MCU版『X-MEN』リブート、マグニートー役にアダム・ドライバー起用の噂。電磁気力の物理学から迫る配役の意義

マーベル・スタジオが準備を進めているMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）版『X-MEN』リブート作品において、マグニートー役にアダム・ドライバーが起用されるとの噂が浮上している。2026年7月25日に開催されるサンディエゴ・コミコンの「ホールH」パネルで正式発表されるかが注目される。本記事では、このキャスティングの背景と、マグニートーの能力を現実の物理学や生物学の観点から紐解く。

■アダム・ドライバーにマグニートー役の噂、コミコンでの発表に注目

2026年7月13日に浮上したインサイダー情報によると、マーベル・スタジオによるMCU版『X-MEN』リブート作品において、アダム・ドライバーがマグニートー（エリック・レーンシャー）役の最有力候補として挙がっているという。もしこの噂が、12日後の7月25日（現地時間）に開催されるサンディエゴ・コミコンの「ホールH」パネルで事実と確認されれば、アメコミ映画史上最も哲学的に複雑なヴィランが、現代屈指の実力派俳優に託されることになる。

アカデミー賞に2度ノミネートされた実績を持つ42歳のドライバーは、ジェイク・シュライアー監督が手掛け、2028年の公開が予想されているリブート版でエリック・レーンシャー役を演じるよう打診されたと報じられている。ただし、現時点でマーベル・スタジオからの公式発表はない。

この噂は、インサイダーアカウントの「@MyTimeToShineH」が、ドライバーが『X-MEN』リブート版のヴィラン役で交渉中であると報じたことに端を発する。その後、かつてNexus Point Newsのライターを務めていたインサイダーの「@ApocHorseman」が、その役がマグニートーであると特定した。さらに、独自の編集スタッフを擁し、マーベルのキャスティング報道で実績のあるComicBookMovie.comも同日午後にこの情報を裏付ける記事を掲載した。エンターテインメント業界では、公式発表があるとすれば7月25日（土）のコミコンにおけるマーベル・スタジオのパネルになるだろうと予想されている。

■ドライバーのキャリアが示す、マグニートーの「矛盾」を体現する力

アダム・ドライバーがマグニートー役に適しているとされる理由は、これまでの彼のキャリアにある。『スター・ウォーズ』続編3部作のカイロ・レン役では、トラウマと過激思想が不可分に結びついた人物を演じ、観客にその破滅的な論理を納得させる演技を見せた。また、『ブラック・クランズマン』や『マリッジ・ストーリー』では思想的信念と感情の崩壊を同等に表現し、『フェラーリ』では個人の破綻と仕事上の天才性が構造的に絡み合う男を演じた。これらの役柄は、単に演技の幅の広さを示すだけでなく、ドライバーが「内面的には一貫しているが、外面的には破滅をもたらす世界観」を持つキャラクターをいかに表現すべきかを理解している証拠である。これこそが、マグニートーというキャラクターに求められる要素そのものだ。

また、現在42歳のドライバーという年齢は、10代から20代前半の若者たちを中心にチームを構成するという『X-MEN』リブート版の方向性にも合致する。これにより、マグニートーは同世代のライバルではなく、何十年もの思想形成を経た「年長の対立者」として機能することになる。これは、映画『X-MEN: ファースト・ジェネレーション』でマイケル・ファスベンダーが演じた若き日のマグニートーが、過激主義を生み出すトラウマをリアルタイムで観客に追体験させて成功した構造を、MCUの新たなタイムラインに持ち込む形となる。ドライバー演じるマグニートーは、すでに思想的な結論に達しており、あとは「それを実行するためにどこまで突き進むか」が焦点となるだろう。

■電磁気力という「自然界の基本相互作用」を現実の物理学で紐解く

MCUが描こうとしている能力を理解するために、電磁気力とは実際に何であり、現実の物理法則を適用した場合にマグニートーの能力がどこまで拡張され得るのかを整理しておくと役立つ。

電磁気力は、自然界の4つの基本相互作用（基本の力）の1つである。1861年から1862年にかけて定式化されたマクスウェル方程式は、電場と磁場がどのように発生し、互いに影響し合い、電荷や電流によってどのように形作られるかを説明している。この方程式は、それまで別々の現象と考えられていた電気と磁気を統一したものであり、原子核物理学の外側における、ほぼすべてのマクロな物理的相互作用を支配している。

