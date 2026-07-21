深海採掘の未来を占う：NOAAの無人探査機がクック諸島沖でライブ潜水、超深海の「結核」域を世界に配信中

米国海洋大気庁（NOAA）の探査船「オケアノス・エクスプローラー」が、クック諸島周辺の深海でロボットを用いた調査を実施している。この様子は2026年8月13日までライブ配信されており、誰でも無料で視聴可能だ。この調査は、EV電池などに使われる深海鉱物資源の商業採掘を巡る国際的な議論において、環境影響を評価するための極めて重要な基礎データを提供するものとして注目されている。

■「Deep Discoverer」と「Seirios」：2台のロボットが協調する仕組み

今回のミッションの中核を担う技術は、NOAA海洋探査が10年以上にわたって改良を重ねてきた、2台のロボットによる協調システムである。主探査機となるのが、チームから「D2」と呼ばれるROV「ディープ・ディスカバラー」だ。D2は、水圧が海面の約600倍に達する最大水深6,000メートル（約3.7マイル）まで潜行できる。メインカメラは、10フィート（約3メートル）離れた場所から3インチ（約7.6センチメートル）の生物をズーム撮影することが可能で、関節式のスイングアームに取り付けられたライトを含む28個のLEDランプが、漆黒の深海を照らし出す。また、D2に搭載されたセンサーは、塩分濃度、水温、溶存酸素量、水深を同時に測定する。

しかし、D2は単独で動作しているわけではない。同行する「セイリオス」というロボットが、この深度でのシステム運用を可能にしている。セイリオスは、業界では「カメラソリ（カメラスレッド）」と呼ばれている。オケアノス・エクスプローラーから伸びる6マイル（約9.6キロメートル）のスチール製ケーブルに直接繋がれており、そこからさらに短い黄色のテザーを介して、その下にあるD2と接続されている。セイリオスの背面に搭載されたLED群が上空からD2を照らし、そのカメラがパイロットに周囲の地形の広角視野を提供する。セイリオスが果たす極めて重要な工学的役割は、船体の「ヒーブ（縦揺れ）」、すなわち海面の波によって生じる船の絶え間ない上下運動を吸収することである。

これは深海において極めて重要である。もし船上の揺れが、1本の長いケーブルを通じて海底で稼働するROVに直接伝わってしまえば、機体の制御はほぼ不可能になる。セイリオスを中間体として水中に配置し、船の揺れによる運動エネルギーを吸収・減衰させてからD2のテザーに伝えることで、この2体構成システムは主探査機が海底を安定して移動することを可能にしている。ただし、その代償として運用の複雑さが増す。2体構成システムは、単体システムに比べて制御や輸送が著しく困難である。

D2のカメラからの映像信号は、光ファイバーテザーを通じてオケアノス・エクスプローラーに送られ、そこから人工衛星を経由してNOAAの陸上インフラへ、さらにそこからインターネットへと配信される。技術者たちは、衛星通信の往復遅延を約1.25秒にまで短縮した。これはほぼリアルタイムと言える速さであり、陸上にいる科学者が船上のパイロットに対し、カメラを向ける方向や採取すべきサンプルの指示を的確に送ることができる。この「テレプレゼンス（遠隔存在技術）を活用した探査」モデルにより、1隻の高価な研究船が、追加コストなしで数十もの研究機関が同時にアクセスできるプラットフォームへと変貌する。その結果、陸から数千マイルも離れた船の乗船枠を確保できなかった科学者たちも、発見の瞬間にリアルタイムで立ち会うことができる。

■マニヒキ海台とは何か、なぜこれまで調査されなかったのか

オケアノス・エクスプローラーは現在、主に2つの環境で調査を行っている。南ペンリン盆地の深海平原と、マニヒキ海台である。マニヒキ海台は、クック諸島の排他的経済水域（EEZ）内に位置し、北側の隣接する公海へと広がる、巨大な盾状 of 海底火山構造である。周囲の深海（南ペンリン盆地の水深約5,200メートル）に比べて水深が約2,500メートルと浅いため、温度、生息環境、生物群集に急激な勾配が生じている。EX2605ミッションは、この2つの環境を比較するように設計されている。

今回の調査は、2025年に探査船「ノーチラス」で行われたミッションの成果を直接引き継ぐものである。そのミッションはNOAAが資金を提供し、クック諸島海底鉱物局および海洋探査協同研究所との提携により実施された。この前回のミッションでは、クック諸島海底の1万4,000平方キロメートル以上がマッピングされ、それまでにチャート化されていたEEZの約30％に新たなデータが加えられた。EX2605は、音響マッピングだけでは得られないROVによる潜行調査を追加することで、この取り組みをさらに前進させ、海底から直接、視覚的映像、生物サンプル、地質標本を収集する。

