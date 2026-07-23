太平洋で嵐急増、大西洋は沈黙：史上最も温暖な海で発達する「スーパーエルニーニョ」の脅威

現在、太平洋では例年を上回るペースで熱帯低気圧が発生する一方、大西洋は2009年以来最も静かな幕開けとなっている。この対照的な現象は、史上最も温暖な海洋上で急速に発達している単一のエルニーニョ現象によって引き起こされている。NOAA（米国海洋大気庁）は、2026年末までにこのエルニーニョが「非常に強い」規模に達する確率を81%と予測しており、影響を受ける地域では早期の備えと長期的な気候シフトへの警戒が求められている。

■前例のない温暖化の中で発達するエルニーニョ

太平洋では現在、例年のシーズンペースより約9日早く、命名された熱帯低気圧が発生している。その一方で、大西洋は2009年以来最も静かなスタートを切っている。これらは無関係な気象ニュースではなく、単一の物理的メカニズムがもたらした2つの結果であり、そのメカニズムは観測史上最も温まった海洋上で現在作動している。

この「海洋の温暖さ」という点が、2026〜2027年のエルニーニョを、計器観測記録にある過去のあらゆる事象と区別する特徴である。これまでのスーパーエルニーニョ（1982〜83年、1997〜98年、2015〜16年）はすべて、現在よりも気温の低い世界で発生していた。カリフォルニア大学農業自然資源部門の気候学者ダニエル・スウェイン博士は7月、記者団に対し「これほど世界的に温暖な前提条件の中で、強い、あるいは非常に強いエルニーニョ現象を経験したことは一度もない」と語った。その結果、単に記録が塗り替えられるだけでなく、予報士がエルニーニョの地域的影響を予測するために使用してきた過去の指標（プレイブック）が、今回の事象に対しては不完全なガイドにしかならない可能性がある。

NOAA（米国海洋大気庁）の気候予測センターは現在、今回のエルニーニョが2026年10月から12月までに、近代的な観測記録が始まった1950年以降で最大級にランクされる「非常に強い（very strong）」レベルに達する確率を81%と予測している。また、エルニーニョ現象が2027年春先まで持続する確率は97%に達している。ピークはまだ数ヶ月先である。

■太平洋の海水温は数週間早く記録的領域に

気候学者がエルニーニョの強さを測る主要な基準として使用している太平洋赤道域中央部の「監視海域（Niño-3.4）」では、2026年7月9日時点で海水温が平年より1.2℃高かった。さらに東側の監視海域「Niño-1+2」では同日、平年より2.7℃高い値を記録し、過去の事象が同等の数値に達した時期よりも数週間早く、正式な「スーパーエルニーニョ」のしきい値である2.0℃を突破した。

By July 17, CBC News reported that Pacific sea surface temperatures were already the warmest ever recorded at this specific point in any El Niño's development cycle — meaning the event is on a record pace not just in absolute terms but relative to timing. Climate scientist Zeke Hausfather put the scale of the model projections plainly: the multi-model median for this event's peak is currently around 3.6°C above average, compared to a prior all-time record of 2.75°C set in 2015–16. The gap between the strongest and fifth-strongest El Niños of the past 150 years is only about 0.5°C — the models are projecting an event that sits outside the entire historical envelope, not merely near the top of it.

NOAAの地球物理流体力学研究所は、2026年7月の予測アップデートにおいて、わずかに異なる初期条件から季節予測モデル「SPEAR」を30回実行した。その結果、30個のアンサンブルメンバーすべてが、過去1世紀の最強クラスのイベントに匹敵するか、それを上回るピーク強度を予測した。アンサンブル予報において、大規模なアンサンブルの全メンバーが一致することは、予報の信頼性が極めて高いことを示す主要な技術的指標であり、非常に稀なことである。

