ジョニー・デップがSDCCにサプライズ登場、ホラー版『クリスマス・キャロル』の予告編を披露

ジョニー・デップがサンディエゴ・コミコン（SDCC）にサプライズ登場し、タイ・ウェスト監督による新作映画『Ebenezer』の初公式予告編を披露した。本作はチャールズ・ディケンズの『クリスマス・キャロル』をホラーテイストで映画化したもので、米国では2026年11月13日に劇場公開が予定されている。デップにとっては2022年の名誉毀損裁判後初となるメジャースタジオ作品への復帰作であり、今後の興行成績や評価が注目される。

■ホールHへのサプライズ登場

ジョニー・デップは7月23日午後、サンディエゴ・コミコン（SDCC）のホールHに、特殊メイクの鼻、黒いマント、シルクハット、杖といったエベニーザ・スクルージの完全な衣装でサプライズ登場した。パラマウント・ピクチャーズによるチャールズ・ディケンズの1843年の中編小説の映画化であり、ホラー映画監督のタイ・ウェストがメガホンを取る『Ebenezer』の初公式予告編を披露するためだ。現在オンラインで広く拡散されているこの予告編は、ウェスト監督が構築しているものが、過去・現在・未来の3つのクリスマスの精霊をコミカルではなく純粋に恐ろしいものとして描くゴーストストーリーであることを示している。この構造的な選択は、過去35年間の主要な『クリスマス・キャロル』の映画化作品とは一線を画すものだ。本作は2026年11月13日に全米の劇場で公開される予定である。

デップは正面入り口からは現れなかった。同日午後の早い時間には、ガスランプ・クォーターにある「Scrooge and Marley」と呼ばれるポップアップストアの外に予告なしに姿を現し、店の窓から出てきて30分近く集まった群衆と交流した。その間、彼は完全に役に入りきっており、自ら食べたキャンディを差し出したり、去り際に「ばかばかしい（Humbug）」とつぶやいたりした。彼の前にはヴィクトリア朝のキャロル歌手たちが歩いていた。公正な賃金について尋ねたディケンズ風の衣装を着たキャラクターには、不満げなうなり声だけで応じた。

その後、彼はホールHで行われていたColliderのパネルディスカッションに乱入した。これはパラマウントや本作とは無関係のセッションであり、無関係な「Directors on Directing」パネルの最後に現れて予告編を紹介した。彼は6,130席のホールHの観客に向かって、「君たちには人生や仕事はないのか？」と問いかけた。予告編の冒頭のセリフである「戻ってこられて嬉しい（It's good to be back）」は、2022年にアンバー・ハードとの名誉毀損裁判が終結して以来、デップのメジャースタジオ作品への復帰を待ち望んでいた観客への直接的なメッセージとして広く受け止められた。

彼はまた、スクルージの役柄のまま、トランプ前大統領の関税に関するジョークをアドリブで飛ばした。デップがSDCCに参加するのは、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』のプロモーションで出席した2018年以来となる。

■予告編が示すホラーとダークコメディの融合

パラマウントの公式ログラインは、「ディケンズのロンドンを舞台にしたスリリングなゴーストストーリー。過去、現在、未来と向き合い、セカンドチャンスのために戦う一人の男の超自然的な旅を描く」としている。

予告編は、これまでのどの主要な映画化作品よりも文字通り「スリリングなゴーストストーリー」を実現している。アンドレア・ライズボロー演じる「過去のクリスマスの精霊」は、頭からつま先まで全身白ずくめで白いコンタクトレンズを装着し、驚きよりも恐怖を与えるようにデザインされている。『セヴェランス』で知られるトラメル・ティルマンは「現在のクリスマスの精霊」を演じる。イアン・マッケランは、スクルージに贖罪の唯一のチャンスをもたらす鎖につながれた幽霊、ジェイコブ・マーレイを演じる。一方、デップ演じるスクルージは、背を向けた通行人に雪玉を投げつけたり、休日の感傷に対して演劇的な軽蔑の反応を示したりと、そのけちっぷりがコミカルに描かれているが、超自然的な対決が訪れるとトーンが一変する。

SlashFilmは、予告編に組み込まれた特定の映画文法を指摘している。スクルージがベッドに沈み込むシーンは、ウェス・クレイヴン監督の1984年の映画『エルム街の悪夢』でのデップの最初の映画出演における最も有名な瞬間、グレン・ランツがフレディ・クルーガーの爪によってマットレスに引きずり込まれるシーンを彷彿とさせる。ウェスト監督は、デップ自身のホラーの系譜をスクルージの変身シーンの視覚言語に直接組み込んだ。このオマージュは偶然ではない。

