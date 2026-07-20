米ベライゾン、9カ月で1万6600人を削減　AI基盤の完成迫る中で大規模構造改革

米通信大手ベライゾンは2026年7月16日、直営店274店舗のフランチャイズ移管とコーポレート部門500人の削減を発表した。これにより、2025年10月のダン・シュルマンCEO就任以降、同社の給与支払対象から外れた、または移管されたポジションの累計は1万6600人を超える。会社側は今回の措置とAI自動化プログラムとの関連を否定しているが、AI基盤の完成時期と重なることから、投資家は7月24日の決算発表での説明を注視している。

■9カ月で1万6600人を削減したベライゾンの構造改革

2026年7月16日、ベライゾンは過去9カ月で3回目となる人員削減策を発表した。その内容は、直営店274店舗を約6社の独立系フランチャイズ事業者に移管し、コーポレート部門で500人の職を削減するというもので、影響を受ける従業員は合計で約3000人に上る。これにより、2025年10月にダン・シュルマンCEOが就任して以来、ベライゾンの給与支払名簿から削減または他社へ移管されたポジションの累計は1万6600人を超えた。これらの変更はすべて2026年8月16日に発効する。

ベライゾンが直接的な回答を避けている疑問、そして投資家が7月24日の2026年第2四半期決算発表で注視しているのは、同社が進めるAIプログラムと加速する人員削減が「別個の動き」なのか、それとも「一体の動き」なのかという点である。

シュルマンCEOのもとで進められた削減の軌跡を振り返ると、その規模の大きさが浮き彫りになる。シュルマン氏の就任から6週間後の2025年11月、ベライゾンは単独では同社史上最大規模となる1万3000人超、当時の全従業員の約13％に相当する人員削減を発表した。この削減は主に非組合員の管理職を対象としていた。同時に、TechTimesの当時の報道によると、179の直営店がフランチャイズ事業者に移管され、さらに1店舗が恒久的に閉鎖された。

2026年5月には2回目の小規模な削減が行われた。TheStreetの報道によると、公式には残る従業員の「1％未満」と説明された数百人規模のコーポレート部門のポジション削減で、ニュージャージー州バスキンリッジ本社の121人を対象とするWARN（労働者調整・再訓練予告法）届出でも確認された。そして7月16日、さらに274店舗の移管と500人のコーポレート部門の削減が発表され、2500人の小売部門従業員がベライゾンの直接雇用から外れることになった。

これらを合計すると、9カ月足らずの間に約1万6600人のポジションがベライゾンの雇用名簿から外れたことになる。2026年初頭の時点でベライゾンの従業員数は推定8万9900人だった。この構造改革は、加入者数で米国最大のワイヤレスキャリアである同社の規模を大きく変えつつある。

■ベライゾンが「AIとは無関係」と主張する理由

ベライゾンの広報担当者リッチ・ヤング氏は7月16日、業界誌Fierce Networkに対し、今回の店舗移管とコーポレート部門の削減は「AIとは無関係である」と語った。これは今回の削減ラウンドに限定した明確な否定であり、シュルマンCEOやトニー・スキアダスCFOが今年公に語ってきた内容と照らし合わせて慎重に読む必要がある。

TheStreetによると、シュルマン氏は2026年4月27日の第1四半期決算説明会で、投資家に対し「7月までにAI技術スタック全体を実質的に完成させ、11月までには完全に完了させたい」と述べていた。また、過去3カ月間におけるAI導入の成果は、それ以前の3〜4年間の合計を上回るものであり、このスケジュールを達成するために「AIに精通した人材」を採用したとも語っていた。

同じ説明会でスキアダスCFOは、ベライゾンのネットワーク運用におけるAI活用により、すでにネットワーク問題の85％を手動の介入なしで解決できていることを明らかにした。これは単なるわずかな効率向上ではなく、ネットワーク管理に必要な人的労働の根本的な削減を意味する。

さらに、TheStreetが報じた4月20日公開のWall Street Journalのインタビューで、シュルマン氏は、AIが今後2〜5年以内に失業率を20〜30％に押し上げる可能性があると警告し、他のCEOたちに対しても、今後訪れる雇用の置き換えについて率直に語るよう促していた。同氏はまた、労働者がAI時代に適応するのを支援するため、2000万ドル（約32億4000万円、1ドル＝162円換算）のキャリア移行基金を立ち上げている。