もし電磁場を意図的に操作できる存在がいるとすれば、その能力は単に鉄などの金属を動かすだけに留まらない。電磁波スペクトルは、電波からガンマ線、可視光、赤外線、紫外線、X線まであらゆるものを網羅している。つまり、マグニートーの理論上の能力には、電磁パルス（EMP）の発生、電磁ステルス（クローキング）、マイクロ波加熱、電離放射線なども含まれることになる。さらに、化学結合は根本的に電磁気的な性質を持っているため、極めて精密な電磁場操作ができれば、分子レベルで物質を分解・結合させることも可能だ。人間の神経系も電気化学信号で動作しているため、理論上は神経干渉も可能となる。また、人間の体内にはヘモグロビンを介して約4〜5グラムの鉄分が分散して存在しており、コミック版のマグニートーはこの事実を利用して恐ろしい攻撃を行っているが、これも磁場における鉄の実際の物理的特性に基づいている。

しかし、これらすべての最大の制約となるのが「エネルギー保存の法則」である。コミックで描かれるように潜水艦を持ち上げるような芸芸には、数百メガジュール規模のエネルギー消費が必要となる。既知の生物学的メカニズムでこれほどの規模のエネルギーを生成できるものはなく、細胞プロセスでも維持できない。マーベル・ユニバースでは、この問題を「X遺伝子」が外部や周囲のエネルギー源へのアクセスを可能にしているという設定で解決している。現実世界にはそのような仕組みは存在しない。マグニートーがサイエンス・フィクションのキャラクターである所以は、物理的に実在する電磁気操作の原理そのものにあるのではなく、それを描写されているような規模で可能にする「エネルギー予算（調達方法）」にあるのだ。

■生物が持つ「磁気受容」という現実の科学

マグニートーの能力と現実の生物学とのギャップは、エネルギーの「操作」ではなく「感知（受容）」という点においては、意外にも小さい。

生物が磁場を検出する能力である「磁気受容（磁気感覚）」は、多くの動物門で確認されている。渡り鳥は、網膜にあるクリプトクロムと呼ばれるタンパク質を使い、量子力学的なプロセスである「ラジカル対機構」を介して地球の磁場を検出している。このプロセスでは、青色光がクリプトクロム内の電子移動を誘発し、スピンが相関した一対のラジカル（不対電子を持つ原子・分子）を生成する。これらのスピン状態の相互変換は外部磁場に敏感であり、方向情報をコード化した化学信号を生み出す。つまり、量子もつれを利用した生物学的コンパスが機能しているのだ。

また、ハト、ミツバチ、サケなどの種では、磁鉄鉱（マグネタイト）に基づいた感知機構が確認されている。さらに、2025年に学術誌『Science』に掲載された研究では、ハトの内耳にある半規管内での電磁誘導という新たなメカニズムが提案された。地磁気の中を移動することで起電力が生じ、それが神経回路を活性化させるという仕組みだ。サメは、獲物が発する微弱な生体電気を「ロレンチーニ器官」と呼ばれる電気受容体で感知しており、その感度は1センチメートルあたり100億分の5ボルトという極めて微弱な電磁場にも反応する。2026年に発表された研究では、特定の砂漠アリ種にも磁気受容能力があることが明らかになった。

『X-MEN』の設定が求めているSF的な飛躍とは、「生物学的な電磁気感受性が存在するかどうか」ではなく（これは実在する）、「それを何桁も増幅し、受動的な検出から能動的な生成・操作へと反転できるか」という点にある。この飛躍は、量子スピン力学やクリプトクロムを介したラジカル対、生体電磁場変換といった実際の物理学を指し示しつつも、現実の生物学が到達し得ない領域にある。だからこそ、マグニートーは「放射線を浴びたクモに噛まれる」といった設定よりも、知的で興味深い存在として、現実の科学研究の文脈でも語られるのである。