本作は純粋なダークコメディとしても機能している。予告編の複数のレビュアーは、ホラーという表現と並んで「極めて不機嫌なダークコメディ」というフレーズを使用した。ウェスト監督自身、4月のCinemaConの観客に対し、特定の『クリスマス・キャロル』の映画化作品が彼にとって最も初期のホラー体験の一部であったと語っており、この発言はディケンズの原作を最初から家族向けではなくホラーに近いものとして再定義している。

■タイ・ウェスト監督のホラー手法

タイ・ウェストは、原作にジャンルとしてのホラーを表面だけコーティングするような監督ではない。彼の「X」3部作（2022年の『X エックス』、2022年の『Pearl パール』、2024年の『MaXXXine マキシーン』）は、一貫した特定の映画制作の構造を示している。各作品は物語の時代の映画撮影の美学を模倣し、キャラクターが抑圧したり見ようとしなかったりしたものを強制的に暴露するものとしてホラーを展開する。1979年のテキサスを舞台にした『X エックス』では1970年代のグラインドハウス映画の粒子を使用し、1918年を舞台にした『Pearl パール』では初期ハリウッドメロドラマの3色テクニカラープロセスを模倣した。1985年のハリウッドを舞台にした『MaXXXine マキシーン』では、イタリアのジャッロ映画の美学とブライアン・デ・パルマのサスペンス映画の引用を取り入れた。

「X」3部作は、約1,220万ドル（約20億80万円、1ドル=164円換算）の合計製作費に対し、全世界で約4,550万ドル（約74億6,200万円）の興行収入を記録した。

『Ebenezer』について言えば、1843年のヴィクトリア朝のロンドンには「映画」はほとんど存在していなかった（『クリスマス・キャロル』の最初のサイレント映画化は1901年）。ウェスト監督は、ヴィクトリア朝の演劇のイラストレーション、チャップマン＆ホール社の初版のためのジョン・リーチによる1843年のオリジナル版画、あるいはゴシック絵画といった、映画が存在する前にディケンズのオリジナルテキストを取り巻いていた美学の伝統の視覚的表現に取り組んでいる可能性がある。これは、既存の映画から複製するのではなく、視覚文法を再構築しなければならない「時代」を扱う、ウェスト監督にとってこれまでで最も野心的な時代美学の試みとなるだろう。

ウェスト監督が展開するホラーのメカニズムは、ディケンズの原作を構造的に珍しいものにしている要素と正確に一致している。『クリスマス・キャロル』において、スクルージは幽霊が見せるものを自ら選んで目撃するわけではない。彼は連れて行かれるのだ。その訪問は合意のない、強制的な、絶対的なものである。これまでの映画化では、幽霊を温かく優しい存在にすることでこれを和らげてきた。ウェスト監督のバージョンは、彼らを純粋に恐ろしいものとして描くことで、ディケンズがオリジナルに組み込んだ強制的な性質を回復させ、道徳的な変容に説得力を持たせている。スクルージが変わるのは、説得されたからではなく、圧倒されたからである。

■デップのキャリアにおける意味

デップの最後の主要なハリウッド・スタジオ映画は、2018年の『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』だった。その後、アンバー・ハードの告発と、英国での2020年のThe Sun紙に対する名誉毀損訴訟の敗訴を受けて、彼は同シリーズおよび『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズから降板させられた。2022年の米国での名誉毀損裁判では、ハードが3つの名誉毀損の訴えすべてで責任を問われ、陪審員はデップに約1,035万ドル（約16億9,740万円）の損害賠償を支払うよう命じた。デップはハードの反訴の3つの訴えのうち1つで責任を問われ、200万ドル（約3億2,800万円）の支払いを命じられた。両当事者は2022年12月に双方の訴訟で和解した。

その間の数年間、デップはフランス語の歴史ドラマ『ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人』（2023年）に出演した。同作はカンヌ国際映画祭のオープニングを飾り、7分間のスタンディングオベーションを受けたと報じられたが、約2,240万ドル（約36億7,360万円）の予算に対し、批評家の評価は賛否両論（Rotten Tomatoesで48%）だった。彼はまた、『Modi: Three Days on the Wing of Madness』（2024年）を監督し、ライオンズゲートの『Day Drinker』でペネロペ・クルスやマデリン・クラインと共演した。彼は2025年の紅海国際映画祭や、2026年4月のCinemaConに『Ebenezer』のプロモーションのために出席した。

