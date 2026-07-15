AppleがOpenAIを提訴、元社員によるネットワーク侵入を主張　史上最大級IPOへの影響は？

Appleは、OpenAIおよび元Apple社員らを相手取り、ネットワーク侵入や部品の不正持ち出しによる営業秘密の侵害を主張する訴訟を提起した。本訴訟は、OpenAIが計画しているとされるハードウェアデバイスの発売を直ちに阻止するものではないとみられるが、開発リソースの圧迫や採用への影響が予想される。また、2027年にも見込まれるOpenAIのIPOに向けた目論見書において、重大な法的リスクとして開示される可能性がある。

■訴状の概要と元社員の具体的な不正疑惑

Appleの41ページにわたる訴状は、4つの連邦法上の請求と2つの契約違反の訴因に基づいており、OpenAI、そのハードウェア子会社io Products、最高ハードウェア責任者のTang Yew Tan氏、元システム電気エンジニアのChang Liu氏の4者を被告としている。

Tang Tan氏はAppleに24年間勤務し、直近ではiPhoneとApple Watchの製品デザイン担当バイスプレジデントを務めていた。2024年2月に退社し、Jony Ive氏らとio Productsを共同設立した。Appleの主張によれば、同氏は組織的な情報抽出工作を行ったとされる。採用面接でAppleの機密プロジェクトのコードネームを使用し、Appleに在籍中の候補者にバッテリーやロジックボードなどの「実際の部品」をOpenAIに持ち込むよう指示したという。また、「Need to Know（知る必要がある）」と記されたAppleの内部退職文書を回覧し、OpenAIの新規採用者がセキュリティ審査によるネットワークアクセスの取り消しを回避できるよう指導したと主張している。

Chang Liu氏の疑惑はより技術的である。同氏はAppleでシニアシステム電気エンジニアとして8年間勤務した後、2026年1月にOpenAIへ移籍した。退職時に会社支給のMacBookを返却せず、Appleからの連絡にも応じなかったとされる。訴状によると、退職から数週間後の2026年2月9日頃、OpenAIに在籍しながら、Appleの内部ネットワークの認証の脆弱性を利用して共有ファイルサーバーにリモートアクセスできることを発見したという。

同氏は元同僚に「ネットワークストレージにアクセスできることが分かった」とメッセージを送り、技術仕様やエンジニアリングのプレゼンテーションなど、数十の機密ハードウェアファイルをダウンロードしたとAppleは主張している。ダウンロードされたファイル群の1つは1,000ページを超えていたとされる。

さらに訴状では、OpenAIが共通の委託製造業者に接触し、Appleが開発に数十年を費やした独自の金属仕上げ技術のデモンストレーションを手配した上で、Appleがそのデモに同意しているとサプライヤーを誤認させたと主張している。

OpenAIの広報担当者Drew Pusateri氏は、「他社の営業秘密には関心がない。私たちは世界中の人々を力づける革新的な技術の構築に引き続き注力する」との声明を出した。一方、AppleはMacRumorsに対し、「従業員の懸命な努力を保護するために提訴している」と述べている。

■AppleはOpenAIのデバイスを阻止できるのか

Appleがカリフォルニア州法の下で、単に400人以上の元Apple社員がOpenAIに在籍していることを理由に製品の差し止めを勝ち取ることはできない。カリフォルニア州の裁判所は、元従業員の知識が必然的に流出するという「不可避的開示の法理」を明確に拒否している。

Appleの訴状が成立する可能性があるのは、不可避的開示に依存せず、デバイスの未返却、退職後のネットワーク侵入、面接への物理的コンポーネントの持ち込みなど、具体的な行為に依存しているためである。カリフォルニア州の営業秘密法および連邦防衛営業秘密法（DTSA）の下では、Appleは営業秘密の不適切な取得または実際の使用を証明する必要がある。

製品の差し止めに対するハードルは依然として高い。Bloomberg Intelligenceは、AppleがOpenAIのデバイス開発に関連する的を絞った予備的救済（証拠保全命令やコンプライアンス認証要件など）を確保する可能性が高いと評価しているが、全面的な製品禁止には至らないと予測している。それでも、監査やコンプライアンス認証を命じる裁判所の命令は、エンジニアリングや経営陣の注意をハードウェアの出荷からそらすことになる。

また、OpenAIのハードウェア開発に関連する予備的差し止め命令はこれが初めてではない。スタートアップのiyOが起こした別の訴訟で、米連邦地方裁判所のTrina L. Thompson判事は2026年4月23日、訴訟が進行する間、OpenAIが「io」ブランドを使用することを防ぐ予備的差し止め命令を下している。

■訴訟がすでにもたらしている影響

裁判所の命令がなくても、この訴状はすでに3つの経路で影響を及ぼしている。

1つ目は採用活動である。Appleの訴状は特定の個人名やメッセージを記載しており、Appleが退職者の動向を監視していることを示している。これにより、OpenAIへの転職を検討するAppleのエンジニアに対する牽制となる。OpenAIの内部でも、元Apple社員は過去の知識への言及に慎重になり、訴訟対応によって経営陣の時間が奪われる可能性がある。

