架空のアイドルが現実デビューへ、韓国ドラマ『My Idol, My Debut』が挑むファンダム形成の実験

MBC Plusの全4話のタイムスリップ韓国ドラマ『My Idol, My Debut』が、7月16日（木）にMBC Dramanetで初放送される。本作は、劇中の架空のアイドルグループが現実世界でも実際に楽曲をリリースするという、韓国ドラマ初の試みに挑んでいる。ドラマの物語と現実のアイドルデビューを連動させるこの構造は、ファンダムがどのように形成されるかを検証するリアルタイムの実験とも言える。

■タイムスリップで推しを救うファンが自らアイドルに

物語は、熱狂的なファンであるチェ・エニ（ファン・ジア）が、架空のボーイズグループ「Boy to the Moon」のリードメンバー、ハン・ジェハ（THE BOYZのQ／チ・チャンミン）がライブ配信中に刺されるのを目撃するところから始まる。ショックで交通事故に遭った彼女が目を覚ますと、そこは8年前の2018年であり、目の前には10代のジェハがいた。Soompiの報道によれば、全キャストと7月16日の放送開始が確認されている。

エニはただ事態を見守るのではなく、アイドル練習生のエコシステムに身を投じ、アジ（woo!ah!のナナ）、カリン（tripleSのカエデ）、そして多国籍メンバーのアイサとともにガールズグループ「IRION」に加わる。彼女の使命は、すでに目撃してしまったデビューの夜の殺害事件を防ぐことだ。韓国語のタイトルは「推しのデビューを止めようとしたら、私がデビューしてしまった」といった意味合いであり、物語の行き着く先をすでに示唆している。

第1話と第2話は、7月16日午後11時30分（KST）からMBC Dramanetで放送され、日本の動画配信サービス「Lemino」でも同時配信される。第3話と第4話は7月23日の同時刻に放送予定だ。また、Wavve、TVING、WATCHAでも全編が配信される。

■タイムループとノヴィコフの原則

タイトルに込められた物理法則は偶然ではない。韓国のタイムスリップドラマは伝統的に、ロシアの物理学者イゴール・ノヴィコフらが1990年に定式化した「ノヴィコフの自己無撞着の原則」のバリエーションとして機能している。

この原則は、過去へとループする時空の経路（閉じた時間線）において、全体として自己矛盾のない出来事しか起こり得ないとするものだ。パラドックスを生み出すような出来事の確率は完全にゼロとなる。平たく言えば、過去を変えようとする試み自体がすでに過去に含まれているため、過去を変えることはできない。行動はタイムラインの破壊ではなく、その一部にすぎない。

これをエニに当てはめると、彼女はジェハが死ぬからこそ過去に戻る。もし彼女が彼の死を完全に防ぐことに成功すれば、彼女自身のタイムトラベルの動機が消滅してしまう。この「宿命論的パラドックス」を、ノヴィコフの枠組みは「彼女が2018年に存在すること自体が、最初から起こるべき運命だった」とすることで解決する。彼女は常にそこにいたのであり、IRIONでの練習生生活も常にタイムラインの一部だったのだ。タイトルは単なるコメディ的な反転ではなく、閉じたループにおける因果関係の性質を示す構造的な宣言となっている。

一方、デヴィッド・ドイッチュが1991年に提唱した多世界解釈（MWI）のタイムトラベルへの拡張という別の物理学の枠組みであれば、エニには異なる運命が用意されただろう。MWIの下では、彼女の到着は分岐した量子ブランチを生み出し、彼女が常に存在していた第2のタイムラインが形成される一方で、ジェハが死ぬ元のタイムラインも別個に存在し続ける。しかし、韓国ドラマがこの分岐モデルを採用することは稀であり、文化学者が指摘するように、ジャンル全体に浸透している「運命」という儒教的な枠組みと一致する、単一の決定論的タイムラインで機能する傾向がある。

なお、本作が回避しているより困難な物理学的疑問もある。それは「何が実際にタイムスリップを引き起こすのか」という点だ。一般相対性理論に最も近い「通過可能なワームホール」には、物理的な存在が確認されていない負のエネルギー密度を持つエキゾチック物質と、人類が想像したこともないような膨大なエネルギーが必要となる。スティーヴン・ホーキングの「時間順序保護仮説」は、量子真空の揺らぎがワームホールを通過可能になる前に破壊することを示唆している。本作のタイムスリップの引き金（悲しみと交通事故）は、物理的な基準からすれば極めて力不足だが、それこそが韓国のファンタジードラマが好む手法である。

■カオス理論とバタフライエフェクト

ノヴィコフの枠組みでも完全には解決できない、より微妙な物理学的な問題がある。それは「バタフライエフェクト」として知られるローレンツの感受性原理だ。エニは過去で8年間を過ごし、練習生たちと交流し、エンターテインメント業界内の人間関係を形成し、番組のリハーサルの結果を変えていく。カオス理論によれば、決定論的な非線形システムにおける小さな摂動は予測不可能な形で増幅される。彼女が2026年に戻る頃には、彼女が再突入する韓国エンターテインメント業界は、ジェハの運命だけでなく、彼女とともに訓練を受けたすべての人のキャリアにおいて、彼女が去った時とは測定可能なほど異なっているはずだ。

