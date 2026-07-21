SpaceXのFalcon 9、点火直後に打ち上げ自動停止　Starlinkミッションは延期に

2026年7月20日、SpaceXのFalcon 9ロケットが点火後に異常を検知し、打ち上げを自動的に中止した。搭載されていた24基のStarlink衛星と機体は安全な状態にある。現時点で原因は公表されておらず、次回の打ち上げ日程も正式には決まっていない。

■点火後の自動アボート

2026年7月20日朝、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地で、SpaceXのFalcon 9ロケットが点火後に打ち上げを中止する、まれなアボートが発生した。9基のMerlinエンジンが一時的に点火した後、機体が発射台に固定されたまま停止し、Starlink 17-39ミッションの打ち上げは見送られた。Spaceflight Nowのライブ中継は、米東部時間午前11時18分にアボートを確認した。飛行コンピューターがエンジン起動シーケンスの異常を検知し、自動シャットダウンを指令した。これは点火からリフトオフまでの数秒間にのみ作動するよう設計された安全機構であり、重大な結果を招くことなくロケットを停止できる最後のタイミングである。

SpaceXはその直後、Xに短い声明を投稿し、「本日のStarlink打ち上げを見送る。機体とペイロードは安全な状態にある」と発表した。Spaceflight Nowもこの声明を転載した。同社は直ちに詳しい説明を行わず、ライブ配信も追加説明なしで終了した。ロケットに搭載されていた24基のStarlink V2 Mini衛星に影響はなかった。

Falcon 9の点火後アボートは、過去2年余りで2回目となる。前回は2024年6月14日、ケープカナベラルでのStarlink 10-2ミッションの打ち上げ時に発生した。また、今回の事象は、テキサス州ボカチカのStarbaseでStarship Flight 13が点火段階のアボートを起こしてからわずか4日後に発生した。SpaceXの2つの主力ロケットで打ち上げ見送りが相次ぐ、異例の状況となった。

■発射台を離れる前に異常を検知する仕組み

Falcon 9の第1段を駆動する9基のMerlin 1Dエンジンは、TEA-TEB（トリエチルアルミニウムとトリエチルボランの混合物）と呼ばれる自然発火性の点火液を使用している。NASAのCommercial Crewブログが2023年2月のCrew-6打ち上げ見送りに関する調査で説明した通り、この液体は酸素に触れると自然発火する。起動シーケンスは予定されたリフトオフの約3秒前に始まる。エンジンコントローラーが点火を指令すると、TEA-TEBが燃焼室に注入されて最初の炎を生み出す。続いて液体酸素とRP-1ケロシンが供給されて燃焼を維持し、各エンジンが最大推力に達する。

この3秒間、飛行コンピューターは燃焼室の圧力曲線、ターボポンプの挙動、点火時の炎の強さなどを、想定された起動パラメーターとリアルタイムで継続的に照合する。CBS Newsが2012年のDragon打ち上げ時のアボートについて報じたように、この時間帯はホールドダウンクランプが機体を発射台に物理的に固定している。コンピューターによるアボート指令は、通常であればクランプが機体を解放する時点の0.5秒前に発動する。

点火からクランプ解放までの時間帯は、この種の異常が重大な事態につながる前に検知できる唯一の現実的な機会である。クランプが外れて機体がリフトオフした後にエンジン異常が起きれば、推進システムに問題を抱えた、推進剤満載のロケットが地上付近を飛行することになり、安全に対処できる手段はない。発射台でのアボートは、その段階に至る前に異常を検知して機体を停止させる仕組みである。

SpaceXはこの動作を「標準的な自動アボート（standard auto-abort）」と呼んでいる。同社は2020年3月のStarlink打ち上げ時のアボート後にもこの表現を使用した。CBS Newsによると、このときは最終的なエンジン出力チェックで異常を検知したために自動シャットダウンが作動し、機体は損傷を受けずに発射台にとどまった。7月20日に起きたのも、これと同じ種類の自動アボートである。

■過去のアボートを引き起こした原因

SpaceXがこれまでに公表したFalcon 9の発射台上でのアボート原因は、驚くほど多岐にわたる。徹底的に試験されたエンジンであっても、静止状態から動的な運用状態へ移行する境界では、予期しない故障モードが表面化する可能性があることを示している。