クック諸島のEEZは、南中部太平洋の約230万平方キロメートルにわたって広がっている。2025年10月、国連の大陸棚限界委員会はマニヒキ海台に対するクック諸島の申請を正式に承認し、さらに39万6,900平方キロメートルに及ぶ海底資源の独占的権利を認め、同国の海上管轄権を大幅に拡大した。この決定により、ニュージーランドと自由連合関係にある人口約1万7,000人の自治国であるクック諸島は、地球上で最も多金属結核が豊富な海底域の一つに対する主権的権限を獲得した。

■多金属結核（ノジュール）：その形成過程と価値

EX2605が特に撮影を任務としている特徴的な地形は、深海平原の堆積物の上に横たわる、ジャガイモほどの大きさの鉱物塊である「多金属結核（ポリメタリック・ノジュール）」である。結核は、サメの歯、貝殻の破片、火山岩の破片などの核の周囲に、海水中のマンガンや酸化鉄が極めてゆっくりと沈着することで形成される。その成長速度は100万年あたり4ミリメートル未満であり、現在クック諸島の海底に転がっている結核は、数百万年から数千万年前のものであることを意味する。クック諸島の結核は水深4,500〜6,000メートルに存在し、岩石に埋もれることなく堆積物の上に露出しているため、物理的に回収システムで採取しやすい状態にある。

商業的な関心が集まる理由は、そこに含まれる金属成分にある。クック諸島の結核には、高濃度のニッケル、コバルト、マンガンのほか、銅や微量のレアアースが含まれている。これらはまさに、リチウムイオン電池の正極材やその他のクリーンエネルギー技術に使用される鉱物である。クック諸島は2022年から5年間の深海採掘の探査フェーズに入っており、米国企業の完全子会社であるモアナ・ミネラルズを含む民間企業3社に探査ライセンスが発行されている。同社の最高経営責任者は、2027年に商業採掘ライセンスを申請し、2028年または2029年に商業規模の操業を開始したいとの意向を示していた。しかし、2025年末、クック諸島政府の海底鉱物局は、商業的決定を進める前により多くの科学的情報が必要であると結論付け、探査期間を2032年まで延長した。

結核の形成速度が極めて遅いことは、採掘の決定に直接的な影響を与える。100万年で4ミリメートル未満しか成長しないため、一度採掘された結核域は、人間の時間スケールにおいては事実上、永久に失われる。回復期間は存在しない。結核域の周囲やその間に形成される生態系は、科学者たちがその特徴をほとんど解明できていないにもかかわらず、永久に変貌してしまうことになる。

■深海採掘の規制を左右する科学的データ

EX2605の科学的な意義は、深海採掘政策において同時に進行しているガバナンスの危機と切り離すことはできない。国連海洋法条約に基づき公海における鉱物採取を規制するために設立された国連機関である国際海底機構（ISA）は、2026年3月にジャマイカのキングストンで開催された直近の理事会を、採掘の承認も「採掘規程」の採択もないまま終えた。公海での商業的採取を法的に進めるために不可欠な、長らく遅れている規制ルールブックは、依然として激しい議論の的となっている。利益配分、責任体制、環境補償などの重要な問題は、長年の交渉を経ても解決に至っていない。

約24兆ユーロ（約4200兆円、1ユーロ＝175円換算）の資産を保有する主要な金融機関に支えられた40カ国の連合は、科学的および規制上のギャップが埋まるまで、深海採掘のモラトリアム（一時停止）または予防的休止を求めている。フランス、ドイツ、ブラジル、メキシコ、コスタリカ、パラオ、南アフリカなどは、根本的な科学的不確実性を理由に、プロセスを減速させるべきだと指摘している国々の一部である。擁護団体である深海保全連合は、2026年3月の会合開幕時に、ISAに対して「人為的な期限設定による強制に抵抗するよう」促した。

モラトリアム連合が「根本的な科学的不確実性」を指摘し続ける理由は、まさにEX2605が存在する理由そのものである。ほとんどの深海結核環境において、信頼できる生物学的および地質学的な基礎データがほぼ皆無なのだ。そのデータがなければ、環境影響評価の基盤は作れない。環境影響評価がなければ、採掘規程に盛り込むべき信頼に足る環境基準も策定できない。そして採掘規程がなければ、国際法上、商業的採取は認められない。ISAは、NOAAのROVが現在生成しているような基礎データなしには、規制枠組みを完成させることができないのである。