6月21日には、欧州連合（EU）のコペルニクス気候変動サービス（C3S）が、世界の海面水温が再び月間最高記録を更新したことを確認した。C3Sのカルロ・ブオンテンポ所長は、「現在の状況は新たなフェーズの始まりを示している可能性があり、再び未知の領域へと導くことになるかもしれない」と警告した。

■エルニーニョが太平洋を活性化し、大西洋を抑制するメカニズム

エルニーニョがなぜ太平洋を活性化させると同時に大西洋を抑制するのかを理解するには、それが引き起こす物理的な連鎖を理解する必要がある。

通常、東寄りの貿易風が太平洋の暖かい表層水を西へと押し流し、インドネシアやオーストラリア付近に蓄積させる。南米沿岸では、冷たく栄養分に富んだ水が湧き上がる。この領域を「ウォーカー循環」と呼ばれる巨大な大気のループが結んでおり、西部太平洋で上昇した温暖で湿った空気が、東部太平洋で乾燥して下降する。

エルニーニョは、気象学者のヤコブ・ビヤークネスが1969年に初めて提唱した自己強化メカニズム（ビヤークネス・フィードバック）によって、このパターンを崩壊させる。西風バーストや海洋内部の熱パルスなどによって貿易風が弱まると、暖かい水が東へと広がる。これにより東部太平洋がさらに温暖化し、その温暖化が貿易風をさらに弱めるという、ループが自己強化される。

この海洋内部の熱は、海洋学者が「ケルビン波」と呼ぶ、重力によって駆動されるパルスとして東へと伝播する。ケルビン波は混合層（温かい表層水と冷たい深層水の境界である水温躍層）に沿って進み、それを深くすることで、通過する東部太平洋の水温を上昇させる。NOAAが7月9日に発表した診断議論では、「最近の下降流ケルビン波が水温躍層を深くし、東部太平洋の温度を上昇させた」ことが確認されており、これが7月の急速な発達の直接的な要因となった。

1997年に金飛飛（フェイフェイ・ジン）教授が提唱した「リチャージ・オシレーター（充放電振動）理論」は、エルニーニョが最終的にピークに達して反転する理由の枠組みを提供している。エルニーニョの温暖期を維持するのと同じ西風アノマリーが、スヴェルドラップ輸送を通じて赤道域の熱量を徐々に放出し、盆地全体の水温躍層を浅くすることで、最終的にはより冷たいラニーニャ現象への回帰をもたらす。この放出プロセスは通常、数ヶ月から数年かけて行われるため、NOAAは今回の現象が2027年春先まで持続する確率を97%と予測している。

エルニーニョによって活発な対流活動の領域が西部太平洋から中部・東部太平洋へとシフトすると、この対流のシフトが大気中の熱源として機能し、偏西風（ジェット気流）に大規模なうねりを生じさせる。これが極方向に伝播して中緯度地域に達し、より増幅され持続的な波のパターンへと再編成される。米国本土においては、この影響で亜熱帯ジェット気流が南に偏り、秋から春先にかけてギルフ沿岸、南東部、および東海岸に嵐をもたらす頻度が高まる。

■なぜ大西洋は静かで、太平洋は嵐の工場となるのか

米国ギルフ沿岸に嵐のリスクをもたらす上層ジェット気流の再編成は、熱帯低気圧が発生する2つの海洋盆地において異なる作用をもたらす。

熱帯大西洋の上空では、エルニーニョが対流圏上部の風を強め、気象学者が「鉛直ウインドシア」と呼ぶ現象を引き起こす。これは高度による風速や風向の変化のことであり、発達中のハリケーンの渦を組織化する前に傾け、引き裂いてしまう。熱帯低気圧は力学的には垂直に積み重なった熱機関であり、温暖で湿った空気が地表から流入し、渦を通って上昇し、上空で排出される必要がある。強いウインドシアはこの空気の柱を横に吹き飛ばし、循環を乱す。NOAAの大西洋海洋気象研究所（AOML）が記録しているように、エルニーニョは一般に大西洋全体の鉛直ウインドシアを強め、ハリケーンの発生と組織化を抑制する。

