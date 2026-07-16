映画『マイケル』、伝記映画史上初の興行収入10億ドル（約1620億円）突破を達成

マイケル・ジャクソンの伝記映画『マイケル（原題：Michael）』の世界興行収入が、2026年7月12〜13日の週末に10億ドル（約1620億円）を突破した。伝記映画として史上初の快挙であり、音楽IP（知的財産）の映画化における商業的価値を大きく塗り替えるマイルストーンとなった。本作は劇場公開から12週目を迎え、パッケージメディアの発売と同時にこの歴史的記録に到達している。

■数々の記録を塗り替えた歴史的ヒット

共同配給会社であるライオンズゲートとユニバーサル・ピクチャーズの発表によると、本作は公開12週目で世界累計興行収入10.01億ドル（約1621.6億円）に達した。内訳は北米市場が3億7180万ドル（約602.3億円）、海外市場が6億2980万ドル（約1020.3億円）となっている。米Varietyなどが報じた。

この数字により、本作はクリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』（最終興行収入9億7580万ドル）を抜き、あらゆるジャンルの伝記映画において史上最高の興行収入を記録した。また、米Billboardによると、これまで音楽伝記映画の頂点に君臨していた『ボヘミアン・ラプソディ』（9億1100万ドル）の記録も6月時点で塗り替えている。なお、米Screen Rantの報道によれば、本作のブルーレイおよびDVDは本日7月14日に米国で発売された。

本作は2026年公開の映画として、ユニバーサルのアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編（原題：The Super Mario Galaxy Movie）に続き、2本目の10億ドル突破作品となった。これまでの音楽伝記映画の興行収入の天井は『ボヘミアン・ラプソディ』の9億1100万ドルだったが、本作はそれを約9000万ドルも上回る異例の推移を見せている。

米Forbesによると、北米での公開週末の興行収入は3,955館から9720万ドル（約157.5億円）を記録し、音楽伝記映画として史上最大のオープニングを飾った。海外市場を合わせた世界初週興行収入は2億1700万ドル（約351.5億円）に達し、2015年の『ストレイト・アウタ・コンプトン』が保持していた6000万ドルの記録を大幅に更新した。さらに米Deadlineによると、本作はライオンズゲートにとっても初の10億ドル突破作品となり、2013年の『ハンガー・ゲーム2』が保持していた同社の歴代記録（8億6500万ドル）を13年ぶりに塗り替えた。

Wikipediaの情報によると、マイケル・ジャクソン役を演じた29歳の甥、ジャファー・ジャクソンにとっても歴史的なデビュー作となった。長編映画のデビュー作が興行収入10億ドルを突破した俳優は過去に例がない。米ComicBasicsは、ジャファーが7月に開催された「2026年アストラ・ミッドシーズン・ムービー・アワード」で主演男優賞を受賞したと報じており、秋の本格的な賞レースに向けた幸先の良いスタートを切っている。

■音楽IPビジネスに与える巨大なインパクト

この10億ドルという数字は、単なる興行成績の記録にとどまらず、音楽カタログの権利ビジネスにおける経済的価値を恒久的に高めるデータポイントとなる。その影響は映画業界全体に及ぶ。

第一に、映画製作の意思決定における影響だ。これまでは『ボヘミアン・ラプソディ』の9億1100万ドルが音楽伝記映画の投資限界（上限）とみなされていた。この基準が、ホイットニー・ヒューストンやプリンス、エイミー・ワインハウスなど、権利関係や遺族との調整が複雑なアーティストの映画化プロジェクトにおける予算承認の障壁となっていた。しかし、本作はその天井を取り払った。Wikipediaによると、ライオンズゲートはすでに5月21日にマイケルの後半生を描く続編の制作を承認している。

第二に、音楽カタログそのものの価値向上だ。大ヒット伝記映画は、劇場でのイベントであると同時に、アーティストの楽曲カタログに対する大規模なマーケティングキャンペーンとして機能する。4月の映画公開後、マイケルの楽曲は世界中のチャートに再浮上した。マイケル・ジャクソン財団と、出版権の多くを管理するソニー・ミュージックにとって、本作は制作費を自己負担することなく、保有する権利の商業的価値を恒久的に高める結果をもたらした。