ベライゾンは、自ら設定した7月の期限に向けてAI技術スタックを完成させつつあり、ネットワーク問題の大部分を人の手を介さずに解決し、9カ月で1万6600人の雇用を削減している。それにもかかわらず、広報担当者は7月の削減はAIとは無関係だと主張する。同社は、今回削減された500人のコーポレート部門の従業員が具体的にどのような業務を行っていたのか、なぜその機能が不要になったのか、あるいは現在その業務を自動化システムが代替しているのかについて、公には説明していない。この疑問は、7月24日の決算発表で再び直接投げかけられることになるだろう。

■フランチャイズ移管がサービス品質に与える影響

ベライゾンはコスト構造の改善と引き換えにブランドへの信頼を賭けているが、これが必ず成功するとは限らない。通信業界のフランチャイズモデルに関する分析によると、ワイヤレス業界において直営チェーンとフランチャイズネットワークを分ける、繰り返される6つの失敗パターンが指摘されている。Maplewaveの分析によると、それらは「不適切な店舗構成」「キャリアと運営事業者の間の不明確なバリューチェーン」「強制力のあるブランド基準の欠如」「端末在庫の所有権を巡る紛争」「不十分な人員配置とトレーニング要件」、そして消費者にとって最も影響が大きい「間違った店舗に行ってしまった」という問題である。

最後の失敗パターンは、具体的な事例でも示されている。フィラデルフィアのベライゾン顧客が、フランチャイズ店の従業員から不要なスマートフォンを売られ、解決を求めたものの、その店舗がベライゾンの直営ではなく、ベライゾンブランドを掲げる別会社の運営であることを後から知ったというケースだ。顧客は外観から直営のベライゾン店舗とフランチャイズのベライゾン店舗を確実に見分けることができない。

8月に今回の移管が完了すると、ベライゾンが全米に展開する約6000のブランド店舗のうち、同社が直接運営するのは約1000店舗のみとなる。つまり、消費者が訪れる可能性のあるベライゾン店舗の約83％は、ベライゾンの雇用契約ではなく、フランチャイズ契約に基づいて運営されることになる。同社もこのリスクを認識している。Fierce Networkの報道によると、従業員向けのメモで、ベライゾンはフランチャイズパートナーと協力し、全5000のフランチャイズ店舗における顧客体験の向上に取り組んでいると述べている。また、過去の店舗移管では、小売部門従業員の約70％が新たな運営会社での雇用を受け入れたという。

これは、残りの約30％は受け入れなかったことを意味する。今回の2500人の従業員に当てはめると、約750人が新しいフランチャイズ事業者での職を得られない計算になる。彼らの今後について、ベライゾンの公的な説明では言及されていない。

フランチャイズ移管の財務的な論理は明確だ。独立系事業者が商業賃料、光熱費、そして人件費の全責任を負うため、これらのコストはベライゾンの貸借対照表から完全に外れる。一方で、この取引によってベライゾンが失うのは、店舗内でのデータ収集に対する直接的なコントロールであり、これは目に見えにくいが戦略的に重要なコストである。直営店で収集される顧客行動データは、機種変更サイクルのモデル化、解約予測、ターゲットを絞った顧客維持施策に活用されている。フランチャイズ店では、異なる所有権と異なるインセンティブ構造のもとでデータが生成されるため、キャリアとの共有方法も異なってくる。

■50億ドルのコスト削減目標とその背景

ベライゾンが人員削減や店舗のフランチャイズ化を進めているのは、そうしたいからではない。過去3年間で競争上の地位が著しく悪化し、10万人超の従業員と全国的な小売網を抱えるキャリアのコスト構造が、現在の収益水準ではもはや維持できなくなったためだ。

TheStreetによると、同社は過去3年間で推定225万人のワイヤレス加入者を失っており、その多くはT-MobileやAT&T、さらにはXfinity MobileやSpectrum Mobileといったケーブルテレビ事業者系のモバイルサービスに流出している。ケーブル事業者はモバイル分野において構造的なコスト優位性を持っている。彼らはすでに顧客との課金関係やブロードバンドインフラを持っており、限界利益を損なうことなく、市場価格を下回る料金でワイヤレスサービスをセット販売できる。Hudson Labsの第2四半期決算プレビューによると、ベライゾンの1アカウントあたりの平均収入（ARPA）は、ネットワーク障害に関連するクレジット付与の影響で2026年第1四半期に減少した。これは、最も忠実なポストペイド（後払い）契約者でさえも、価値に見合うかどうかを厳しく見ている兆候である。