東太平洋では逆の効果が生じる。エルニーニョはこの海域のウインドシアを減少させ、熱帯低気圧の発達と発達に適した環境を作り出す。東太平洋では今シーズンすでに5つの命名された嵐が発生しており、この時期としては歴史的な平均ペースより約9日早く進んでいる。本記事の公開時点で、熱帯低気圧「エリーダ（Elida）」と、熱帯低気圧「フォースト（Fausto）」への発達が予測されている「熱帯低気圧6-E」が同海域で活動している。コロラド州立大学（CSU）の季節予測では、大西洋のウインドシアが1981年以降で2番目に高いレベルに達すると予測されており、これを上回るのはスーパーエルニーニョの年であった2015年シーズンのみである。

CSUが7月8日に発表した予測アップデートでは、2026年シーズンの大西洋における命名された嵐を9個、ハリケーンを4個、主要ハリケーン（カテゴリー3以上）を1個と予測している。これは、歴史的平均である命名された嵐約14個、ハリケーン7個、主要ハリケーン3個を大きく下回る。主要ハリケーンが米国沿岸に上陸する確率は、長期的な歴史的基準である43%に対し、17%にとどまっている。

しかし、この抑制効果は絶対的なものではない。2023年の大西洋シーズンが示したように、大西洋の海面水温が十分に高ければ、強いウインドシアの中でもハリケーンは発達し得る。実際、エルニーニョが大西洋を抑制していた2023年に、ハリケーン「イダリア（Idalia）」はカテゴリー3の強さでフロリダに上陸した。NOAAのケン・グラハム局長はこの点を強調し、「大西洋におけるエルニーニョの影響はハリケーンの発達を抑制することが多いが、各シーズンがどのように展開するかには依然として不確実性がある。だからこそ、今すぐハリケーンへの備え計画を確認することが不可欠だ」と述べている。

■エルニーニョの最初の影響：ヨーロッパの記録的猛暑の夏

エルニーニョがヨーロッパの天候に与える影響は間接的である。この現象は地球規模の大気循環を再編成し、その結果がすでに進行中の気候条件を増幅させる形で波及する。記録的な世界的な海洋熱を背景に、今年の夏のヨーロッパの暑さは特に危険なものとなっている。

6月下旬から、気象学者が「オメガブロック」と呼ぶ持続的な気圧配置がヨーロッパ大陸を覆った。これは、北アフリカからの高温で乾燥した空気を閉じ込める高気圧システムであり、その両脇を低気圧システムが挟むことで、閉じ込められた空気が拡散するのを防ぐ。6月21日以降、ヨーロッパ全土で1,300人以上の超過死亡が記録されており、これにはロックされた車内で死亡した子供や、監視員のない遊泳場所で涼を求めて溺死した若者が含まれる。フランスだけでも、6月24日以降に予測を約1,000人上回る死亡者が記録され、その大半は65歳以上であった。

「ワールド・ウェザー・アトリビューション（WWA）」プロジェクトは、化石燃料の排出が近年のヨーロッパの熱波を急速に悪化させていると結論づけた。統計的には、ヨーロッパが6月下旬に経験したような気温は、1976年6月には事実上不可能であった。また、2003年であれば、同等の日中の暑さが発生する確率は現在の約10分の1であった。7月に入っても西ヨーロッパの一部で暑さが持続しており、フランスやイベリア半島での森林火災を誘発し、東ヨーロッパの一部では干ばつリスクを高めている。