ライオンズゲート・モーション・ピクチャー・グループのアダム・フォーゲルソン会長は、本作が「世界中の劇場でユニークな文化的現象となった」と述べ、マイケル・ジャクソン財団とのパートナーシップが成功の鍵であったと称賛した。また、ユニバーサル・ピクチャーズ・インターナショナルのベロニカ・クワン・ヴァンデンバーグ社長は「マイケル・ジャクソンが、スター誕生から数十年を経た今もなお、唯一無二のグローバルスーパースターであることを証明した映画的センセーションだ」と語った。

『ボヘミアン・ラプソディ』も手がけたプロデューサーのグラハム・キングは、本作の反響を「心温まるもの」と表現し、「世界中から老若男女、あらゆる歩みを持つ人々が劇場に足を運んでくれた」と語った。キングにとって本作は、『ボヘミアン・ラプソディ』や『007 スカイフォール』を超え、自身のプロデュースキャリアにおいて最高の興行収入を記録した作品となった。

■批評家支持率38%からの大逆転劇、その要因とは

本作に対する批評家と観客の評価の乖離は極めて顕著だ。映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では、298人の批評家による支持率が38%にとどまり、「ジャファー・ジャクソンの演技はキング・オブ・ポップを不気味なほどリアルに再現しているが、映画自体はグレイテスト・ヒッツ・アルバムのようだ」との合意が形成された。また、メタクリティック（Metacritic）のメタスコアも100点満点中39点と低迷している。しかし、一般観客による支持率は97%に達しており、その差は59ポイントに及ぶ。

批評家が主に問題視したのは、マイケルの晩年を大きく揺るがした児童性的虐待疑惑への言及が完全に排除されている点だ。Varietyの報道によると、初期の脚本にはこの疑惑に関する描写が含まれていた。しかし、マイケル・ジャクソン財団の弁護士が、1994年に告発者ジョーダン・チャンドラーとの間で交わされた和解契約の中に「いかなる映画においても彼の描写を禁じる」という条項を発見したため、初期のエンディングは法的に使用不可能となった。その結果、少なくとも1000万ドル（約16.2億円）の費用をかけた再撮影が行われ、完成版の映画は1988年の「Bad World Tour」までを描き、疑惑が浮上する前の時代で幕を閉じる構成となった。

ジョー・ジャクソン役を演じたコルマン・ドミンゴは、メディアの取材に対し「この映画は60年代から1988年までを描いているため、最初の疑惑には踏み込んでいない。マイケルの目を通した、彼自身の親密な肖像画なのだ」と、描かれた範囲の意図を説明している。

商業的な結果を見る限り、多くの熱心なファンを含む観客は、この疑惑の省略を問題視しなかったようだ。リピーターの多さが映画のロングランを支えた。音楽伝記映画は、ストーリーのドラマ性よりも、象徴的なパフォーマンスを高クオリティで再現した「コンサートの代替体験」として機能する側面が強い。このダイナミクスは批評家の評価とは無関係に働き、低評価の影響を受けにくい。

この前例は過去にもある。『ボヘミアン・ラプソディ』はRotten Tomatoesの支持率が60%で、フレディ・マーキュリーの私生活やバイセクシュアリティに関する描写が曖昧であると批判されながらも、アカデミー賞で主演男優賞（ラミ・マレック）を含む4部門を受賞し、作品賞にもノミネートされた。今回の『マイケル』は、さらに低い批評家評価でありながら、その3倍近い興行収入を叩き出したことになる。

■劇場公開ウィンドウ戦略の勝利

本作のヒットを支えたもう一つの要因は、プレミアムVOD（PVOD）への移行を急がず、劇場公開期間（劇場ウィンドウ）を長く確保した戦略にある。

本作のPVOD配信が開始されたのは6月9日で、4月24日の劇場公開から約46日後だった。これは現在の主要スタジオが採用している期間としては最長部類に属する。Cinelyticが2026年4月に行った分析によると、劇場公開から26〜45日後に配信へ移行する作品が劇場と配信の合計で最も高い収益を上げる一方、45日を超える作品は配信初週のシェアが低下する傾向がある。しかし、後者は「劇場での話題性が配信需要を牽引する」という異なるダイナミクスを生み出す。本作のようなイベント性の高い映画では、長い劇場公開がプラスに働いた。