トニー・スキアダスCFOは2026年第1四半期の決算発表で、2026年末までに50億ドル（約8100億円、1ドル＝162円換算）の営業費用削減を目指すとともに、フロンティア・コミュニケーションズの統合により2028年までに年間10億ドル（約1620億円、1ドル＝162円換算）のコストシナジーを追加で創出する目標を確認した。人員削減がその主な原動力であるが、外部委託費の削減、旧式の銅線インフラの廃止、自動化の加速も、人員削減と並んで貢献している。

このような背景の中、2026年第1四半期には、まれに見る明るいニュースもあった。Hudson Labsによると、ベライゾンはポストペイド携帯電話の純増数が5万5000件を記録し、第1四半期としては2013年以来初めてプラスに転じた。これを受けて経営陣は、通年のポストペイド純増数目標である75万〜100万件の上半分へと見通しを引き上げた。調整後EPS（1株当たり利益）は1.28ドルとなり、ウォール街の予想である1.21ドルを上回り、2021年以来の成長ペースを示した。決算発表当日、同社の株価は約1.6％上昇した。

■フロンティア統合と衛星通信の新たな圧力

今回の構造改革は、近年で最大規模の通信業界の買収案件を吸収する動きでもある。ベライゾンによる200億ドル（約3兆2400億円、1ドル＝162円換算）でのフロンティア・コミュニケーションズ買収は2026年1月20日に完了し、31の州とワシントンD.C.における約3000万の通過地点に光ブロードバンドサービスを追加した。この取引により、フロンティアが抱えていた約129億ドル（約2兆898億円、1ドル＝162円換算）の債務を引き継ぐことになり、ベライゾンはこれを積極的に返済している。同社は年末までにフロンティアの債務のほぼすべてを返済することを目指している。

フロンティアの追加により、ベライゾンは本格的な「コンバージェンス（融合）」戦略を描けるようになった。家庭で光ブロードバンドとワイヤレスサービスを同一のプロバイダーから利用できるようになり、ケーブル事業者が長年成功させてきたクロスセルの機会を得られる。これが、営業費用を削減しつつ買収コストを吸収する戦略的根拠である。

しかし、市場の上位層では新たな競争の圧力が生まれつつある。2026年6月、スペースXは、FCC（連邦通信委員会）が承認した170億ドル（約2兆7540億円、1ドル＝162円換算）の周波数を背景に、米国の消費者向けワイヤレス市場に直接参入する計画を明らかにした。これは、大手3キャリアが同時に直面する初の信頼性のある「衛星から携帯電話への直接通信（satellite-to-cellular）」の小売上の脅威となる。大手3キャリアはいずれもスペースXにMVNO条件を提示することを拒んでいる。自前の周波数を持ち、基地局タワーのコストがかからない可能性のある2兆ドル規模の企業がワイヤレス市場に参入することの長期的な競争上の影響は、ベライゾンが現在実行している戦略的計算にはまだ織り込まれていない。

■7月24日に投資家が注目するポイント

Hudson Labsの第2四半期プレビューによると、アナリストはベライゾンの2026年第2四半期の売上高を約355億ドル（約5兆7510億円、1ドル＝162円換算）と予想している。これは前年同期比で約5％増で、フロンティアの業績が初めて四半期全体に反映されることを踏まえたものだ。また、GAAPベースのEPSコンセンサスは前年同期比7.7％増の1.26ドルと見込まれている。同社は過去4四半期連続でウォール街のEPS予想を上回っている。

7月24日の決算説明会では、主に5つの分野が注目される。50億ドルのコスト削減プログラムの進捗状況、フロンティア統合によるシナジー効果の実現状況、第1四半期に反転したポストペイド携帯電話純増数の推移、第1四半期の障害に伴うクレジット付与の一時的な下押し影響を踏まえたARPAの見通し、そして、7月16日の人員削減におけるAI自動化の役割についてシュルマンCEOが言及するかどうかである。広報担当のリッチ・ヤング氏を通じた同社の公式見解は、今回の削減は「AIとは無関係」というものだが、アナリストとの質疑応答を通じてその説明が維持されるかどうかは注目に値する。

