング上の問題だ。午後9時に休息をとるという推奨は、標準的なオフィスワーカーには有用だが、夜勤を始める看護師には逆効果となる。Ultrahumanは、UltraSphereがシフト勤務者や旅行者を考慮していると述べているが、さまざまなスケジュールや生理機能を持つユーザーがこのエンジンを試すにつれて、その主張は現実世界での厳しい検証に直面することになるだろう。

現時点において、Emeraldは、主要なスマートリングメーカーがこのカテゴリーの価値提案を、受動的なデータの記録から能動的でパーソナライズされたガイダンスへと移行させようとする、これまでで最も明確な取り組みを示している。オンチップのモデルが、基盤となる生体シグナルのノイズに対してどれだけうまく持ちこたえるかは、AIによる健康コーチングが実際に規模を拡大して機能するのか、それともウェアラブルのダッシュボード問題の次のイテレーションが単により洗練されたダッシュボードに過ぎないのかについて、多くを語ることになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●UltrahumanのEmeraldアップデートとは何ですか？

Emeraldは、2026年7月23日にリリースされたUltrahumanのRingアプリ向け過去最大のプラットフォームアップデートです。目玉となるのはAI意思決定エンジン「UltraSphere」で、睡眠の質、HRV、皮膚温度、月経周期、ストレス、運動データ、および（CGMユーザー向けの）血糖値と、現在地、天候、概日リズムなどの外的要因を統合し、「Next Best Actions」と呼ばれる60以上のパーソナライズされた日々の健康提案を生成します。既存のリングユーザーは無料で利用できます。

●UltrahumanはApple WatchやGarminと連携できるようになりましたか？

はい。Emeraldではクロスデバイスの互換性が追加され、UltrahumanアプリをApple Watch、Garminデバイス、WHOOP、AirPods（第3世代）とペアリングできるようになりました。これらのサードパーティ製デバイスからのワークアウトデータは、HealthKit（iOS）およびHealth Connect（Android）を介してUltrahumanの分析パイプラインに供給されます。これにより、Apple Watchユーザーはメインのウェアラブルを変更することなく、Ultrahumanのインテリジェンスレイヤーを利用できます。

●UltraSphereのAIによる健康アドバイスはどの程度正確ですか？また、その限界は何ですか？

UltrahumanはUltraSphereの推奨精度に関する独立した検証結果を公開していません。基盤となる生体シグナル、特に光学式PPGセンサーで測定されるHRVは、臨床研究の基礎となるECGベースの測定よりも精度が低く、リングクラスのハードウェアでAI推論を実行するには、アルゴリズムの複雑さを制限するモデル圧縮が必要です。Ultrahumanが主張するVO2 Maxの21%向上は、外部の査読付きテストではなく、100人以上のアスリートを対象とした内部調査に基づいています。これはガイダンスが役に立たないという意味ではありませんが、AIに供給されるシグナルには固有の測定上の限界があることを理解しておく必要があります。

●Ultrahumanで私の健康データは安全に保たれますか？

2026年6月、Ultrahumanは3月27日に発生したデータ侵害を確認しました。このインシデントでは、攻撃者がユーザーの約0.1%のウェルネスデータ（連絡先、取引履歴、フィットネス関連情報）への読み取り専用アクセス権を取得しました。同社は、パスワード、支払いデータ、本番システム、リングデバイスは侵害されていないと述べています。その後、Ultrahumanはアクセス制御を強化し、異常検知を導入し、規制当局に通知しました。Emeraldアップデートによるオンデバイス処理の導入により、Ultrahumanのサーバーに送信されるのではなくローカルで分析されるデータが増えるため、リスクが完全に排除されるわけではありませんが、データが外部にさらされる機会は減少します。

元記事: Ultrahuman Emerald Update Ditches Dashboards for AI-Driven Health Coaching