コペルニクス気候変動サービスは、2026年6月の世界海面水温が、同月としては観測史上最高の数値を記録し、新たな記録を樹立したことを確認した。

■過去のエルニーニョの指標が通用しない理由

今回の事象において最も重大な事実は、その強さそのものではなく、それがどのような条件下で発生しているか、そしてそれが予測にとって何を意味するかである。

世界平均気温はすでに産業革命前を1.4℃以上上回る水準で推移していた。観測記録にある過去のスーパーエルニーニョはすべて、これよりも低いベースライン上で発生していた。1982〜83年の影響マップ、1997〜98年の洪水と干ばつのパターン、2015〜16年の気温記録といった過去の類似事例（アナログ）は、もはや存在しない条件下で測定されたものである。予測モデルは今回の現象の強さについて異例の一致を見せているが、その一致を現実世界の先例と照らし合わせて検証することはできない。ハウスファーザー氏が述べたように、「モデルの一致は心強いが、証明にはならない」のである。

2025年12月に『Nature Communications』誌に掲載された、ソウル大学校のク・ジョンソン教授らが共同執筆した研究では、過去3回のスーパーエルニーニョ現象すべてを分析した。その結果、この規模の現象は、気候学者が「気候レジームシフト」と呼ぶ、気温、海面状態、土壌水分の急激かつ持続的な移行を引き起こす確率を大幅に高めることが分かった。この移行は、エルニーニョ自体が終息した後も数年から数十年にわたって続く可能性がある。2015〜16年のスーパーエルニーニョの後、メキシコ湾は数年間にわたり高い水温を維持し、その後のシーズンにおけるギルフ沿岸のハリケーン活動の活発化に寄与した可能性がある。地球温暖化のシナリオ下では、この効果が北太平洋中央部、メキシコ湾、東アフリカ、アマゾン、およびオーストラリア中部にわたって増幅されることが研究で示されている。

世界気象機関（WMO）のセレスト・サウロ事務局長は、エルニーニョがもたらす経済的影響の広さを次のように表現した。「エルニーニョの影響は、その起源である太平洋をはるかに越えて伝播し、農業、エネルギー供給、貿易、水資源、サプライチェーン、そして地域全体の生活に影響を与える」。国連食糧農業機関（FAO）と国連世界食糧計画（WFP）は6月、干ばつや洪水のリスクが最も高い22のハイリスク国における880万人を対象に、2億200万ドル（約329億2,600万円、1ドル＝163円換算）の共同支援を呼びかけた。サヘル地域、南部アフリカ、南・東南アジア、および中米のドライコリドー（乾燥回廊）では、今後数ヶ月間にわたり干ばつが発生する確率が50%を超えている。

エルニーニョを研究する大気科学者のポール・ラウンディ教授は、長期的な結論を誇張することに注意を促している。記録に残るスーパーエルニーニョは3回しかないため、複数年にわたる余波について確実な予測を行うための統計的基盤は限られている。しかし、この慎重論は両刃の剣でもある。影響を受ける地域のコミュニティは、短期間ではなく、より長期的な調整期間を想定して計画を立てるべき理由がここにある。

■現在の予測精度と今後の注目点

NOAAが7月初旬に提示した81%という確率は、その2ヶ月前には存在しなかった。NOAAの5月のENSO診断議論によると、2026年5月時点での「非常に強い」エルニーニョの発生確率は37%にとどまっていた。この急上昇は、一部には「春の予測障壁（Spring Predictability Barrier）」と呼ばれる、よく知られた季節現象によって説明される。

北半球の春より前に行われるENSO（エルニーニョ・南方振動）予測は、系統的に精度が低くなる。これは科学者の理解不足によるものではなく、この時期の混沌とした大気の変動が、海洋温度のアノマリー（異常値）からのシグナルをかき消してしまうためである。6月と7月が到来し、この障壁を通過すると、4月時点では予測を保留していたモデルが、より明確な確率予測を提示できるようになる。現在の予測はこの障壁を越えたものである。

欧州中期予報センター（ECMWF）の2026年4月のサイエンスブログでは、モデルが正確な現代の先例を持たない気候領域で作動していることを確認している。2026年初頭の世界および西部太平洋の海面水温は、2023年の現象前の同時期よりも温暖であり、雲のフィードバックやエアロゾルの相互作用が、前例のない事態を予測する上で不可欠な不確実性をもたらすと指摘している。モデルは、検証されたことのない結果について確率的な主張を行っている。