特に日本市場において、この長期ウィンドウ戦略が決定的な役割を果たした。日本ではキノフィルムズが配給を担当し、劇場公開サイクルの後半に公開されたが、熱狂的なファン層に支えられ3575万ドル（約57.9億円）の興行収入を記録した（2009年のドキュメンタリー映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は日本単独で5700万ドルを記録している）。また、ロシアでも配給会社Volgaを通じて好成績を収め、最終的な10億ドル突破を後押しした。

北米や欧州でVOD配信が開始された後も、日本やロシアなどの市場では劇場での上映が続けられ、大きな収益を生み出し続けた。これは、十分にイベント化された作品であれば、先行地域でのPVOD配信と、他地域での劇場公開を同時に成立させ、世界規模で収益を最大化できることを証明している。

2026年2月にDeadlineが発表した業界分析では、劇場公開期間の短縮は下流の収益構造を根本的に損なうと指摘されていた。劇場独占期間を設けない作品は配信ライセンス料が大幅に下がり、2020〜2022年に試行された「劇場と配信の同時公開」は単に劇場収益を共食いしただけに終わったとされる。『マイケル』の成功は、劇場公開期間を最も守ったスタジオが最も多くの利益を得るという、強力な実証的対抗馬となった。

■配信サービスには代替できない「劇場体験」の価値

スタジオがコンテンツを直接配信サービスに投入する圧力を強める中、本作は実写映画の劇場公開における価値を再提示した。

本作が10億ドルを突破した同じ週末、ディズニーの実写版『モアナと伝説の海』のリメイク映画が北米で公開されたが、2億5000万ドルの制作費に対してオープニング興行収入は4300万ドルにとどまった。これは社内予測を約35%下回り、最終的に1億ドルから1億2500万ドルの赤字になる見通しだ。この対比は示唆に富んでいる。ディズニーは自社の配信プラットフォーム（Disney+）を所有しており、加入者は追加料金なしでオリジナル版のアニメを視聴できる。一方で、ライオンズゲートは独自の強力な配信サービスを持っておらず、マイケルの楽曲カタログを囲い込んでいない。

競合する配信プラットフォームが存在しないことが、本作への劇場関心を維持させた構造的な要因の一つだ。マイケル・ジャクソンのパフォーマンスを大スクリーンで体験したい観客には、自宅で手軽に代替できる手段がなかった。この強みは、自社の過去ライブラリと競合してしまうディズニーには真似できないものである。

■アカデミー賞への展望：技術部門と助演男優賞に期待

劇場公開が終盤を迎える中、ライオンズゲートの関心は秋から本格化する賞レースへと移っている。『ボヘミアン・ラプソディ』が批評家の冷ややかな評価を覆してアカデミー賞4冠を達成した前例があり、同じプロデューサーであるグラハム・キングは同様の軌跡を狙っている。

本作が最も有力視されているのは、美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞、音響賞などの技術部門（Below-the-line）だ。マイケルの象徴的なステージを再現した本作の技術的クオリティは極めて高い。また、映画賞の予測サイト「Gold Derby」によると、ジョー・ジャクソン役を演じたコルマン・ドミンゴが、助演男優賞の有力候補として浮上している。ただし、2026年後半にはクリストファー・ノーラン監督の『The Odyssey』、デニス・ヴィルヌーヴ監督の『Dune: Part Three』、スティーヴン・スピルバーグ監督の『Disclosure Day』といった大作が控えており、ノミネートへの競争は激しい。

作品賞へのノミネートが実現するかどうかは、映画の芸術的評価よりも、その商業的成功の規模に左右される可能性がある。映画芸術科学アカデミーは過去にも批評家支持率が40%未満の作品をノミネートした例があり、10億ドル突破という文化的現象を無視することは難しいだろう。

