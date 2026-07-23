米FCC、衛星ライセンス審査を高速化する新規則「Part 100」を採択もSpaceXの100万機AIデータセンター計画は対象外に

米連邦通信委員会（FCC）は、数十年前に制定された衛星ライセンス枠組み「Part 25」を廃止し、承認手続きを大幅に高速化する新規則「Part 100」を可決した。これにより日常的な衛星の補充や設計変更手続きが数週間単位に短縮される見込みだが、SpaceXが申請中の最大100万機規模のAIデータセンター構想など、大型の未承認申請には適用されず旧審査手順にとどまる。業界は審査の迅速化を期待する一方で、法的強制力のある処理期限の有無や運用体制の実効性に注視している。

■個別審査から「原則承認」へ：審査手続きの刷新

従来のPart 25規則は、すべての衛星申請に対してゼロからの個別審査を義務付けており、各申請を既知の標準に基づくルーチン的な認定ではなく、新しい政策課題として扱っていた。そのため、静止衛星や競合の少ない軌道の小型衛星で6〜9ヶ月、複雑なコンステレーション（群衛星）では数年または無期限に審査が長期化していた。例えばSpaceXは、Starlinkネットワークをギガビット通信速度にアップグレードするためのFCC承認に、2024年10月から2026年1月まで15ヶ月以上待たされた経緯がある。

今回採択されたPart 100は、このアプローチをFCCが「原則受容（presumed acceptable）」と呼ぶ枠組みに置き換える。申請が同委員会の規則や方針に適合している場合、個別の是非を判断するのではなく、公共の利益にかなうものとみなして承認する。申請は「申請要件の不備」「権利放棄（ウェイバー）要求」「市場アクセス」「外資規制」「処理ラウンド要件」「周波数制約」「連邦機関との調整」という7つの特定審査カテゴリーにルーティングされ、これらに該当するものだけが詳細な審査を受ける。それ以外は原則として承認される。

申請プロセス自体もモジュール化された。審査官が案件ごとに読み解く必要があった長文の技術的説明書に代わり、申請者は標準化されたフォームで客観的な基準への適合を証明する。軌道パラメーター用の「Schedule O」と周波数情報用の「Schedule F」の2つの新フォームが旧来の「Schedule S」を置き換える。また、所有権や組織情報を記載する主要フォーム「FCC Form 312」を技術申請とは独立して事前提出できるようになり、コンステレーションの設計が確定する前に所有権審査を開始できるようになった。

■審査遅延を防ぐタイムラインと議会における法案の動き

新たなパイプラインにはタイムラインも設定された。FCCは提出から30日以内に申請をパブリックノティス（公募意見提出手続き）に付すか、不備を申請者に伝える必要がある。一般的なライセンス請求のパブリックコメント期間は30日から15日に短縮された。また、パブリックコメント期間終了後60日以内に決定を下さない場合、同委員会は遅延の具体的事由を申請者に通知しなければならない。

ただし、この60日以内の説明義務は法的強制力のある厳格な処理期限（ショットクロック）ではない。判断を下さなかった理由の説明は義務付けられるが、黙認されたからといって自動的に承認されるわけではない。この点は新ルールの大きな限界であり、業界が米議会の動きにも注目している理由だ。

米下院のブレット・ガスリー商業委員長らが主導する「衛星および電気通信効率化法案（H.R. 8255）」は、標準的な衛星申請に180日、複雑な申請に1年の法定期限を課す内容となっている。2026年4月21日の小委員会公聴会を通過したものの、期限を超過した場合に自動承認する「みなし承認」条項については、既存事業者と新規参入者の間で意見が分かれており、議論が続いている。

■業界の変化に対応する新たなライセンス分類とルール

Part 100では、従来の枠組みには存在しなかった新たなライセンスカテゴリーが新設された。最も大きな追加は「可変軌道宇宙ステーション（VTSS）」システムで、静止軌道外で運用されるか、または固定された予測可能な軌道パターンを持たない宇宙船と定義される。これにより、軌道上輸送機、接近・近接運用プラットフォーム、軌道上サービス・製造システム、月ミッションなど、従来の分類に当てはまらなかった運用が明確にカバーされる。

また「マルチ軌道衛星システム（MOSS）」カテゴリーにより、低軌道（LEO）衛星と静止軌道（GEO）衛星を組み合わせたような複数区分のコンステレーションを、単一の呼出符号（コールサイン）で一括申請することが可能になった。

多くの宇宙局および地球局のライセンス期間は20年に延長された。さらに、高度調整や周波数の微調整といった日常的な改修については、事前のFCC許可なしで実施可能となり、技術革新に合わせて進化する大規模コンステレーションの運用負荷が軽減される。