NOAAの次回のENSO診断議論は2026年8月13日に予定されている。今後注目すべき最も重要な中間指標は、週間の「Niño-3.4」アノマリーである。秋の初めまでに+1.5℃以上の値が維持されれば「非常に強い」経路が確認され、継続的に+2.0℃を超えれば「スーパーエルニーニョ」の状態が維持されていることが裏付けられる。

■影響を受ける地域の住民が知っておくべきこと

米国南部（テキサスからフロリダにかけてのギルフ沿岸、南東部、および東海岸）にとって、強いエルニーニョの特徴は、亜熱帯ジェット気流の南偏に伴い、秋から嵐や洪水のリスクが高まることである。これらの地域の防災担当者は、ピークが到来してからではなく、今すぐ具体的な計画策定に取り組むべきである。

大西洋沿岸の住民にとって、ハリケーンシーズンが抑制されることはリスクの減少を意味するが、リスクがゼロになるわけではない。NOAAは、個々の嵐が厳しい環境下でも発達する能力を示していることから、季節の見通しに関わらず、避難・備え計画を見直すことを推奨している。

エルニーニョ下で歴史的に干ばつに見舞われる地域（インドネシア、オーストラリア、中央アメリカ、南米北部、および南アジア）では、2026年末の現象のピークに向けて状況が悪化する可能性が高い。インドのモンスーンによる降雨量は、7月中旬時点で長期平均を約20%下回っていた。南・東南アジアの農業は、今後ストレスが高まる時期に入る。

そして、どこの読者であっても、この現象が終息した後に2025年のベースラインに戻ることを前提に計画を立てることは、戻らないかもしれない状況を前提にすることになりかねない。これがレジームシフト研究の構造的な意味合いであり、単一のシーズンをはるかに超えて影響を及ぼす部分である。

■注目ポイントQ&A

●なぜ太平洋で嵐が急増する一方で、大西洋は2009年以来最も静かな幕開けとなっているのですか？

これは、同じエルニーニョ現象が2つの海洋で同時に、正反対の作用を及ぼしているためです。エルニーニョは大西洋熱帯域の上空で風を強め、発達中のハリケーンを引き裂く「鉛直ウインドシア」を引き起こして活動を抑制します。一方で、東太平洋ではこのウインドシアを減少させるため、熱帯低気圧が発達しやすい環境が整い、例年より早いペースで嵐が発生しています。

●スーパーエルニーニョは2026年のハリケーンシーズンにどのような影響を与えますか？

大西洋では、コロラド州立大学の予測によると、命名される嵐が9個、ハリケーンが4個、主要ハリケーンが1個と、歴史的平均を大きく下回る見込みです。ただし、NOAAは抑制効果が絶対ではないとして備えを怠らないよう呼びかけています。一方、東太平洋では非常に活発なシーズンになることが予測されています。

●2026年のエルニーニョが終息した後、気候は元に戻りますか？

過去のスーパーエルニーニョの分析によると、この規模の現象は「気候レジームシフト」と呼ばれる、気温や海洋状態の急激かつ持続的な変化を引き起こす確率を高めます。エルニーニョ自体が終息した後も、数年から数十年にわたり温暖な状態などが維持される可能性があり、以前のベースラインに完全に戻らない懸念が指摘されています。

●現段階でのエルニーニョ予測の信頼性はどの程度ですか？

春先に比べて信頼性は大幅に高まっています。これは、春特有の予測精度の低下をもたらす「春の予測障壁」を通過したためです。NOAAの予測モデルの全メンバーが歴史的な強さのイベントを予測しており、高い一致を示しています。ただし、これほど温暖な海でのスーパーエルニーニョは前例がないため、予測モデルが未知の領域で作動しているという不確実性も残されています。

元記事: Pacific Storms Surge, Atlantic Goes Quiet: One El Niño Is Driving Both