2つ目はサプライチェーンである。OpenAIがAppleの許可なく独自の金属仕上げ技術について共通の委託製造業者に接触したという主張は、法的救済を受けやすい要素である。iPhoneの組み立て契約を持つ製造業者は、訴訟リスクを避けるためOpenAIとの関係強化に消極的になる可能性がある。OpenAIは最初のデバイスの製造をLuxshareからFoxconnに移管したと報じられているが、2026年4月の報道によれば、2027年前半に量産予定のAIスマホについては引き続きLuxshareが担当するとされている。

3つ目はIPOへの影響である。OpenAIは2026年5月に米証券取引委員会（SEC）にS-1の草案を内密に提出した。同社のサム・アルトマン（Sam Altman）最高経営責任者（CEO）は当初2026年9月の上場を目指していたが、New York Timesの報道によれば、現在は2027年のIPOに傾いており、1兆ドル（約162兆円、1ドル=162円換算）を下回る評価額は論外だと述べているという。上場を目指す企業は重大な法的リスクを開示する義務があり、Appleの訴状にある「不正流用された営業秘密への違法な依存によって根底から腐敗している」といった表現は、引受人がS-1で明確に対処しなければならないリスクとなる。

■Appleがこのタイミングを選んだ理由と訴訟の狙い

この訴訟は、かつて消費者向けAIにおいて最も注目されたパートナーシップが崩壊した末に提起された。2024年6月、AppleはChatGPTをSiriとApple Intelligenceに統合したが、その後関係は悪化し、2026年1月にAppleはGoogleと提携してGeminiモデルを採用すると発表した。

提訴前の報道では、OpenAI自身が2024年のパートナーシップにおける統合やプロモーションの確約違反を理由に、Appleに対する法的措置を検討していたとされている。訴状によれば、Appleは2026年2月に営業秘密に関する懸念を伝える書簡をOpenAIに送ったが、OpenAIは返答しなかったという。

Appleにとって、この訴訟は法廷で勝訴しなくても戦略的に有利に働く。人材流出はすでにiPhoneデザインチームの一部再構築を必要とするレベルに達しているとApple自身が訴状で述べている。Appleの訴訟は、OpenAIのエンジニアリングや経営陣のリソースを消費させ、採用パイプラインを凍結させ、IPOのシナリオに重大な法的リスクの開示を挿入することで、OpenAIの勢いを遅らせる最も効率的な手段と言える。

■OpenAIのデバイス開発の現状と今後の注目点

Bloombergの報道によれば、OpenAIの最初のデバイスは2026年に発表され、2027年に商業リリースされる予定である。Jony Iveのチームが開発し、Foxconnが製造する画面のないオーディオファーストのデバイス「Gumdrop」とされている。これとは別に、MediaTekのDimensity 9600を搭載し、Luxshareが製造するAIスマホの開発も並行して進められており、カメラ搭載のスマートスピーカーの開発も報じられている。

短期的な訴訟のリスクは発売の中止ではなく、Liuがダウンロードしたとされる資料やTanが収集したとされる情報が設計決定に影響を与えたかどうかに関する裁判所命令による監査である。この監査が命じられれば、ロードマップ上のすべての製品に影響が及ぶ。

今後の注目点として、Appleによる予備的差し止め命令の申し立てがどのような範囲になるか、2026年のデバイス発表でAppleの主張から距離を置くような調整が見られるか、FoxconnとLuxshareのサプライチェーンの動向、そしてIPOのタイムラインにおけるリスク開示の扱いが挙げられる。

■注目ポイントQ&A

●AppleはOpenAIのAIデバイスの発売を阻止できますか？

短期的には、全面的な発売禁止は現実的な法的結果ではありません。カリフォルニア州の裁判所は「不可避的開示」の法理を拒否しており、Appleは盗まれたとされる資料がOpenAIのハードウェアの特定の設計決定に結びついていることを証明する必要があります。Bloomberg Intelligenceが指摘するように、現実的には証拠保全や監査を求める的を絞った予備的差し止め命令が下される可能性が高いとみられています。

●Appleが主張しているネットワーク認証の悪用とは具体的にどのようなものですか？

訴状によると、Chang Liuは2026年1月にAppleを退職した後、Appleのネットワークインフラの認証の脆弱性により、自身の認証情報で内部の共有ファイルサーバーに引き続きアクセスできることを発見しました。同氏はこれをAppleに報告するのではなく悪用し、退職から数週間後にエンジニアリングのプレゼンテーションや技術仕様などの機密ファイルを数十件ダウンロードしたとされています。

●Appleの訴訟はOpenAIのIPOにどのような脅威をもたらしますか？

OpenAIは2026年5月にSECへS-1の草案を提出しており、2027年の上場を目指しているとみられています。上場企業には重大な法的リスクの開示義務があり、Appleの訴状にある厳しい主張は、目論見書のリスク要因として記載される必要があります。この訴訟により、予測市場における2026年のIPO確率は低下しました。

●中国のサプライヤーを避けるためにFoxconnに移行したはずのOpenAIが、なぜまだLuxshareを使用しているのですか？

2026年1月の報道では、OpenAIは最初のデバイス「Gumdrop」の製造をLuxshareからFoxconnに移管したとされていました。しかし、2026年4月の報道で、並行して計画されているAIスマホの製造には引き続きLuxshareが割り当てられていることが確認されました。OpenAIはAppleと同様に複数メーカーのモデルを採用しているとみられますが、LuxshareがAppleの長年のサプライヤーでもあることが、今回の訴訟で標的となる要因となっています。

元記事: Apple Sues for Network Breach and Parts Smuggling: OpenAI Says Timeline Holds