■MCU版マグニートーが継承すべき、コミックが築いた「思想的土台」

アダム・ドライバーの起用という噂がこれほど重要視されるのは、MCUがこれから構築しなければならないクリエイティブな課題に直結しているからである。

1963年の『X-Men #1』でスタン・リーとジャック・カービーがマグニートーを生み出した当初、彼は単に世界征服を企む、背景の薄いヴィランに過ぎなかった。しかし、1975年にシリーズを引き継いだクリス・クレアモントが、彼の思想の根底に歴史的な大虐殺（ホロコースト）のトラウマを据えたことで、キャラクターは一変した。1981年の『Uncanny X-Men #150』で、マグニートーがナチスの強制収容所を生き延びたユダヤ人であることが明かされた。執筆前にイスラエルのキブツ（共同体）でホロコースト生存者たちと過ごした経験を持つクレアモントは、マグニートーの人類への憎悪には歴史的な裏付けが必要だと見抜いていた。この設定が加わったことで、彼の過激主義は単なる悪事ではなく「トラウマ」となり、その分離主義は誇大妄想ではなく「世界が傍観し、何もしてくれなかった惨劇を目の当たりにした者の合理的な防衛策」へと昇華された。

MCUは完全に新しいタイムラインとして再出発する。2026年12月18日公開予定の『アベンジャーズ：ドゥームズデイ（原題：Avengers: Doomsday）』に登場するイアン・マッケラン演じるマグニートーは、旧20世紀フォックス時代のタイムラインのキャラクターだ。ドライバーが演じることになるマグニートーには、スクリーン上での前史が存在しない。そのため、MCUは彼の思想を単に理解可能なものにするだけでなく、真に説得力のあるものにするために、新たな歴史的土台（新たな惨劇、あるいは同じ惨劇の新しい描き方）を構築しなければならない。ジェイク・シュライアー監督や、脚本を手掛けるイ・ソンジン、ジョアンナ・カロが直面している課題は、45年前にクレアモントがもたらした洗練された思想的葛藤を、現代のMCUで再現できるかどうかである。

シュライアー監督はこのクリエイティブな目標を明確に語っている。2026年4月にイ・ソンジンとジョアンナ・カロの脚本参加を認めた際、Colliderのインタビューで「X-MENのコミックには思想だけでなく、昼ドラのような人間関係のドラマがある。個人の利害からいかに思想を突き動かすかを理解しているライター陣を擁することこそが、X-MENらしさを最も誠実に表現することにつながる」と述べた。また、イ・ソンジンも2026年5月にMen's Healthに対し、「キャラクター第一のストーリーテリングに戻り、クレアモントによる初期のコミック連載に敬意を払いたい」と語っている。問題は、これらの目標が原作の求める高いレベルで実行できるかどうかだ。

■未だ決着のつかない「プロフェッサーX vs マグニートー」の対立

X-MENの核心である、チャールズ・エグゼビア（プロフェッサーX）の「誠意を示すことによる社会統合」と、マグニートーの「力による生存確保」という政治的対立は、歴史においても現代社会においても未だ解決されていないテーマであるため、今なお生々しいリアリティを持っている。

エグゼビアの統合主義は、「マジョリティ（多数派）は根本的には説得可能である」という前提に基づいている。一方、マグニートーの立場は、「歴史を振り返ってもそんな説得可能性を示す証拠はなく、受け入れられるのを待つマイノリティ（少数派）はジェノサイド（集団虐殺）の危険に身を晒しているに等しい」というものだ。優れたX-MENの物語では、どちらの立場も単純な正解としては描かれない。『デイズ・オブ・フューチャー・パスト』では、ミュータントの武力闘争がジェノサイドを正当化する政治的口実を与えてしまう未来が描かれ、『ゴッド・ラブズ、マン・キルズ』では、ミュータント側の挑発が一切ないにもかかわらず人間の狂信的な排外主義が爆発する様子が描かれた。コミックは、双方が部分的に正しく、同時に部分的に破滅的な過ちを犯しているように設計されている。2028年に登場するMCU版は、キャラクターが誕生した当時よりもさらに分断が進んだ現実世界に送り出されることになる。

MCUが決定しなければならないのは、ドライバー演じるマグニートーがどのような過激主義を体現するかだ。観客がその論理に共感しつつも破滅への道筋を理解できるような立体的なキャラクターにするのか、それともアクションシーンを引き立てるためだけの単純な悪役にするのか。前者はクレアモントが描いたマグニートーであり、後者であればクリエイティブ面での大幅な後退を意味する。これまでの実績から言えば、ドライバーには前者を演じきる実力がある。MCUの脚本陣にその受け皿があるかどうかが、今回のキャスティングの噂を注視すべき最大の理由である。