2020年10月のGPS衛星打ち上げ時のアボートは、エンジンのターボポンプを駆動するガス発生器のリリーフバルブを、マスキングラッカーの破片が塞いだことが原因だった。SpaceNewsは、当時SpaceXで製造・飛行信頼性担当副社長を務めていたハンス・ケーニヒスマン氏による10月28日の説明会の内容として報じた。ケーニヒスマン氏は、見つかった物質をマニキュアに似た赤い物質と説明した。アルミニウム製エンジン部品の陽極酸化処理中に保護目的で使われ、供給業者によって適切に除去されなかったものだったという。リリーフバルブの閉塞によってターボポンプの圧力に異常が生じ、飛行コンピューターがリフトオフ前に検知した。ケーニヒスマン氏は当時、小さなものが大きな影響を及ぼすことがあり、ロケットは人を謙虚にさせると述べた。

2013年のアボートはTEA-TEB自体に起因していた。点火液タンクに酸素が混入し、有効濃度が低下したため、点火時の炎が飛行コンピューターの想定よりも弱くなり、最大推力に達する前にアボートが作動した。独立系の推進技術専門家は、十分な濃度の点火液が必要な場面で、希釈された液体が供給された事象だと説明した。

2012年のDragon打ち上げ時のアボートでは、機体が発射台を離れる前に、1基のMerlinエンジンに使われていたチェックバルブの故障を検知した。SpaceXは同日中に根本原因を特定し、3日後に改めて打ち上げた。

SpaceXは7月20日のアボートの原因をまだ公表しておらず、根本原因を発表する時期についても公式な見通しを示していない。現在、調査が進められている。打ち上げ追跡データベースのGo4Liftoffは、7月21日を目標とする再打ち上げ予定を掲載していたが、本記事の公開時点でSpaceXはこの日付を正式に確認していなかった。

■ブースター「B1082」の今後

7月20日にアボートした機体には、第1段ブースターB1082が使用されていた。Spaceflight Nowのミッション報道によると、B1082は、NROと宇宙軍の国家安全保障ミッション、OneWeb向けの商業輸送ミッション、19回のStarlinkミッションを含む22回の飛行を完了していた。Starlink 17-39は23回目の飛行となる予定だった。

直近の前例となるのが、2024年のStarlink 10-2である。このミッションでは6月14日のアボートから9日後の6月23日に改めて打ち上げられたが、第1段には別のブースターが使われた。これは、当時のエンジニアが異常をFalcon 9全体に共通する問題ではなく、当初のブースターに固有の問題と判断した可能性を示している。今回の調査でも同様の結論に達した場合、Starlink 17-39のペイロードを予備のブースターにあらためて結合し、B1082を詳しく検査するか、長期間運用から外す可能性がある。

TechTimesによるブースターの経済性に関する分析では、22回飛行したB1082は、SpaceXが財務諸表上でBlock 5第1段の帳簿価額をゼロまで減価償却する25回の基準に近づいている。回収したFalcon 9第1段の改修費用は約30万ドル（約4860万円、1ドル＝162円換算）で、新造ブースターの約3000万ドル（約48億6000万円、同レート換算）と比べて大幅に低い。このため、今回の遅延後もB1082を運用機材として維持する経済合理性はある。

■Starshipのアボートとは関連しない

7月20日のアボートは、7月16日にテキサス州のStarbaseでStarship Flight 13が点火後の異常を起こしてからわずか4日後に発生し、SpaceXにとって1週間で2回目のアボートとなった。しかし、時期が近いという表面的な共通点だけで、両者に関連があると考えるのは適切ではない。

Spaceflight NowによるStarship Flight 13の報道では、7月16日、Super Heavyブースターに搭載された33基のRaptor 3エンジンのうち4基が、Tゼロの点火シーケンスで予定通り点火せず、自動アボートが作動した。TechTimesによると、SpaceX創業者のイーロン・マスク氏はXでエンジン関連の不具合を確認し、7月23日を目標とする再打ち上げに向け、点火しなかったエンジンのうち少なくとも2基を取り外して交換すると発表した。

2つの機体は推進システムのアーキテクチャを共有していない。Space.comの解説によると、Falcon 9のMerlin 1DエンジンはRP-1ケロシンと液体酸素を使うガス発生器サイクルを採用している。一方、StarshipのRaptor 3エンジンは液体メタンと液体酸素を使うフルフロー二段燃焼サイクルを採用する。両者は熱力学的に異なる設計であり、Raptor 3は大幅に高い燃焼室圧力で動作する。それぞれ全く異なる仕様で製造され、部品や点火システムのアーキテクチャも共有していない。一方で特定された根本原因が、もう一方の機体にも当てはまることを示すものではない。

