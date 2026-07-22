前臨床研究、セマグルチドが結核性髄膜炎の神経炎症を抑制　3つの実験系でステロイドを上回る

糖尿病や肥満の治療に使われるセマグルチド（商品名「オゼンピック」「ウゴービ」）が、結核性髄膜炎に伴う神経炎症に対し、標準治療の副腎皮質ステロイドを上回る効果を示した。マウス、免疫・血管系を備えたヒト脳オルガノイド、患者由来免疫細胞という3つの実験系で確認された。ただし、本成果は前臨床・トランスレーショナル研究の段階にあり、患者への使用を推奨するものではない。臨床応用には、今後のヒト臨床試験による有効性と安全性の検証が必要である。

■結核性髄膜炎の新たな治療候補としてのセマグルチド

糖尿病や肥満の治療に使われ、世界で数億人が日常的に服用している薬が、結核性髄膜炎（TBM）患者の死亡につながる神経炎症に対し、約20年間使われてきた標準治療よりも有効である可能性が、3つの独立した実験系で示された。これが、シンシナティ小児病院医療センターの研究者を中心に、ジョンズ・ホプキンス大学医学部、マイアミ大学、米国国立衛生研究所（NIH）が共同で実施し、2026年7月21日付で学術誌『Nature Communications』に発表した研究の中心的な成果である。

シンシナティ小児病院医療センターによると、結核性髄膜炎は、利用可能な最善の抗菌薬とステロイドによる治療を行っても、患者の少なくとも4人に1人が死亡する。医学情報資料「StatPearls」の結核性髄膜炎に関する章では、HIVとの重複感染者では、この割合が2人に1人近くまで上昇するとされている。また、2022年に『Contrast Media and Molecular Imaging』に掲載されたメタ分析によると、生存者のおよそ半数に永続的な神経障害が残る。

WHOの「世界結核報告2025」によると、2024年には世界で1070万人が新たに結核を発症し、120万人が結核で死亡した。全結核症例の推定1～5％を占める結核性髄膜炎は、毎年数万人規模の予防可能な死亡につながっている。その多くに対し、長年利用できる補助療法は、免疫反応を広範に抑制する副腎皮質ステロイドに限られてきた。

■3つの実験モデルでステロイドを上回る効果を示す

シンシナティ小児病院が主導する研究チームは、FDA（米国食品医薬品局）の承認を受けた薬剤、または開発後期にある12種類の免疫調節薬を、宿主指向性療法（HDT）の候補としてスクリーニングした。実験には、結核性髄膜炎のマウスモデル、新たに開発された免疫・血管系を備えるヒト脳オルガノイド、結核性髄膜炎患者から直接採取した免疫細胞の3つが用いられた。

複数の候補薬が、マウスにおける有害な脳内炎症を一貫して抑え、生存率と神経学的転帰を改善した。なかでも、GLP-1受容体作動薬であり、「オゼンピック」や「ウゴービ」の商品名で販売されているセマグルチドは、3つの実験系すべてで副腎皮質ステロイドを上回る効果を示した。研究のプレプリントによると、セマグルチドは、抗菌薬による結核菌への効果を低下させることもなかった。

この一貫性の広がりは、科学的に見て異例である。マウスだけで神経炎症を抑える薬にも一定の証拠価値はある。しかし、マウス、ヒトの脳に似た組織、実際の患者から採取した免疫細胞のすべてで神経炎症を抑えた薬であれば、臨床応用の可能性を検討するうえで、より強い根拠となる。

■なぜ結核性髄膜炎の治療は20年間進歩しなかったのか

結核菌は主に肺に感染するが、一部の症例では、菌が血液脳関門を越えて中枢神経系に侵入する。これにより肉芽腫性の炎症反応が引き起こされ、血管が巻き添えとなって損傷し、血液脳関門が破壊され、ニューロンが死滅する。「StatPearls」の結核性髄膜炎に関する章が説明するように、感染を封じ込めようとする免疫系の反応そのものが、患者を死亡させる一因となる。

副腎皮質ステロイド、主にデキサメタゾンは、ベトナムで行われた画期的な2004年の試験で結核性髄膜炎の9カ月死亡率を低下させることが示されて以来、使用されてきた。同試験では、参加者の大半を占めたHIV陰性患者において、死亡率が41％から32％に低下した。

一方、デキサメタゾンは免疫反応を広範に抑制する薬であり、有害な炎症だけを選択的に抑えるものではない。結核性髄膜炎で死亡率を低下させる作用機序も十分には解明されておらず、世界の結核性髄膜炎症例の相当部分を占めるHIV陽性患者では、ほとんど、またはまったく有効性を示していない。

抗菌薬治療を強化する試みも成果を上げていない。2025年に行われた第3相ランダム化比較試験「HARVEST」では、リファンピシンを高用量にしても生存率の改善は認められなかった。この結果は『New England Journal of Medicine』に掲載されている。