クック諸島はこの議論において独特な立場にある。ISAの管轄権が及ぶ公海での採掘とは異なり、ペンリン盆地とマニヒキ海台はクック諸島の国家管轄権内にある。つまり、自国のEEZ内における採掘決定の最終的な権限を持つのは、ISAではなくクック諸島政府である。しかし、どのガバナンス枠組みが適用されるにせよ、科学的なギャップが存在することに変わりはない。EX2605が作成を目指しているような生息環境の特性評価がなければ、信頼できる環境評価を構築することはできない。

NOAAは、今回の調査の戦略的側面を明確にしている。EX2605を発表した2026年5月のプレスリリースでは、このミッションが、2025年4月にトランプ大統領（当時）が署名した大統領令「米国のオフショア鉱物および資源の解放」に示された方針を推進するものであると述べられている。この大統領令は、米国に対し、パートナー国がそれぞれの国家管轄権内で海底鉱物を責任を持って開発することを支援するよう求めている。この文脈において、「責任ある開発」と「科学的基礎データ」は対立するものではなく、同一のものを指している。

■陸上からの遠隔参加がもたらす発見の最大化

EX2605におけるすべてのROV潜行は、一般向けにライブ配信されている。世界中の研究機関に所属する陸上の科学者たちは、船上のチームが見ているものと同じ映像を視聴し、衛星回線を介して科学チームとコミュニケーションを取りながら、カメラを向ける方向や採取すべき生物サンプルの決定にリアルタイムで関与している。

このアプローチは、単なる広報ツールにとどまらない。同じテレプレゼンス構成を採用した過去のNOAAの調査では、船上チームが見過ごしてしまったかもしれない生物や地質学的特徴を、陸上の専門家が特定した例がある。大学の研究室から視聴している深海サンゴの専門家が、船上のジェネラリストが気づかないような、サンプリング価値のある標本を指摘することができるのだ。このモデルは、船の乗船枠コストをかけることなく、地球上のあらゆる場所から専門家の知見を効果的にクラウドソーシングすることを可能にしている。

EX2605で収集されたすべてのデータは一般に公開され、クック諸島政府と共有される。これにより、同国が自国の海底に関する主権的決定を下すために必要な海洋資源情報が提供される。クック諸島が最終的に商業的採取についてどのような決定を下すにせよ、今月オケアノス・エクスプローラーから得られる映像、サンプル、生息地マップは、その決定における最も重要な判断材料の一つとなるだろう。ライブ配信、専門家の解説、日々の潜行ログは、oceanexplorer.noaa.gov/livestreams/ で確認できる。

■注目ポイントQ&A

●NOAAのクック諸島調査のライブ配信は誰でも視聴できますか？また、どのような映像が見られますか？

はい、2026年8月13日まで「oceanexplorer.noaa.gov/livestreams/」で誰でも無料で視聴できます。ROVの潜行中は、水深1,000〜6,000メートルの海底の様子を捉えた高画質なライブ映像と、科学チームによるリアルタイムの解説音声が配信されます。潜行が行われていない時間帯（夜間、機器のメンテナンス中、移動中など）は、船上の様子やマッピングデータが表示されるか、配信が休止する場合があります。

●多金属結核（ポリメタリック・ノジュール）とは何ですか？なぜ注目されているのですか？

多金属結核は、深海の海底でサメの歯や貝殻の破片などを核として、マンガンや酸化鉄が100万年に4ミリメートル未満という極めて遅い速度で沈着してできた鉱物塊です。クック諸島周辺の結核には、EVのリチウムイオン電池などに使われるニッケル、コバルト、マンガン、銅などが高濃度で含まれています。堆積物の上に露出しているため回収しやすいとされていますが、一度採取すると人間の時間スケールでは再生しないため、海底生態系に永久的な影響を与える懸念があります。

●国際海底機構（ISA）が深海採掘をまだ承認していないのはなぜですか？

2026年3月に開催されたISA理事会では、採掘のルールを定めた「採掘規程」の採択や商業採掘の承認は見送られました。主な理由は、採掘が予定されている深海環境の生物学的・地質学的な基礎データが不足しており、環境影響評価を行うための科学的根拠が整っていないためです。40カ国の連合が科学的解明が進むまでのモラトリアムを求めているほか、米国が独自の国内法に基づく許可経路を模索していることに対する国際的な反発も影響しています。

●収集されたデータはクック諸島政府や一般に公開されますか？

はい。NOAAは、EX2605で収集されたすべてのデータを一般公開し、クック諸島政府と共有することを明言しています。クック諸島海底鉱物局もこの調査のパートナーであり、直接データを受け取ります。このデータを将来の商業ライセンス決定にどのように活かすかはクック諸島政府の主権的判断に委ねられており、NOAAの調査は政策的な結論を出すものではなく、科学的な基礎を提供するものです。

元記事: NOAA Robots Dive Cook Islands Live: Watch Rare Nodule Fields From Home