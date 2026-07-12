Netflix『サンダー3』配信開始、ちびキャラの「画風」は作画の都合ではなく「物理法則」だった？

池田祐基による4年間の漫画連載を原作としたアニメ『サンダー3』が、Netflixにて世界同時配信を開始した。本作の最大の特徴である「ちびキャラ」と「フォトリアル」の視覚的コントラストの背景には、エヴェレットの多世界解釈やシミュレーション仮説、トポロジカル欠陥といった、現代の理論物理学に基づく緻密なSF設定が隠されている。単なるギャグ描写にとどまらない、本作の極めてユニークなSF的アプローチを紐解く。

■本日より配信開始、レジスタンス「リベリオン」のキャストも解禁

アニメ『サンダー3』の第1話は、2026年7月8日（日本時間24時45分）にフジテレビの「+Ultra」枠で国内放送が開始されると同時に、Netflixを通じて世界同時配信がスタートした。Anime News Network（ANN）が報じた最新のプロモーションビデオでは、並行世界の地球を支配するエイリアンに立ち向かう人間の抵抗組織「リベリオン」のキャスト陣が公開されている。

リベリオンのメンバーとして、空手を得意とする大学生の瀬上貞一役に坂泰斗、瀬上の元同級生である田代しずか役に広瀬ゆうき、如月美緒役に前川涼子、皇境介役に石谷春貴が起用された。さらに、小野寺悠貴、新祐樹、綿谷美穂らが脇を固める。物語の開始5カ月前、平和的な意図を装って地球に襲来したエイリアンに対し、その嘘を見抜いた人々が結成したのがこのリベリオンであり、彼らの登場は本作が単なる救出劇にとどまらないことを示している。

■「多世界解釈」で説明される、もう一つの地球

本作に登場する並行世界の地球は、ファンタジーの王国でも超科学のユートピアでもない。地理も都市も人間も、我々の世界とほぼ同一だが、物語開始の約5カ月前に起きた「ある出来事」の有無だけが異なっている。これは量子力学における「多世界解釈（MWI）」が予測する、分岐したばかりの宇宙の姿そのものである。

1957年にヒュー・エヴェレット3世が提唱した多世界解釈は、量子測定のたびに宇宙の波動関数がすべての可能性へと同時に分岐すると考える。分岐した世界はデコヒーレンス（量子デコヒーレンス）によって互いに干渉しなくなり、独立した歴史を歩む。本作における分岐点は「エイリアンの襲来」だ。主人公たちの世界ではエイリアンが現れなかった（あるいは退けられた）のに対し、並行世界では彼らの侵略を許してしまった。この設定は、多世界解釈の内部論理に極めて忠実に基づいている。

■ER=EPR予想：DVDがワームホールになる仕組み

手塚ぴょん太郎、お茶の水博、東つばめの3人（通称「スモール3」）は、担任のドク先生から借りた謎のディスクを再生したことで事件に巻き込まれる。画面から飛び出してきたリアルなトンボを追いかけ、ぴょん太郎の妹・ふたばがテレビの中に吸い込まれてしまい、3人も彼女を追って並行世界へと旅立つことになる。

この「ディスクがポータルになる」という設定は、物理学の「ER=EPR予想」でスマートに説明できる。2013年にフアン・マルダセナとレオナルド・サスキンドが提唱したこの予想は、量子もつれの関係にある2つの粒子（EPRペア）が、ワームホール（アインシュタイン・ローゼン橋：ER）で結ばれているという仮説だ。

この理論を当てはめると、作中のディスクはマクロ規模の量子もつれ装置として機能していると考えられる。最初は画面に並行世界の映像を映し出し（低エネルギーの観測モード）、次に物質の通過を可能にする（高エネルギーの移動モード）。ただし、標準的な一般相対性理論においてER=EPRワームホールは通過不可能とされており、2026年の『Physical Review Letters』誌に掲載された研究でも、この予想には未検出の物理的影響が伴うことが指摘されている。本作はこの理論的限界を、SF的なガジェット（ディスク）を用いることで見事に補っている。

■「ちびキャラ」は作画の都合ではなく、物理的な無敵の盾

本作の最も独創的な設定は、スモール3の「ちびキャラ」のような画風そのものが、リアルな並行世界において「物理的な無敵さ」をもたらす点にある。高解像度な生物組織を破壊するために調整されたエイリアンの武器は、低解像度な彼らの体をすり抜けるか、エネルギーを伝えることができない。リアルな世界の物理法則では粉砕されるはずの衝撃にも、彼らは平然と耐えてしまう。