ほとんどの韓国ドラマはこれを物語の都合で解決する。より興味深いのは、『My Idol, My Debut』がこの問題に踏み込んだ場合だ。IRIONというグループは、2026年においてドラマの架空の産物としても、現実のK-POPグループとしても存在する。この場合、バタフライエフェクトは文字通り現実のものとなる。

■日曜日に現実デビュー：フィクションが現実になる瞬間

本作をこれまでの韓国アイドルドラマと区別するメカニズムは、タイムスリップではない。架空のグループを現実のものにするという決断だ。

MBC Plusと制作会社のMinari Entertainmentは2026年4月、Boy to the MoonとIRIONの両グループが「実際の楽曲リリースとステージパフォーマンスを通じて、本物のアイドルとしてデビューする」と発表した。IRIONのデビューシングル「MEMORIA」（ラテン語で記憶を意味する）は、ドラマ初回放送の3日後、最終回の4日前となる7月19日（日）午後12時（KST）にリリースされる。

「MEMORIA」のコンセプトは、「NEO SEOUL」という未来都市の美学と、特大ヘッドホン、ビンテージモニター、青と白の制服といったY2Kのレトロなイメージを融合させたものだ。制作チームは、そのサウンドを「自信に満ちたレトロなエネルギーと、どこか切ない感情」を併せ持つと説明している。同グループはすでに、ALL THE K-POPチャンネルとIDOLCHAMPアプリで「IRI ON: Real-World Debut」と題したプレデビューのバラエティコンテンツを公開している。

報道によれば、2025年から釜山を拠点に活動しているメキシコ・モンテレイ出身の第4のメンバー、アイサのプレデビューインタビュー動画は、ドラマのプロモーションキャンペーンが始まる前にすでに1000万回以上の再生回数を記録していたという。

■フィクションからファンダムへ：連動型IPモデルの仕組み

メディア理論において、ヘンリー・ジェンキンスが2006年に提唱した「トランスメディア・ストーリーテリング」という概念は、複数のプラットフォームにまたがって物語が展開され、各プラットフォームが独自のコンテンツを提供する手法を指す。従来のモデルは、既存の商業的IP（知的財産）に架空の拡張要素を重ね合わせるものだった。例えば、映画のフランチャイズからコミックシリーズ、ゲーム、ノベライズが生まれるといった具合だ。

『My Idol, My Debut』はこの論理を反転させている。ここでは、架空のIPが商業的な現実を生み出す。全4話にわたってエニがIRIONのメンバーとともに訓練する姿を見る視聴者は、単なるドラマの受動的な観客ではない。彼らは、番組終了の3日前に実際に音楽に触れることになる現実のガールズグループに対し、あらかじめ愛着を持つように仕向けられているのだ。ドラマの物語が感情的な土台を提供し、日曜日のシングルリリースは、視聴者にその愛着を商業製品へと移行させるよう促す。

MBCの音楽番組『Show Champion』は、架空のキャラクターたちのパフォーマンスの場としてドラマ内に登場する。つまり、ドラマの映像は同時に現実の放送番組の映像でもある。同じクリップが、物語内のフィクションであると同時に、物語外の現実でもあるのだ。この存在論的な境界の崩壊こそが、まさに狙いである。

HITKULTRの分析では、IRIONについて「台本のある世界をプレデビューのファンダム形成ファネル（漏斗）に変えるという、韓国の明確な実験の一つ」と評している。もし視聴者からファンダムへの移行が大規模に機能すれば、これは再現可能なモデルとなる。つまり、ドラマの制作予算を使って、アイドルグループが標準的な音楽デビューという厳しい現実に直面する前に、初期の感情的な投資を作り出すことができるのだ。

これが提起する倫理的な問題は現実的であり、ほとんど議論されていない。伝統的な広告は、その説得の意図を開示する。しかし、事実上のプレデビューキャンペーンとして機能するドラマは、そうではないかもしれない。物語を語ることとファンダムを製造することの境界線は、ここでは意図的に曖昧にされており、視聴者は自分がその境界線の両側に立っていることを知る権利がある。

■K-POP練習生評価の現実

エニが足を踏み入れる仕組みに馴染みのない視聴者のために説明すると、K-POPの練習生システムは、社会学者が「全制的施設（トータル・インスティチューション）」と呼ぶものとして機能している。これは、アイデンティティ、行動、自己表現を体系的に再構築するために設計された組織環境だ。練習生は、ボーカル技術、振り付け、語学（大手レーベルでは英語、日本語、中国語が必須）、メディアリテラシーを組み合わせた複数年にわたるプログラムを受ける。