■新規則が得となる企業と、置き去りにされる巨大プロジェクト

日常的な衛星の補充や変更申請を頻繁に行うSpaceXやAmazon Leoにとって、今回の審査高速化は大きな恩恵となる。軌道上の全アクティブ衛星の約65%を占め、1,200万人以上の加入者を擁するSpaceXのStarlinkネットワークは、継続的な衛星の入れ替えやアップグレードを必要としており、モジュール式認証手続きによって処理の加速が期待される。

また、約7,740機の認可範囲からブロードバンド網を構築しているAmazon Leo（旧Project Kuiper）は、2026年7月時点で第1世代コンステレーションを285〜331機配備している。同社はFCCに提出した文書で100億ドル（約1兆6300億円、1ドル=163円換算）以上の投資を明かしているが、2026年7月30日までに1,618機を運用開始するという期限に対して条件付きの猶予を与えられている。

一方で、最も注目を集めている大型申請は新ルールの対象外とされた。SpaceXが2026年1月30日に申請した、人工知能（AI）ワークロードの分散コンピューティング基盤として機能させる最大100万機規模の軌道上データセンター構想など、2026年に提出された大型データセンターコンステレーションの未承認申請は、新規則のスピードアップ対象ではなく、既存のPart 25の枠組みで審査が続けられる。

■宇宙状況把握（SSA）データのリアルタイム共有を義務化

Part 100における重要な変更点として、すべての衛星事業者に対し、承認された宇宙状況把握（SSA）プロバイダーへのリアルタイムなエフェメリスデータ（正確な軌道位置情報）の共有が義務化された点が挙げられる。提供先は米宇宙軍の第18宇宙防衛隊、またはFCCが承認した民間の同等機関となる。

現在、低軌道（LEO）で運用中の衛星数は1万6,000機を超えており、巨大コンステレーションを運用する事業者は1日に数十回もの衝突回避アラートを受信している。衝突によって破片が自己増殖的に増えるケスラーシンドロームのリスクが高まる中、データ共有の法的義務化は衝突防止に向けた不可欠なインフラとなる。

また、非静止軌道（NGSO）事業者には年2回の宇宙安全報告書の提出が義務付けられたほか、2022年に制定された「ミッション終了後5年以内の軌道離脱（デオービット）」ルールも、自己認証に基づく法規定として正式に組み込まれた。

■今後の課題と運用への期待

周波数帯の競合を調整する「処理ラウンド」制度も改革された。毎年1月1日から10月31日まで自動的に開設され、優先権（後発システムからの保護）を求める事業者は1,000万ドル（約16億3000万円、1ドル=163円算）の保証金を預託する必要がある。この保証金は配備の進捗に応じて段階的に減額され、90%配備時点で0ドルとなる仕組みで、投機的な申請を防ぐ狙いがある。

Part 25からPart 100への移行にあたり、技術的な安全基準やデブリ削減計画自体は大幅に変更されず維持される。今回の改革は、安全基準のハードルを下げるものではなく、申請・審査の手続き構造を刷新するものだ。

衛星業界にとっての実質的な課題は、FCCが十分なスタッフとITインフラを確保し、この新たな「組み立てライン」を約束通りの速度で稼働させられるかという実行力にかかっている。

■注目ポイントQ&A

●FCC Part 25と新しいPart 100の違いは何ですか？

従来のPart 25は案件ごとに個別詳細審査を行っていましたが、新Part 100は明確な基準を満たしていれば原則承認する「原則受容」モデルを採用しています。申請書式がモジュール化され、パブリックコメント期間が15日に短縮されるなど、手続きの高速化が図られています。

●SpaceXの100万機規模のAIデータセンター計画に新ルールは適用されますか？

適用されません。2026年に提出された軌道上データセンターなどの大型コンステレーション申請は新ルールのタイムライン対象外とされており、従来のPart 25の枠組みで審査が継続されます。

●衛星事業者に対するリアルタイムデータ共有の義務付けとはどのような内容ですか？

ライセンス取得の必須条件として、衝突防止に必要な正確な軌道位置情報（エフェメリスデータ）を米宇宙軍第18宇宙防衛隊などの承認された機関に提供することが義務化されました。混雑する低軌道での安全確保を目的としています。

●新規則によって衛星ライセンス審査の遅れは解消されますか？

日常的な申請の処理速度向上が期待されますが、Part 100には期限超過による「自動承認」規定が含まれていません。法的強制力を持つ処理期限を設定するため、米議会で法案（H.R. 8255）の審議が別途進められています。

元記事: FCC Scraps Decades-Old Satellite Rules, But SpaceX’s Million-Satellite AI Plan Waits in Line