ラドバウド大学医療センターとオックスフォード大学の研究者らは、この分野に関するレビューで次のように記している。「副腎皮質ステロイドは、結核性髄膜炎で有益性が証明されている唯一の宿主指向性療法である。しかし、その効果は限定的であり、死亡率を低下させる仕組みは不明で、効果にばらつきがあることを示す証拠もある。したがって、新たな治療アプローチが緊急に必要である」

■セマグルチドが脳内で作用するメカニズム

従来の結核治療用抗菌薬が菌を直接標的とするのに対し、宿主指向性療法（HDT）は患者の免疫反応、特に感染によって引き起こされる病的な炎症を標的とする。この違いは重要である。結核性髄膜炎による死亡や神経障害の相当部分は、結核菌そのものではなく、菌に対する免疫系の制御不全によって生じるためだ。

研究チームは、免疫系全体を広範に抑えるのではなく、特定の免疫経路に作用する12種類の免疫調節薬を調べた。複数の薬剤が、結核菌の排除能力を低下させることなく、マウスの死亡率と神経学的障害を改善した。これは重要な知見である。抗炎症療法が宿主による結核菌の排除まで妨げれば、短期的に炎症が軽減しても、最終的な転帰を悪化させる可能性があるためだ。

セマグルチドは、脳を含む全身に存在するタンパク質、GLP-1受容体を活性化する。ノボノルディスクとコペンハーゲン大学のBelmont-Rausch氏らが2026年6月に『Nature Communications』で発表した研究では、セマグルチドが中枢神経系に作用した際の機序が示された。それによると、セマグルチドは好中球の脳内への浸潤を防ぎ、過剰なサイトカイン放出を抑制するとともに、マイクログリアと内皮細胞における神経炎症関連遺伝子の発現変化を正常化する方向に作用した。

この機序は、薬剤が血液脳関門を通過することだけに依存しているわけではない。同研究では、身体の炎症状態を監視する脳幹領域である背側迷走神経複合体に存在する、GLP-1受容体を発現する一部のニューロンが、セマグルチド投与に応じて抗炎症シグナルを調節することが示された。つまり、セマグルチドは一部が末梢で作用していても、神経回路を介して脳内炎症を調節できる可能性がある。

すでに使われている薬剤に中枢神経系での抗炎症作用を裏付ける機序があり、その効果が結核性髄膜炎のマウスモデル、ヒト脳オルガノイド、患者由来細胞で確認されたことが、今回の発見を単に興味深い知見にとどまらず、臨床応用を検討し得る成果にしている。

■新開発の「免疫血管化脳オルガノイド」の役割

一般的な脳オルガノイドは、人工多能性幹細胞から培養され、脳組織に似た構造へ自己組織化する三次元組織である。2013年以降、神経発生や神経変性疾患の研究に使われてきた。

しかし、感染症研究に利用するうえでは構造上の問題がある。一般的な脳オルガノイドには血管系がないため、血液脳関門を再現できず、長期間培養すると中心部に壊死が生じる。また、好中球、T細胞、マクロファージなど、末梢の免疫細胞が脳内へ移動する過程も再現できない。血液脳関門の破壊と末梢免疫細胞の侵入が病態の中心となる結核性髄膜炎の研究には、一般的なオルガノイドだけでは不十分である。

研究チームは、免疫細胞と血管内皮細胞の両方を組み込んだ、新たな3D免疫血管化ヒト脳オルガノイドモデルを使用した。これにより、結核菌感染がヒトの脳に似た組織でどのように炎症を引き起こし、候補薬がその反応をどう変化させるかを、従来より生理学的な条件に近いモデルで調べることができる。

結核菌感染後の免疫血管化オルガノイドで、セマグルチドを含む候補HDTがマイクログリアの活性化を抑えたことは、血管系を持たない一般的なオルガノイドで同様の結果が得られた場合より、強い証拠価値を持つ。

3つ目の実験系では、結核性髄膜炎と診断された患者から採取した末梢血単核細胞（PBMC）を使用した。実際の疾患による影響を受けた細胞を、実験室内で結核菌抗原に再び曝露したものである。研究のプレプリントによると、マウスとヒト脳オルガノイドで炎症を抑えたHDTは、患者由来細胞でもCD4陽性T細胞内のIFN-γ産生を低下させ、結核性髄膜炎の免疫病態で中心的な役割を担う特定の炎症性サイトカイン反応を弱めた。

研究の筆頭著者で、Jain研究室の博士研究員であるCarlos Ruiz-Gonzalez医師は、シンシナティ小児病院の発表で次のように述べている。「患者にとって重要なすべての疑問に、単一の実験系だけで答えることはできないため、私たちは複数のモデルを使用した。動物モデル、ヒト脳オルガノイド、患者由来免疫細胞のすべてで同じ効果が確認されたことで、これらの知見が臨床的に意味を持つという確信が大きく高まった」

■今後の展望と臨床試験への期待

今回の研究が示した方法論上の意義は、候補薬そのものにとどまらない。免疫血管化オルガノイド、患者由来PBMC、マウスモデルを組み合わせる枠組みは、病原体の直接的な毒性よりも免疫反応による損傷が罹患や死亡の主因となる、中枢神経系の感染症全般に応用できる可能性がある。