Falcon 9は、運用上のどの指標で見ても、現在運用されている大型軌道ロケットの中で最も飛行実績が多く、統計的な信頼性も高い。7月20日の打ち上げ見送りまでに、2026年中に84回の打ち上げを完了し、ミッション失敗はなかった。発射台でのアボートはミッション失敗ではない。異常検知・アボート機構が、設計通りに動作した結果である。

■次回の打ち上げ時期

SpaceXは、正式な再打ち上げ日を発表していない。同社は通常、アボート後にデータを精査してから新たな目標日を決定する。根本原因を特定できるまでの時間や、ブースターの交換が必要かどうかによって、数日から1週間強かかるのが一般的である。

ロケットに搭載された24基のStarlink V2 Mini衛星は、引き続き飛行可能な状態にある。SpaceXはペイロードが安全であることを確認した。現在、地球低軌道で機能している1万800基以上の衛星からなるStarlinkコンステレーションも、中断することなく正常に運用されている。この数は、全事業者が運用する稼働中の衛星の約65％に相当する。1〜2週間の遅延が、既存加入者の通信可能地域や提供容量に影響することはない。

ロケットはヴァンデンバーグ宇宙軍基地の第4発射施設東（SLC-4E）に置かれている。ホールドダウンクランプは、飛行コンピューターがエンジンは飛行可能な状態にないと判断する間、機体を発射台にしっかりと固定するという、設計通りの役割を果たした。

■注目ポイントQ&A

●点火後のアボートとは何ですか。なぜ飛行中ではなく発射台で実施されるのですか？

点火後のアボートとは、ロケットの飛行コンピューターがエンジン起動シーケンスの異常を検知し、機体が発射台を離れる前にシャットダウンを指令することです。Falcon 9では、Merlinエンジンが点火を始めてからホールドダウンクランプが解放されるまでの約3秒間が、この判断を行える時間帯です。この間であれば、機体を発射台に安全に固定したまま停止できます。クランプが解放されてロケットがリフトオフした後は、地上付近で推進剤を満載した機体にエンジン異常が発生しても、安全に対処することはできません。発射台でのアボートは、重大な結果を招く前に機体を停止できる最後の段階で異常を検知する仕組みです。

●過去のFalcon 9の点火後アボートは、何が原因でしたか？

特定された原因は多岐にわたります。SpaceNewsがケーニヒスマン氏の説明会の内容として報じたところでは、2020年のGPS衛星打ち上げ時には、マスキングラッカーの破片がガス発生器のリリーフバルブを塞ぎ、ターボポンプの圧力に異常を引き起こしました。2013年には、希釈されたTEA-TEB点火液によって点火時の炎が想定より弱くなり、コンピューターが許容範囲外と判断しました。2012年には、1基のMerlinエンジンのチェックバルブ故障によって予期しない圧力上昇が発生しました。SpaceXは2026年7月20日のアボートの原因をまだ公表しておらず、調査が続いています。

●ブースターB1082は、再設定されたStarlink 17-39ミッションで再び飛行しますか？

SpaceXによるデータ精査の結果次第です。2024年6月にStarlink 10-2で同種のアボートが発生した際は、再打ち上げに別のブースターが使われました。これは、異常が当初の機体に固有のものと判断された可能性を示しています。今回の調査でも、問題がB1082に限定されているとの結論に達した場合、ペイロードを予備のブースターに移し、B1082をさらに詳しく検査する可能性があります。7月20日午後の時点で、SpaceXはB1082の状態や再打ち上げ日を正式に確認していません。

●1週間に2回のアボートが発生しても、Falcon 9は信頼できると考えられますか？

はい。発射台でのアボートはミッション失敗ではなく、異常検知システムが設計通りに機能したことを示しています。Falcon 9は7月20日の事象までに、2026年中に84回の打ち上げを完了し、ミッション失敗はありませんでした。直近の同種の事象である点火後アボートは2024年6月14日に発生しており、その後2年以上にわたって数十回のミッションを成功させています。7月20日のFalcon 9の打ち上げ見送りと、7月16日のStarshipのアボートは、機体、推進システム、技術的背景が根本的に異なります。発生時期が近いことは、共通の原因があることを意味しません。



元記事: SpaceX Falcon 9 Engine Startup Abort Grounds Starlink 17-39 at Vandenberg Space Force Base