今週公開されたスチール写真に描かれている月例評価は、オペラント条件づけとして機能する。つまり、パフォーマンスとプログラムでの生き残りを結びつける高頻度のフィードバックループである。写真では、アジ（ナナ）が評価中に手を組んでこわばった表情で立ち、カリン（カエデ）が練習室の床で膝を抱えて座っている。どちらの反応も、評価の脅威にさらされた際の典型的な急性ストレス反応だ。

この環境におけるエニの構造的な優位性は、認知科学者が「予期スキーマの活性化」と呼ぶものだ。彼女は、どのようなボーカル技術、振り付けのトレンド、キャラクターの原型が成功するかという8年分の未来の知識を持って練習生システムに入る。彼女はアイドルの技術をゼロから学んでいるのではなく、すでに存在する抽象的な知識を身体的な実践にマッピングしているのだ。エリクソンの「意図的練習」の枠組みにおいて、何を最適化すべきかを正確に知っていることは、能力習得への道のりを劇的に圧縮する。逆説的だが、彼女のファンダムとしての知識が、プロとしての資格となるのだ。

■『ソンジェ背負って走れ』が築いた土台を産業化

tvNの『ソンジェ背負って走れ』（2024年）との比較は、前提のレベルでは正確だ。キム・ヘユンが主演した同作は、推しのアイドルの自殺を防ぐために過去にタイムスリップするファンを描き、Time誌の「2024年のベストKドラマ」でトップに選ばれるなど、2024年で最も高く評価された韓国ドラマとなった。

しかし、TechTimesの読者にとって重要なのはその違いだ。『ソンジェ背負って走れ』は、架空のグループを純粋に物語内の装置として使用しており、彼らは物語の中にしか存在しなかった。男性主人公のピョン・ウソクが架空のアイドル、リュ・ソンジェとして歌ったドラマのOST「Sudden Shower（夕立）」は、現実のBillboard Global 200にチャートインした。これは、『My Idol, My Debut』が現在意図的かつ大規模に仕掛けているようなクロスオーバーに対する視聴者の需要を示唆している。『ソンジェ背負って走れ』がこの現象を発見したとすれば、『My Idol, My Debut』はそれを産業化していると言える。

ハン・グンビ監督と脚本家のチェ・ヨンスは、全4話の放送がIRIONデビューの副産物ではなく、そのためのインフラとなるような番組を作り上げたのだ。

■注目ポイントQ&A

●IRIONは現実のK-POPグループですか、それとも架空のグループですか？

同時に両方です。IRIONは、主人公チェ・エニがドラマ内で2018年にタイムスリップした後に加入する架空のガールズグループとして作られました。しかし、4人のメンバー（チェ・エニ役のファン・ジア、アジ役のwoo!ah!のナナ、カリン役のtripleSのカエデ、アイサ）は、実際に音楽をリリースし、現実のステージでもパフォーマンスを行います。デビューシングル「MEMORIA」は、ドラマ初回放送の3日後となる7月19日（日）正午（KST）に主要ストリーミングプラットフォームで配信されます。

●タイムスリップの仕組みは現実の物理学とどのように適合していますか？

本作の構造は「ノヴィコフの自己無撞着の原則」に最も近くマッピングされます。これは、閉じた時間ループ上の出来事は自己矛盾のないものでなければならず、パラドックスを生み出すような出来事の確率はゼロであるとする物理学の枠組みです。この枠組みの下では、2018年におけるエニの存在は、彼女がやってきたタイムラインの一部として常に存在していたことになります。ドラマのタイトルもこれを直接的に示唆しています。一方で、本作が回避している物理学的な問題も現実的です。このようなタイムスリップを可能にする通過可能なワームホールには、物理的な存在が確認されていない負のエネルギー密度を持つエキゾチック物質が必要であり、量子力学によって巨視的なタイムループの形成自体が妨げられる可能性があります。

●ファンとアイドルを描いた他の韓国ドラマと何が違うのですか？

MBC Plusがこの戦略を表現するために用いている「連動型IPモデル」という言葉が示す通り、ドラマとIRIONの現実の音楽キャリアが同時に立ち上げられている点です。物語は視聴者の感情的な投資を促すように設計されており、その後の音楽キャリアでそれを回収する仕組みになっています。『ソンジェ背負って走れ』などの過去のドラマは、架空のアイドルグループを純粋に物語の装置として使用していました。『My Idol, My Debut』が新たに加えたのは、愛着を持ったキャラクターが訓練する姿を見ることと、彼女の実際のデビューシングルをストリーミングするよう求められることの境界線を意図的に崩壊させた点です。この境界線の崩壊こそが、本作の実験的な試みです。

●韓国以外の視聴者はどこでドラマを見ることができますか？

韓国国内では、MBC Dramanet、Wavve、TVING、WATCHAで放送・配信されます。日本ではLeminoで同時配信されます。初回放送日の時点で、その他の国や地域での幅広い配信については公式に確認されていません。

元記事: K-Drama IRION Launches as a Real K-Pop Group While Its Show Still Airs