『Ebenezer』のキャッチコピー「はみ出し者のマスターが帰ってくる（The master of misfits returns）」は、ジャック・スパロウ、マッドハッター、エドワード・シザーハンズ、ウィリー・ウォンカといったデップの風変わりなアウトサイダーのキャリア全体を、スクルージをその論理的な後継キャラクターとする系譜として位置づけている。それは別の愛すべきはみ出し者ではなく、最も暗い形に反転したアーキタイプである。予告編はこのつながりを明確にし、デップを「ジャック・スパロウ、エドワード・シザーハンズ、マッドハッターをあなたに届けた男」として宣伝している。

■時代を映す鏡としての『クリスマス・キャロル』

『クリスマス・キャロル』の主要な映画化の各時代は、その文化的瞬間を反映してきた。大恐慌時代のアメリカの映画化では、ヨーロッパの銀行家の残酷さから逃れる苦労する労働者としてボブ・クラチットを中心に据えた。1960年代のバージョンはスクルージをフロイト的にし、彼の過去と格闘させた。1980年代の映画化は彼を明確な経済不況の中に置いた。『3人のゴースト』（1988年）はメディア産業を風刺した。『マペットのクリスマス・キャロル』（1992年）は子供向けに安全なものにした。ガイ・ピアース主演の2019年のBBCミニシリーズはダークな路線をとった。『スピリテッド』（2022年）はメタコメディにした。

タイ・ウェスト監督の2026年版は、過去の集団的な失敗との合意のない直面によって定義されるパンデミック後の文化的瞬間に登場し、幽霊の訪問を道徳的に教訓的なものではなく、純粋にトラウマを与えるものにしている。これは偶然ではない。ホラーのニュアンスは一つの診断である。2026年において、自分が何をしたか、そして変わらなければどうなるかを見せつけられることは、慈悲深い宇宙からの贈り物というよりも、攻撃のように感じられる。幽霊はガイドではない。彼らは免疫反応なのだ。

クリエイティブチームはこの解釈を補強している。ナサニエル・ハルパーンの過去の作品である『レギオン』（FX）は、自身の意識を無意識に物理世界に放送し、周囲の現実を歪める超能力を持つミュータントを中心に据えていた。彼の『ザ・ループ TALES FROM THE LOOP』は、悲しみと、現在における過去の状態の解決不可能な存在を探求した。これら過去の2つの作品群は、自身を抑えきれない意識について、そしてトラウマとしての時間についてのものだ。これらは、贖罪の楽観主義を取り除いたときに『クリスマス・キャロル』を寓話というよりホラーにするのと同じ構造的な関心事である。

『ノスフェラトゥ』の監督であるロバート・エガースも、ワーナー・ブラザースで別の『クリスマス・キャロル』の映画化を進めており、ウィレム・デフォーがスクルージ役の候補に挙がっていると報じられている。2人のホラー志向の監督が同時に同じヴィクトリア朝のゴーストストーリーを映画化しているという事実は、個人の芸術的選択だけでなく、文化的瞬間について何かを示唆している。

■キャストとスタッフ

脚本はナサニエル・ハルパーン。撮影はチェッコ・ヴァレーゼ。プロダクションデザインはイヴ・スチュワート。プロデューサーはエマ・ワッツ。製作総指揮はデヴィッド・リード、アダム・ボーリング、スティーヴン・ドイターズ、ジェイソン・フォーマン、タイ・ウェスト、ピート・キアペッタ、アンソニー・ティッタネグロ、アンドリュー・ラザー。詳細なスタッフ情報はDread Centralが報じている。

キャストには、エベニーザ・スクルージ役のジョニー・デップ、ジェイコブ・マーレイ役のイアン・マッケラン、過去のクリスマスの精霊役のアンドレア・ライズボロー、現在のクリスマスの精霊役のトラメル・ティルマン、ボブ・クラチット役のルパート・グリント、フレッド（スクルージの甥）役のサム・クラフリン、若き日のエベニーザ役のアーサー・コンティ、イザベル・フェジウィグ役のエリー・バンバーが含まれ、チャーリー・マーフィーとヘンリー・ロイド＝ヒューズが未発表の役で出演する。デイジー・リドリーも出演しており、情報筋は彼女の役をエミリー・クラチットまたは未来のクリスマスの精霊だと説明しているが、パラマウントの公式なキャスト確認はまだ行われていない。