同様の複数モデルによる検証は、ウイルス性脳炎、真菌性髄膜炎、別の病原体による細菌性髄膜炎など、治療薬を直接到達させにくい環境で免疫反応による脳損傷が生じる疾患についても、宿主指向性療法の探索を促進する可能性がある。

シンシナティ小児病院の感染症部門責任者で、研究の責任著者であるSanjay Jain医師は、同病院の発表で次のように述べている。「補完的な複数のモデルを連携して使用する今回の方法は、結核性髄膜炎を超え、ほかの複雑な疾患にも応用できる。これらのモデルを組み合わせることで、どの知見がヒトの疾患にも当てはまりそうか、どの知見にさらなる改良が必要かを明確にできる。複雑な疾患を研究するための、より効率的でヒトとの関連性が高い枠組みとなる」

本研究は、前臨床・トランスレーショナル研究の基盤を示すものであり、臨床上の推奨ではない。現時点でセマグルチドや今回特定されたほかの候補薬が結核性髄膜炎に処方されているわけではなく、医師は、正式な臨床試験以外の場で結核性髄膜炎患者に適応外使用する根拠と解釈すべきではない。

今後必要となるのは、結核性髄膜炎の標準的な抗菌薬治療にHDTを追加するヒト臨床試験である。FDA承認済みの薬剤を使うことで、その道のりは大幅に短縮できる可能性がある。セマグルチドには、基礎的な安全性データ、薬物動態情報、製造基盤、医師による使用経験がすでに存在するためだ。宿主指向性結核治療に関する2025年の『European Journal of Medical Research』のレビューが指摘するように、標準治療にHDTを追加する第2相試験は、完全な新薬として一から安全性評価を行う場合より、原理的には早く進められる可能性がある。

研究の実験作業はJain研究室がシンシナティ小児病院へ移る前に行われ、データ解析、解釈、各モデルの統合は同研究室が同病院に移った後に完了した。Ruiz-Gonzalez氏のほか、Medha Singh氏とYuderleys Masias-Leon氏が共同筆頭著者を務めた。シンシナティ小児病院、ジョンズ・ホプキンス大学医学部、マイアミ大学、NIHから参加したほかの共著者は、論文に記載されている。研究資金には、NIHの研究助成R01 AI145435、R01 AI153349、R56 AI179012、R01 AI190038などが含まれる。

治療を受けても4人に1人が死亡し、生存者の半数に永続的な脳障害が残る疾患において、世界ですでに臨床使用されている薬剤が3つの実験系で一貫した結果を示したことは、臨床応用に向けた強力な根拠となる。ただし、より優れた治療法の存在が臨床的に証明されたわけではない。次に問われるのは、ヒトで有効性と安全性を検証する臨床試験をどれだけ速やかに開始できるかである。

■注目ポイントQ&A

●結核性髄膜炎とはどのような病気ですか？

結核性髄膜炎（TBM）は、結核菌が肺から血流を介して脳へ広がり、脳と脊髄を覆う薄い膜である髄膜に感染する病気です。肺結核とは異なり、中枢神経系を中心に重い炎症を引き起こし、血管の損傷、血液脳関門の破壊、ニューロンの障害につながります。結核の中で最も致死率が高い病型であり、肺結核に有効な標準的抗菌薬も脳には到達しにくいうえ、抗菌薬が菌を殺し始めた後も免疫反応による脳損傷が続くことがあります。

●なぜ現在の標準治療であるデキサメタゾンでは不十分なのですか？

デキサメタゾンは結核性髄膜炎の死亡率を低下させますが、その効果は限定的で、主にHIVとの重複感染がない患者で確認されています。結核性髄膜炎における作用機序も十分には解明されていません。特定の炎症経路だけを標的とするのではなく、免疫反応を広範に抑えるため、有害な炎症を軽減する一方で、結核菌を排除する免疫系の働きも妨げる可能性があります。HIV陽性患者では、ほとんど、またはまったく有効性が証明されていません。また、2025年のHARVEST試験を含め、抗菌薬治療を強化する複数の試みも生存率を改善できませんでした。

●今回の研究で使用された「免疫血管化脳オルガノイド」とは何ですか？

幹細胞から作る一般的な脳オルガノイドには血管系がなく、血液脳関門や、末梢免疫細胞が脳内へ移動する過程を再現できません。また、長期間培養すると中心部に壊死が生じます。今回使用された免疫血管化脳オルガノイドには、血管壁を構成する血管内皮細胞と免疫細胞の両方が組み込まれています。そのため、実際の患者の脳組織を使わなくても、ヒトの脳に似た組織でマイクログリアの活性化や薬剤の効果を調べられます。

●すぐにオゼンピックを結核性髄膜炎の治療に使用できますか？

いいえ。今回の結果は、セマグルチドをヒト臨床試験で検討する価値があることを示す前臨床・トランスレーショナル研究の証拠であり、現時点で結核性髄膜炎患者への適応外使用を支持するものではありません。次の段階として、

元記事: Ozempic Beats Steroids Against Brain TB Inflammation in Multi-Model Study