これを裏付ける物理学的フレームワークが2つある。1つは、ニック・ボストロムが2003年に定式化した「シミュレーション仮説」だ。宇宙を計算プロセスとして捉えた場合、物体の「描画解像度」がその物理的制約を決定する。低解像度で衝突判定がシンプル、かつ内部の自由度が少ないキャラクターが高解像度のシミュレーションに投入されると、物理エンジンからは「異常な耐久性を持つ物体」として処理される。ちびキャラの体は、高解像度な基盤の上で動く低解像度のプロセスなのだ。

もう1つは物性物理学における「トポロジカル欠陥」の概念だ。これは相転移の際に生じる安定した物質の境界であり、周囲の媒体とは異なる構造を持つため、周囲の力では簡単に破壊できない。リアルな世界におけるちびキャラは、まさにこのトポロジカル欠陥と同じであり、フォトリアルな物質と相互作用するように設計されたエイリアンの兵器では、その幾何学的構造の違いゆえにダメージを与えることができないのである。

■植民地型のエイリアン侵略と、共通する生化学

本作におけるエイリアンの侵略は、SFでよくある派手な空中爆撃ではなく、徐々に社会に溶け込み、人類が油断した瞬間に支配下に置くという「植民地型」のモデルを採用している。これはアーサー・C・クラークの『幼年期の終り』や劉慈欣の『三体』などで議論されてきた、接触における非対称性のシナリオに近い。

また、レジスタンスが使用するエイリアンの体液から作られた「鼻スプレー」は、一時的に身体能力を爆発的に向上させるが、その後に激しい疲労を伴う。このスプレーが人間に効果を発揮するということは、エイリアンと人間の間で生化学的な受容体の構造が共通していることを意味する。これは、異なる生命体であっても同様の環境下では似た分子構造へと進化するという「生化学の収斂進化」を暗に示唆している。

■実力派スタッフが描く『GANTZ』の系譜

本作の監督を務めるのは、ハードSFアニメの金字塔『シドニアの騎士』や『亜人』『BLAME!』、Netflixアニメ映画版『GODZILLA』三部作を手掛けた瀬下寛之。シリーズ構成・脚本は『進撃の巨人 The Final Season』『呪術廻戦』『チェンソーマン』の瀬古浩司が担当する。アニメーション制作は、瀬下監督が率い、CGと手描きアニメのハイブリッド表現を得意とするスタジオ「UNEND」が手がける。

並行世界のメカニックおよび環境デザインは、CG映画『GANTZ:O』に携わったPicapixelsの帆足タケヒトが担当。本作の緻密な戦闘描写や3D背景、キャラクターデザインの雰囲気は奥浩哉の『GANTZ』を強く彷彿とさせ、原作者の池田祐基は奥浩哉のペンネームではないかという噂もあるが、公式な確認は取れていない。いずれにせよ、本作が『GANTZ』のDNAを色濃く受け継ぎ、荒唐無稽な設定を徹底的にシリアスに描いていることは間違いない。

原作漫画は講談社の『月刊少年マガジン』で2022年5月から2026年6月5日まで連載され、すでに完結しているため、アニメは完結までのストーリーを網羅できる体制が整っている。全12話が毎週水曜日にNetflixおよびフジテレビ「+Ultra」にて配信・放送される。なお、原作コミックス最終9巻は2026年7月16日に発売予定だ。

■注目ポイントQ&A

●『サンダー3』において、ちびキャラの体が無敵になる科学的な理由はなんですか？

主に2つの物理学的アプローチで説明できます。1つは「シミュレーション仮説」で、低解像度で描画された物体は高解像度の世界において異常な耐久性を持つという考え方です。もう1つは物性物理学の「トポロジカル欠陥」で、周囲の空間と異なる内部構造を持つ領域は、周囲の物理的な力では破壊できないという性質です。これらにより、リアルな世界の武器ではちびキャラの体を破壊できません。

●作中に登場するディスクのポータルは、実際の物理学とどう関係していますか？

フアン・マルダセナとレオナルド・サスキンドが提唱した「ER=EPR予想」が最も近い理論的根拠となります。これは量子もつれ（EPR）とワームホール（ER）が同じ現象であるとする仮説です。作中のディスクはマクロ規模の量子もつれ装置として機能し、並行世界へのワームホールを形成していると解釈できます。

●『サンダー3』は一般的な「異世界もの（異世界転生・転移）」と何が違いますか？

一般的な異世界ものでは、主人公が転移先の世界で特別な能力を授かります。しかし『サンダー3』では、転移先が魔法の世界ではなく科学レベルの近い並行世界であり、主人公たちの強さは「元の世界の画風（解像度）」という自身の出自そのものに起因しています。能力を授かるのではなく、元いた世界の性質そのものがアドバンテージになる点が斬新です。

元記事: Thunder 3 Premieres on Netflix: Art Style Is a Physics Law, Not a Drawing Choice