アントワーン・フークア監督は、このマイルストーン達成について「プロデューサー、キャスト、スタッフ、そしてパートナーたちの絶え間ない献身を称える、深く謙虚な瞬間だ。世界が知る最も偉大なアーティストの一人を称えるという共通のビジョンが結実した」とコメントを寄せた。

■続編の可能性と法的な課題

ライオンズゲートは2026年5月21日に、続編の開発が進行中であることを正式に発表している。フークア監督は、マイケルの後半生を描くのに十分な未公開映像が存在すると述べており、前作で単独脚本を務めたジョン・ローガンが引き続き脚本を執筆中であると報じられている。

しかし、続編がマイケルの晩年を象徴する「虐待疑惑」にどのように切り込むかという複雑な問題について、公式な回答はまだない。コルマン・ドミンゴはテレビ番組『Today』で「続編の可能性はあるが、まだ分からない」と語り、共演者のニア・ロングは「条件（出演料）次第ね」とユーモアを交えて付け加えた。

前作でジョーダン・チャンドラーとの和解条項によってエンディングの変更を余儀なくされた問題だが、この条項は2003年の逮捕と2005年の無罪判決に至った二度目の疑惑には適用されない。したがって、法的には続編でこれらの後半生の出来事をより広く描写することが可能だが、マイケル・ジャクソン財団がその描写を容認するかどうかが、今後の制作における最大の焦点となる。

■注目ポイントQ&A

●映画『マイケル』が達成した具体的な興行記録は何ですか？

本作は主に4つの記録を樹立しました。①音楽伝記映画として史上最大のオープニング興行収入（北米9720万ドル、世界2億1700万ドル）、②音楽伝記映画の歴代興行収入1位（『ボヘミアン・ラプソディ』の9億1100万ドルを更新）、③全ジャンルの伝記映画における歴代興行収入1位（『オッペンハイマー』の9億7580万ドルを更新）、④伝記映画として史上初の10億ドル突破です。また、ライオンズゲートの歴代最高興行収入を更新し、主演のジャファー・ジャクソンはデビュー作で10億ドルを突破した史上初の俳優となりました。

●批評家支持率が38%と低いにもかかわらず、なぜ10億ドルを突破できたのですか？

音楽伝記映画は、通常のドラマ映画とは異なる商業論理で動くためです。批評家の評価よりも、アーティスト自体の知名度や「コンサートの代替体験」としての価値が重視されます。観客はストーリーの完成度だけでなく、マイケルの象徴的なパフォーマンス（『スリラー』のMV撮影や『Bad World Tour』など）のハイクオリティな再現を求めて劇場に足を運び、熱心なファンによるリピート鑑賞がロングランを支えました。2018年の『ボヘミアン・ラプソディ』も同様に、批評家の評価は低かったものの9億1100万ドルの大ヒットを記録しています。

●興行収入10億ドル突破は、今後の音楽伝記映画や音楽カタログビジネスにどう影響しますか？

これまで音楽伝記映画の投資上限とみなされていた『ボヘミアン・ラプソディ』の9億1100万ドルの壁を取り払いました。これにより、世界的な知名度と豊富な楽曲を持つアーティストであれば、10億ドル規模のビジネスモデルを想定して映画化の企画を通すことが可能になります。音楽カタログの権利を保有する遺族や出版社、投資ファンドにとって、映画化の権利は12週間前よりもはるかに価値の高い資産となりました。現在、ホイットニー・ヒューストンやプリンス、ブルース・スプリングスティーンなどの映画化が議論されています。

●続編では、1作目で省略された性的虐待疑惑について描かれますか？

現時点で公式な方針は発表されていません。1作目では、1993年の告発者ジョーダン・チャンドラーとの和解条項により彼の描写が禁じられていたため、1000万ドル以上をかけた再撮影で疑惑以前の時代（1988年まで）に内容が短縮されました。しかし、2003年の起訴と2005年の無罪判決に関する出来事にはこの条項が適用されないため、法的には続編で描くことが可能です。最終的にマイケル・ジャクソン財団がその描写を認めるかどうかが、続編の規模や法的リスクを左右することになります。

元記事: Michael Jackson Biopic Becomes First in History to Cross $1 Billion Globally