■コミコンを前に形を成しつつある噂のキャスト陣

マグニートー役のドライバーに加え、ここ数ヶ月のインサイダー情報から、MCU版『X-MEN』の未確定キャストの顔ぶれが見えてきている。ジーン・グレイ（マーベル・ガール）役のセイディー・シンクは、複数のメディアでほぼ確定と報じられており、2026年7月31日公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（原題：Spider-Man: Brand New Day）』の劇場公開時に発表されるとみられている。また、サイクロップス役にはハリス・ディキンソン、ローグ役にはオデッサ・アジオン、ビースト役にはピーター・クラフィー、キティ・プライド役にはジュリア・バターズの名が噂されているが、いずれもマーベル・スタジオからの公式発表はない。

現在、脚本はNetflix『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』のイ・ソンジンと、ドラマ『レア・ベア』の共同ショーランナーであるジョアンナ・カロが執筆中だ。彼らの前には、マイケル・レスリー（『ハンガー・ゲーム0』）が初期稿を手掛けていた。シュライアー監督は、クレアモント時代のキャラクター重視のストーリーテリングへの回帰を目指している。

一方で、イアン・マッケラン（マグニートー役）、パトリック・スチュワート（プロフェッサーX役）、ジェームズ・マースデン（サイクロップス役）、レベッカ・ローミン（ミスティーク役）、ケルシー・グラマー（ビースト役）、アラン・カミング（ナイトクローラー役）らフォックス時代のキャスト陣は、2026年12月18日公開の『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』への出演が決定している。MCUのマルチバースのルールにおいて、彼らの登場はドライバー版マグニートーの存在を妨げない。彼らは異なるタイムラインの「変異体（ヴァリアント）」であり、同じナチティブ・ユニバース内に2つの異なるバージョンが同時に存在できるためだ。

マーベル・スタジオの「ホールH」パネルは、太平洋時間2026年7月25日（土）午後5時30分（日本時間7月26日午前9時30分）に開催される。ここで『X-MEN』の公式キャスト発表が行われると広く予想されている。もしドライバーの起用が決定すれば、2000年からのイアン・マッケラン（6作品出演）、2011年からのマイケル・ファスベンダー（4作品出演）に続き、劇場公開映画でマグニートーを演じる3人目の俳優となる。

■注目ポイントQ&A

●アダム・ドライバーがMCU版『X-MEN』でマグニートー役を演じるというのは事実ですか？

2026年7月13日に複数のインサイダー情報源から報じられた噂ですが、現時点でマーベル・スタジオからの公式発表はありません。2026年7月25日に開催されるサンディエゴ・コミコンのマーベル・スタジオのパネル（ホールH）で正式な発表が行われるのではないかと期待されています。

●マグニートーの能力は、現実の物理学ではどのように説明されますか？

マグニートーの能力は、自然界の4つの基本相互作用の1つである「電磁気力」に基づいています。現実の物理学において、電磁気力は金属の操作だけでなく、電磁波スペクトル（可視光、X線、電波など）や神経系の電気信号、化学結合なども支配しています。ただし、潜水艦を持ち上げるような巨大なエネルギーを生物が生成・維持することは現実の物理法則（エネルギー保存の法則）では不可能なため、作中では「X遺伝子」が外部エネルギー源にアクセスしているというSF的設定で解決されています。

●生物が磁場を感じる能力は、現実にも存在するのですか？

はい、実在します。「磁気受容」と呼ばれるこの能力は、渡り鳥が網膜のクリプトクロムというタンパク質を用いた量子力学的プロセス（ラジカル対機構）で地球の磁場を感知しているほか、ハトやミツバチ、サケなども磁気センサーを持っています。サメは獲物の微弱な生体電気を感知する器官を持っています。現実の科学との違いは、生物が磁場を「受動的に検出する」だけでなく、マグニートーのように「能動的に巨大な力を発生・操作できるか」という規模の差にあります。

●新キャストが決定した場合、旧キャスト（イアン・マッケランなど）のマグニートーはどうなりますか？

影響はありません。イアン・マッケランを含む旧フォックス版のキャスト陣は、2026年12月18日公開予定の『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』に出演することが決定しています。MCUのマルチバース設定により、彼らは別タイムラインの「変異体（ヴァリアント）」として登場するため、アダム・ドライバー演じる新しいMCUメイン宇宙（アース616）のマグニートーと同時に存在することが可能です。

元記事: MCU X-Men Reboot Finds Its Magneto: Adam Driver and the Physics of Magnetic Power