7月16日の発表後、ベライゾンの株価は市場前取引で上昇した。この反応は、シュルマンCEOが進める9カ月で1万6600人という大規模な削減であっても、同社が理由をどう説明するかにかかわらず、コスト削減という方向性が正しいとする投資家の信頼を反映している。

■注目ポイントQ&A

●8月16日の移管後も、最寄りのベライゾン店舗は営業を継続しますか？

はい、営業は継続されます。ベライゾンは274店舗を閉鎖するのではなく、独立したフランチャイズ事業者に売却します。これらの店舗は認定小売店としてベライゾンブランドのもとで営業を続け、約6社の独立系事業者によって管理されます。移管後、ベライゾンが直接所有する店舗は約1000店舗となり、残りの約5000店舗はすでにフランチャイズパートナーによって運営されています。同社によると、米国人口の93％は引き続きベライゾン店舗から車で30分以内の場所に居住することになります。ただし、フランチャイズ店は直営店とは異なる所有権や人員体制で運営されるため、端末のアップグレード、請求を巡る問題、料金プランの変更など、複雑な手続きにおけるサービス品質にばらつきが生じる可能性があります。

●フランチャイズ化は、対面でのサポートを必要とする顧客にどのような影響を与えますか？

フランチャイズ店はベライゾンのサービス販売や標準的な取引を行う権限を持っていますが、独立して運営されているビジネスです。そのため、人員配置、トレーニングプログラム、カスタマーサービスの実務は、ベライゾンの直接的な雇用基準ではなく、フランチャイズ契約に基づいて管理されます。通信業界の分析では、顧客が外観から直営店とフランチャイズ店を確実に区別することができず、両者でサービス体験に大きな差が生じる可能性があるという問題が指摘されています。複雑なアカウントの問題を解決したい場合は、訪問前に最寄りの店舗が直営店であるか確認する価値があります。

●今回のベライゾンの人員削減は、AI自動化プログラムが原因ですか？

ベライゾン側は否定しています。広報担当のリッチ・ヤング氏は7月16日、Fierce Networkに対し、今回の措置は「AIとは無関係である」と述べました。しかし、その否定は、記録に残る一連の流れと並んでいます。TheStreetの報道によると、4月にトニー・スキアダスCFOは、AIによりネットワーク問題の85％が人の手を介さずに解決されていると明かし、ダン・シュルマンCEOは同社の「AI技術スタック全体」を7月までに完成させる目標を掲げていました。7月16日の発表は、まさにその節目と重なっています。今回削減された500人のコーポレート部門の職務が、AI自動化によって不要になった役割と重なっていたかどうかについて、ベライゾンも外部のアナリストも独立して確認または否定していません。なお、同社の50億ドルのコスト削減プログラムでは、人員削減と並んで「自動化の加速」が貢献要因として挙げられています。投資家は7月24日の決算発表で、より具体的な説明を求めるものとみられます。

●なぜベライゾンは多くの顧客を失ったのですか？また、今回の構造改革でその傾向を逆転できますか？

TheStreetによると、ベライゾンは過去3年間で推定225万人の加入者を失いました。その主な要因は、T-Mobileや、モバイルサービスと家庭向けインターネットを競争力のある料金でセット販売するケーブルテレビ事業者に顧客が流出したためです。端末補助やプロモーション価格によるワイヤレス顧客の獲得・維持コストが上昇する一方で、1アカウントあたりの平均収入は圧迫されています。今回のフランチャイズ化と人員削減は、運営コストを削減し、より積極的な顧客維持施策に資金を回せるようにすることを目的としています。

2026年第1四半期には、ポストペイド携帯電話の純増数が5万5000件となり、第1四半期としては2013年以来のプラスを記録するなど、戦略が機能し始めている可能性を示す初期の兆候もあります。Hudson Labsの第2四半期プレビューによれば、ケーブル事業者、T-Mobile、さらに将来的にはスペースXが同時に圧力をかける競争市場でこの回復傾向を維持できるかどうかが、今回の構造改革が再建策だったのか、それとも再建策に見せかけた後退だったのかを左右することになります。

元記事: Verizon Cuts 16,600 Jobs in Nine Months as Its AI Stack Nears Completion