主要撮影は2026年1月にダブリンとロンドンで開始され、すでに終了している。本作はまだMPAのレイティングを受けていない。

『Ebenezer』は2026年11月13日に公開され、MGMの『How to Rob a Bank』やNeonの『Paper Tiger』と同日公開となる。

■注目ポイントQ&A

●『Ebenezer』の劇場公開日はいつですか？

パラマウント・ピクチャーズは、『Ebenezer』の全米劇場公開日を2026年11月13日に予定しています。これは感謝祭前の公開枠であり、ファミリー向け映画のシーズンが本格化する前に観客を獲得することを目指す、ホラーテイストのホリデー映画にとって歴史的に有効だった位置づけです。ストリーミング配信のリリース日は発表されていません。

●『Ebenezer』はホラー映画ですか、それともクリスマス映画ですか？

予告編や監督自身の発言によれば、その両方であり、2つは矛盾するものではないと示唆されています。タイ・ウェスト監督は4月のCinemaConで、特定の『クリスマス・キャロル』の映画化作品が彼にとって最も初期のホラー体験の一部であったと語っており、原作の中編小説を最初からホラーに近いものとして位置づけています。ディケンズは、ヴィクトリア朝の心霊主義への不安が頂点に達していた1843年に『クリスマス・キャロル』を出版し、その超自然的な出来事を説明のつくものではなく現実のものとして提示しました。ウェスト監督は、そのオリジナルのトーンの曖昧さを回復させ、クリスマス映画と純粋なホラーの両方として機能するゴーストストーリーを作り上げているようです。デップのダークコメディがその2つの間のトーンの橋渡しをしています。

●このバージョンは他の『クリスマス・キャロル』の映画化作品とどう違うのですか？

ジム・キャリー主演の2009年のCGI版、ガイ・ピアース主演の2019年のBBCミニシリーズ、『スピリテッド』（2022年）など、これまでの主要な映画化作品の多くは、物語を現代化するか、アニメーション化するか、あるいは幽霊を恐ろしいものではなく道徳的に教訓的なものとして描いてきました。タイ・ウェスト監督のバージョンは、雰囲気のある恐怖のゆっくりとした構築、時代に特化した視覚的表現、そして導き手というより純粋に脅威を感じさせる幽霊といった、彼特有のホラー映画制作の構造を適用することで他と一線を画しています。アンドレア・ライズボロー演じる全身白ずくめで白いコンタクトレンズをした「過去のクリスマスの精霊」は、安心させるためではなく、不安にさせるためにデザインされています。ロバート・エガース監督もワーナー・ブラザースで別の『クリスマス・キャロル』の映画化を進めており、ウィレム・デフォーがスクルージ役と報じられていることから、2026年はホラー監督たちの間で誰が最も効果的にディケンズを再び恐ろしいものにできるかという競争が見られるかもしれません。そしてその競争において、ウェスト監督はすでに予告編を公開しています。

●ジョニー・デップの参加は、この映画の商業的見通しに実際にどのような意味を持ちますか？

デップのSDCCへの登場は、ソーシャルメディアで即座に大きな勢いを生み出し、複数のメディアがホールHの観客の反応や、予告編冒頭の「戻ってこられて嬉しい」というセリフのバイラルな広がりを報じました。世界中に多数存在する彼のファン層は、2022年以来、彼のメジャースタジオ映画への復帰を熱心に待ち望んでいました。11月13日という公開日と感謝祭のマーケティングウィンドウの組み合わせにより、パラマウントはホラージャンルの観客（「X」3部作からのタイ・ウェスト監督の固定ファン）とメインストリームの観客（デップ、マッケラン、グリント、リドリー）の両方を惹きつける映画を、比較的クリアな公開カレンダーに配置することになります。裁判を通じてデップを支持した観客とそうでない観客を同じ劇場に集められるかどうかは、予告編では答えられない商業的な疑問ですが、予告編は両方のグループに特定の「見たい」と思わせるものを提供することで、その役割を果たしています。

元記事: Ebenezer Trailer: Johnny Depp’s Scrooge Storms SDCC as Ti West Darkens Christmas Carol